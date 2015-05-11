Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 21 октября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_odnogo_shedevra_41053"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41053_24986b9e01ec7bf609b03ff28cb3584.jpg" width=206 alt="История одного шедевра" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Снежана Петрова, <a href=http://diletant.media/story_of_a_masterpiece/31491142/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">История одного шедевра</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Бал в Мулен де ла Галетт» Ренуара</font></em></span></p><p>Летний воскресный вечер. В «Мулен де ла Галетт», как обычно, не протолкнуться. Скромно и со вкусом потанцевали, выпили-закусили. Заметнее всех в зале был, конечно, Пьер Огюст Ренуар: он пришел на вечеринку с кистями, красками и, конечно, холстом. Из других заведений его, почти наверняка, выгнали бы. Но это же Монмартр. <a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_odnogo_shedevra_41053">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Летний воскресный вечер. В «Мулен де ла Галетт», как обычно, не протолкнуться. Скромно и со вкусом потанцевали, выпили-закусили. Заметнее всех в зале был, конечно, Пьер Огюст Ренуар: он пришел на вечеринку с кистями, красками и, конечно, холстом. Из других заведений его, почти наверняка, выгнали бы. Но это же Монмартр.

Сюжет

Залитые солнечным светом пары кружатся в танце, компашки болтают — выпивают, девушки томно посматривают на кавалеров. Обычный летний вечер в ресторане на Монмартре «Мулен де ла Галетт». В середине 1870-х Ренуар жил в том районе и нередко заходил в кабачок. Тут он встречал своих хороших знакомых, будущих натурщиц и просто интересных персонажей.

И однажды, разгоряченный очередным таким вечером, художник решил написать всю честную компанию. Причем с натуры. Чтобы запечатлеть на полотне столь многофигурную композицию, Ренуар работал все лето 1876 года. Он старательно приходил в ресторан к трем часам и до шести писал, не отвлекаясь ни на стаканчик бордо, ни на болтовню с друзьями.

Тут и танцы, здесь и застолье. И все залито светом. Собственно, ради него, света, Ренуар и просиживал долгие часы на пленэре. Конечно, было бы проще сделать эскизы, а потом собрать все в мастерской. Но пропала бы та самая атмосфера, за которую он и любил Монмартр. Свет, над которым так тщательно работал Ренуар, не бьет в глаза, но как бы танцует вместе с завсегдатаями «Мулен де ла Галетт».

Хорошо выписаны лица только нескольких персонажей, остальные даны скорее схематично. Не заставишь же всех каждый летний день приходить на одно и то же место в тех же костюмах и отплясывать. А вот друзей, которые и так проводили много времени на Монмартре, — вполне. Например, за столом сидят три друга автора: Фран-Лами, Генетт и Жорж Ривьера. Среди танцующих можно узнать живописца Анри Жерве, журналиста Поля Лота, художника Фредерика Корде.

Приглашал мастер и специально выбранных натурщиц. Например, слева на картине в персиковом платье танцует 16-летняя швея Марго Легран. Никто из знакомых Ренуара не понимал, почему художник так любит писать эту невзрачную девчушку, которая не отличалась ни тонкостью черт, ни изысканностью манер. Но Ренуар видел иначе, и не раз писал Легран (которая, кстати, умерла от тифа в 20 лет).

Высокий, с иголочки одетый джентльмен в цилиндре, с которым она танцует, — кубинский живописец испанского происхождения Дон Педро Видаль де Соларес-и-Карденас. Две юные девушки на переднем плане в центре картины — тоже швеи: сестры Жанна (в темно-синем) и Эстель (в полосатом). У Эстель не зря высокая прическа — Ренуар хотел написать уши девушки, которые находил прекрасными.

Контекст

Ресторан «Мулен де ла Галетт» был оборудован в помещениях старой мельницы. Танцевальный зал располагался в деревянном сарае, выкрашенном в ярко-зеленый цвет. В хорошую погоду танцующие выходили во двор, где по кругу стояли лавки и столы.

«Он поселился там на полгода, перезнакомился со всем тамошним мирком и его особой жизнью, которой не передали бы никакие натурщики, и, вжившись в атмосферу этого популярного кабачка, с ошеломляющим подъемом изобразил царящую там бесшабашную суматоху». Так описывал жизнь Ренуара его брат Эдмон.

Премьерный показ «Бала» состоялся на третьей выставке импрессионистов в 1877 году. Полотно отвисело положенное незамеченным. Кто-то из критиков бросил пару фраз о странном свете на картине — якобы люди кажутся плоскими и небрежными. Но в основном, игнор.

Полотно заметили 20 лет спустя, когда другие любители Монмартра и его злачных заведений — Анри де Тулуз-Лотрек и Пабло Пикассо — начали создавать вариации на тему Ренуара. Сегодня эта картина — одна из самых известных и дорогих. За миллионы долларов в своем время были проданы копия с нее, сделанная самим Ренуаров, а также эскизы.

Судьба художника

Пьер Огюст Ренуар прожил долгую и в целом благополучную жизнь. Родился он в семье портного в провинциальном городе. Особо там не заработаешь, и Ренуары переехали в Париж. Уже в детстве у Огюста проявился талант к искусству: он великолепно пел и рисовал. Второе приносило и радость, и деньги, поэтому Пьер Огюст начал учиться живописи.

В молодости Ренуар общался с Сислеем, Моне, Сезанном, Писсарро. Вместе они создали в 1872 году «Анонимное кооперативное товарищество». Увы, их идеи не поняли. Первая выставка в 1874-м провалилась. Молодых авторов назвали оскорбительным на тот момент прозвищем «импрессионисты».

Случайно или нет, но пока Ренуар был активным участником товарищества, слава как-то все не приходила и не приходила к нему. Постепенно он от них отдаляется, не участвует в выставках товарищества… и вуаля! Его начинают замечать состоятельные коллекционеры. Последующие экспозиции Ренуара проходят при большом стечении восторженных почитателей его таланта и государственных чиновников, которые не пожалели ему звание кавалера Ордена Почётного легиона.

Ренуар писал до последних дней. Его страсть не могли сдержать даже ревматизм, ни паралич. Несмотря на то, что Ренуар был прикован к инвалидному креслу, он продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка.

Пьер Огюст Ренуар почил в возрасте 78 лет, будучи признанным гением, добрым семьянином и достойным французом.

Источник: diletant.media





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