Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 5 октября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_klitora_41001"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41001_clitoris-necklac.jpg" width=206 alt="История клитора" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.zozhnik.ru/polnaya-tajnaya-istoriya-klitora/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">История клитора</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Научно-юмористическая статья о важном женском органе</font></em></span></p><p>Еще вроде бы не так давно, в нашей юности, мы слышали, что клитор – это попросту такой бугорок, а теперь узнаем, что это прямо-таки здоровенный, сложносочиненный орган. Или вы этого еще не знаете? Уверены, статья Дарьи Голощаповой подарит вам немало удивительных открытий о старом-добром клиторе. <a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_klitora_41001">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Еще вроде бы не так давно, в нашей юности, мы слышали, что клитор – это попросту такой бугорок, а теперь узнаем, что это прямо-таки здоровенный, сложносочиненный орган. Или вы этого еще не знаете? Уверены, статья Дарьи Голощаповой подарит вам немало удивительных открытий о старом-добром клиторе.

Начало

4.54 миллиарда лет назад наша Земля была похожа на неудачно запеченную картошку, а никакого клитора не было и в помине.

Эдиакарская биота

540 млн лет назад. Планету населяют странные зверьки, похожие на вагины, луковицы и расчески одновременно. Клитора по-прежнему нигде нет, но палеонтологам бы там точно понравилось.

2,8 миллионов лет назад

Наконец-то появился человек умелый, он же человек-кинестетик (во всяком случае, ученые предполагают, что он был кинестетиком, о чем свидетельствуют развитые подушечки пальцев и навыки в изготовлении орудий труда).

140 тысяч лет назад

Где-то на востоке Африки рождается Митохондриальная Ева. Все наши митохондриальные ДНК сводимы к этой женщине, грубо говоря, она праматерь всех живущих на Земле женщин. Нам известно, что физиологическим строением она от нас и наших современниц радикально не отличалась. У нее были руки-ноги, голова, вагина и клитор. Также, науке известно, что у нее было как минимум две дочери (для распространения ДНК).

С этого момента можно начинать официальную историю появления клитора на Земле.

V век до нашей эры

Гиппократ обнаружил клитор и назвал его “маленькой колонной”. Тем временем, в Индии пишется Камасутра, где уделяется внимание оральному сексу и клитору непосредственно. Индусы знали, что клиторальный оргазм есть. Ну, по крайней мере, догадывались, особенно те, кто умел читать.

Древние греки и древние римляне, определенно, знали, где клитор, но не любили о нем говорить, само слово было табуированным и встречалось буквально в нескольких граффити и письменных источниках.

10 век

Авиценна тоже нашел клитор. Кстати, легендарные врачи с легкостью находили клитор, но почему-то потомки им не верили и “открывали клитор” вновь и вновь.

1052 год

Католический епископ Вормса по имени Буркхард, пишет труд Decretum, в котором разрабатывает список сексуальных грехов. Он запрещает оральный секс, мастурбацию и прочие радости. За мужской онанизм полагалось 10 дней сидеть на хлебе и воде, а за женский — 1 год. Тут как-то стало не до клитора. В общем, неудивительно, что именно в Вормсе начнется движение Реформации, выступавшее против католической церкви.

XIII век

Несмотря на суровых коллег, в XIII веке, ученый, отец церкви, Св. Альберт Великий открыл (и правильно открыл!), что клитор и пенис — суть органы гомологичные (то есть имеющие общее происхождение и сходную структуру). И даже более того, женские и мужские половые органы он призывал называть одним общим словом. И это все в средневековье, а на бэкграунде — костры инквизиции. Впрочем, никакого оскорбления чувств верующих не последовало, возможно, дело в том, что читать умела пара умников на весь город.

1486 год

В 1486 году пишется труд “Молот Ведьм”, где возбужденный клитор (увеличенный в размерах) называется “соском Дьявола”. Если половой партнер обнаруживал ТАКОЕ на теле, казалось бы, обычной женщины, ему следовало немедленно позвонить в инквизицию. Потому что женщина с клитором — определенно ведьма.

XVI век

Анатом XVI века, Реальдо Коломбо снова открыл клитор, назвал его “женским местом удовольствия при сношении” и написал на эту тему целый трактат. Его приятель, Андреас Везалий “закрыл” клитор. Он посчитал его патологией, обосновывая свою теорию тем, что здоровым женщинам этот отросток не нужен. В общем, парни в итоге поссорились.

1545 год

Французский анатом в труде 1545 года приписал клитору мочеиспускательные функции.

К слову, пока европейские ученые ломали голову над тем есть клитор, или его все же нет — в Древнем Египте, Африке и в Азии, а также у австралийских аборигенов и в Южной Америке его старательно удаляли. По религиозным причинам, ну и на всякий случай. Вдруг он отрастет, и женщина станет мужчиной. Вдруг женщина получит оргазм! Вдруг замуж никто не возьмет! Вдруг оно укусит! Древние инки додумались до того, что с клитором женщина подобна скорпиону.

