Подписаться на обновления
18 сентябряВоскресенье

usd цб 64.9940

eur цб 73.0208

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияОбщественное достояние
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд 
Павел Орлов, tvkinoradio.ru   воскресенье, 18 сентября 2016 года, 14.51

Как это снято: «Синий бархат»
История одного из самых скандальных фильмов


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Темный зверь, железный таракан


Не по-детски




К 30-летию «эталонного фильма Линча» и одной из самых провокационных картин в мире кинематографа исследуем ее историю и устройство: нуар, поп-арт, наркотики, случайности и Шостакович.

Создание: творческая реабилитация, цена права финального монтажа и протесты пуритан

Кадр из фильма «Синий бархат»


«Синий бархат» можно уверенно назвать главным фильмом в творчестве Дэвида Линча. Во-первых, здесь в наибольшей полноте и гармонии представлена его эстетическая система. А во-вторых, фильм спас творческую карьеру Линча, реабилитировав начинающего экспериментатора в глазах киносообщества (да и в его собственных) после громкого провала «Дюны» — единственного опыта режиссера на ниве блокбастерного кинематографа.

Дэвид Линч на съемках фильма «Синий бархат»


Идеи «Синего бархата», или, как говорит сам Линч, «фрагменты интересующих меня вещей», стали появляться еще в 1973 году. Накопление различных образов, сюжетных линий, характеров, и их оформление в более-менее общую концепцию заняло около десяти лет. За сценарий Линч сел, завершив работу над «Человеком-слоном», когда один из продюсеров выразил желание поддержать какой-нибудь его проект с элементами триллера. Вскоре Линч завершил две версии текста, но обе были забракованы взявшейся было за разработку Warner Bros. Тогда режиссер отложил идею, переключившись на злополучную «Дюну».

Дэвид Линч на съемках фильма «Синий бархат»


Продюсировавший эту картину Дино де Лаурентис, несмотря на провал, захотел помочь Линчу со следующим проектом. Режиссер переписал сценарий еще два-три раза, и в середине 1984 год «Синий бархат» был запущен в производство. Любопытная деталь: Линч, помня о печальном опыте «Дюны», настаивал на праве финального монтажа, и таки добился его — в обмен де Лаурентис всего лишь сократил гонорар режиссера и общий бюджет фильма в два раза.

Кадр из фильма «Синий бархат»


Съемки были проведены осенью 1985 года в небольшом городке Уилмингтон, Северная Каролина. Место выбрали как воплощение типичной, в меру благополучной провинциальной Америки. Кроме того, здесь же располагались съемочные павильоны, в которых были сделаны интерьерные сцены. Проходили съемки не совсем гладко. Согласно легенде, работу на натуре пришлось несколько сократить — местные жители, став свидетелями создания нескольких довольно жестоких и провокационных сцен, запротестовали и обратились в полицию.

Недовольство провинциальной публики неудивительно. Насилие, сексуальные крайности и натуралистичная форма их донесения в фильме вызвали резонанс во всем мире. Даже видавшие виды отборщики Каннского фестиваля из пуританских соображений отвергли картину. Что, впрочем, не помешало ей найти своего зрителя, принести создателям пусть и небольшую, но неожиданную прибыль, и стать краеугольным фильмом 80-х.

Кастинг и работа с актерами: альтер-эго, случайности и наркотический опыт

Изабелла Росселлини и Дэвид Линч на съемках фильма «Синий бархат»


Как всегда у Линча, успех «Синего бархата» во многом обусловлен точным кастингом, обеспечившим рождение впечатляющих актерских образов. По словам режиссера, Кайл МакЛоклен, помимо очевидных качеств — ума и красоты — был выбран на главную роль благодаря умению играть любопытство, быть наивным и одержимым одновременно, а также думать в кадре. Последнее, опять же по замечанию Линча, у актеров встречается не часто. Кроме того, по мнению многих, в МакЛоклене режиссер видит собственное альтер-эго.

Кадр из фильма «Синий бархат»


Впрочем, до него Линч думал о Вэле Килмере и Крисе Айзеке, но они сочли проект порнографией. Примерно по той же причине от роли главной героини отказался целый ряд известных актрис, в том числе привычные к экспериментам Ханна Шигула и Хелен Миррен. Изабеллу Росселлини Линч встретил случайно. Привлеченный ее нестандартной красотой, режиссер понял, что эта роль предназначена только для нее. На удивление, актриса почти сразу согласилась.

Девятнадцатилетняя Лора Дерн была выбрана из нескольких десятков претенденток, среди которых были и более опытные актрисы, и вновь значение сыграла нестандартность внешности. Несколько иначе вышло с Деннисом Хоппером — его не выбирали, он сам пришел. Актер буквально напросился на роль, убедив Линча тем, что не просто способен сыграть злодея и извращенца Фрэнка Бута, но он и есть такой же ненорамльный, как Фрэнк Бут.

