Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 16 мая 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_odnogo_shedevra_41941"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41941_d78dd6a11c63022770932cc62bc33a2.jpg" width=206 alt="История одного шедевра" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Снежана Петрова</b></span> <span style="font-size: large;">История одного шедевра</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Сватовство майора» Федотова</font></em></span></p><p>К 37 годам у Павла Федотова, первого из русских критических реалистов, не было ничего: ни денег, ни почитателей, ни состояния. Едкая сатира, с которой он писал, поначалу заставляла публику покатываться от хохота, а затем насторожила цензуру. Оставшись практически в одночасье без заказов и покровителей, с большой семьей на попечении, Федотов не выдержал — нервы сдали, художник скончался в психиатрической клинике. Неизвестно, как сложилась бы судьба Федотова, если бы не феерический успех картины «Сватовство майора». <a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_odnogo_shedevra_41941">Подробнее</a></p><br clear="all" />





К 37 годам у Павла Федотова, первого из русских критических реалистов, не было ничего: ни денег, ни почитателей, ни состояния. Едкая сатира, с которой он писал, поначалу заставляла публику покатываться от хохота, а затем насторожила цензуру. Оставшись практически в одночасье без заказов и покровителей, с большой семьей на попечении, Федотов не выдержал — нервы сдали, художник скончался в психиатрической клинике. Неизвестно, как сложилась бы судьба Федотова, если бы не феерический успех картины «Сватовство майора».

Сюжет

В купеческий дом, где есть девица на выданье, сваха привела майора. Невеста жеманничает, изображая нежелание знакомиться с женихом. Однако то, как разряжены и она, и ее мать, говорит о серьезной подготовке к этой встрече. Майор же удалецки поправляет усы, всем своим видом показывая деловой настрой на «сделку». Кошка намывает гостей. Прислуга сплетничает, обсуждая жениха.

Купеческая семья, желающая породниться с дворянином, очевидно, имеет претензию на вкус, однако выходит нескладно: сюртук на хозяине дома сидит мешком, на голове купчихи — крестьянский платок, девица манерам не обучена, да и бальное платье, сшитое из кисеи, скорее подошло бы для званого ужина, чем для сватовства. К тому же, это наряд вечерний, а действие, судя по потушенным лампам, происходит днем.

Федотов изобразил типичную для своего времени ситуацию

Сцена разыгрывается в передней, что не соответствует этикету. Скатерть не годится для приема пищи — она уместнее смотрелась бы в кабинете или будуаре. Накрытый стол слишком мал для такого количества закусок, да еще и постных. Шампанское изящно подать не умеют — бутылка и бокалы стоят на стуле.

Федотов скрупулезно выписывал детали. А для стола даже собрал «моделей», несмотря на стесненность в средствах. Однажды друг застал Федотова за столом с бокалом шампанского в руке.

— Что за роскошество! — удивился он, зная, как беден художник.

— Уничтожаю натурщиков, — объяснил Федотов.

Интересно, что и сам жених не особенно знаком с этикетом. Например, он явился без букетов для невесты и будущей тещи. По всей видимости, дворянство он получил вместе с эполетами по выслуге лет, а потому уровень его культуры близок к купеческому.

Контекст

И нам, и современникам Федотова было очевидно, что брак этот не по любви, а по взаимовыгодному расчету: майору нужны деньги, купеческой семье — статус. Подобные браки случались тогда повсеместно. Типичность персонажей и реалистичность обстановки заставляли публику хохотать до колик. Кроме одного. Есть легенда, что однажды к Федотову приехал отставной майор, который почти со слезами на глазах благодарил художника за то, как он правдиво передал его собственную жизненную историю. Майор был счастлив в браке и иронии полотна не понял.

После выставки 1849 году Федотов проснулся звездой. Его сатиру сравнивали с гоголевской и островской. Сам же художник был рад, очень рад. Время от времени он приезжал на выставку и нараспев читал свою «Рацею» — объяснение картины в стихах.

Например:

Начинается,

Починается

О том, как люди на свете живут,

Как иные на чужой счет жуют.

Сами работать ленятся,

Так на богатых женятся.

Или вот еще:

А вот извольте посмотреть,

Как в параде весь дом:

Всё с иголочки в нем;

Только хозяйка купца

Не нашла, знать, по головке чепца.

По-старинному — в сизом платочке.

Остальной же наряд

У француженки взят

Лишь вечор для самой и для дочки.

Дочка в жизнь в первый раз,

Как боярышня у нас,

Ни простуды не боясь,

Ни мужчин не страшась,

Плечи выставила напоказ. — Шейка чиста,

Да без креста.

И так далее обо всех персонажах. Здесь зрители аплодировали.

Судьба художника

Сын военного, Федотов и сам начинал на том же поприще. И не он был первый, кого Петербург довел до богемной жизни. Павел начал посещать занятия живописью, рисовать полковых коней, портреты великого князя Михаила Павловича, батальные сценки.

Несколько его рисунков показали великому князю, а тот, в свою очередь, — своему августейшему брату. В результате появилось повеление «предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 руб. ассигнациями в месяц». Федотов решил воспользоваться шансом и вышел в отставку. Началась суровая жизнь свободного художника. Денег не хватало, приходилось Павлу Андреевичу и его семье туго.

Однажды баснописец Иван Крылов увидел комические бытовые зарисовки Федотова. Он так развеселился, что начал решительно отговаривать Павла Андреевича от батализма и склонять работать в жанре критического реализма. Так появились картины «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста». На них обратил внимание всемогущий в то время Карл Брюллов. Он подсказал начинающему живописцу сюжет «Сватовства майора». На какое-то время Федотов забыл о денежных трудностях. Но не надолго.

На новоявленного обличителя обратила пристальное внимание цензура. Несколько изданий с иллюстрациями Федотова было запрещено к печати. Положение художника становилось патовым. От перенапряжения физических и духовных сил он сошел с ума. В клинике, куда Федотова поместили друзья, врачи не смогли ему помочь, и вскоре художник скончался.

Источник: diletant.media





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