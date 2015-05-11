Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 5 декабря 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/izvinyatsya_-_plohaya_privychka_41212"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41212_stacked-1183047_960_72.jpg" width=206 alt="Извиняться — плохая привычка" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Бабушкин</b></span> <span style="font-size: large;">Извиняться — плохая привычка</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как без оправданий попросить прощения</font></em></span></p><p>Порой, желая сгладить шероховатости своих поступков, мы спешим извиниться. Извинения рассматриваются как способ исправления ошибок или как компенсация за, возможно, доставленные неудобства. Но зачастую, извиняясь, вы не только не решаете проблему, а, наоборот, делаете только хуже. Однако извинениям есть прекрасная альтернатива. Об этом я хочу вам рассказать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/izvinyatsya_-_plohaya_privychka_41212">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Порой, желая сгладить шероховатости своих поступков, мы спешим извиниться. Извинения рассматриваются как способ исправления ошибок или как компенсация за, возможно, доставленные неудобства. Но зачастую, извиняясь, вы не только не решаете проблему, а, наоборот, делаете только хуже. Однако извинениям есть прекрасная альтернатива. Об этом я хочу вам рассказать.

Чем плохи извинения

Во-первых, принося извинение, вы акцентируете внимание на негативных моментах. До того как вы об этом сказали, данный факт был незаметен или незначителен для окружающих. А теперь только ленивый не покачает головой, произнеся: «Да, уж!..».

Во-вторых, извиняясь, вы признаете свою ошибку. Вы — слабое звено! И если до этого все выглядело как задуманное, теперь все развалилось прямо на глазах. Как только вы извинились, то тут же взвалили на себя чувство вины и ощущение неидеальности. Продолжать начатое с таким осадком гораздо сложнее.

В-третьих, извинившись, вы провоцируете людей жалеть или успокаивать вас. Так сказать, восстановить баланс любезностей. Кто-то произнесет: «Ну да ладно. С кем не бывает!» или «Не страшно, мы понимаем…». Если людям ваша ошибка действительно доставила неудобства, то вытянутое силой «прощение» будет неискренним. Это может оставить у них негативное впечатление. Если же ошибка незначительна, то, извиняясь, вы, наоборот, формируете у людей чувство вины. Кто-то подумает: «Вот ведь вроде ничего ужасного не совершил, а так извинялся… Даже неудобно как-то…».

Лучшая альтернатива извинениям — благодарность!

Перестройте свою фразу так, чтобы вместо извинений и оправданий человек услышал в свой адрес благодарность или похвалу. Тем самым вы и себя не выставите виноватым, и скажете людям комплимент.

Приведу пример. Недавно я был на мастер-классе, который проходил в одном из бизнес-центров на окраине Москвы. Некоторые люди испытали трудности с поиском нужного адреса, где проходило мероприятие. Впрочем, в итоге все собрались без опозданий.

Перед началом мастер-класса ведущий спросил, все ли легко нашли нужное место. Участники пожаловались, что справились с этой задачей с трудом. В ответ тренер сказал: «Извините, это наша оплошность…».

В этом случае вместо извинения было бы лучше похвалить собравшихся: «Какие вы молодцы, что сумели прийти вовремя! Если уж вы справились с этой задачей, то, уверен, и с освоением программы мастер-класса у вас не возникнет затруднений.»

Или вот еще такой случай. После одной премьеры я задержался в холле кинотеатра с режиссером, обсуждая только что просмотренный фильм. Когда спустился в гардероб, то обнаружил, что на вешалках осталось только мое пальто и еще пара курток.

Подойдя к женщине, отвечающей за выдачу одежды, я сказал: «Спасибо, что дождались самых отъявленных киноманов!». В ответ гардеробщица улыбнулась и протянула мне пальто.

Буквально через минуту подошли еще двое. Один протянул бирку молча, другой попробовал извиниться. Милая улыбка хранительницы сменилась недовольным выражением лица. Она тут же начала ворчать, что ей уже давно надо было быть дома и что одежду надо получать вовремя…

Так что теперь, вместо того чтобы извиняться, возьмите за правило благодарить людей!

Вот несколько примеров того, как извинение заменить благодарностью:

Источник: thebigplans.ru





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