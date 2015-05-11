Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 20 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_eto_nazyvaetsya_41547"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41547_vintage-1872697_960_72.jpg" width=206 alt="Как это называется" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Илья Хель, <a href=https://hi-news.ru/research-development/15-neperevodimyx-emocij-o-kotoryx-vy-nikogda-ne-znali.html>hi-news.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как это называется</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">15 «непереводимых» эмоций, о которых вы никогда не знали</font></em></span></p><p>Вы когда-нибудь чувствовали легкое «мбуки-мвуки» — это непреодолимое желание сбрасывать с себя одежду по мере танца? Или, может быть, немного «килиг» — это слегка нервное, дрожащее чувство, когда вы говорите с кем-то, кто вам нравится? Как насчет «уйтваайен», что означает «восстанавливающее и освежающее действие прогулки по ветру»? Этим словам, взятые из банту, тагальского и голландского, вряд ли можно подобрать прямой эквивалент в нашем языке, но они представляют собой весьма точные эмоциональные переживания, которыми пренебрегают в нашем языке. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_eto_nazyvaetsya_41547">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вы когда-нибудь чувствовали легкое «мбуки-мвуки» — это непреодолимое желание сбрасывать с себя одежду по мере танца? Или, может быть, немного «килиг» — это слегка нервное, дрожащее чувство, когда вы говорите с кем-то, кто вам нравится? Как насчет «уйтваайен», что означает «восстанавливающее и освежающее действие прогулки по ветру»? Этим словам, взятые из банту, тагальского и голландского, вряд ли можно подобрать прямой эквивалент в нашем языке, но они представляют собой весьма точные эмоциональные переживания, которыми пренебрегают в нашем языке.

«Гигил», «шинрин-йоку», «тараб» — есть множество иностранных слов, не имеющих нашего эквивалента. Возможно, ознакомившись с ними, вы станете задумываться, как это вы раньше не замечали за собой такого чувства.

Тим Ломас из Университета Восточного Лондона полагает, что эти слова могут вскоре стать более знакомыми для нас всех. Проект позитивной лексикографии Ломаса ставит перед собой задачу уловить множество ароматов приятных чувств (некоторые из которых отчетливо горчат) по всему миру в надежде, что некоторые из них удастся включить в привычную жизнь типичного англичанина. Мы, безусловно, заимствовали множество эмоций из других языков, но многие еще не проникли в наши словари. Ломас нашел уже сотни таких «непереводимых» эмоций — и он только начал. Изучая эти слова, он надеется, что люди обретут более тонкое понимание самих себя. Они предлагают совершенно новый способ взглянуть на мир.

Ломас говорит, что впервые вдохновился, узнав о финской концепции «сису», которая является своего рода «экстраординарной решимостью перед лицом невзгод». По словам говорящих на финском языке, иностранные идеи «твердости», «настойчивости» или «решимости» не шибко приближаются к описанию внутренней силы, инкапсулированной в их родном термине. Она была «непереводимой» в том смысле, что у нее просто нет прямого или близкого эквивалента в том же английском словаре, способного уловить этот глубокий резонанс.

Заинтригованный, он начал охотиться на другие примеры, изучая научную литературу и опрашивая иностранных знакомых в поисках возможных вариантов. Первые результаты этого проекта были опубликованы в Journal of Positive Psychology в прошлом году.

Давайте немного разберем эти необычные термины. Будем стараться представлять транслитерированный вариант, чтобы не приводить здесь всякие иероглифы, все равно вы их не озвучите.

Десбундар (португальский) — раскрывать чужие запреты на удовольствие

Тараб (арабский) — вызванное музыкой состояние экстаза или зачарованности

Шинрин-йоку (японский) — расслабление, полученное в процессе купания в лесу, образно или буквально

Гигил (тагальский) — непреодолимое стремление ущипнуть или сжать кого-нибудь, потому что любишь его и рад ему

Юань бей (китайский) — чувство полного и совершенного исполнения

Иктсуарпок (инуитский) — то чувство, когда кого-то ждешь и постоянно выходишь или выглядываешь на улицу, чтобы проверить, не идет ли он

Другие представляют более сложный и глубокий опыт, который может быть важен для нашего роста и всеобщего процветания:

Натсукаши (японский) — ностальгическая тоска по прошлому, одновременное счастье и грусть по тому, чего уже нет

Ваби-саби (японский) — «скромная простота», в основе которой быстротечность и несовершенство красоты

Саудаде (португальский) — меланхолическая тоска или ностальгия по человеку, месту или предмету, который либо далек во времени, либо в пространстве — смутная, мечтательная тяга к явлению, которых может даже и не существовать

Зензохт (немецкий) — буквально «жизненные устремление», сильное желание альтернативных состояний и воплощений жизни, даже если они недостижимы

В дополнение к этим эмоциям, лексикография Ломаса также примечает личностные характеристики и поведения, которые могли бы определить наше долгосрочное процветание и то, как мы общаемся с другими людьми.

Дадирри (австралийские аборигены) — глубокий, духовный акт рефлексивного и уважительного прослушивания

Пихентагю (венгерский) — буквально «с расслабленным мозгом», описывает сообразительных людей, которые могут придумывать сложные шутки или решения

Дезенрасканцо (португальский) — красиво выйти из неприятной ситуации

Сукха (санскрит) — подлинное, продолжительное счастье, независимое от обстоятельств

Оренда (гуронский) — сила человеческой воли менять мир перед лицом таких мощных сил, как судьба

Ломас признает, что многие из предложенных им описаний пока представляют лишь приближение истинного значения термина. Передать чувство, к которому не привык с детства, довольно сложно словами — неизбежно получится симулякр.

В будущем Ломас надеется, что другие психологи начнут изучать причины и последствия этих эмоций и переживаний — чтобы расширить наше понимание эмоций других стран, национальностей, рас. И это не только научный интерес; ознакомившись с новыми эмоциями хотя бы словесно, мы можем изменить сами себя, начать обращать внимание на чувства, которые долгое время игнорировали.

«В нашем потоке сознания — в этом душе разных ощущений, чувств, эмоций — очень многое проходит мимо», говорит Ломас. «Чувства, которые мы научились распознавать и которые получили от нас этикетки, нам хорошо знакомы, но о других мы даже не задумываемся».

Источник: hi-news.ru





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