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Альфия Максутова, takiedela.ru   четверг, 8 декабря 2016 года, 13.00

Извините, лекарств нет
Что делают врачи и чиновники, чтобы не выдавать пациентам положенные им бесплатные лекарства


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Таблетки от жадности


Спасительница миллионов




«Вы не болеете». «Вы болеете не этим». «Вам не нужно это лекарство». «Вам нужно это лекарство, но другое, подешевле, тоже подойдет». «Вам нужен этот препарат, но его нет, подождите». Так отвечают врачи и чиновники тысячам людей, которым положено по закону льготное лекарство. Они обманывают. Они знают, что человек болен, и знают, какое лекарство ему нужно. Но на лекарственное обеспечение государству, по примерным оценкам, не хватает уже 45 миллиардов рублей.

В некоторых регионах льготными препаратами могут обеспечить только 10% обратившихся. Чиновники и врачи отказывают больным так, чтобы нарушение закона было как можно сложнее доказать. Минздрав и Росздравнадзор регулярно отчитываются: ситуация с льготным лекарственным обеспечением в стране стабильная. Цифры, лежащие в основе этих отчетов, не имеют отношения к реальности. Истинный масштаб и жестокость войны пациентов с государством поражает воображение.

***

«Они говорят всякий раз: “Извините, лекарств нет! Ничего не могу поделать!” Но они же мне положены по закону. Если их нет сегодня, государство должно завтра их закупить. Разве нет?».

Вероника повторяла этот вопрос уже много раз, но голос ее все равно звучит удивленно. Когда она говорит, ее руки с длинными, изящными пальцами слегка вздрагивают, будто тоже не в силах сдержать изумления. Она 15 лет принимает гормональные ингаляторы, не может без них дышать. У нее астма, множество сопутствующих заболеваний и инвалидность. Она имеет право бесплатно получить нужную ей дозу в аптеке, но уже полтора года лекарство не выдают.

«Выдавали всегда с перебоями, — рассказывает Вероника. — Надо было узнавать заранее день, когда появится препарат, бежать в поликлинику к открытию, чтобы успеть получить. Не успеешь — скажут, что закончилось, и делай что хочешь. Но с тем, что лекарств нет месяцами, я столкнулась только в прошлом году».

Тогда после полугода ожидания Вероника впервые обратилась в департамент здравоохранения Москвы. Достаточно было оставить заявку, и ингалятор, отсутствовавший в аптеке утром, нашелся вечером. Но волшебный эффект от звонка в департамент продолжался недолго. Уже через пару месяцев лекарства снова перестали выдавать. На этот раз, когда Вероника позвонила в департамент, ей сказали, что ситуация сложная. Заявку оставить можно, но когда будут препараты, никто не знает. В тот же день ей позвонили из аптеки и сообщили, что просить бессмысленно — лекарств не будет. Сейчас ингаляторы Веронике покупают родные, сумма составляет несколько тысяч рублей в месяц. По словам Вероники, для многих людей, сидящих в очереди к пульмонологу, эта сумма неподъемна. Слова «лекарств нет» звучат для них как приговор.

Случай Вероники — один из тысяч. Достаточно пролистать региональную прессу за последний месяц, чтобы прочесть с десяток таких историй. В Мордовии в аптеках для льготников нет не только преднизолона, но даже йода и бинтов. В Орловской области женщине с лимфомой удалось получить лекарство только после того, как об этом случае написали местные СМИ. В Хакасии из-за огромного числа жалоб пациентов ситуацию со льготными лекарствами будет расследовать контрольно-счетная палата. О растущем числе обращений постоянно говорят организации, занимающиеся защитой прав пациентов. Такой рост фиксирует, например, общество «Движение против рака». В сентябре этого года случаев отказа людям с онкологическими заболеваниями стало так много, что нарушениями законодательства в целом ряде регионов занималась Генеральная прокуратура. По данным онлайн-мониторинга на сентябрь 2016 года, проведенного руководителем общества «Лига пациентов» Александром Саверским, трудности с получением льготных лекарств испытывают более 80% опрошенных. Получить рецепт на препарат без проблем удается только 35% из них. Схожие цифры приводятся в прошлогоднем мониторинге Общероссийского народного фронта: половине пациентов, обращающихся за препаратами, не выдают лекарства в положенный срок.

