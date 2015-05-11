Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:06</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/izbavlyaemsya_ot_hlama_42307"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42307_clutter-560701_960_72.jpg" width=206 alt="Избавляемся от хлама" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://lifehacker.ru/2017/08/05/things-to-throw-away/>lifehacker.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Избавляемся от хлама</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">66 вещей, от которых вам стоит избавиться во время ближайшей уборки</font></em></span></p><p>Ненужные вещи превращают квартиру в склад барахла. Всё равно вы ими не пользуетесь, так зачем хранить лишнее? Вот список предметов, которые надо выкинуть решительно и без сожалений. <a href="http://www.chaskor.ru/article/izbavlyaemsya_ot_hlama_42307">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ненужные вещи превращают квартиру в склад барахла. Всё равно вы ими не пользуетесь, так зачем хранить лишнее? Вот список предметов, которые надо выкинуть решительно и без сожалений.

Одежда, обувь и аксессуары

1. Безнадёжно испорченные вещи. Рубашкам с въевшимися пятнами, растянувшимся футболкам и побитым молью свитерам не место в вашем шкафу. Зачем хранить то, что вы вряд ли ещё хоть раз наденете?

2. Одежда, которая не подходит вам по размеру. Причина, полагаю, понятна.

3. Старая обувь. Если её можно привести в божеский вид, займитесь этим. Пары, которые не подлежат восстановлению, отправляются на помойку.

4. Поношенное нижнее бельё. Когда бюстгальтер уже не в силах поддерживать грудь должным образом, пора заменить его на новый. Про рваные трусы и говорить неловко — в мусорку их, вот и всё.

5. Чулки и колготки с затяжками или дырами. Да-да, их же ещё можно зашить и надевать под джинсы или брюки. Или зашейте наконец, или избавьтесь от очевидно бесполезных вещей.

6. Дырявые носки. Тут то же самое, что и в предыдущем пункте: зашить или выкинуть — решать вам, лишь бы носки не продолжали лежать без дела.

7. Украшения, потерявшие былой вид. С бижутерией всё ясно: сломанный замок, порванная цепочка или выпавший стразик — вполне веские причины выбросить браслет или ожерелье. Ювелирными изделиями разбрасываться не стоит, лучше отдайте их в починку.

8. Старые праздничные платья. Как думаете, велики шансы, что вы когда-нибудь наденете наряд, в котором блистали на школьном выпускном? Если платье в хорошем состоянии, попробуйте его продать. Если нет — что ж, даже с такими вещами надо уметь прощаться.

9. Потёртые сумки. И кошельки туда же. Согласитесь, шанс, что вы однажды решите выйти в свет с изношенной сумкой, равен нулю.

10. Старые купальники и плавки. Прощайтесь без сожаления со всеми растянувшимися и выцветшими экземплярами.

11. Запасные пуговицы от одежды, которую вы уже не носите. В конце концов, что вы будете делать с набором абсолютно разных пуговиц?

Косметика и уход за собой

12. Старая косметика. Во-первых, раз вы её до сих пор не использовали, маловероятно, что эти тени, блеск для губ или тональный крем вам когда-нибудь пригодятся. Во-вторых, у косметики есть срок годности. Когда он подошёл к концу, с продуктом пора прощаться.

13. Засохший лак для ногтей. Даже если разбавить его специальной жидкостью, всё равно со свежим он не сравнится. Выбрасывайте без терзаний.

14. Пробники туалетной воды. К чему копить их, если аромат вам не нравится?

15. Пробники косметических средств. Или используйте, или выкиньте, третьего не дано.

16. Старые туалетные принадлежности. Облысевшая зубная щётка и треснувшая мыльница — не то, что следует бережно хранить долгие годы.

17. Растянувшиеся резинки для волос. Вот тут есть хорошая новость для ценителей резинок-телефонных проводов: искупайте резинки в кипятке, будут как новенькие.

