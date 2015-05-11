Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 1 июня 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_fast-fuda_41999"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_41999_4e55f5829614a0b74e4e0077dd6b284.jpg" width=206 alt="История фаст-фуда" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Надежда Чекасина</b></span> <span style="font-size: large;">История фаст-фуда</span></p><p>В каждой стране есть свой фаст-фуд, но давайте признаем, что только америкацы смогли сделать из него культ и продать всему миру. Многие, даже те, кто привык следить за питанием, любят побаловать себя гамбургером, хот-догом или чипсами, а другие на завтрак с радостью уплетают кукурузные хлопья. Все эти продукты хорошо известны, но знаете ли вы, как они появились? <a href="http://www.chaskor.ru/article/istoriya_fast-fuda_41999">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В каждой стране есть свой фаст-фуд, но давайте признаем, что только америкацы смогли сделать из него культ и продать всему миру. Многие, даже те, кто привык следить за питанием, любят побаловать себя гамбургером, хот-догом или чипсами, а другие на завтрак с радостью уплетают кукурузные хлопья. Все эти продукты хорошо известны, но знаете ли вы, как они появились?

Хот-дог

«Горячая собака» — именно так переводится хот-дог. Согласитесь, довольно странное название? Оно пошло от названия франкфуртских колбасок «Dachshundwurst» — «колбаска-такса». Немецкий эмигрант Чарльз Фельтман привез эти сосиски в США и в 1870 году стал продавать их, завернутые в хлеб. По другой версии первым, кто стал продавать «даксхунды» был Антонио Фейхтвангер. Его жена в 1880 году предложила оборачивать сосиски в хлеб, чтобы покупатели могли брать их и не обжигаться. Фейхтвангер стал продавать их на улице св. Луи в Миссури. Блюдо оказалось довольно популярным.

В 1901 году иллюстратор Тэд Дорган нарисовал мультфильм о продаже «даксхундов» на бейсбольном матче. Но художник был не уверен в правильности написания «Dachshund» и назвал такой бутерброд «хот-дог». Стоит отметить, что использование слова «дог» для обозначения сосисок и колбасок было довольно распространено еще с середины XIX века, поскольку бытовало мнение о том, что производители делают их из собачьего мяса. Американцы настолько сильно полюбили хот-доги, что в США даже есть День хот-дога и Национальный совет по этому блюду и сосискам.

Газировка

С древнейших времен природная газированная вода использовалась в лечебных целях. С XVIII века минеральную воду стали разливать в бутылки и продавать по всему миру, но такая вода стоила довольно дорого, поэтому предпринимались попытки проводить процесс газации искусственно. Впервые это удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767 году. Именно ему своим успехом обязаны Кока-Кола, Пепси и множество других марок. Пристли добился газации в ходе эксперимента с газом, выделяющимся при брожении в чанах пивоваренного завода.

Тремя годами позднее швед Тоберн Бергман изобрел сатуратор — аппарат для насыщения воды углекислым газом под давлением. Но первое промышленное производство такой воды начал в 1783 году Якоб Швепп. Он усовершенствовал изобретение Бергмана и превратил его в промышленную установку для выпуска газированной воды. Вскоре, для удешевления производства, Швепп стал применять для газирования обычную соду, отсюда пошло название «содовая». В Англии новинка быстро прижилась, такой водой разбавляли крепкий алкоголь. А Швепп основал компанию «J.Schweppe&Co», которая положила начало торговой марке Schweppes.

Кукурузные хлопья

История знает немало примеров, когда неудачи оборачивались неожиданным успехом. Так было и с кукурузными хлопьями. В XIX веке братья Джон и Вилл Келлог владели санаторием «Батл-Крик» в Мичигане. Они готовили какое-то блюдо из кукурузной муки, но должны были отлучиться по делам. И вот, когда они вернулись, то обнаружили, что мука, находившаяся на строгом учете, немного испортилась. Братья не отчаялись и решили все равно сделать из нее тесто, но вместо него они получили лишь хлопья и комки. Братья решили их пожарить и заметили, что некоторые из хлопьев стали воздушными и хрустящими.

Впоследствии эти хлопья они предложили пациентам доктора Джона Келлога в качестве нового блюда. Их подавали к столу с молоком и зефиром, они стали очень популярны. Добавив в хлопья сахар, Вилл Келлог сделал их более привлекательными для массового потребителя, а его брат Джон 31 мая 1894 года запатентовал изобретение. Уже в 1906 году они начали массовое производство своего продукта и основали компанию Kellogg’s, которая до сих пор остается лидером на рынке сухих завтраков.

Чипсы

История этой закуски началась с шутки. Повар Джордж Крам работал на курорте Саратога-Спрингс и был шефом ресторана «Moon's Lake Lodge», фирменным блюдом которого считалась картошка фри. 24 августа 1853 года произошел случай, который навсегда вписал Крама в историю фаст-фуда. Во время ужина железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт вернул картофель со словами, что он слишком толсто нарезан. Тогда Крам, решив подшутить над недовольным клиентом, нарезал картошку толщиной с бумажный лист и обжарил в масле. Но блюдо настолько понравилось Вандербильту и его друзьям, что вскоре стало самым популярным в меню. Его так и называли «Чипсы Саратога».

В 1860 году Крам открыл свой ресторан, где на каждом столике стояла чашка с чипсами. Ресторан быстро стал популярным, но из-за простоты рецепта чипсы вскоре начали продаваться и в других местах. Так, в 1895 году мелкосерийное производство этой закуски открывает Уильям Тэппендон, а вскоре и основывает фабрику. А в 1932 году Херман Лэй учреждает в Нэшвилле марку Lay’s, которая становится первым национальным брендом чипсов.

Гамбургер

Гамбургеры в США привезли эмигранты из Германии и в начале XIX века стали кормить американцев бифштексами по-гамбургски. Но все же есть более конкретные претенденты на титул создателя гамбургера. Например, Чарли Нэгрин, который в 15-летнем возрасте изготовил гамбургер на сельской ярмарке, или фермер Фрэнк Менчез из Огайо, который кормил булкой с котлетой своих рабочих. Все это произошло в 1885 году, однако известны еще три человека, которые независимо друг от друга изобрели гамбургер. В 1891 году их стал продавать владелец гамбургского портового кафе Отто Куасв, в 1900-м Луи Лассен продавал их в Нью-Хэйвене штата Коннектикут, а в 1904-м Флетч Дэвис открыл их продажу в Техасе.

Но все же «отцом» гамбургера принято считать предпринимателя Уолтера Андерсона из штата Канзас. В городе Уичита он основал в 1921 году сеть закусочных White Castle Hamburger, а их главным блюдом стал гамбургер. А компания Wimpy Grills, основанная в 1934 году, сделала гамбургеры еще более популярными, снизив на них цену и начав продавать за пределами США.

Источник: diletant.media





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