В отчете правительства 2016 года заявлено, что на лекарственное обеспечение не хватает около 45 миллиардов рублей. Это не удивительно: норматив затрат на одного гражданина, получающего бесплатные препараты, снизился с 849 рублей в месяц в 2011 году до 758 рублей в 2016 году. При этом, по данным Росстата, цены на лекарства в этом году выросли на 24%. В 2015 году правительство даже выделило дополнительные 16 миллиардов рублей на спасение ситуации — но они неожиданно оказались не востребованы. Минздрав заявил, что все необходимые лекарства закуплены. Росздравнадзор регулярно проводит мониторинг лекарственного обеспечения в стране и остается удовлетворен его результатами. Согласно отчетам этих ведомств, в Московской области, например, препараты получают около 98% льготников, да и в остальных регионах ситуация стабильная. Способность Минздрава заставлять чиновников здравоохранения формировать реальность в соответствии с целями отчетности удивляет даже президента.

Если не по-хорошему

Вероника ждала лекарства несколько месяцев, затем стала снова настойчиво звонить в департамент здравоохранения с вопросами. В конце концов ей сообщили: поскольку за выдачу лекарств отвечает главврач ее поликлиники, то в дальнейшем связываться по этому поводу стоит с ним. Впрочем, главврач позвонил сам. Он предложил Веронике пройти дополнительное обследование: взять анализы, проконсультироваться у разных врачей поликлиники. Наверняка окажется, что не очень-то ей это лекарство и нужно. На этом месте Вероника похолодела. За 15 лет она перепробовала едва ли не все существующие на рынке препараты, и этот уже несколько лет давал лучший эффект. Назначение подтверждали не раз и терапевты, и пульмонологи.

«Неожиданно на приеме врачи мне стали намекать в очень обтекаемых формулировках, но вполне прозрачно: если я буду требовать лекарства, то можно же и вовсе пересмотреть мою историю болезни. Сегодня я дышу плохо, завтра чуть получше — нужно просто поймать момент для обследований. Может оказаться, что не так уж я и больна, и инвалидность мне вовсе не требуется. Сейчас как раз стоит задача число инвалидов в стране сокращать. Тогда не то что лекарств, и пенсии не будет. Мне стало страшно: я ведь не могу работать, на что тогда жить?»

От обследования Вероника отказалась и решила ходить в поликлинику только в крайних случаях. Периодически она звонит в аптеку и спрашивает, есть ли лекарство. В последнее время ей не говорят, что лекарства нет, просто просят перезвонить на следующий день.

Предложение пройти дополнительное обследование, чтобы подтвердить необходимость льготного препарата, — один из часто использующихся скрытых способов отложить выдачу лекарства или не выдать его вовсе. У врача или специальной врачебной комиссии почти всегда есть возможность поставить под сомнение диагноз или назначение коллег. В этом случае препарат не назначается, и не нужно выписывать на него рецепт, а это важно. Регионы отчитываются перед Росздравнадзором по факту выданного рецепта. Если рецепт не выписывали, то, значит, лекарство это никто и не требовал. Результаты недавнего официального мониторинга, например, показали, что отсроченных (выписанных, но не закрытых) рецептов в большинстве регионов меньше 0,1%. Именно эта статистика позволяет министерству здравоохранения докладывать о том, что лекарств хватает всем. На самом деле эта цифра ни о чем не говорит.

Еще рано или уже поздно

Поставить под сомнение болезнь сложнее в случаях, когда у человека быстро развивающееся смертельно опасное заболевание, например, рак. Всем больным с таким диагнозом в России положены бесплатные лекарства. Если человек получил инвалидность, препараты оплачиваются из федерального бюджета, если инвалидности у него нет — из регионального. Но противоопухолевые препараты, особенно таргетные, очень дорого стоят. Речь идет не о пяти или десяти тысячах, требующихся больным астмой или диабетом, а о сотнях тысяч рублей. И на пути пациента появляются искусственные барьеры. В сотнях обращений в «Движение против рака» фигурируют самые разные способы отказа. Людей убеждают, что сработает более дешевое лекарство, что для получения препарата требуется оформленная инвалидность, что нужно несколько лет стоять в очереди. Им говорят, что лекарство можно получить только в Москве, или, наоборот, что заключение московских онкологов ничего не значит в регионе. Доказывают, что они должны встать в очередь, попасть в особые списки или ждать октября следующего года, когда регион будет заказывать препараты.