18. Заколки-невидимки. Перетряхните ящик с косметикой или коробочку, где храните бижутерию, наверняка найдёте там несколько заколок. Раз вы ими не пользуетесь, то и хранить такое нет смысла.

19. Почти закончившаяся косметика и бытовая химия. На донышке осталось чуть-чуть средства, вроде и выкинуть пора, но душит жаба. Дайте жабе достойный отпор и отправьте практически пустые бутылочки и баночки в мусорное ведро.

Еда и кухонные принадлежности

20. Испортившиеся продукты. Вы будете их есть? Вот и никто не будет, так что смело отправляйте старожилов вашего холодильника в мусорное ведро.

21. Старые специи и приправы. Как и у прочих продуктов, у них есть срок годности. Когда он подходит к концу, специям пора покинуть ваш кухонный шкафчик.

22. Ненужные кружки. Те, что с трещинами и сколами, выбрасывайте, а целые, которыми вы по каким-то причинам не пользуетесь, отнесите на работу. Там они точно пригодятся.

23. Старые губки для мытья посуды. Их, к слову, регулярно стоит менять, причём делать это нужно раньше, чем губка начнёт попахивать.

24. Кастрюли и сковородки с поцарапанным антипригарным покрытием. Толку от этого покрытия, когда от него осталось одно название?

25. Пустые банки и баночки. Зачем вообще их хранить — непонятно. Видимо, в надежде на то, что когда-нибудь всё это пригодится. Давайте честно, пригодилось хоть раз? Если нет — до свидания, баночки!

26. Кухонная утварь, которую вы не используете. Абсолютно новую отдайте друзьям, бывшую в употреблении выкиньте.

27. Контейнеры для еды, которыми вы не пользуетесь. А заодно и те, что потеряли былой вид — крышка треснула, например.

28. Разномастная посуда. Жила-была чайная пара, потом чашка разбилась, а блюдце выжило — или наоборот. Вроде ничего страшного, но пользоваться такой посудой не очень приятно. Значит, пора отправить её на покой.

29. Сломанные кухонные принадлежности. И снова: пользоваться ими можно, но не очень приятно. Так зачем это хранить?

Всё для дома

30. Старые полотенца с пятнами или дырами. Вытираться такими откровенно неприятно, так что выбрасывайте их без колебаний.

31. Видавшее виды постельное бельё. Если оно просто полиняло, это ещё куда ни шло, но рваным простыням и пододеяльникам прямая дорога на свалку.

32. Потрёпанные коврики из ванной и прихожей. Жизнь у них и так была не из лёгких, к чему продлевать страдания?

33. Старые подушки. Всё равно они уже не такие пухлые и мягкие, как раньше.

34. Лишние вешалки. Оставьте столько, сколько нужно, чтобы повесить одежду, а остальные — в мусор.

35. Ненужные вазы для цветов. Передарите, продайте или избавьтесь от них любым другим способом.

36. Безделушки. Фигурка свиньи, подаренная вам по случаю наступления года этого животного, бывает уместна раз в 12 лет. Отпустите свинку на волю, не мучайте. Отличную компанию ей составят сувениры из путешествий и магнитики на холодильник.

37. Новогодние украшения, которые не радуют. Гирлянда, где не горит несколько лампочек, стеклянный шарик, что вместо фабричного крепления держится на хитро изогнутой проволоке, — не превращайте ёлку в выставку барахла.

38. Сломанная электроника и бытовая техника. Если вы до сих пор её не починили, значит, не так уж она вам и нужна.

39. Запчасти для мебели. Соберите все эти детальки и шурупчики, которые, кажется, размножаются делением, и отправьте прямиком в мусорное ведро.

Макулатура

40. Старые чеки и счета. Раз закончился гарантийный срок, значит, и чек беречь смысла нет. А вот квитанции об оплате коммунальных услуг стоит хранить минимум три года.

41. Школьные и университетские учебники. Вряд ли они вам понадобятся. Отдайте их в библиотеку, так от книг будет хоть какая-то польза. А конспекты можете выкинуть с чистой совестью.

