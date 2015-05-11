История одного шедевра

К 37 годам у Павла Федотова, первого из русских критических реалистов, не было ничего: ни денег, ни почитателей, ни состояния. Едкая сатира, с которой он писал, поначалу заставляла публику покатываться от хохота, а затем насторожила цензуру. Оставшись практически в одночасье без заказов и покровителей, с большой семьей на попечении, Федотов не выдержал — нервы сдали, художник скончался в психиатрической клинике. Неизвестно, как сложилась бы судьба Федотова, если бы не феерический успех картины «Сватовство майора».
Сюжет
В купеческий дом, где есть девица на выданье, сваха привела майора. Невеста жеманничает, изображая нежелание знакомиться с женихом. Однако то, как разряжены и она, и ее мать, говорит о серьезной подготовке к этой встрече. Майор же удалецки поправляет усы, всем своим видом показывая деловой настрой на «сделку». Кошка намывает гостей. Прислуга сплетничает, обсуждая жениха.
Купеческая семья, желающая породниться с дворянином, очевидно, имеет претензию на вкус, однако выходит нескладно: сюртук на хозяине дома сидит мешком, на голове купчихи — крестьянский платок, девица манерам не обучена, да и бальное платье, сшитое из кисеи, скорее подошло бы для званого ужина, чем для сватовства. К тому же, это наряд вечерний, а действие, судя по потушенным лампам, происходит днем.
Федотов изобразил типичную для своего времени ситуацию
Сцена разыгрывается в передней, что не соответствует этикету. Скатерть не годится для приема пищи — она уместнее смотрелась бы в кабинете или будуаре. Накрытый стол слишком мал для такого количества закусок, да еще и постных. Шампанское изящно подать не умеют — бутылка и бокалы стоят на стуле.
Федотов скрупулезно выписывал детали. А для стола даже собрал «моделей», несмотря на стесненность в средствах. Однажды друг застал Федотова за столом с бокалом шампанского в руке.
— Что за роскошество! — удивился он, зная, как беден художник.
— Уничтожаю натурщиков, — объяснил Федотов.
Интересно, что и сам жених не особенно знаком с этикетом. Например, он явился без букетов для невесты и будущей тещи. По всей видимости, дворянство он получил вместе с эполетами по выслуге лет, а потому уровень его культуры близок к купеческому.
Контекст
И нам, и современникам Федотова было очевидно, что брак этот не по любви, а по взаимовыгодному расчету: майору нужны деньги, купеческой семье — статус. Подобные браки случались тогда повсеместно. Типичность персонажей и реалистичность обстановки заставляли публику хохотать до колик. Кроме одного. Есть легенда, что однажды к Федотову приехал отставной майор, который почти со слезами на глазах благодарил художника за то, как он правдиво передал его собственную жизненную историю. Майор был счастлив в браке и иронии полотна не понял.
После выставки 1849 году Федотов проснулся звездой. Его сатиру сравнивали с гоголевской и островской. Сам же художник был рад, очень рад. Время от времени он приезжал на выставку и нараспев читал свою «Рацею» — объяснение картины в стихах.
Например:
Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.
Или вот еще:
А вот извольте посмотреть,
Как в параде весь дом:
Всё с иголочки в нем;
Только хозяйка купца
Не нашла, знать, по головке чепца.
По-старинному — в сизом платочке.
Остальной же наряд
У француженки взят
Лишь вечор для самой и для дочки.
Дочка в жизнь в первый раз,
Как боярышня у нас,
Ни простуды не боясь,
Ни мужчин не страшась,
Плечи выставила напоказ. — Шейка чиста,
Да без креста.
И так далее обо всех персонажах. Здесь зрители аплодировали.
Судьба художника
Сын военного, Федотов и сам начинал на том же поприще. И не он был первый, кого Петербург довел до богемной жизни. Павел начал посещать занятия живописью, рисовать полковых коней, портреты великого князя Михаила Павловича, батальные сценки.
Несколько его рисунков показали великому князю, а тот, в свою очередь, — своему августейшему брату. В результате появилось повеление «предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 руб. ассигнациями в месяц». Федотов решил воспользоваться шансом и вышел в отставку. Началась суровая жизнь свободного художника. Денег не хватало, приходилось Павлу Андреевичу и его семье туго.
Однажды баснописец Иван Крылов увидел комические бытовые зарисовки Федотова. Он так развеселился, что начал решительно отговаривать Павла Андреевича от батализма и склонять работать в жанре критического реализма. Так появились картины «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста». На них обратил внимание всемогущий в то время Карл Брюллов. Он подсказал начинающему живописцу сюжет «Сватовства майора». На какое-то время Федотов забыл о денежных трудностях. Но не надолго.
На новоявленного обличителя обратила пристальное внимание цензура. Несколько изданий с иллюстрациями Федотова было запрещено к печати. Положение художника становилось патовым. От перенапряжения физических и духовных сил он сошел с ума. В клинике, куда Федотова поместили друзья, врачи не смогли ему помочь, и вскоре художник скончался.
Источник: diletant.media
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