Линч уделял много времени репетициям с актерами. Интересно, что сопровождались они непременно музыкой, подсказывавшей актерам нужное настроение. Особенно репетиции были важны для сексуальных сцен. Снимались таковые в закрытом павильоне с минимальным составом группы, дабы лишний раз не отвлекать исполнителей. В то же время Линч вспоминает, что именно во время съемок эротических сцен команда смеялась как никогда больше. В целом в работе с актерами Линч был открыт ко всем предложениям. Исполнители в итоге внесли в роли много собственных идей. Например, в сценарии не обозначалось, что именно вдыхает главный злодей фильма для того, чтобы окончательно слететь с катушек. Хоппер, как знаток различного рода веществ, заключил, что это должен быть изоамилнитрит, и, отталкиваясь от собственного опыта, сыграл соответствующую реакцию.

Драматургия: традиция нуара, повторяемость и рондо

Кадр из фильма «Синий бархат»


Размышляя о драматургии «Синего бархата», Изабелла Росселлини замечает следующее: «В фильмах Дэвида в большей степени транслируется чувственный опыт, чем рассказывается история. Это не исследования характеров с антропологической или психологической точки зрения. Это сюрреалистические впечатления». Таким образом, сама история и характеры в фильме имеют второстепенное значение по отношению к комплексу существующих образов, обращенных прежде всего к подсознанию зрителя. Тем не менее, в драматургии фильма можно выделить несколько особенностей.

Кадр из фильма «Синий бархат»


Прежде всего, Линч эксплуатирует здесь целый ряд стандартных драматургических клише массового кинематографа. Например, в основе лежат не только стандартные мотивы детектива и триллера, но и традиционный сюжет «искушения невинного», когда молодой и наивный герой знакомится с суровой изнанкой жизни. Героиня Изабеллы Росселлини — это усовершенствованная трактовка обязательной для любого нуара femme fatale. К традиции нуара также восходит и мотив двойственности, внутренней конфликтности персонажей, сочетание в большинстве из них как светлых, так и темных качеств.

Кадр из фильма «Синий бархат»


Другая особенность встречается в некоторых других картинах Линча — рондо и повторяемость событий. Фильм заканчивается теми же сценами, что и начинается, а ряд действий происходит как минимум дважды. Например, герой МакЛаклена в двух сценах оказывается в шкафу в роли вуайера: когда подглядывает за Изабеллой Росселлини и когда собирается убить Денниса Хоппера. Таким образом, повторения обязательно выводят уже знакомое действие на новый уровень, придают ему новое значение. Та же концовка, повторяющая начало, смотрится второй раз уже не столь лучезарно. Линч объясняет этот эффект так — после пережитого герой больше не сможет отделаться от своих страхов и будет вынужден жить с ними. То же можно сказать и о зрителе.

Визуальное решение: поп-арт, нуар и зум

Кадр из фильма «Синий бархат»


«Синий бархат» стал вторым, после «Дюны», полнометражным опытом Линча в работе с цветом. Сегодня о картине часто говорят как о примере синтеза кинематографа и живописи поп-арта или экспрессионизма со свойственными этим направлениям насыщенными цветами. Правда, изначально Линч, как большой поклонник ч-б, тяготел к монохромному решению. Но после долгих экспериментов команда убедилась, что сам материал требует насыщенного, богатого и яркого цвета. Хрестоматийным стал кадр с оградой, цветами и небом из открывающей сцены с «вызывающе неестественными цветами».

Кадр из фильма «Синий бархат»


Вообще все цвета в фильме Линч называет частью тайны, признавая за ними символическое значение, но отказываясь излагать собственную трактовку и оставляя это право за зрителем.

В значительной степени на визуальное решение «Синего бархата» повлияла — вновь — традиция нуара. Это проявляется в частом использовании контрастного света, выборочного освещения, силуэтов, мягких теней, голландского угла и глубинной мизансцены. Комплекс этих средств позволяет создать у зрителя стойкое ощущение тревоги и беспокойства.

Отдельно стоит выделить использование в фильме зума. С помощью трансфокаторного наезда создаются, возможно, самые жуткие кадры картины, например, погружение с траву с копошащимися насекомыми или обнаружение уха. Прием становится своего рода метафорой ключевой идеи фильма — при более близком рассмотрении мир непременно открывает свою пугающую сторону.

Музыка: Шостакович, Бадаламенти и поп-хиты

Как признается сам Линч, «Синих бархат» стал его первым фильмом, в котором он начал уделять особое внимание музыке. Отчасти это произошло благодаря знакомству с композитором Анджело Бадаламенти. Он взялся за саундтрек, руководствуясь напутствием Линча, что тот писал сценарий, слушая «Симфонию №15 ля мажор» Дмитрия Шостаковича. С тех пор мелодичная и наполненная меланхолией музыка Бадаламенти стала неотъемлемой частью кинематографа Линча.

Но помимо этого режиссер переосмыслил использование в кино современной поп- и рок-музыки. Линч сделал известные шлягеры не просто фоном, а интегрировал их в историю. Это можно сказать о песне Роя Орбисона «In Dreams» в сцене с Дином Стокуэллом. Интересно, что в одной из самых известных во всем фильме сцен было много случайностей. Например, исполнять песню должен был Хоппер, но решивший его поддержать во время репетиции Стокуэлл справился с задачей так, что ведущую роль передоверили ему.

