История клитора

Еще вроде бы не так давно, в нашей юности, мы слышали, что клитор – это попросту такой бугорок, а теперь узнаем, что это прямо-таки здоровенный, сложносочиненный орган. Или вы этого еще не знаете? Уверены, статья Дарьи Голощаповой подарит вам немало удивительных открытий о старом-добром клиторе.
Начало
4.54 миллиарда лет назад наша Земля была похожа на неудачно запеченную картошку, а никакого клитора не было и в помине.
Эдиакарская биота
540 млн лет назад. Планету населяют странные зверьки, похожие на вагины, луковицы и расчески одновременно. Клитора по-прежнему нигде нет, но палеонтологам бы там точно понравилось.
2,8 миллионов лет назад
Наконец-то появился человек умелый, он же человек-кинестетик (во всяком случае, ученые предполагают, что он был кинестетиком, о чем свидетельствуют развитые подушечки пальцев и навыки в изготовлении орудий труда).
140 тысяч лет назад
Где-то на востоке Африки рождается Митохондриальная Ева. Все наши митохондриальные ДНК сводимы к этой женщине, грубо говоря, она праматерь всех живущих на Земле женщин. Нам известно, что физиологическим строением она от нас и наших современниц радикально не отличалась. У нее были руки-ноги, голова, вагина и клитор. Также, науке известно, что у нее было как минимум две дочери (для распространения ДНК).
С этого момента можно начинать официальную историю появления клитора на Земле.
V век до нашей эры
Гиппократ обнаружил клитор и назвал его “маленькой колонной”. Тем временем, в Индии пишется Камасутра, где уделяется внимание оральному сексу и клитору непосредственно. Индусы знали, что клиторальный оргазм есть. Ну, по крайней мере, догадывались, особенно те, кто умел читать.
Древние греки и древние римляне, определенно, знали, где клитор, но не любили о нем говорить, само слово было табуированным и встречалось буквально в нескольких граффити и письменных источниках.
10 век
Авиценна тоже нашел клитор. Кстати, легендарные врачи с легкостью находили клитор, но почему-то потомки им не верили и “открывали клитор” вновь и вновь.
1052 год
Католический епископ Вормса по имени Буркхард, пишет труд Decretum, в котором разрабатывает список сексуальных грехов. Он запрещает оральный секс, мастурбацию и прочие радости. За мужской онанизм полагалось 10 дней сидеть на хлебе и воде, а за женский — 1 год. Тут как-то стало не до клитора. В общем, неудивительно, что именно в Вормсе начнется движение Реформации, выступавшее против католической церкви.
XIII век
Несмотря на суровых коллег, в XIII веке, ученый, отец церкви, Св. Альберт Великий открыл (и правильно открыл!), что клитор и пенис — суть органы гомологичные (то есть имеющие общее происхождение и сходную структуру). И даже более того, женские и мужские половые органы он призывал называть одним общим словом. И это все в средневековье, а на бэкграунде — костры инквизиции. Впрочем, никакого оскорбления чувств верующих не последовало, возможно, дело в том, что читать умела пара умников на весь город.
1486 год
В 1486 году пишется труд “Молот Ведьм”, где возбужденный клитор (увеличенный в размерах) называется “соском Дьявола”. Если половой партнер обнаруживал ТАКОЕ на теле, казалось бы, обычной женщины, ему следовало немедленно позвонить в инквизицию. Потому что женщина с клитором — определенно ведьма.
XVI век
Анатом XVI века, Реальдо Коломбо снова открыл клитор, назвал его “женским местом удовольствия при сношении” и написал на эту тему целый трактат. Его приятель, Андреас Везалий “закрыл” клитор. Он посчитал его патологией, обосновывая свою теорию тем, что здоровым женщинам этот отросток не нужен. В общем, парни в итоге поссорились.
1545 год
Французский анатом в труде 1545 года приписал клитору мочеиспускательные функции.
К слову, пока европейские ученые ломали голову над тем есть клитор, или его все же нет — в Древнем Египте, Африке и в Азии, а также у австралийских аборигенов и в Южной Америке его старательно удаляли. По религиозным причинам, ну и на всякий случай. Вдруг он отрастет, и женщина станет мужчиной. Вдруг женщина получит оргазм! Вдруг замуж никто не возьмет! Вдруг оно укусит! Древние инки додумались до того, что с клитором женщина подобна скорпиону.
Середина XVIII века
Ученые окончательно определились: клитор есть, и он вредит женщинам. И дали бой ему, а также мастурбации, ведь от нее волосы на руках растут, ой, то есть нет, от нее случаются припадки эпилепсии, истерия, кома, смерть.
XIX век
Авторитетный хирург Айзек Браун в 1858 году предложил удаление клитора для решения всех проблем. Лондонское медицинское общество одобрило. Стандартный учебник по педиатрии Л. Хольта, издававшийся с 1897 по 1940 годы, до 1937 года убедительно рекомендовал прижигать (отрезать и удалять) клитор девочкам ради профилактики истерии и появления мастурбации.
