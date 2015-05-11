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Павел Орлов, tvkinoradio.ru   суббота, 21 января 2017 года, 19.00

Как это снято: «Хороший, плохой, злой»
Жанр спагетти-вестерна, съемки с риском для жизни, мастерская работа с крупностями и музыка Эннио Морриконе


Серджио Леоне на съемках фильма «Хороший, плохой, злой»
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Эннио Морриконе: «Я не провидец»


Классика кино




Фильм «Хороший, плохой, злой» стал заключительной частью «долларовой трилогии» Серджио Леоне. Предыдущие картины — «За пригоршню долларов» и «На несколько долларов больше» — принесли режиссеру признание широкого зрителя, побив кассовые рекорды в родной Италии. Решив, что работы Леоне могут прийтись по вкусу и американской аудитории, следующую ленту вызвалась поддержать голливудская студия United Artists.

Компания согласилась выделить на производство около $1 млн, что делало проект самым дорогостоящим в фильмографии итальянского режиссера на тот момент. Соответственно, и картина задумывалась более масштабной, чем предыдущие.

Серджио Леоне на съемках фильма «Хороший, плохой, злой»


Большая часть съемок проходила в Испании с апреля по июль 1966 года, заняв в общей сложности тринадцать недель. На площадке Леоне стремился к максимально точному воссозданию заранее продуманного решения и текста сценария. Импровизационные моменты почти исключались, а число дублей режиссер старался свести к минимуму. В то же время организация съемок порой удивляла американских актеров. Например, им пришлось самим выполнять большую часть трюков, так как каскадеры почти не привлекались. Илаю Уоллаку это однажды едва не стоило жизни. В сцене, где его герой колесами поезда перерубает наручники, подножка поезда пронеслась в сантиметрах от головы актера. Леоне, кстати, настаивал на повторном дубле, однако Уоллак наотрез отказался. В сцене взрыва моста, которая снималась одним длинным кадром, актерам также пришлось сниматься самим, невзирая на то, что взрыв вполне мог их задеть. О том, что дело это было опасным, красноречиво говорит хорошо заметный булыжник, падающий в кадре в полуметре от Клинта Иствуда.

Монтаж и озвучание картины заняли полгода с лета до зимы 1966 года, и стали для Леоне самой трудной частью работы. Несмотря не четкое следование сценарию, для того, чтобы картина сложилась, на монтаже пришлось поменять порядок некоторых сцен, а в отдельных случаях даже придать им другое значение. Например, в сцене разговора с инвалидом понадобилось написать новый диалог, так как оригинальный не подходил по смыслу.

Серджио Леоне на съемках фильма «Хороший, плохой, злой»


Напоследок заметим, что картина хоть и прошла в прокате успешно, но была подвергнута яростной критике. Лишь спустя двадцать лет ее значение начали признавать. Сегодня это один из самых известных фильмов в истории кино. А о его важности для зрителя исчерпывающе говорит хотя бы то, что топе 250 портала IMDb он занимает девятую строчку.

Драматургия: спагетти-вестерн и постмодернизм

Серджио Леоне и Клинт Иствуд на съемках фильма «Хороший, плохой, злой»


Сценарий фильма родился из идеи о трех преступниках, ищущих клад с золотом на фоне Гражданской войны в США. Как и в случае «На несколько долларов больше», над текстом совместно работали Леоне и Лучиано Винчензони. Чтобы погрузиться в эпоху и достоверно воссоздать ее на экране, они обращались к литературе и источникам Библиотеки Конгресса США. Первый вариант сценария был написан всего за одиннадцать дней. Дальше начался этап доработок — для шлифовки текста Леоне пригласил нескольких других авторов.