Середина XVIII века

Ученые окончательно определились: клитор есть, и он вредит женщинам. И дали бой ему, а также мастурбации, ведь от нее волосы на руках растут, ой, то есть нет, от нее случаются припадки эпилепсии, истерия, кома, смерть.

XIX век

Авторитетный хирург Айзек Браун в 1858 году предложил удаление клитора для решения всех проблем. Лондонское медицинское общество одобрило. Стандартный учебник по педиатрии Л. Хольта, издававшийся с 1897 по 1940 годы, до 1937 года убедительно рекомендовал прижигать (отрезать и удалять) клитор девочкам ради профилактики истерии и появления мастурбации.

XIX – начало XX века

Начинается борьба с фригидностью и “отклонениями в психике”. Зигмунд Фрейд спасает не особенно активно. Но он делит оргазмы на клиторальные и вагинальные, обзывая первые — инфантильными и считая, что вторые — в самый раз. То есть клиторальный оргазм после 18ти — это фу, неприемлемо и не респектабельно. Ах да, нездорово. Ну ок.

Мари Бонапарт (правнучка Наполеона, ученица Фрейда, а также пионерка психоанализа), всю жизнь боролась с собственной фригидностью и к вопросу получения оргазма подошла фундаментально. Она обследовала свыше 200 женщин и выяснила, что чем больше расстояние клитора от влагалища (более 2 см) — тем выше вероятность того, что женщины не могли испытать оргазм. Она сделала выводы, что именно клитор женщины является самым чувствительным местом и при его стимуляции легче всего получить оргазм. Бонапарт решается на крайние меры. Она идет к хирургу, чтобы пересадить себе клитор во влагалище и получать оргазм «правильным» вагинальным способом. Операции не приносят решения проблемы для Мари Бонапарт. С тем же успехом ее партнеру можно было бы перешить руки чуть поближе к поясу.

Вторая половина XX века

В 1948 году клитор исчез. В 25 переиздании классического учебника по анатомии Грея клитора просто нет. В 1953 году появляется авторитетная работа Ф. Каприо “Сексуально адекватная женщина”, в которой, если коротко, звучит старая песня: оргазм должен быть вагинальным. И если женщина “предпочитает стимуляцию клитора любой другой форме сексуальной активности, то можно считать, что (…) женщина нуждается в психиатрическом лечении”.

1966

Мир медленно, но верно начинает поворачиваться к клитору лицом. Вирджиния Джонсон и Уильям Мастерс провели ряд опытов и обнаружили, что реакции на вагинальный и клиторальный оргазм с точки зрения физиологии — одинаковые. То есть нет никакого “инфантильного” оргазма или взрослого-респектабельного. Просто оргазм либо есть, либо нет.

1970

Радикальная феминистка Анна Коэдт пишет статью “Миф о вагинальном оргазме”, где развенчивает миф о том, что единственный и неповторимый оргазм возможен только от проникающего секса, а также утверждает, что клитор — единственный орган, который отрос у человека за миллионы лет только для одной цели: для удовольствия (и это правда, клитор – единственный орган – абсолютный гедонист). Статья вызвала бурную реакцию. Наверное, из шквала возмущенных писем можно было слепить небольшую стену.

1998

Люди слетали на Луну и обратно, клонировали овечку и узнали, наконец, как точно устроен клитор. Результаты исследования уролога Хелены О’Коннел показали, что клитор, на самом деле имеет огромный размер (полная длина клитора составляет от 8 до 20 см) и огромное количество нервных окончаний (8 тыс, для сравнения, головка пениса — 5 тыс). Что это не “маленькая колонна”, а сложная фигура с двумя хвостами, пещеристым телом, мышечными волокнами и способностью к эрекции при возбуждении…

2009

Только в этом году ученые П.Фольдье и О.Бюиссон выпускают первый 3D узи-снимок стимулированного клитора. Работали ученые, нужно сказать, без финансирования. Ну, все-таки понять как работает клитор — это не на Луну слетать. Ученые приходят к удивительным выводам: на самом деле, пещеристое тело клитора, наполняясь кровью, разбухает и охватывает влагалище. И то, что раньше считалось сугубо вагинальным оргазмом, на деле оказывается внутренним клиторальным.

Также они находят способ восстанавливать чувствительность клитора после увечий, нанесенных обрезанием.

2013

Знаменитая модель и писательница сомайлиского происхождения Варис Дирие открывает первый европейский центр для реабилитации жертв обрезания. Сама модель пережила эту процедуру в пятилетнем возрасте.

2015

Появляется памятник клитору. Клитор служит украшением для знаменитостей и политиков (см. фото). Появляются арт-объекты наподобие “Прекрасной стены вагин”.

Так и хочется написать: “Тем временем, в параллельной Вселенной…”, но вселенная, увы, наша. Операции по удалению клитора к 2015 году подверглось свыше 130 миллионов женщин. Менее разрушительно, но не менее болезненно: благодаря стандартам красоты процветают услуги по лабиопластике и уменьшению размера клитора.

На этом история клитора не заканчивается, посмотрим, что с ним случится, раз уж он окончательно вышел из подполья и наконец-то попал в учебники.

Источник: zozhnik.ru





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