Как чувство юмора влияет на интеллект

Люди с хорошим чувством юмора имеют более высокий уровень IQ, в особенности это относится к тем, кто ценит черный юмор, выяснили австрийские ученые. The Conversation собрал разные исследования о преимуществах несерьезного отношения к жизни.
По словам ученых, для того, чтобы видеть и придумывать что-то смешное, требуются одновременно и умственные, и эмоциональные способности. Анализ показывает, что у шутников более высокий вербальный и невербальный интеллект, при этом они менее подвержены переменам настроения и приступам агрессии.
Кроме того, оказывается, веселые люди не только умные, но и приятные: способность смешить связана с развитым эмоциональным интеллектом (умением понимать свои эмоции и эмоции окружающих). Согласно исследованиям, и мужчины, и женщины считают людей с хорошим чувством юмора более привлекательными и говорят, что это одно из важнейших качеств в партнере. Эволюционные психологи утверждают, что эта способность может передаваться по наследству и указывать на ментальное здоровье и подвижный ум.
При этом, конечно, юмор бывает разным. По мнению ученых, если человек использует безобидные шутки для того, чтобы укрепить отношения или справиться с конфликтом, то это говорит о его высокой самооценке и открытости. В то же время сарказм и высмеивание других скорее делают человека более одиноким, ассоциируются с подавленностью и агрессией.
Люди с хорошим чувством юмора не только веселят окружающих, но и сами много смеются. Как установили нейробиологи, смех приводит к изменениям в мозге, которыми может объясняться связь юмора с уровнем интеллекта. Исследования показывают, что, когда мы переживаем какие-то положительные эмоции, в мозге растет производство дофамина, который не только способствует хорошему настроению, но и влияет на отделы мозга, ответственные за учебу. Благодаря этому растет число нейронных связей. В результате наше мышление становится более гибким и творческим, нам проще решать различные задачи. Также это благотворно влияет на нашу краткосрочную память.
Еще одно преимущество людей с чувством юмора в том, что они, как правило, очень влиятельны, потому что кажутся более уверенными, компетентными и важными, к ним чаще прислушиваются окружающие. Успешные руководители нередко используют это: анализ работы процветающих компаний показывает, что чем веселее человеку трудиться, тем выше его продуктивность и тем ниже вероятность профессионального выгорания.
В учебе такой подход тоже работает: материал запоминается лучше, а учителя с чувством юмора больше нравятся ученикам.
Источник: theoryandpractice.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Интеллектуальный урожай.
Почему забывать прочитанное – это нормально.
- Закреплены веками.
Когда результаты интеллектуальной деятельности стали объектом правового регулирования.
- Игры разума.
Мыслить как преступник.
- Под тяжестью собственного черепа.
Почему так сложно прокачать мозг.
- Ребенок съел ваши нейроны.
Влияет ли беременность на интеллект?
- Хватит умничать.
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка связаны с уровнем вашего интеллекта.
- Мне уже не поздно.
- «Развивайте в себе чувство юмора».
Четыре правила «науки жить» от Андре Моруа.
- Грибы как разумные существа.
Необычные исследования, происхождение антибиотиков и интеллект мицелия.
- О Голливуде, запретных удовольствиях и копчике.
Неудачный танец, который изменил жизнь.