XIX – начало XX века
Начинается борьба с фригидностью и “отклонениями в психике”. Зигмунд Фрейд спасает не особенно активно. Но он делит оргазмы на клиторальные и вагинальные, обзывая первые — инфантильными и считая, что вторые — в самый раз. То есть клиторальный оргазм после 18ти — это фу, неприемлемо и не респектабельно. Ах да, нездорово. Ну ок.
Мари Бонапарт (правнучка Наполеона, ученица Фрейда, а также пионерка психоанализа), всю жизнь боролась с собственной фригидностью и к вопросу получения оргазма подошла фундаментально. Она обследовала свыше 200 женщин и выяснила, что чем больше расстояние клитора от влагалища (более 2 см) — тем выше вероятность того, что женщины не могли испытать оргазм. Она сделала выводы, что именно клитор женщины является самым чувствительным местом и при его стимуляции легче всего получить оргазм. Бонапарт решается на крайние меры. Она идет к хирургу, чтобы пересадить себе клитор во влагалище и получать оргазм «правильным» вагинальным способом. Операции не приносят решения проблемы для Мари Бонапарт. С тем же успехом ее партнеру можно было бы перешить руки чуть поближе к поясу.
Вторая половина XX века
В 1948 году клитор исчез. В 25 переиздании классического учебника по анатомии Грея клитора просто нет. В 1953 году появляется авторитетная работа Ф. Каприо “Сексуально адекватная женщина”, в которой, если коротко, звучит старая песня: оргазм должен быть вагинальным. И если женщина “предпочитает стимуляцию клитора любой другой форме сексуальной активности, то можно считать, что (…) женщина нуждается в психиатрическом лечении”.
1966
Мир медленно, но верно начинает поворачиваться к клитору лицом. Вирджиния Джонсон и Уильям Мастерс провели ряд опытов и обнаружили, что реакции на вагинальный и клиторальный оргазм с точки зрения физиологии — одинаковые. То есть нет никакого “инфантильного” оргазма или взрослого-респектабельного. Просто оргазм либо есть, либо нет.
1970
Радикальная феминистка Анна Коэдт пишет статью “Миф о вагинальном оргазме”, где развенчивает миф о том, что единственный и неповторимый оргазм возможен только от проникающего секса, а также утверждает, что клитор — единственный орган, который отрос у человека за миллионы лет только для одной цели: для удовольствия (и это правда, клитор – единственный орган – абсолютный гедонист). Статья вызвала бурную реакцию. Наверное, из шквала возмущенных писем можно было слепить небольшую стену.
1998
Люди слетали на Луну и обратно, клонировали овечку и узнали, наконец, как точно устроен клитор. Результаты исследования уролога Хелены О’Коннел показали, что клитор, на самом деле имеет огромный размер (полная длина клитора составляет от 8 до 20 см) и огромное количество нервных окончаний (8 тыс, для сравнения, головка пениса — 5 тыс). Что это не “маленькая колонна”, а сложная фигура с двумя хвостами, пещеристым телом, мышечными волокнами и способностью к эрекции при возбуждении…
2009
Только в этом году ученые П.Фольдье и О.Бюиссон выпускают первый 3D узи-снимок стимулированного клитора. Работали ученые, нужно сказать, без финансирования. Ну, все-таки понять как работает клитор — это не на Луну слетать. Ученые приходят к удивительным выводам: на самом деле, пещеристое тело клитора, наполняясь кровью, разбухает и охватывает влагалище. И то, что раньше считалось сугубо вагинальным оргазмом, на деле оказывается внутренним клиторальным.
Также они находят способ восстанавливать чувствительность клитора после увечий, нанесенных обрезанием.
2013
Знаменитая модель и писательница сомайлиского происхождения Варис Дирие открывает первый европейский центр для реабилитации жертв обрезания. Сама модель пережила эту процедуру в пятилетнем возрасте.
2015
Появляется памятник клитору. Клитор служит украшением для знаменитостей и политиков (см. фото). Появляются арт-объекты наподобие “Прекрасной стены вагин”.
Так и хочется написать: “Тем временем, в параллельной Вселенной…”, но вселенная, увы, наша. Операции по удалению клитора к 2015 году подверглось свыше 130 миллионов женщин. Менее разрушительно, но не менее болезненно: благодаря стандартам красоты процветают услуги по лабиопластике и уменьшению размера клитора.
На этом история клитора не заканчивается, посмотрим, что с ним случится, раз уж он окончательно вышел из подполья и наконец-то попал в учебники.
Источник: zozhnik.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Поиск кочерыжки.
Или что значит быть женщиной в России.
- «Он не звонит, потому что очень занят».
Как мы обманываем себя в отношениях с мужчинами.
- Выйти замуж с ребенком.
Миф, реальность или многоуровневый квест?
- Ум партнера – лучшая защита от измены.
Верность мужчины зависит от его интеллекта.
- Синдром «тётки».
Cоветы по его лечению от счастливой женщины.
- Равенство превыше всего?
Мужчины ненавидят слабых женщин.
- Это смертельно?
Что делать, если женщина не хочет рожать.
- Женщина-пробник.
Почему гражданский брак унижает женщину.
- Женский день.
О поиске предназначения, внутренних храмах и женском счастье.
- Зачем мужчине нужна жена?
Как и для чего мужчина выбирает женщину.