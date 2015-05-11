Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 16 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/izbytochnaya_tyaga_k_novomu_41526"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41526_asphalt-1868891_960_72.jpg" width=206 alt="Избыточная тяга к новому" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Избыточная тяга к новому</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Когда стоит знакомое старое предпочесть неизвестному новому</font></em></span></p><p>Есть такие люди, знаете, одного проекта. Когда-то они сделали что-то хорошее и большое. И все, как отрезало: они пытаются, тыкаются, а все не идет. Нет, они не нищенствуют. Но они страдают, потому что когда-то были на пике, а сейчас никак не повторить, не превзойти свое собственное достижение. А у нас в жизни как? Не растешь, значит падаешь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/izbytochnaya_tyaga_k_novomu_41526">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Есть такие люди, знаете, одного проекта. Когда-то они сделали что-то хорошее и большое. И все, как отрезало: они пытаются, тыкаются, а все не идет. Нет, они не нищенствуют. Но они страдают, потому что когда-то были на пике, а сейчас никак не повторить, не превзойти свое собственное достижение. А у нас в жизни как? Не растешь, значит падаешь.

Мой знакомый участвовал в огромном, не побоюсь этого слова, национальном ивенте. Отвечал там за работу с людьми, их настрой и мотивацию. Выложился, просто жил этим ивентом. И сам ивент прошел прекрасно, и его работа была заметна. И пошел он после этого ивента (а его организаторы были весьма порядочны, и помогали трудоустраиваться) в крупную компанию. Делать такие же крупные ивенты. А там все по-другому. Скорость другая, люди другие, задачи другие. Ушел. Пошел в новую. Потом еще. И до сих пор ищет свой ивент и свою вершину.

Другой знакомый сделал небольшой, но очень хороший бизнес. С человеческим лицом, добрым отношением к сотрудникам, весьма неплохим продуктом. Собрал команду, обучил ее тому, что знал сам, и учился с ней только у лучших. Выложился, жил этим бизнесом. И бизнес взлетел, и знакомый был на обложках разных изданий. Он продал компанию (я помню, что он принимал это решение несколько месяцев к ряду) и начал делать новые бизнесы, надеясь сделать более масштабный. Стал таким инвестором-ментором. И вот один провал, второй, третий. Десятки миллионов потерь на экспериментах. Ищет свою идею и команду.

Третий мой знакомый делал проект с высокой социальной значимостью. Тяжелый проект, неподъемный в мире быстрых прибылей. Долго упражнялся в убеждениях и мотивации ЛПР. Выложился, прожал и продавил. Наверное, просто устали с ним дискутировать. И проект получился замечательный, знакомый стал общепризнанным экспертом в проектах такого рода. Он подвел итог, и решил увеличить масштаб деятельности. И пошел делать такие же проекты в другую компанию, побольше. Не взлетело, пошел еще в одну, потом в еще. Ищет свой проект и своих ЛПР.

Я это к чему? Жизнь нас гонит к росту. Больше бизнес, больше показатели, больше проект. И иногда кажется, что-то, что мы уже сделали - это предел в имеющихся условиях. И, желая роста, мы бросаем то, что имеем. И мчимся вперед. А там уже нет той магии. Конечно, я не призываю не развиваться. Но сильно подумать о цене успеха и ценности достигнутого иногда точно стоит. На узловых развилках карьеры.

Источник: facebook.com





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