На съемках фильма «Хороший, плохой, злой»


«Хороший, плохой, злой» стал эталоном жанра спагетти-вестерн, специфического итальянского переосмысления классического американского вестерна. Отличительные его черты заложены, прежде всего, на уровне драматургии. В первую очередь, это ослабленная сюжетно-фабульная конструкция. Действие развивается неторопливо, а завязка (идея поиска клада) обозначается лишь в начале второго часа повествования. В фильме относительно мало диалогов (разговоры в киновселенной Леоне — это вообще признак слабости), а первое слово произносится лишь в районе десятой минуты. Немногословность героев сочетается с афористичностью реплик: отрывистые фразы — это квинтэссенция характеров и опыта персонажей (вспомним хрестоматийный рефрен «Люди делятся на два сорта…»). Кстати, и герои у Леоне для традиционного вестерна нетипичны. Жанру свойственно четкое разделение на плохих и хороших, отрицательных и положительных героев (благородные ковбои, коварные индейцы). Здесь же персонажи двойственны, им сложно дать однозначную оценку, их логичнее называть не героями, а антигероями. Наконец, если классический вестерн поэтизирует Дикий Запад, то в трактовке Леоне — это пространство насилия, греха и смерти. Собственно, и эпизоды Гражданской войны были особенно важны для режиссера, потому что в них он хотел показать ужас и бессмысленность вооруженных конфликтов.

Титры из фильма «Хороший, плохой, злой»


Благодаря тому, как Леоне перевернул устоявшиеся жанровые клише, «Хороший, плохой, злой» часто называют предтечей постмодернизма в кино. Об этом говорит и наполненность фильма образами и мотивами других произведений, вплоть до буквального цитирования. Например, сцена дуэли Блондинчика и Туко с бандой в обстреливаемом городе напоминает о схожей сцене из классического вестерна Джона Форда «Моя дорогая Клементина». Или знаменитый образ человека, привязанного к поезду, отсылает к «Паровозу “Генералу”» Бастера Китона. В постмодернистском духе картина соткана из крайностей и преувеличений. Скажем, герои наделены фантастической точностью при стрельбе и могут материализовываться в кадре буквально ниоткуда (как появляется Сентенца на кладбище). Можно сказать, что картина построена как игра, в которой все неопределенно, все — не то, чем кажется. Самый очевидный пример — войска северян, которых герои из-за пыли на форме принимают за южан. Сомнения вызывает и название фильма — по итогу невозможно определенно сказать, кто же из героев хороший, плохой и злой: все трое сочетают эти характеристики.

Кастинг: хороший, плохой, злой и массовка

Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой»


Приглашение американского актера на главную роль было распространенной практикой в итальянском кино того времени. Считалось, что это способствует успеху картины. В «Хорошего, плохого, злого» было решено пригласить на все три основные роли исполнителей из США. Клинт Иствуд был очевидным выбором, поскольку уже играл главную роль в предыдущих частях трилогии. Однако его участие могло и не состояться. Иствуд, потихоньку набиравший известность, стал проявлять недовольство сценарием, а также затребовал внушительный гонорар размером с пятую часть бюджета всего фильма. Тем не менее, компромисс найти удалось.

Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой»


Ли Ван Клиф, также уже снимавшийся в «На несколько долларов больше» во второстепенной роли, был выбором несколько неожиданным. Ни сам актер, ни окружающие не видели его отрицательным персонажем. Но чутье не подвело Леоне, и за Ван Клифом в итоге закрепилось злодейское амплуа. Правда, играть Ван Клифу приходилось с большими сложностями — незадолго до съемок он попал в автомобильную аварию, из-за которой даже ходил с трудом. Илай Уоллак, на тот момент наиболее популярный актер из всей троицы, привлек режиссера комедийным потенциалом. Его роль, пожалуй, была и самой интересной. Если сдержанные, немногословные образы Иствуда и Ван Клифа предполагали достаточно скупое исполнение, то многогранный, подвижный характер героя Уоллака требовал демонстрации всех актерских возможностей. Не будет преувеличением сказать, что все три актера исполнили в «Хорошем, плохом, злом» свои самые известные роли.

Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой»


Также важно отметить исполнителей второстепенных и эпизодических ролей. Своего рода черта творчества Леоне — умение подбирать колоритных актеров-типажей. Фильм насыщен подобными персонажами с фактурными, запоминающимися лицами, в которых моментально прочитываются судьбы. Взять хотя бы открывающий кадр фильма. Подбирались такие актеры самым разным образом, в итоге в кадре присутствуют итальянцы, испанцы, венгры, канадцы, многие из которых являлись непрофессионалами.