Рак развивается по стадиям. На первой стадии болезнь можно полностью вылечить. Но обратившись за лекарством на первой стадии заболевания, люди часто слышат, что высокотехнологичные препараты показаны только на более поздней стадии. Они же не умирают и могут подождать. Когда человек ждет слишком долго и приходит с последней стадией, он вполне может услышать: «Чего на вас лекарства тратить, вы уже умираете». Так работает экономия бюджетных средств.

«Получается так: “Мы же вам говорим, приходите завтра, а вы все время сегодня приходите”. Инструменты глумления над пациентами отшлифованы до блеска. Расчет здесь простой: походил, походил, устал и умер. Нет человека — нет проблемы, — комментирует председатель исполнительного комитета общества “Движение против рака” Николай Дронов. — Между тем, государство, делая вид, что оно экономит таким образом, на самом деле растрачивает и без того скудные средства в пустоту. Если выдать не тот препарат, который назначили, или выдать тот, но только на часть курса, или дозировку для одного делить на двоих, то люди не вылечатся. Они не смогут работать, у них наверняка будет инвалидность. Экономия очень сомнительная».

За время существования «Движения против рака» на горячую линию общества обратились более 250 тысяч человек. Огромное количество случаев отказа сложно игнорировать, и по жалобам пациентов с онкологическими заболеваниями периодически проводит проверки Генеральная прокуратура. Она выявляет отдельные нарушения, по которым попавшиеся под горячую руку чиновники получают дисциплинарные взыскания. В целом прокуратура приходит к выводу, что «региональные органы власти не учитывали необходимые объемы медицинской помощи и ее финансового обеспечения», констатирует факт нехватки денег (в некоторых регионах до миллиарда рублей) и передает информацию Минздраву. Этим результат проверки ограничивается. Очевидно, что в лучшем случае лекарства получат те, по чьей жалобе была проведена проверка. Остальным придется ждать следующего рейда.

Выдай то, не знаю что

Между тем, все описанные в статье способы отказать человеку в получении жизненно важного препарата, в том числе отказ выписывать рецепт — противоправная деятельность. И в этой противоправной деятельности участвуют тысячи человек.

«Это многоступенчатый процесс, — описывает Николай Дронов. — Вот в министерстве здравоохранения в отдаленном регионе сидит чиновник. Денег особо нет. А у него онкологических больных на учете тысяч десять стоит, диабетиков целая куча, а еще там редкие заболевания подпирают, например, какой-нибудь ребенок — их обязаны лечить в силу статьи 16 закона об основах охраны здоровья граждан. Имеющиеся условные 100 рублей как-то нужно поделить между всеми, чтобы никому не было обидно. А на всех не хватает. Этот тяжелый моральный выбор он потихоньку перекладывает на главного врача. Главный врач начинает придумывать что-то для своих докторов, чтобы они начинали подбирать пациентов, которым действительно прямо очень-очень нужно. Потом тех, которым тоже нужно, потом тех, которым слегка нужно, и тех, которые подождут. В итоге у нас получаются социально-значимые пациенты и не очень социально-значимые».

Так врачи оказываются не меньшими заложниками системы, чем пациенты. Кабинет главврача одной из московских поликлиник заставляет вспомнить фильм «Брюс Всемогущий», где ставший на время богом главный герой решает все обращения людей фиксировать на стикерах — вскоре они покрывают весь дом. Толстые папки, стопки карт и листочки с фамилиями пациентов заполняют пространство. Врач, просивший не называть его имени и номера поликлиники, ощутимо нервничает.

«Я несу юридическую ответственность за лекарственное обеспечение. Ко мне направляет жалующихся департамент здравоохранения. Но я не могу выдать то, чего просто нет. Я должен решить проблему, а как я ее могу решить? Я должен написать в департамент письмо, описать ситуацию и привести полный список недостающих лекарств. Я и пишу. Смотрите, вот последний файл, — говорит доктор. Он долго прокручивает страницы файла. Напротив каждого препарата стоит число — недостающее количество. Числа длинные. — И что мне департамент отвечает? Ничего. Я таких файлов уже с десяток только за последние месяцы отправил — нет ответа… Вообще, напряжение нарастает. Лекарств не хватает не только потому, что их не закупают достаточно из-за урезанных бюджетов, — за льготными препаратами теперь обращаются гораздо больше людей. Те, кто раньше мог позволить себе самостоятельно покупать лекарства, а не ходить за ними в поликлинику, в ситуации резкого падения доходов вспомнили о своей льготе. Когда им отказывают, они приходят ко мне, кричат, бросаются предметами. Меня каждый день тут по матери ругают. Я их понимаю. Но странно быть ответственным, когда ничего не можешь сделать».