42. Открытки и приглашения на свадьбы. Если они дороги вам как память, оставьте, но нет смысла хранить стопку открыток с дежурными пожеланиями счастья и здоровья.

43. Газеты и журналы. В том числе и те, что вы выписывали ещё в школе для уроков иностранного языка. Мало ли, вдруг вы их до сих пор храните.

44. Скидочные карты магазинов, в которые вы не ходите. Логично же: раз не ходите, то и картами не пользуетесь.

45. Купоны на скидку, у которых закончился срок действия. Скидку вам по ним всё равно уже не дадут.

46. Хлам из почтового ящика. Каталоги удивительных товаров, листовки со скидками из ближайшего магазина и тому подобная печатная продукция должна храниться там, где ей самое место: в мусорном ведре.

47. Инструкции по сборке мебели. Вряд ли вы регулярно разбираете и заново собираете шкаф или комод.

48. Путеводители. К чему копить бумажные брошюрки, если можно пользоваться электронными версиями гидов?

49. Детские рисунки. Будь это ваши творения или рисунки ваших детей, расставаться с таким сложно. Возьмите себя в руки и оставьте только те, что вам больше всего нравятся.

50. Дублирующиеся фотографии. На случай, если вы не доверяете облачным хранилищам и предпочитаете хранить распечатанные снимки в фотоальбомах. А с облаками вы зря так, они гораздо удобнее.

51. Старые ежедневники. Раз они лежат у вас мёртвым грузом, выкиньте уже их — и дело с концом.

Разные мелочи

52. Коробки от бытовой техники. Те самые, что хранятся у запасливых граждан на шкафах. Когда заканчивается гарантийный срок, коробки стоит отправить в мусорный бак.

53. Просроченные лекарства. Вряд ли тут нужны какие-то комментарии.

54. Старые мобильники. Так ли сильна ваша ностальгия по ушедшим временам, чтобы до сих пор хранить аппараты, которые вряд ли когда-нибудь включатся?

55. Ненужные аксессуары для смартфона. Рано или поздно всё равно придётся от них избавиться, так зачем откладывать на потом?

56. Засохшие цветы. Отриньте сентиментальность и выкиньте эти пылесборники.

57. Старые канцтовары. Стикеры, засохшие маркеры и ручки, папки для бумаг, ну и всё такое.

58. Провода неизвестно от чего. Тут всё просто: если вы точно знаете, зачем нужен этот кабель, и хотя бы иногда его используете по назначению, пусть живёт. Остальные должны исчезнуть из вашего дома.

59. Старые CD и DVD. Музыка, которую вы больше не слушаете, компьютерные программы, которыми вы вряд ли когда-нибудь воспользуетесь, фильмы, что вы не раз смотрели… Зачем вам это всё?

60. Сувениры с промоакций. Положим, вручили вам футболку, где во всю грудь красуется логотип производителя молока. Вы будете её носить? Нет, правда?

61. Подарки, которыми вы не пользуетесь. Или те, что вам просто не нравятся. Передарите их людям, которые оценят презенты по достоинству.

62. Использованные батарейки. Сдайте их на утилизацию, наверняка в вашем городе есть пункт приёма батареек и аккумуляторов.

63. Игрушки для животных. Разумеется, те, к которым ваш питомец равнодушен. Вряд ли он когда-нибудь передумает и решит, что мышь на колёсиках или пищащая резиновая курица — мечта всей его жизни.

64. Настольные игры, где не хватает деталей. В них и сыграть толком не получится.

65. Помятые банты и ленты для подарочной упаковки. Раз они потеряли прежний вид, то и украшать ими подарок не стоит.

66. Мелкие монеты. Впрочем, можете их не выбрасывать, а складывать в копилку. Наберётся приличная сумма — обменяете в банке.

Порядок в доме — порядок в голове, так что возьмите за правило время от времени устраивать такую уборку. Кстати, а что вы добавили бы к этому списку?

Источник: lifehacker.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: