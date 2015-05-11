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Вероника Елкина, rb.ru   , Сегодня, 16:00

Как Кремниевая долина убивает индивидуальность
Корпорации мечтают стать хранилищем нашей самой дорогой и личной информации


Изображение: ShutterStock
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Как научить мозг выдавать свежие идеи


ИИ — гарант третьей стадии жизни на Земле?




Писатель Франклин Фоер считает, что политика крупных корпораций угрожает дальнейшему развитию человечества. В своей новой книге «Мир без разума: экзистенциальная угроза крупных технических компаний» он рассказывает о том, как компании Кремниевой долины все больше захватывают и автоматизируют нашу жизнь. Публикуем адаптированный отрывок из его произведения.

До недавнего времени вы могли с легкостью сказать, чем занимаются самые известные корпорации. Например, McDonald’s делает гамбургеры, а Walmart — это сеть супермаркетов. Теперь же все обстоит иначе. Современные монополисты стремятся охватить все аспекты нашей жизни. Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google с целью упорядочить знания человечества, но оказалось, что их цель недостаточно амбициозна. Сейчас они хотят делать беспилотные автомобили и телефоны и даже победить саму смерть. Amazon когда-то называла себя «магазином всего». Теперь же она снимает собственные телешоу, продает органическую пищу через сеть Whole Foods и работает с облачными технологиями.

Все эти компании, а также Facebook, Microsoft и Apple стремятся стать нашими «персональными помощниками». Они хотят будить нас по утрам, ориентировать нас с помощью искусственного интеллекта на протяжении дня и постоянно быть рядом. Корпорации мечтают стать хранилищем нашей самой дорогой и личной информации, расписаний, контактов, фотографий и документов. Они хотят, чтобы мы, не раздумывая, обращались к ним в поисках информации и развлечений, пока они записывают, что мы любим, а что нет. Google Glass и Apple Watch уже являются предвестниками того дня, когда корпорации внедрят искусственный интеллект в наши тела. Как сказал Брин: «Возможно, в будущем вы сможете подключить к своему мозгу миниатюрную версию Google».

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Технологические монополии мечтают о том, чтобы сформировать человечество по своему выбранному образу. Они думают, что смогут изменить направление эволюции и совершить слияние человека с машиной. С чего я это взял? Послушайте, что говорят основатели корпораций на ежегодных собраниях. Они постоянно делают громкие заявления о природе человека и хотят, чтобы мы согласились с их идеями. Ларри Пейдж считает, что тело человека ничем не отличается от обычного куска кода. «Ваши программные алгоритмы не так уж и сложны», — сказал он. А если люди сравнимы с компьютерами, почему бы не сделать так, чтобы день, когда мы станем полноценными киборгами, наступил пораньше?

Глава Facebook Марк Цукерберг говорит, что хочет избавить человечество от лицемерия и фальши. «Дни, когда вы использовали разные образы для коллег, друзей и близких, скоро подойдут к концу, — сказал он. — Сейчас иметь две личности — признак недостатка целостности».

Его слова — не только проявление идеализма, но и прямое оправдание бизнес-модели Facebook. Многие считают, что в Кремниевой долине царит либертарианство — и отчасти это так. Но если вы прислушаетесь к словам техногигантов, вы поймете, что их мировоззрение скорее противоречит либертарианскому представлению о свободном индивидууме. Крупные компании считают, что все мы изначально социальные существа, рожденные для коллективного сосуществования. Они вкладывают свою веру во взаимодействие, коллективный разум и сети. Они искренне желают построить единый мир и тем самым залечить его раны.

На словах техногиганты выступают за индивидуальность и права «пользователя», но их мировоззрение им противоречит. Во всех их постоянных обращениях к пользователю мы — лишь пассивные участники бюрократической системы. Крупные корпорации вроде Google, Apple, Facebook и Amazon уничтожают принципы, защищающие индивидуальность. Их устройства и сайты нарушают конфиденциальность, они враждебно относятся к интеллектуальной собственности и не уважают ценность авторства. В экономической сфере они оправдывают монополию тем, что конкуренция лишь отвлекает от решения таких важных проблем, как стирание языковых границ и разработка искусственного интеллекта. «Компании должны стать выше повседневной борьбы за выживание», — сказал инвестор Facebook Питер Тиль.

Когда речь заходит о ключевом принципе индивидуализма — свободной воле — у техногигантов свое мнение на этот счет. Они мечтают автоматизировать выборы, которые мы делаем на протяжении дня. Их алгоритмы советуют нам, какие новости читать, какие товары покупать, каким маршрутам следовать и каких друзей добавлять в свои круги.

Трудно сдержать восхищение при виде изобретений этих компаний, которые существенно облегчают нашу жизнь. Но мы слишком долго ими восхищались. Пришло время задуматься о последствиях, которые вызывает работа этих монополий, и определить свою роль в выборе пути человеческой эволюции. Когда изменятся СМИ и мы позабудем о приватности, назад дороги уже не будет, и нам никогда уже не вернуть свою индивидуальность.