На главного врача все равно нужно жаловаться прокурору, утверждает руководитель «Лиги пациентов» и член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский. Врачу достаточно будет продемонстрировать суду, что все необходимые меры в рамках своих полномочий он принял, и ответственность будет возложена на его руководителей, например, на министров субъектов федерации.

«Очевидно, что система работает неправильно, и разорвать ее нужно правовым способом, — комментирует Александр Саверский. — Чтобы изменить это, нужно заводить уголовные дела против чиновников, а не ограничиваться руганью в кабинете главного врача. Мы сделали очень много для того, чтобы прокуратура начала принимать участие в судах на стороне пациента. Сейчас по всей стране рассматриваются сотни дел в год. Но этого недостаточно. Пока за отказы в лекарствах чиновников не будут привлекать к уголовной ответственности, результат будет небольшой. Что касается доводов чиновников о нехватке ресурсов, то они не имеют правовой природы — они относятся к экономическим категориям. Что значит “у нас нет денег”? Могу на это только ответить: пустите меня в бюджет, я найду деньги. Что может быть для государства важнее жизни граждан? Какие затраты могут быть приоритетнее?».

Превышенный норматив

Выбирать между пациентами особенно тяжело, когда за лекарством обращаются родители детей, больных тяжелыми редкими заболеваниями. Их лечение стоит миллионы рублей, собрать деньги своими силами и даже через фонды крайне сложно. Поэтому для родителей получение препарата бесплатно — вопрос жизни ребенка. С другой стороны, стоимость таких лекарств нередко исчерпывает весь заложенный на льготные препараты бюджет региона.

«Первое, что слышит родитель тяжело больного ребенка, пришедший в поликлинику за очень дорогим льготным препаратом: “Все деньги на вас уйдут. А других вам не жалко?” — комментирует Светлана Викторова, юрист детского правозащитного проекта “Патронус”. — Родителям постоянно рассказывают про дефицит бюджета, сроки закупок препаратов, объясняют, что таких денег в регионе нет. Родителя этот вопрос вообще-то беспокоить не должен, он по закону имеет право получить препарат. Но не каждый, далеко не каждый родитель пойдет отстаивать это право в суд».

Два года назад Светлана помогала выиграть суд семье тринадцатилетнего Алеши, больного муковисцидозом. Диагноз мальчику поставили, когда ему было пять месяцев, для нормальной жизни ему каждый день нужно принимать целый ряд препаратов. Полный набор лекарств на месяц без труда за эти годы не удалось получить ни разу, всякий раз чего-нибудь не хватало. Большие проблемы начались в 2014 году, когда перестали выдавать креон — фермент, без которого ребенок с муковисцидозом не может переваривать пищу.

«Приходишь в аптеку — рецепт оставляют на обеспечение, через месяц он заканчивается, а препарата так и нет. На следующий месяц приносишь новый рецепт, и история повторяется, — рассказывает мама Алеши Мария. — Аптека ничего не объясняет: нет препарата, и все. Я писала жалобы в фармуправление, в региональный минздрав и Минздрав России. Приходили длинные отписки. “Ваш ребенок был обеспечен в этом месяце тем-то и тем-то. Других препаратов, которые вы требуете, сейчас нет. Когда появятся, выдадут. Вас и так обеспечили на сумму такую-то (20 тысяч или 100 тысяч в разные месяцы), а норматив на человека — около шестисот рублей”».

После нескольких месяцев отказов Мария подала заявление в прокуратуру. Там оснований для судебного разбирательства не нашли. Написали, что креон отсутствовал в плановых заявках, и Минздрав они об этом уведомили. Тогда Мария обратилась в «Русфонд», где юрист Светлана Викторова помогла ей правильно составить исковое заявление в суд. Мария просила возместить ей стоимость препаратов, которые она покупала за свои деньги, и обеспечить выдачу препаратов в будущем.