Локации и декорации

Серджио Леоне на съемках фильма «Хороший, плохой, злой»


Натурные съемки проходили в Испании, ставшей традиционной локацией для европейских вестернов. Подходящие места нашли в двух регионах: в Андалусии на юге страны и в Кастилии и Леоне на севере. В провинции Альмерия в Андалусии был возведен деревянный городок, послуживший декорацией для значительной части эпизодов. Здесь же снимали сцену в пустыне. В окрестностях кастильской столицы Бургоса был найден монастырь, а также подходящее место для финала на кладбище. Каменная «арена» и 8000 могил делались с привлечение 250 солдат испанской армии. Еще 1500 военнослужащих в качестве строителей и массовки были привлечены для сцены на мосту. Она снималась тоже неподалеку от Бургоса на реке Арланса. Интересно, что 180-метровый мост пришлось возводить дважды. Из-за недопонимания (что неудивительно — члены группы зачастую говорили на разных языках), мост сначала взорвали до команды «мотор».

Визуальное решение: живопись, фотография и работа с планами

Серджио Леоне на съемках фильма «Хороший, плохой, злой»


Визуальный ряд картины во многом сформировался под влиянием великих испанских художников: Эль Греко, Диего Веласкеса и Франсиско Гойи. Другим живописным источником вдохновения были полотна итальянского сюрреалиста Джорджо де Кирико. Именно полотна этих мастеров использовались в качестве референсов по образам и свету. От них же доминирующими в картине являются белый, черный и коричневый цвета. Не менее важны были фотографии времен Гражданской войны. Для Леоне и оператора картины Тонино Делли Колли они являлись образцами визуальной фактурности и выразительности. И, кстати, именно на фотографиях были найдены длинные плащи, эффектно дополнившие образы героев.

Характерная техника, которую Леоне использует во всех картинах, а здесь, пожалуй, наиболее удачно — работа с крупными и общими, панорамными планами. Основные два подхода такие: или совмещение, когда часть кадра занимает крупный план или деталь с панорамой на фоне; или монтажное чередование контрастных крупностей. Пример первого решения видим в открывающем кадре — в пустынную панораму входит рожа бандита. На втором подходе решена, пожалуй, самая известная сцена фильма — мексиканская дуэль главных героев. По мере приближения развязки, крупности планов увеличиваются (вплоть до Italian shot, когда в кадр попадают только глаза), а длина кадров сокращается, благодаря чему нагнетается острейшее напряжение.

Музыка Эннио Морриконе

Композиция The Ecstasy of Gold из фильма «Хороший, плохой, злой»


По мнению Леоне 40% успеха фильма зависит от музыки. Режиссер хотел дистанцироваться от традиционных симфонических аранжировок в сторону чего-то более экзотического. Он вновь пригласил Эннио Морриконе, работавшего на других частях трилогии, и попросил еще до начала съемок написать музыку без сценария, только на основе общих идей о будущем фильме. Результат оказался не просто эффектным и неожиданным — Морриконе написал один из самых известных саундтреков в истории, которым совершил революцию в киномузыке. Во-первых, он не стал привязываться к какому-либо конкретному стилю, избрав путь эклектики. Во-вторых, эклектичным был и подход к инструментальной палитре. Композитор сочетал как акустические, так и электронные инструменты, а также использовал вокал как инструмент.

Композиция The Good, the Bad and the Ugly из фильма «Хороший, плохой, злой»


Всего в фильме четыре основных музыкальных темы, которые обыгрываются в разной форме и с использованием разных инструментов. Например, известнейшая тема The Good, the Bad and the Ugly является своего рода дополнительным штрихом к портретам трех героев, но для каждого из них звучит в разной аранжировке. У Блондинчика лейтмотив задает флейта, у Сентенцы — окарина, а для Туко используется мужской вокал, стилизованный под вой койота. Под эти вечные звуки и завершим разбор картины.

Источник: tvkinoradio.ru




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Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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