***

История уже видела подобные революции. Много лет назад мы удивлялись новым продуктам, появившимся у нас на кухнях: сырной нарезке, замороженной пицце и пакетикам с хрустящим жареным картофелем. Когда-то это выглядело невероятной инновацией. Долгие походы в магазин за продуктами, готовка по рецепту и возня со сковородками — внезапно все это исчезло.

Наша жизнь изменилась. Новые продукты стали повседневным элементом и лишь спустя десятки лет мы поняли, какую цену нам пришлось заплатить за удобство и изобилие. Полуфабрикаты, несомненно, были инженерным достижением, но их создали, только чтобы мы стали упитаннее. Такая пища содержала огромное количество сахара и соды, из-за чего наши вкусы изменились, а голод стало труднее утолить. На производство полуфабрикатов уходило очень много мяса и зерна, из-за чего американское сельское хозяйство понесло значительные издержки, связанные с защитой окружающей среды. Появилась новая фермерская система: жадные до денег конгломераты начали выращивать цыплят в тесных грязных клетках и пичкать их антибиотиками. К тому времени, как мы осознали все последствия нового питания, уже пострадали наши фигуры, души, долголетие и планета.

Похожая революция происходит сейчас с потреблением информации. Доминирующие компании определяют наш интеллектуальный выбор. Техногиганты стали самыми влиятельными посредниками, которых только видел этот мир. Google помогает нам фильтровать интернет, выстраивая некую иерархию доступной информации. Facebook использует свои алгоритмы и знание наших социальных связей, чтобы предлагать только нужные новости. Amazon мешает работать книжным издательствам своим доминирующим положением на рынке.

Такое влияние дает корпорациям возможность полностью переделать рынки, которыми они управляют. Подобно пищевым гигантам, крупные технологические компании способствовали возникновению новой науки, нацеленной на потакание желаниям клиента. Забудьте об исследованиях рынка и телевизионных рейтингах. Теперь у техногигантов есть безграничное количество данных, которые они собирают, пока следят за нашими действиями в сети. У них есть психологический портрет каждого пользователя, который они смогут использовать, чтобы заставить человека бездумно кликать по баннерам и смотреть то, что нужно. И этот механизм уже работает: по статистике каждый пользователь Facebook проводит в социальной сети 1/16 своего дня.

Главная опасность — в том, что корпорации пользуются своим доминирующим положением, чтобы уничтожить разнообразие мнений и вкусов. СМИ получают огромный трафик (и, следовательно, прибыль) от Facebook и Google, поэтому они торопятся выпустить как можно больше статей для этих платформ. Новости повторяются одна за другой, сайты обсуждают одну и ту же тему десятки раз за день. Именно поэтому каждый сайт пишет про свежую серию «Игры престолов» и выходит куча статей про фотографию загадочного черно-синего или бело-золотого платья. Каждая публикация не приносит ничего важного, только клики. СМИ старого уклада тоже следовали стадному инстинкту, но в интернете ситуация стала совсем иной. И огромное количество данных вызывает еще большее искушение потакать желаниям пользователей.

Аналогичная обстановка и в политической сфере. В наше время люди делятся на два противоборствующих идеологических лагеря. Почему произошел такой раскол? Отчасти из-за конформизма. Алгоритмы Facebook не дают выйти из информационного пузыря, в котором оказываются пользователи, ведь они показывают им только то, что те хотят видеть.

Когда-то элитные издания считали себя информационными посредниками, следящими за порядком в обществе и повышающими стандарты читателей. Топ-менеджеры Кремниевой долины говорят, что занимают более нейтральную и научную позицию, чем издания, которых они вытеснили. Они говорят, что гораздо ближе рынку, но на самом деле скрывают собственную власть и ответственность. Вместо того чтобы формировать мнение общества, техногиганты эксплуатируют его худшие наклонности — трайбализм и паранойю.

***

Долгое время мы воспринимали Кремниевую долину, как свободную силу. Многие считают, что неповоротливому правительству никогда не догнать стремительно развивающиеся технологии. К тому времени, как государство примет меры против какой-нибудь монополии, какой-нибудь паренек в гараже соберет инновационный продукт, который перевернет рынок.

Мы с вами уже приняли вездесущее присутствие техногигантов как данность. Нам нравятся их бесплатные продукты и доставка товаров на следующий день после покупки. Вот только иногда возникает неприятное чувство, что мы упускаем что-то важное. Мы не сможем сохранить конфиденциальность, если технологии будут и дальше развиваться нынешним путем. Шансы потеснить гигантов рынка ничтожно малы, а значит предприниматели перестанут рисковать и открывать новые фирмы. Следовательно, появится меньше рабочих мест и инноваций. В социальных сетях будут процветать лицемерие, заговоры и авторитаризм. Слияние машины и человека приносит выгоду последнему, но грозит утратой индивидуальности. Мы движемся в сторону монополии и конформизма. Возможно, нам все-таки стоит пересмотреть наше направление?

Источник: rb.ru




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190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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