Петь герой должен был в настольную лампу, однако во время дубля Стокуэлл взял строительную, которая оказалась на площадке по ошибке. Песня «Blue Velvet» в исполнении Бобби Винтона и вовсе является отправной точкой картины: «Благодаря этой песне фильм и возник», рассказывает Линч. Композиция привлекла режиссера своей простотой и вместе с тем загадочностью. Она же подсказала ряд центральных образов фильма: накрашенные ярко-красной помадой губы, зеленые лужайки и, собственно, синий бархат.

Источник: tvkinoradio.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Создатель бунта

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

29.08.2016 20:00, Александр Чанцев

Ницше и сантехника
Арто Момо, Руссо и эмпатия роботов

Арто Момо, Руссо и эмпатия роботов

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

14.07.2016 16:00, Александр Чанцев

Ницше и сантехника
Невидимые сказки

Тридцать 8 ½

Гид по 38-му Московскому международному кинофестивалю

В ежегодном путеводителе «ЧасКора» по ММКФ – краткий обзор 38 лучших фильмов и, в качестве половинки, программа мультипликационных шедевров Юрия Норштейна.

24.06.2016 16:00, Павел Пересветов

Тридцать три счастья
Под знаком волка

Кино не для всех

Список фильмов, рекомендованных Гарвардским университетом

Список состоит приблизительно из 800 фильмов, сгруппированных в несколько разделов: повествовательные фильмы, документальные фильмы, анимация, и экспериментальное/авангардное/андеграундное кино. Первый, самый внушительный (более 500 лент), раздел состоит из двух частей: ключевые фильмы в истории мирового кино и лучшие образцы голливудских жанровых фильмов.

29.05.2016 01:23, cluber.com.ua

Разные пути
Каннский фестиваль

Невидимые сказки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

26.05.2016 17:45, Александр Чанцев

Ницше и сантехника
Диверсификация протеста

Каннский фестиваль

Нужно ли кино в эпоху сериалов?

Занимает ли серьезное киноискусство по-прежнему отдельное место или уже пало под напором бесконечных фантазий телесериалов? Редактор киностраницы Berlingske ищет ответ на этот вопрос в программе Каннского фестиваля, который стартовал в эту среду.

13.05.2016 13:00, Кристиан Линдберг (Kristian Lindberg)

Пир духа
Триумф шарлатанов

Разные пути

Как учат актеров в Америке?

Американское актерское образование базируется на нескольких методиках. В целом, можно выделить шесть основных теорий, являющихся продолжениями или трансформациями одна другой. Но все они, так или иначе, исходят из системы Константина Станиславского с его пониманием актерского процесса.

05.05.2016 19:00, cinemotionlab.com

Знаменитые хейтеры
Кто скрывается под платьем

«Красота — символ правды»

Последнее интервью Андрея Тарковского

Андрей Тарковский — выдающийся советский кинорежиссер и сценарист. Последние годы жизни он провел в Париже, где в 1986-87 пытался вылечиться от рака. Это интервью Тарковский дал парижскому еженедельнику «Фигаро-мэгэзин» в октябре 1986 года.

04.05.2016 13:00, tarkovskiy.su

Памяти Андрея Тарковского
Список Тарковского

Диверсификация протеста

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

20.04.2016 03:00, Александр Чанцев

Александр Чанцев и Анатолий Рясов: «Между суетой и пустыней…»
Леха Воробей will be back

Маттео Гарроне: «Мне нужно, чтобы мои образы поражали воображение»

Один из лучших итальянских режиссеров – о «Страшных сказках», неаполитанских лицах и о том, что происходит сейчас в кинематографе Италии

На фестивале Нового итальянского кино N.I.C.E. в Москве и Петербурге показали ретроспективу Маттео Гарроне – автора, который исследовал жизнь неаполитанской мафии в «Гоморре», рассказал об одержимости итальянцев телевидением и реалити-шоу в «Реальности» и превратил Сальму Хайек в королеву, пожирающую сердце, в «Страшных сказках».

15.04.2016 17:27, Ксения Реутова

Берлинале-2016: идейный кризис
«Всего мира зеркальце ясное»





 

Самое читаемое


 

Новости
В Мариинском театре прозвучит «Музыка Земли» пианиста Бориса Березовского
15 сентября завершается прием заявок на участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка Земли». Сыграть и спеть музыку своего родного края на фестивале могут все профессиональные и любительские фольклорные коллективы России
19 августа стартует фестиваль короткометражек "Короче"
В Калининграде 19 августа стартует фестиваль короткометражного кино "Короче"
Третьяковская галерея открывает выставку Айвазовского
Выставка "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" открывается для широкого зрителя в Третьяковской галерее 29 июля
Новая книга о Гарри Поттере побила рекорды по предзаказам в США
Новая книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя" побило рекорды предыдущей части "Дары Смерти" по количеству предзаказов
Игорь Бриль выступит на Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 26 по 28 августа в Коктебель, Крым. Игорь Бриль выступит вместе со своими сыновьями, саксофонистами Александром и Дмитрием Брилем

 

 

Мнения
Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 3.0 License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 