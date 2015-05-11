Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_iz_blek-rok_siti__42402"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42402_firepusjpg700x467_q9.jpg" width=206 alt="История из Блэк-Рок Сити " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина, <a href=https://rb.ru/story/burning-capitalism/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">История из Блэк-Рок Сити </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Популярность фестиваля Burning Man показывает, что общество устало от капитализма</font></em></span></p><p>В 1986 году компания друзей встретилась на пляже Сан-Франциско, чтобы сжечь трехметровое чучело. С тех пор их сходка эволюционировала в масштабный фестиваль Burning Man, проходящий в пустыне штата Невада. <a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_iz_blek-rok_siti__42402">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 1986 году компания друзей встретилась на пляже Сан-Франциско, чтобы сжечь трехметровое чучело. С тех пор их сходка эволюционировала в масштабный фестиваль Burning Man, проходящий в пустыне штата Невада.

Уставшие от офисной жизни предприниматели едут туда, чтобы вкусить свободной жизни и даже встретить звезд технологической индустрии — Ларри Пейджа, Сергея Брина, Марка Цукерберга, — которые появляются на фестивале каждый год и живут в дорогих высокотехнологичных палатках с кондиционерами.

Мероприятие вызывает множество обсуждений и заставляет задуматься: возможно, народ так любит Burning Man, потому что ему надоела традиционная модель капитализма?

Вот уже более 30 лет подряд творческие люди, и в последнее время даже миллиардеры, тратят сотни и тысячи долларов на дорогу, еду и странные костюмы, чтобы приобщиться к экономике дарения. Согласно ежегодной статистике фестиваля, в среднем гости тратят $1500, включая плату за билет в размере $425 (оставшаяся часть денег уходит на костюмы, недельный запас продовольствия и создание товаров, которыми можно обмениваться на мероприятии). Все, что вам может понадобиться на Burning Man, можно получить без каких-либо денежных трат — просто обменяйте что-нибудь на необходимую вещь. Хотите выпить мохито, любуясь закатом? Без проблем: сделайте массаж нужному человеку. Нужно взять напрокат велосипед? С вас порция еды, которую вы приготовили у себя в лагере. Как говорят испанцы, mi casa su casa: мой дом — твой дом.

Для некоммерческого фестиваля ценник в $1500 может показаться очень высоким, особенно если учитывать, что гостям приходится в буквальном смысле жить в пустыне. Однако для 70 тысяч посетителей Burning Man, которые каждый год возводят там временный город, мероприятие стоит каждой копейки.

Как писало издание Quartz, увлечение американцев фестивалем Burning Man стоит расценивать как отчаянную просьбу о помощи. Многие гости фестиваля отправляются туда, чтобы приобщиться к духовному началу и утолить жажду наслаждений, то есть почувствовать то, чего им так не хватает в повседневной офисной жизни. Однако растущая популярность Burning Man говорит не только о стремлении людей познать себя. Она может быть знаком того, что общество начинает отходить от традиционного капитализма.

Чем больше интереса к Burning Man, тем больше посткапиталистических идеалов просачивается за пределы фестивального городка Блэк-Рок Сити. В 2016 году исследователи Гарвардского университета выяснили, что большинство американцев в возрасте от 18 до 29 лет не поддерживают идеи традиционного капитализма. Благодаря таким политикам, как Берни Сандерс, в США появились альтернативы, а количество социал-демократов в стране увеличилось в три раза.

В этом году 40% гостей Burning Man приехали туда в первый раз. Для них Блэк-Рок Сити может стать примером того, как может выглядеть посткапиталистическое общество.

«Термин “экономика дарения” не совсем верный, — считает Энди Грейс, директор по коммуникациям фестиваля Burning Man. — Слово "экономика" предполагает некий обмен. Но здесь никто и не рассчитывает обязательно получить что-то взамен. Разумеется, нельзя сказать, что гости не участвуют в коммерческой деятельности, они ведь покупают множество товаров, которые привозят в Блэк-Рок Сити. Скорее, сам фестиваль — зона без коммерции».

На Burning Man можно воспользоваться различными «универсальными» услугами. Здесь работают сотни мастерских и выставлено множество арт-объектов — все развлечения доступны бесплатно. Ваши впечатления зависят не от суммы в вашем кошельке, а от того, какой вклад вы можете внести в мероприятие. Необязательно быть только потребителем: вы можете устроиться работать волонтером на местную почту или каждый вечер зажигать керосиновые лампы, освещающие улицы Блэк-Рок Сити.

Хотя Burning Man становится мейнстримом, дух независимости и самовыражения, который царит на фестивале, никуда не делся. «Burning Man подрывает устои экономического неравенства, — считает завсегдатай мероприятия Том Прайс. — На фестивале неважно, сколько у тебя средств, ты можешь принять участие в любой активности, которая есть в городе. И проблемы здесь не решаются деньгами».

Несмотря на то что в Блэк-Рок Сити нет реальной валюты и комфортных условий, инфраструктура города процветает. Каждое утро выходит выпуск местной газеты. Стабильно вещает локальная радиостанция. Департамент мутантского транспорта регистрирует каждую изрыгающую огонь машину, которая может послужить в качестве общественного транспорта.

Некоторые полагают, что общество Burning Man может жить только в вакууме. В конце концов, для того чтобы Блэк-Рок Сити существовал всего одну неделю, тысячи волонтеров усердно работают круглый год. Как можно перенести эту культурную аномалию в реальный мир?

Но смысл Блэк-Рок Сити как раз в том, что город существует лишь какое-то время. Его непостоянная сущность играет такую же неотъемлемую роль в фестивале, как и запыленные мужчины в юбках посреди пустыни. И эту идею участники фестиваля чувство непостоянства остается в переносят в привычный мир: компания Black Rock Solar обеспечивает солнечной энергией округ рядом с Блэк-Рок Сити, социальная организация Burners Without Borders помогает пострадавшим от стихийных бедствий.

Рост популярности фестиваля Burning Man говорит не о том, что все больше богатых взрослых хотят потусоваться в пустыне, а о том, что общество начинает пересматривать свои ценности. С каждым годом количество желающих побывать на фестивале растет, и, по иронии судьбы, это становится той самой силой свободного рынка, из-за которой от капитализма становится еще сложнее избавиться. Фестиваль можно назвать отличным противоядием от многих болезней первого мира — если только ты можешь себе это позволить.

Источник: rb.ru





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