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nooregistry.ru   понедельник, 19 сентября 2016 года, 19.00

История в цвете
В открытом доступе цветные фотографии Российской империи начала 20 века


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Пределы авторского права


Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ




Первый цветной портрет Льва Толстого, щемящие душу русские пейзажи и житейские сценки Царской России – коллекция работ Сергея Прокудина-Горского, известного на весь мир как пионера цветной фотографии, доступна в Интернете.

За два года до смерти Льва Толстого, в 1908 году, к нему обратился фотограф и изобретатель Сергей Михайлович Прокудин-Горский с просьбой позировать для цветного снимка. Многим сегодня это кажется невероятным, но уже в начале 20 века технологии позволяли делать цветные фотографии – не раскрашивать их вручную, а снимать по автохромной схеме братьев Люмьер.


Метод заключался в том, что снимок делался три раза – с красным, зеленым и синим фильтром – а потом проектировался при печати через фильтры того же цвета. Эта процедура была разработала шотландским ученым Джеймсом Клерк Максвеллом еще в 1861 году – а спустя полвека усовершенствована русским изобретателем Прокудин-Горским.


Благодаря ему, для того, чтобы сделать цветной снимок, в начале 20 века требовалось уже «от 1 до 3 секунд», как Прокудин-Горский писал в письме Льву Толстому. Это было вполне приемлемо для восьмидесятилетнего писателя, и он согласился.

Цветной портрет Льва Толстого появился в августе 1908 года и позиционировался как «первый русский цветной фотопортрет». Фотография получилась высокого качества, аккуратно передав естественные цвета. Портрет Толстого впечатлил Николая II, и тот поручил Прокудин-Горскому сфотографировать в цвете всю Россию, выделив личный вагон с темной комнатой для проявления негативов.


Планировалось, что проект продлится 10 лет, за которые Прокудин-Горский должен был снять 10,000 снимков. Он путешествовал и снимал в 1909-1912 годах и в 1915ом, но революционные события положили конец свободным путешествиям изобретателя. Новая власть предложила Прокудин-Горскому остаться и преподавать в университете, но он предпочел уехать в Германию и позже в Париж, где и прожил до своей смерти в преклонном возрасте в 1944 году.

Фотографии, которые успел сделать Прокудин-Горский, впечатляют своей естественностью – как будто они были сделаны вчера, а не сотню лет назад. У ученого были все основания гордиться своей работой.

Сергей Прокудин-Горский, автопортрет


Считается, что Прокудин-Горскому удалось сделать около 3,500 негативов. Когда он эмигрировал из страны, большую часть из них конфисковали на границе. Только 1,902 негатива удалось найти. В 1948 году всю коллекцию приобрела Библиотека Конгресса, недавно оцифровавшая её и выложившая в открытый доступ.

Избранные работы Прокудин-Горского можно посмотреть здесь.

Полную коллекцию Библиотеки Конгресса можно найти здесь.

Источник: nooregistry.ru




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