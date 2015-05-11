Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 11 апреля 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_disneevskie_multfilmy_pro_printsess_formiruyut_stereotipy_41794"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41794_stained-glass-1788211_960_72.jpg" width=206 alt="Как диснеевские мультфильмы про принцесс формируют стереотипы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Маргарита Исанова</b></span> <span style="font-size: large;">Как диснеевские мультфильмы про принцесс формируют стереотипы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">… и почему почти все взрослые героини — злодейки</font></em></span></p><p>Принцессы Диснея — молодые, красивые, добрые и богатые. Идеальное сочетание для принца, радость родителей. Но есть одна особенность: большинство принцесс выросло в неполной семье и воспитывалось только отцом. Этот нюанс бросается в глаза не сразу. В новом фильме «Красавица и Чудовище», в отличие от оригинальной истории, рассказывается о причинах смерти матери Белль. Как складывались отношения с мамами у остальных принцесс Диснея и как представлен образ взрослой женщины в сказках — рассказывает Маргарита Исанова. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_disneevskie_multfilmy_pro_printsess_formiruyut_stereotipy_41794">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Принцессы Диснея — молодые, красивые, добрые и богатые. Идеальное сочетание для принца, радость родителей. Но есть одна особенность: большинство принцесс выросло в неполной семье и воспитывалось только отцом. Этот нюанс бросается в глаза не сразу. В новом фильме «Красавица и Чудовище», в отличие от оригинальной истории, рассказывается о причинах смерти матери Белль. Как складывались отношения с мамами у остальных принцесс Диснея и как представлен образ взрослой женщины в сказках — рассказывает Маргарита Исанова.

Золушка («Золушка»)

Мать Золушки умерла, и отец женился второй раз на не самой приятной даме. Он позволяет ей обращаться с дочерью как со служанкой и не перечит новой жене. В сказке присутствуют два взрослых женских образа: волшебница-крёстная, которая помогает Золушке только в момент её полного отчаяния, и злая мачеха — женщина с детьми, чаще всего толстая, некрасивая и с ужасным характером.





Белоснежка («Белоснежка и семь гномов»)

Снова повторяется тенденция выбирать во вторые жены отъявленных мегер. Не удивляйтесь, если ваши дети вне зависимости от причин развода будут ненавидеть новую жену — в их сознании мачеха-ведьма спит и видит, как их угробить.

Белль («Красавица и Чудовище»)

Про мать Белль в оригинальной истории не говорится ничего, известно лишь, что она умерла. В фильме становятся известны подробности (она погибла от чумы), Белль чувствует с ней связь, но эта связь недостаточно крепка, так как в момент смерти матери Белль была ещё младенцем. Остальные женские персонажи в сказке обезличены и объективизированы — метёлка, чайник и гардеробная, что описывает стереотипные «основные функции женщины».





Аврора («Спящая красавица»)

Мать Авроры не умерла, но в мультфильме не задействована, в отличие от Малефисенты, злой ведьмы, которую сознательно не пригласили на праздник (не будем говорить о логичности этого поступка). И почему же она рассердилась и решила проклясть невинное дитя? Впрочем, в современном фильме «Малефисента» ведьма представлена скорее положительным персонажем, но всё-таки жутковатым, поэтому в качестве образца взрослого поведения она смотрится слегка гротескно.

Ариэль («Русалочка»)

В этом мультфильме трагическая смерть жены не заставила короля подводного мира искать замену. Впрочем, единственный взрослый и полноценно раскрытый женский персонаж здесь — Урсула — не отличается покладистостью, и, помимо вовлечения Ариэль в мошенническую сделку, пытается обольстить принца.





Мулан («Мулан»)

Иногда мне кажется, что большую часть диснеевских принцесс принёс аист. Мулан — очередное тому подтверждение. Единственная взрослая женщина, чей характер хоть как-то раскрыт, — вредная сваха, которая комментирует невозможность для Мулан стать хорошей невестой.

Жасмин («Аладдин»)

Жасмин, увы, тоже растёт без матери, и в этом мультфильме впервые в качестве антагониста представлена не взрослая, злобная и некрасивая/псевдокрасивая женщина, а мужчина. Других женских образов в мультфильме не замечено.





Мерида («Храбрая сердцем»)

Ещё одна принцесса из полной семьи и аж две взрослых женщины (наверное, потому что фильм создавался сравнительно недавно). Королева Элинор — типичный пример «контролирующей матери», а апогеем их нежной любви и поддержки с дочерью является превращение королевы-матери в медведицу. Не обошлось без ужасной ведьмы, которая помогает совершить этот вполне оправданный поступок. Любовь, конечно, побеждает, но какой ценой.

Покахонтас («Покахонтас»)

И снова — обойдёмся без женщин, нам хватит символичной матери-природы. Больше тут сказать нечего.





Рапунцель («Рапунцель: запутанная история»)

Несмотря на то что у Рапунцель есть настоящая мать, её «матушка» по сюжету — манипулятивная и жадная женщина, использующая аргументы «мама умней». Как тут не ассоциировать себя с бедной затворницей, а мать, которая не пускает гулять, пока уроки не сделаны — со злобной ведьмой?

Тиана («Принцесса и лягушка»)

Торжество толерантности — первая принцесса с тёмным цветом кожи, воспитывалась матерью. Антагонист — колдун, а не злая ведьма. Помимо достаточно блеклого образа матери в фильме присутствует положительный персонаж — Мама Оди, колдунья вуду, живущая в «самом далёком, самом тёмном уголке поймы Миссисипи», образ спорный, но спасибо и на этом.

***

Можно бесконечно говорить о том, что дети воспринимают мультфильмы иначе, что в других детских произведениях достаточно историй про материнскую любовь, что связь мамы и ребёнка настолько сильна, что её не поколебать парочкой историй, но игнорирование этой темы в самых культовых мультфильмах последних 50 лет не может оставаться незамеченным. В России, по статистике 2012 года, из 6,2 миллиона неполных семей 5,6 миллиона приходилось на женщин с детьми, и только 600 тысяч — на мужчин.

Овдовевший или разведённый мужчина с детьми — герой, женщина — «второй сорт», о чём громогласно заявляется на всех женских форумах страны

Исторические причины отсутствия матерей у диснеевских принцесс очевидны — женщины, ослабленные беременностью и родами, часто умирали. Та же участь уготована после свадьбы принцессам, поэтому об их «долго и счастливо» в подробностях не рассказывалось, разве что в новейших сюжетах.

Тем не менее недостаток положительных персонажей в лице взрослых женщин формирует популярные стереотипы.

Женщины боятся и не хотят взрослеть и стареть, потому что зрелость с детства ассоциируется у них с уродством, злобой, завистью к молодости, а не с мудростью, заботой и опытом, передаваемым из поколения в поколение

Радует лишь то, что кинокомпания Disney исправляется, и в фильмах появляется всё больше положительных взрослых персонажей-женщин. Надеемся, что в их историях будет ещё немало образцов для подражания для наших подросших детей.

Иллюстрации: sergeev.ws​​​​​​

Источник: mel.fm





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