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Анастасия Баева   , Сегодня, 13:00

Как это — переехать в Сеул
«Самые смешные случаи – это когда ко мне обращаются на корейском, а потом, увидев, кто я, пугаются, как будто увидели медведя, и резко уходят»


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Собираемся к теплу


«Всегда уступай дорогу матату»




До сентября 2016 года моя жизнь была прогнозируема и устаканена. Я находилась в декретном отпуске, участвовала в организации и проведении нескольких ивентов, в Хакатоне. Встречалась с любимой подругой два раза в месяц. В будни в 17.00 забирала ребенка из садика, на выходных гуляли с семьей. К концу декретного отпуска нашла несколько хороших вариантов няни и уже собиралась выйти на полную занятость.

Все шло по четко спланированному сценарию, и тут в один прекрасный день мне позвонил с работы муж и сказал: «Мне предлагают командировку в Сеул…на год…» Опущу процесс принятия решения нашей семьей и перенесу нас с вами сразу в самолет, а еще лучше уже в аэропорт, зачем вам 15 часов полета…

Восторг

Сеул с первых минут поразил своей заботой о людях: возле места, где заполняют миграционную анкету, лежали несколько пар разных очков; далее везде сопровождали понятные указатели, которые привели на станцию к поезду, следующему от аэропорта до терминала. Рельсы на этой станции (да и как потом оказалось, везде в метро) ограждены от платформы, и только когда приезжает поезд, дверцы ограждения разъезжаются.

По пути из Инчона (город-спутник, в котором и находится аэропорт) до Сеула мы выглядывали из окон, поражаясь неординарностью и причудливостью выросших до неба Сеульских зданий. Удивляло, как вообще конструкции такого рода могли быть построены и как они сейчас стоят.

Это была наша первая Азия, и мы как будто попали в другое измерение пространства.

На следующий день нам показалось, что мы попали еще и в другое измерение времени: лифты закрывались секунды на три быстрее привычного, заказ в ресторане приносили в течение трех-пяти минут, автобусы трогались, как только на ступеньку поднимался последний человек… Все куда-то спешили, и, идя по Каннаму, казалось, будто мы герои фильма о нападении на планету и все люди сейчас вышли из домов…

Шок

В течение первой недели мы открыли для себя еще и другое измерение вкуса. До Кореи я знала три степени остроты: острота-ух — это как, например, стоишь на остановке, погружена в свои мысли, и вдруг какая-то машина резко сигналит, вроде все нормально, но от внезапности несколько передернуло; острота-провокатор (здесь все понятно — кто-кого) и острота-агрессор — ее действия быстры и беспощадны, а последствия во рту долгоиграющие (любой, кто хоть раз откусывал красный перец, с ней встречался).

Но в Корее классификация острого совсем не такая. Ты приходишь в кафе, выбираешь уровень остроты 10% (ниже просто нет). И твоя ранее «острота-агрессор» — это цветочки или даже первые листики по сравнению с этими 10%. Здесь с первого укуса блюдо мгновенно сжигает рот, внутри острота действует постепенно, но без исключения. Потом она «бегает» по контуру губ, ее хочется не запить, а отмыть. Но это действительно все еще вкусно. Ты мучаешься, но ешь, и только тревожный звоночек о жжении уже внутри живота возвещает, что на следующий день будет плохо. Тогда ты останавливаешься, хотя уже поздно. При этом за соседним столом корейцы в дополнение еще и перец вприкуску едят. Единственное спасение — это рис, так как пресный. Но он приелся уже в первый день.

Поэтому привезенные из Украины три килограмма гречки, несколько пачек макарон и разных консервов оказались как нельзя кстати, пока мы нашли неострые блюда в ресторанах и наладили домашнюю кухню.

В первые дни я думала, что на улице мы будем объектами слишком большого интереса. Фактически, когда мы вышли с сыном Лешей на улицу, оказалось несколько по-другому: на меня, взрослую, бросают равнодушный взгляд, иногда скажут прохладное Hello и идут дальше. Но возле сына непременно остановятся, улыбнутся, осыпят его комплиментами, постараются потрогать, практически всегда в сумке найдется лакомство, и его угостят.