«Судья сразу сказала: “Ну, возместить стоимость препаратов, которые вы сами купили, я обязать могу. Обязать выдавать вам лекарства — нет. Ведь они и так должны это делать по закону. И вообще, что такого? Не только вам ведь не выдают, диабетикам, например, тоже.”» Про обязательства она, тем не менее, написала, и креон Мария стала получать.

Правда, кроме креона, который теперь для Алеши есть всегда, ни одно другое лекарство бесперебойно не выдают. Каждый месяц Мария пишет жалобы в различные инстанции. Раньше на жалобы ей отвечали, и во многих случаях проблема решалась. В последние месяцы обращения потеряли смысл — от минздрава и фармуправления не приходит ни одного письма.

Системный хаос

Мария признается, что она подала заявление и выиграла судебное разбирательство только благодаря поддержке грамотного юриста. В основном такую помощь в борьбе за лекарство людям предоставляют пациентские организации по заболеванию — некоммерческие организации, занимающиеся защитой прав и интересов людей с определенным диагнозом. У многих из них накопилось по несколько десятков выигранных дел — судебная практика по таким делам в России уже внушительная. Кроме помощи в составлении документов для суда эти организации вместе с пациентом делают веерные рассылки по различным инстанциям. Иногда достаточно отправить несколько юридически грамотно оформленных жалоб, и дело может даже не дойти до суда. Если лекарство нужно срочно, пациентские организации помогают собрать на препарат деньги.

Ценность десятков пациентских организаций для больных неоспорима. Но, если вдуматься, то странной выглядит главная их функция — помогать людям получить у государства положенные им льготы. А если им это не удается, они собирают на эти самые льготы у граждан России деньги, хотя граждане уже заплатили за них налогами. При этом в государственную систему льготного лекарственного обеспечения все-таки вливаются десятки миллиардов рублей, правительство называет эту область социальных гарантий приоритетной.

По мнению ряда экспертов, основная проблема системы не в скудном финансировании, а в ее организационной неэффективности. Она уходит корнями в 2005 год, когда всех граждан, имеющих право на получение льготного препарата, разделили на федеральных и региональных «льготников». Если обобщить, к первой группе относятся ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды. Дополнительно льгота предоставляется многодетным матерям и детям до трех лет. Состав второй группы определяет конкретный регион. Закупаются лекарства для этих групп из разных бюджетов: из федерального и регионального.

Буквально с момента введения этого разделения региональные льготники столкнулись с трудностями. Подавляющее большинство субъектов в России дотационные, и региональных бюджетов не хватало (и до сих пор не хватает) даже на закупку лекарств из самого скромного списка. Списки заболеваний и положенных бесплатно препаратов сильно разнятся от региона к региону. Объемы выписки и потребления лекарств не регулируются. Чтобы справиться с нагрузкой на бюджет, регионы стали выписывать лимиты на закупку препаратов. Несмотря на то, что это решение практикуется повсеместно, правовой основы у него до сих пор нет.

На практике это означает, что если у человека астма или диабет, но инвалидность он не оформил, то ему нужно обращаться за лекарством, которое оплачивается из бюджета региона. И тут возникает множество вопросов. Назначенное ему лекарство может не входить в утвержденный регионом список, или все пачки этого препарата, приобретенного на год, уже успели раздать, или его не купили, потому что не хватило денег. Для региональных льготников работает принцип «раздаем, что закупили», а не «закупаем то, что нужно пациенту».

«Ясная и понятная модель лекарственного обеспечения просто отсутствует, — объясняет Александр Саверский. — Систему регулирует целая куча нормативно-правовых актов. За эти годы появилось множество перечней льготных лекарств, не согласованных друг с другом, одна и та же льгота часто дублируется. Например, у человека инвалидность, и он имеет право получить льготное лекарство за счет федерального бюджета. В то же время лечение его болезни оплачивается из регионального бюджета. Многие в этом случае отказываются от федеральной льготы в пользу денежной компенсации, а затем получают лекарство в качестве региональной льготы. Получается двойная нагрузка на бюджет. Вообще, сразу после введения программы дополнительного лекарственного обеспечения в стране резко выросло количество инвалидов. По этой программе было реально получить лекарство, но для этого нужно было оформить инвалидность. И вот огромное количество людей — один или два миллиона из тринадцати, по оценкам экспертов, — получили инвалидность для того, чтобы получить лекарства. Теперь государство им и платит за лекарства, и каждый месяц выплачивает пенсию по инвалидности. Это примерно 150 миллиардов в год. Возникает вопрос: а почему бы просто не обеспечивать всех нуждающихся граждан препаратами? Те, кто решил получить инвалидность ради льготных лекарств, больше не будут в ней нуждаться. Сэкономленные на пенсиях 150 миллиардов — это цена бесплатного рецептурного отпуска лекарств всем гражданам России. Если его ввести, если дать человеку бесплатно вовремя таблетку, дальнейшая экономия будет колоссальная: на стационары, на больничные листы и “Скорую помощь”. Увеличится количество трудодней, а значит, налогов».

