Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 30 сентября 2016 года, 01.17</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/izmenit_sebya_40986"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40986_t.jpg" width=206 alt="Изменить себя" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://econet.ru/articles/134603-toni-robbins-poka-vy-kormite-svoyo-soznanie-negativnymi-sostoyaniyami-vasha-zhizn-budet-ih-otrazheniem>econet.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Изменить себя</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Тони Роббинс: Пока вы кормите своё сознание негативными состояниями, ваша жизнь будет их отражением</font></em></span></p><p>Публикукем свежее, очень философское интервью одного из самых известных коучей мира. Тони делится размышлениями и советами о том, как построить успешную карьеру, похудеть и подготовиться к публичному выступлению. Оказывается, всё дело в принципах. <a href="http://www.chaskor.ru/article/izmenit_sebya_40986">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Публикукем свежее, очень философское интервью одного из самых известных коучей мира. Тони делится размышлениями и советами о том, как построить успешную карьеру, похудеть и подготовиться к публичному выступлению. Оказывается, всё дело в принципах.

Тысячи людей сидят на диетах. Вначале они действительно теряют вес, а затем, в большинстве случаев, возвращаются к прежним показателям? Что им следует делать иначе?

Следует работать с психологией и физиологией одновременно. Что касается психологии, ваша цель должна быть не “я должен сбросить Х кг”, а “я хочу восcоздать себя”, как атлета, здорового человека, сексуально-привлекательную личность...

Цель, которая основана на восстановлении связи с глубинным положительным образом себя, гораздо сильнее мотивирует, чем “Я должен сбросить Х кг”. Поэтому обязательно спросите себя: “Какой аутентичной личностью вы станете, когда сбросите вес?” Ответ и станет вашей мотивирующей целью.

Также обратите внимание на то, что для многих людей еда является источником удовольствия, социальной поддержки (связи) и контроля (так называемая “вторичная выгода”). Поэтому ваша вдохновляющая цель должна включать в себя более полезный источник данных ценностей (комфорта, связи и контроля), чем еда. К примеру, это может быть креативный аутлет, помощь другим, организация социальных событий.

Что касается физиологии, когда вы сидите на экстремальной диете, механизм самосохранения вашего тела реагирует на это максимально медленным сжиганием каллорий.

Вследствие этого, вам становится намного тяжелее сбрасывать вес. К тому же, если вы совершаете тяжелые физические упражнения, вы, зачастую, вскоре остановитесь из-за травм или слишком тяжелой рутины - делать неприятные вещи в течение всей жизни не хочется никому.

А ведь работа с лишним весом - это занятие на всю жизнь. Поэтому вы с гораздо большей вероятностью сбросите ненужные килограмы и сможете поддерживать вес в норме, если будете сбрасывать его неспеша, предположим, от 200 до 400 г за неделю, делая упражнения с умеренной нагрузкой и создав для себя полезный источник удовольствий, социальной связи и контроля. Это должно стать вашим долгосрочным планом.

Теперь вы понимаете, почему большинство участников тв-шоу, посвященных диетам (наподобие “Взвешеные и счастливые”), после окончания проекта возвращаются к исходным показателям.

У них была огромная мотивация в течение короткого времени, потому что они показывали себя зрителям. Они мало ели и много работали. Но, в реальной жизни без камер, такой ритм поддерживать невозможно. При этом я не говорю о генетической предрасположенности к набору веса, не спровоцированной образом жизни.

Чтобы бы вы хотели сказать людям, которые так часто терпели неудачи - в школе, на работе или в отношениях - что у них просто не осталось сил и надежд предпринять очередную попытку добиться цели?

Все мы желаем избежать боли и стремимся к удовольствиям, поэтому, когда наши первые попытки реализовать мечту оканчиваются неудачей, мы принимаем решение избежать боли будущих неудач. Т.е. прекращаем попытки изменить ситуацию и говорим себе: “я просто недостаточно мотивирован, недостаточно образован, недостаточно привлекателен для этого, недостаточно силен для этого".

Вы должны найти что-то, ради чего вы хотите жить, что-то большее, чем вы сами — миссию — будь то ваш ребёнок, бизнес, благотворительность… Нечто более ценное, чем вы сами. Именно это и будет тянуть вас к достижению цели. И это гораздо надежнее, чем заставлять себя.

Недостаточно иметь стратегию успеха. Великие стратегии доступны бесплатно, но они всё равно не работают, пока вы не сочините для себя правильную историю. История “я сделал всё, что мог” гарантирует неудачу. Вы должны создать персональную вдохновляющую историю о том, что все люди терпят неудачи, но успешные люди находят способ вновь и вновь возвращаться в игру вплоть до достижения цели.

Третий элемент успеха - это ваше состояние: Вы должны заменить привычное состояние пессимизма и гнева на решимость, волю, щедрость, любопытство и благодарность. Чем больше мы способны обретать эти прекрасные состояния вместо их негативных антиподов, тем быстрее они станут нашими жизненными привычками и помогут нам принимать лучшие решения.

Это так естественно сидеть и жаловаться на жизнь, но человеческий дух внутри нас способен подарить крылья и поднять в небеса.

Скажу конкретнее: я сам прошел этот путь и именно о нём рассказываю миллионам людей:

1. Пока вы кормите своё сознание негативными состояниями, ваша жизнь будет их отражением. Сделайте наоборот. Уделяйте чтению не менее 30 минут в день или слушайте аудиокниги. Биографии великих людей научили меня тому, что даже выдающиеся люди терпели неудачи, но не останавливались.

2. Делайте фические упражнения каждый день, даже если 5 или 10 минутные пробежки. Именно такие маленькие привычки со временем заменят страх и гнев - решительностью и куражем. Это может изменить вашу идентичность, ваш импульс.

Эмоции меняются движением. Хотите в этом убедиться? Примите позу власти - как это делает Супермен - грудь колесом, глубоко дышите… Видите, ваше эмоциональное состояние кардинально изменилось.

В ходе Гарвардского исследования, было обнаружено, что после 2-х минут выполнения этого упражения, уровень тестостерона вырос на 20%, кортизола сократился на 15%, а треть участников выразили большее желание предпринять те действия, которые они считали излишне рискованными еще 2 минуты ранее.

А вот еще один приём, который требует даже меньше усилий. Улыбка. Она создаёт мгновенное позитивное психологическое изменение.

3. Найдите вдохновляющую ролевую модель. Возможно, это будет кто-то, кто долго боролся и достиг успеха лишь в старости. Биографии таких людей - истории того, что они совершили иначе, чем вы - поможет вам принимать лучшие решения. Ну, а если такая личность согласится стать вашим наставником или позволит наблюдать за своими действиями - просто чудесно!

4. Совершите большое действие. Слишком многие люди вечно ожидают того момента, когда получат все ответы. Когда вы почувствуете, что обладает достаточной, хотя и не полной экспертизой, начинайте пробовать. Действуйте. Если что-то не работает, попробуйте что-то еще; поддерживайте в себе образ мышления экспериментатора.

5. Найдите кого-то, у кого получается хуже, чем у вас, и помогите им. Это поможет вам увидеть свою жизнь в перспективе большой цели. Моя организация накормила миллионы голодных людей и мы стремимся к миллиарду.

Вы призываете людей контролировать свои эмоции, к примеру, действовать, а не печалиться или гневаться. А что вы посоветуете делать тем, кто постоянно чувствует печаль или гнев?

У каждого из нас есть эмоциональный дом, в который мы возвращаемся. Даже если постоянно злой или печальный человек имеет хорошоую работу или семью, он всё равно возвращается в свой эмоциональный дом, особенно когда переживает жизненные неурядицы.

Я не верю в то, что хорошие чувства следует просто ждать. Я хочу связывать себя, свои состояния с позитивом и благодарностью. Я хочу строить свою дорогу, которая ведёт к положительным переживаниям.

Каждое утро я посвящаю этому 10 минут. Во-первых, делаю несколько глубоких вдохов. Затем, я фокусируюсь на 3-х моментах в моей жизни, за которые я действительно благодарен. Далее, я прошу своё тело быть сильным, чтобы я мог служить другим. В завершение, я думаю о 3-х вещах, которые я хочу совершить в этот день - моя Тройка Процветания.

Затем, буууум, я начинаю свой день. Делая так каждый день, я по-настоящему начинаю находить моменты и явления, за которые я благодарен. Конечно же, это не значит, что я совсем не гневаюсь или не печалюсь. Но, в силу того, что я привязан к положительным эмоциям, я поступаю лучше в отношении себя и других.

Вы говорите о различиях между хочу-предпринимателями (wantrepreneurs) и обычными предпринимателями. В чем ключевое различие?

Главное отличие состоит в том, что следует в большей степени фокусироваться на реализации, чем просто просто на идее.

В мире придумано миллион бизнес концепций, но только небольшой их процент достигает успеха. Фокусируйтесь на реализации, чтобы дать максимальную ценность вашим потребителям. Это значит, что следует деятельно учиться всему, от финансирования до производства и маркетинга. И лучший путь преуспеть в этом - непосредственное обучение у мастера или участие в обучающих курсах, чтение книг и просмотр видео. Идя этим путём, вы начинаете учиться реализации, опираясь на опыт мастеров.

Вы прекрасный оратор с удивительным умением вдохновлять людей, менять их мысли и поведение. Подскажите, что следует делать, чтобы стать трансформационным спикером?

Всё упирается в следующие принципы:

1. Сформируйте вдохновлющую вас цель, в основе которой лежит стремление совершить нечто грандиозное, что улучшит жизнь вашей аудитории.

2. Уделите время тому, чтобы понять и почувствовать ее ожидания, сомнения и страхи.

3. Глубоко разберитесь в сути вдохновившей вас темы, о которой следует знать аудитории.

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4. Подготовьте хорошие примеры и истории, чтобы оживить, придать энергию вашему выступлению.

5. “Нажмите” на эмоции людей. Мы все засыпаем на выступлениях ораторов, которые излагают сугубо фактическую информацию. Вы должны “нажать” на чувства людей. К примеру, я выхожу к аудитории и ставлю эмоционально сильные вопросы.

6. Я готовлю тезисы, но никогда пользуюсь услугами телесуфлёра. Это убивает эмоциональную связь с людьми.

7. Войдите в “состояние мастера”. ”Победите страх, прекратив думать о себе! Вместо этого, на 100% сфокусируйтесь на том, как вы сможете лучше сделать нечто ценное для вашей аудитории.

Источник: econet.ru

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