К сожалению, все мало кто говорят по-английски, иногда совсем ни одного слова. Но свое незнание возмещают отзывчивостью и готовностью тратить время на помощь.

Приведу пример. Однажды я хотела заказать доставку из супермаркета, но не смогла объяснить это на кассе, обратилась к женщине, которая паковала свои покупки. Это был как раз тот случай, когда она абсолютно не понимала английский, даже слова delivery, а я еще совсем не говорила по-корейски. Женщина подошла к охраннику и попросила его мне помочь, но он тоже не говорил. В итоге, после нескольких попыток она собралась и ушла, я уже смирилась и стала складывать свои покупки. Но неожиданно эта женщина вернулась и привела с собой работника с другого этажа, который смог мне все объяснить. Она не пошла сразу оформлять себе доставку, а с тачкой поехала искать человека, который смог бы помочь, и этот человек, не работник супермаркета, тоже отвлекся от своей работы и пришел мне на помощь. Я тогда была невероятно поражена и рада, что уже знала как на корейском «спасибо».

Когда же корейцы все-таки обращались ко мне на английском, я первое время не могла их понять. Чуть позже, начав учить язык, разобралась, что многие люди произносят слова с очень сильным влиянием специфики звуков корейского языка, например: «копи» (coffee), «тэлэбиджон” (television), «порк» (fork, и не важно, что pork – это свинина), «собисы» (service), «сёп» (shop), «дэлибэри» (delivery). Разобравшись в этих правилах, понимать корейцев становится намного легче.

А вот дети, наоборот, хорошо произносят, очень хорошо знают английский, легко переключаются с корейского и совсем не стесняются говорить. Иногда даже подходят и сами заговаривают, начинают рассказывать о школьных предметах или даже показывать дневник.

Через месяц нашей жизни в Сеуле интеграция пошла еще стремительнее, когда заболел сын. Это случилось без предупредительных знаков в понедельник 19 декабря в 21.47. Температура поднялась до 39,3 градусов. Хотя и считала себя стратегом (на этом месте остановилась-улыбнулась), я заранее не узнала о больничной системе и ближайших госпиталях. Google знал лишь общую информацию, Naver укоризненно отвечал на корейском. Благо, на тот момент у меня уже было несколько корейских подруг, которые помогли нам.

А теперь о медицинской системе. В Корее в будни после 18.00 и в выходные работают лишь крупные госпитали, отделение неотложной помощи в них. Мы вызвали скорую помощь, которая по факту помогла только как такси, но по тарифу в четыре раза дороже. Санитары нас просто привезли и отправили в общую очередь. Просидев два часа в отделении и получив лишь жаропонижающее, мы в легком шоке отправились домой.

В Корее действует практика государственного страхования, здесь нет понятия «частная больница». Дежурные врачи — молодые специалисты, выдающие первичные лекарства и записывающие на следующий день к врачу (речь идет о тех недугах, не представляющих опасности для жизни). Нет также понятия «вызов врача на дом». Поэтому в неотложке в очереди стоят все – от мала до велика, от кашля до отравления. Отделение выглядит как в сценах фильмов во время бедствий: много людей, много капельниц, движение во все стороны. Поэтому болеть нужно с понедельника по пятницу в рабочее время — так мне сказали сами корейцы.

Сейчас мы уже привыкли ко многому: можем описать в регистратуре симптомы на корейском, заказать на определенную аптеку медикаменты, тоже на корейском. В нашем арсенале есть несколько смешных больничных историй, например, когда нам прописали есть мороженое.

Корейская медицина отличается от привычной нам и иногда удивляет, но от чего я в восторге, так это от скорости и слаженности работы системы при такой высокой плотности населения.

Осеуливание

Привыкание к жизни в Сеуле убрало все остатки первого шока (высвободив место для нового). И начала чувствоваться нехватка социальной жизни.

Так как мы приехали сюда по программе международной компании, то здесь было большое количество таких же приехавших иностранцев. Для работников в первую неделю проводили адаптационные курсы. Мой муж Саша раззнакомился с ребятами и пригласил их к нам в гости на украинскую кухню. Мы готовили борщ и вареники с картошкой. Это был самый дорогой борщ в моей жизни, потому что одна свекла (средний корнеплод) стоит осенью 6,5 долларов. Потом ребята из Индии сделали ответную кухню, приготовив 6 различных блюд, начиная от аперитивных закусок до десерта из манки.

У нас образовалась отличная компания для общения, постоянно происходил интересный обмен культурным опытом, обмен новыми восторгами или шоками от Кореи и понимание, что у разных культур разные взгляды на все это. Также поиск новых мест, в частности, полезных для жизни, шел гораздо быстрее, благодаря обмену информацией с ребятами. И самое главное – у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Я очень подружилась с девочкой из Индии. И, если бы я писала роман о Сеуле, то Джотти непременно была бы одним из ключевых действующих лиц. Она была здесь полгода, но за это время буквально стала членом нашей семьи. Я сейчас вспоминаю, как она на моей кухне жарила индийские бобовые лепешки, рассказывая смешные истории из своей поездки в Пусан. Как мы до вечера засиживались за поеданием блинов со сгущенкой, а потом укладывали вместе Лешу спать. Как Джотти впервые увидела снег (нет, это не было неистовым валянием в нем или поеданием – она очень радовалась и трогала его). Как мы поехали кататься на лыжах, и для нашего сына, и для Джотти это был первый опыт. И Леша первым делом рассказывал «Зетти» о своих лыжных успехах.

Нас увлекали места с креативной архитектурой и красивой природой. Сеул полон нестандартных архитектурных решений: начиная от небольших жилых домов и заканчивая закрученными небоскребами. И полон невероятно красивых парков. И все эти места нам нравилось искать вместе.

Привыкание к Сеулу привело к желанию в нем гулять много и часто. Сеул не так популярен в качестве туристического направления, и сюда чаще приезжают по работе. Но мне повезло попасть туристом, впитывать красоту и энергию города, фотографировать, записывать свои впечатления. Эмоции и снимки копились, тогда я стала вести инстаграм. Потом размашистость эмоций или текста привели к созданию блога для более фундаментальных тем. Через инстаграм я нашла конкурс для фотографов с отзывами о Корее и решила поучаствовать. Мне хотелось запечатлеть и написать не просто о классических сеульских достопримечательностях.

Это привело меня во много интересных мест, например, я нашла первую корейскую пекарню – семейный бизнес с традиционными ценностями. Мы и теперь ездим туда полакомиться десертами. Я подала часть своих работ на этот конкурс и заняла первое место. Благодаря конкурсу я познакомилась с очень интересными блогерами, живущими в Сеуле (и мы даже сейчас снимаем с ними совместный ситком). А денежный приз, большую его часть, я гордо положила на отпуск, остальное ответственно потратила на платья.

Через некоторое время со мной связалась прекрасная девушка, путешествиями которой я уже давно восхищалась, и предложила написать интервью о жизни в Сеуле для бортового журнала «Белорусских авиалиний». За два часа на одном дыхании мы обсудили много интересных тем и обменялись полезным опытом. И в апрельском номере журнала Belavia OnAir появилась Дашина статья.

В Сеуле я стала много писать, но до переезда работала аналитиком. И решила здесь найти возможные семинары по моей специальности. Стала искать информацию на сайтах вузов, даже посетила некоторые из них, но встреч на английском языке не нашла. Зато оценила красоту корейских кампусов (что в дальнейшем мне помогло в другом смысле).

Интернет-поиск обучающих программ привел меня на сайт мэрии (Seoul Metropolitan Government), которая активно принимает участие во многих мероприятиях, проходящих в Сеуле, от открытия достопримечательностей до бесплатных языковых курсов (как формальных в классе, так и неформальных в баре с напитками). Также у мэрии есть подразделение Seoul Global Center, в котором помогают в развитии иностранных проектов в Сеуле. На специальных курсах рассказывают о тонкостях законов при оформлении компании, объясняют систему налогообложения, погружают в нюансы культуры и т.д.