О бесплатных лекарствах для всех в начале ноября в который раз заговорил Минздрав. В 2019 году в систему ОМС планируют включить лекарственное страхование. Предположительно для этого будут повышены страховые взносы — с 5,1% до 5,9%. Это принесет ФОМСу (фонду обязательного медицинского страхования) дополнительно около 150-200 миллиардов рублей.

«На самом деле, согласно законам 323 и 326, лекарства погружены в стандарты оказания медицинской помощи, а стандарты — основа для расчета тарифа ОМС. Более того, в 326 законе подчеркивается дополнительно, что в тариф ОМС входят препараты. То есть в наших текущих страховых взносах часть суммы уже покрывает лекарства. Но ФОМС заявляет: “Дайте больше денег”», — говорит Александр Саверский.

Вполне вероятно, что с лекарственным страхованием ситуация будет складываться так же, как с льготным лекарственным обеспечением. Граждане будут платить больше налогов. В отчетах Минздрава закупленные на эти огромные деньги лекарства будут получать своевременно все. Чтобы нарисовать оптимистичные цифры в отчетах, врачи и чиновники будут отказывать пациентам под разными предлогами. В реальности пациенты не смогут получить препарат месяцами, или его им вовсе не выдадут. Они будут жаловаться, кто-то без лекарства умрет, и в газетах появятся грустные истории. Проверки счетной палаты или прокуратуры приведут к выводу: финансирование недостаточно.

Все становятся злее

Примерно через полгода после первого интервью героиня нашей статьи Вероника неожиданно позвонила.

«Дали! Дали ингалятор! — почти кричала Вероника в трубку. — Я как-то пришла, дежурно у врача спросила. А она вздохнула и говорит: “Вы уже столько просите, ладно, будет вам”. Позвонила куда-то, ей сразу сказали, что нет лекарств, она уточнила: “Нет, тут выдайте, говорю. Дозировка 160 микрограмм, 120 доз”. Дали рецепт, я побежала в аптеку сразу. Там, правда, выдали дозировку меньшую и доз всего 60. Я сказала, что врач другое выписал, а они: “Спасибо скажите, что так еще даем”. В суд я, конечно, подавать не буду. Ну нет в стране денег на лекарства, что тут сделаешь? Жалко только, что от этого все злее становятся».

Над материалом работали Алена Гурьева, Алла Салькова и Павел Захаров

Источник: takiedela.ru




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Три причины супружеских измен

«Я изменил ей, потому что мне было скучно»

Статистика приводит неприятные цифры: судя по обширным опросам и исследованиям, изменяют своим постоянным партнерам 75 процентов мужчин и 45 процентов женщин. По крайней мере, это те, кто признались.

01.12.2016 09:00, Анна Кирьянова, kiryanova.com

Осторожно, счет пополам
Двойные стандарты





 

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Новости
Поток доносов на Эрмитаж показал высокий уровень ненависти в обществе
Эрмитаж примет контрмеры в связи с волной доносов, которая обрушилась на музей после выставки Яна Фабра. Это будет борьба с помощью просвещения, рассказал «Эху Петербурга» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В США одобрили клинические испытания экстази
Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний экстази совместно с пациентами, имеющими посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщает The New York Times.
Марк Цукерберг призвал глав государств к коммуникативной революции
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления на саммите АТЭС в Лиме призвал лидеров государств присоединиться к глобальной коммуникативной революции.
Умер канадский певец Леонард Коэн
В США умер канадский музыкант и певец Леонард Коэн. Ему было 82 года.
Зимняя школа Университета КГИ
Университет КГИ объявляет о наборе участников Зимней школы, которая пройдет 13-17 декабря 2016 года в подмосковном Звенигороде.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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