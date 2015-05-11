История одного шедевра: «Аленушка» Васнецова

Виктор Васнецов называл «Аленушку» своей любимой картиной. Воспринятое многими современниками как плач о тяжелой судьбе русского крестьянства полотно все же им не является. Это, скорее, плач любого человека, который может внезапно закручиниться, присесть на берегу тихого лесного пруда и растворить свою тоску в природе, забыться. Даже сказочность видимая: название коварно наводит на параллель с историей об Аленушке и ее братце, превратившемся в козленочка. Однако сколько таких Аленушек рассеяно по русскому фольклору - не счесть, и у каждой - свой повод для печали на камне.
Сюжет
Написанная по мотивам русского фольклора картина выглядит как олицетворение тоски-кручинушки народа. Это не столько Аленушка, потерявшая своего братца Иванушку, сколько все женские сказочные образы, которым по сюжету выпало испытание.
Природа — это и место событий, и активный их участник. У Васнецова пейзаж психологичен, это зеркало души героев. Застывшая на камне Аленушка словно затерялась в этой высокой траве. Ее юбка, как из луговых цветов собранная, волосы, как песок, а рубашка — как камни.
Лес молодой, но темный — видно, что легко в нем затеряться и сгинуть. Или встретить ненароком других героев русского эпоса. Пруд зеркально гладкий, будто никто в нем не живет: ни рыба, ни лягушка, ни птица. Мертвенная тишь и тоска.
Контекст
Васнецов работал над картиной в Абрамцеве в имении Саввы Мамонтова. Кстати, было немало тех, кто находил сходства Аленушки с дочерью мецената Верой — той самой, знаменитой «Девочкой с персиками». Художник на это отнекивался и рассказывал случай встречи с крестьянкой: «Алёнушка как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел её в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах… Каким-то особым русским духом веяло от неё».
Сделав несколько эскизов и этюдов на берегу Вори и у пруда в Ахтырке, Васнецов вернулся в Москву, где зимой завершал работу над картиной. Ее первоначальное название — «Дурочка Алёнушка» — содержало ту самую тоску, о которой писал художник. Дурочка, то есть сиротинушка, всеми покинутая, обездоленная. Но и без этого слова все чувствуется, все понятно.
Судьба художника
Васнецов родился в семье вятского священника и поначалу собирался пойти по стопам отца. Но на последнем курсе духовной семинарии оставил учебу и отправился в Петербург поступать в Академию художеств.
Первое время Васнецов писал на бытовые сюжеты. Впоследствии он развил так называемый «васнецовский стиль» — былинно-исторический в основе с сильным патриотическим и религиозным уклоном.
Васнецов был и историческим живописцем, и религиозным, и портретистом, и жанристом, и декоратором, и графиком. Кроме того, он был архитектором — по его проектам построены церковь в Абрамцеве, фасад Третьяковской галереи, Цветковская галерея и его собственный дом с мастерской в Троицком переулке.
Еще при жизни его начали называть богатырем русской живописи. В большей степени это связано с тем объемом культурного пласта, который он поднимал в своем творчестве. Широта тематики и форм воплощения, жанровое разнообразие и мастерство восхищали современников.
Источник: diletant.media
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