Также мэрия активно участвует в развитии туризма и проводит много волонтерских проектов, с ним связанных. Существует проект Global Seoul Mate, куда отбираются иностранцы, и работа участников проекта заключается в пиаре Сеула в онлайне и офлайне. Для прохождения в этот проект необходимо было прислать свои фотоработы и короткое эссе о них. Я была очень вдохновлена после посещений вузов Сеула, поэтому и решила написать об Университете ЁнСэ, сравнивая внешне с Хогвартсом (и рассказывая об украинских вузах с подобной архитектурой), описывая эмоции, посещающие внутри здания, и красоту окружающих парков.

В проект я попала. Сейчас мы с командой посещаем различные фестивали и представления, музеи, культурные центры, также шоу, приуроченные к грядущим Олимпийским играм, мастер-классы традиционных изделий и пишем о своем опыте. Присутствуем на открытии новых достопримечательностей, снимаем информационные видео для туристического подразделения мэрии и организаций, как Free Walking Tour. А также работаем в фотопроектах с журналистами из National Geographic и Lonely Planet.

Благодаря этому проекту я побывала на различных корейских шоу, так сказать, прикоснулась немного к нашумевшему к-поп. Часто участвую в проектах, связанных с традиционной культурой: чаепитие, каллиграфия, вырезка печатей-подписей на камне. Мне удалось попасть в группу тех, кто писал о выступлении корейских фигуристов, будущих участников Олимпийских игр. В проекте я познакомилась с большим количеством экспатов, и каждый со своей личной историей, а также корейцев, открытых к иностранцам и к нашим весьма откровенным вопросам о культуре.

Пока у меня нет здесь рабочей визы, появилась очень интересная волонтерская работа (которая, кстати, оплачивается: деньги напрямую платить не могут, но нам дают электронные купоны на покупки в продуктовых, книжных и прочих магазинах). А посещение мероприятий, знакомства, совместная работа, как мне кажется, сильно расширяют взгляд на различные вещи и создают очень полезный нетворкинг.

«Осеуливание» нашего сына в Корее идет еще быстрее. Он посещает садик, уже рассказал, что его флаг сине-желтый, и показал, где находится Украина. На праздники в садик предлагают надевать национальную одежду, и это было бы здорово, если бы мы ее сюда взяли. Но теперь это будет для нас лайфхак на будущее.

В садике Леша перенимает множество корейских традиций и слов. Так, однажды он пришел из садика и сказал:

— Мама, а ты знаешь, что мое имя, вообще-то — Алекс щи нын!

— (мэм удивленного кота).

«Щи» — это «господин», данное слово приставляют ко всем именам в знак уважения. «Нын» — это окончание именительного падежа для одушевленных предметов. Такая смешная ассимиляция.

На площадке он нашел себе друзей, с которыми рубится в корейские настольные игры. Попав в условия, где ему приходится выбирать: быть смелым и знакомиться, или играть одному, он стал делать шаги на пути к социализации. Поначалу мы играли вместе, привлекая в свою компанию других детей, теперь уже Леша сам инициирует общение, и я познакомилась с несколькими невероятно приятными корейскими мамами.

Взрослые всегда открыты к Леше. И у него даже появился друг в местном «магазинчике на углу». Лешка всегда с радостью идет, ищет его и рассказывает, что у него нового, показывает разные игрушки. А друг в свою очередь оставляет работу на время, обнимает Лешу и общается с ним. Не знаю, какой там они язык используют, но взаимная симпатия только растет. А еще мы перед походом в этот магазин берем с собой конфеты, и Леша любит угощать весь персонал, а они в ответ угощают его, так и происходит круговорот сладостей.

Привыкание мужа, скорее, выражается в том, что его команда на работе через некоторое время перешла на общение с постоянно корейского на английский, что, конечно, для Саши стало невероятно комфортно. И еще члены его команды ему рассказывают много интересных историй, начиная от политических нюансов и заканчивая тонкостями вождения в Корее.

Хотя ассимиляция в поведении идет полным ходом, некоторые вещи мы еще не делаем как корейцы. Например, не планируем отпуск за год. Приехав в рабочую командировку, первым делом мы вовсе об отпуске не думали, к тому же всегда планировали все месяца за два. Но корейцы планируют все гораздо раньше! Здесь не так много выходных, но они в основном всегда идут рядом. Поэтому взяв несколько дней из отпускных (которых в Корее 15), соединив с праздниками, получишь такие себе «майские» несколько раз в году. Мы об этом еще не знали, и, когда незадолго до праздников решили-таки куда-то съездить, оказалось, что либо нет билетов (при том, что они на этот период и так в 1,5 раза дороже), либо нет мест в гостиницах.

Всеуливание

В целом, вливание в жизнь в Корее проходит очень гладко. Как бы избито ни звучала фраза «мир стал меньше», но я поняла ее значение именно здесь. Дело оказалось не в географических расстояниях, а в географии восприятия. Мы увидели других людей, окунулись в целое общество, живущее по своим правилам. Мы учимся понимать другую культуру, и нередко некоторые невербальные знаки нужно очень быстро читать. Мы стали снисходительнее к зачастую совершенно не близким нам ценностям. И в то же время видим, какими доброжелательными и достойными оказались здесь люди.

Очень часто культурная разница выбивает из колеи, но мы поняли, что даже на другом конце мира наша семья может жить (и даже питаться местной пищей), мы еще больше сплотились, стали благосклоннее и увереннее.

Конечно, уверенности придает еще и изучение языка. Я говорю сейчас на очень элементарном уровне (а иногда это вообще суржик англо-корейского), но уже могу покупать в продуктовых магазинах, заранее узнав цену товара. Даже получается торговаться в шопинг-центрах. Один раз я пыталась аргументировать это, что я «вэгук» (иностранка), думая, что туристам может полагаться скидка. А потом поняла всю абсурдность этого аргумента, произносимого на локальном языке. Еду в заведениях стараюсь заказывать только на корейском, узнавать размер порции и степень остроты. И еще уходя стараюсь сказать комплимент о еде.

От иностранца часто не ожидают общения на корейском, поэтому, если ты на нем говоришь, местные сначала пытаются распознать английский, не распознав, переспрашивают, а когда понимают, что ты сказал по-корейски, округляют восхищенные глаза и говорят такое протяжное «о-о-О-О-О», кивая при этом одобрительно головой.

У меня был случай, когда я заказала на корейском языке: «Капучино, одну чашку, пожалуйста». На корейском это звучит: «Капучино, хан чан, чусее». Но, видимо, в моем «хан чан» распознали «хот чёк», и получила я капучино и горячий шоколад.

А однажды мы столкнулись с девушкой, которая мне сказала: «Сорри», а я ей: «Мианэе». Мы посмеялись над этим.

Самые смешные случаи – это когда ко мне обращаются на корейском, а потом, увидев, кто я, пугаются, как будто увидели медведя, и резко уходят.

Вместо вывода хочу сказать, что, как ни крути, моя нетуристическая жизнь в Корее началась только с появлением проектов – не важно, волонтерских или моих инициатив. Главное – постоянное пересечение с местными людьми. Мне-туристу часто улыбаются, мне-нетуристу часто говорят «нет». Я встречаю шероховатости, и бывает «а в Украине было бы…». Вижу другой подход в работе: иногда это более грамотно, в другой раз наоборот рада, что наш менталитет не такой. Только теперь могу считать, что я действительно посетила Корею, размышлять, нравится она или нет, хотела бы здесь остаться…

Корея — потрясающая страна. Не нужно ее любить только за дорамы и к-поп, не нужно ее ненавидеть за запахи, плотность населения и громких азиатов. Ее нужно принять и максимально в нее погрузиться. Я ее пустила в свое сердце. Прямо рядом с Украиной! И им там очень хорошо вместе.

Источник: thedevochki.com




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Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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