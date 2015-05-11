Историческая сладость





Кулинария порой тесно связана с историей: например, некоторые десерты могут рассказать что-то интересное о прошлом разных стран и их правителей. Несколько веков назад появление пирожных или конфет становилось настоящим событием, ведь рецептов сладостей было не так много.

«Пускай едят пирожные»

Сладкая булочка бриошь — это не просто сдобное тесто и румяная корочка. В XVIII во Франции этот аппетитный десерт стал одним из символов противостояния монархии и народа. Королева Мария Антуанетта, будучи больший поклонницей шумных балов, пышных угощений и ежедневных праздников, была не очень любима простым людом. Одновременно с этим идеи Просвещения звучали в городах все громче. Со временем Мария Антуанетта «остепенилась» и стала больше времени уделять семье, однако дурная слава так просто не забывается.

Знаменитая фраза «Пускай едят пирожные» (Qu’ils mangent de la brioche) стала олицетворением всего, что народ не любил в королеве. По легенде, Мария Антуанетта сказала эти слова в ответ на жалобы, что простолюдинам не хватает хлеба. Булочки бриошь, название которых звучит в оригинале цитаты, готовятся с использованием сливочного масла и яиц — продуктов, которые были большой редкостью для простых горожан. И хотя теперь бытует мнение, что Мария Антуанетта, скорее всего, не говорила этих слов, именно за высокомерие и пренебрежительное отношение к проблемам людей королева была осуждена Конвентом (высшим законодательным и исполнительным органом Первой французской республики во время Великой французской революции).

Сладкое приданое Марии Терезии

Испанцы стали первыми европейцами, узнавшими вкус шоколада, — рецепт лакомства они привезли из Южной Америки в XVI веке, хотя сами ацтеки, у которых конкистадоры позаимствовали способ приготовления какао-бобов, обходились без сахара. Испанцы догадались сделать блюдо сладким, после чего поклонниками нового десерта стала вся знать страны. Однако делиться эксклюзивным рецептом с другими государствами испанцы не торопились. Больше 100 лет они были единственными жителями Европы, которые пили горячий шоколад: его рецепт считался достоянием страны и держался в строжайшей тайне.

Спустя десятилетия испанцы все-таки решились раскрыть секрет, но не просто так, а в качестве высочайшего подарка. Во Францию шоколад впервые попал в середине XVII века вместе с принцессой Марией-Терезой, которая преподнесла лакомство как приданое королю Людовику XIV. Он оценил подарок и распорядился, чтобы десерт подавали в Версале несколько раз в неделю. Следом за королем поклонниками шоколада стали все французские аристократы, а после и вся Европа.

Оружие «южных варваров»

Вплоть до появления в Японии первых португальских путешественников в 1543 году сладости в рационе жителей Страны восходящего солнца отсутствовали. О сахаре японцы узнали еще в VIII веке, но использовали его в качестве лекарства, а десертами считали каштаны, хурму, грушу и другие фрукты. Поэтому простую карамель и леденцы японцы увидели только в 1543 году, когда к ним прибыли португальские миссионеры. Сладкие угощения стали тем, что подкупило строгих японцев.

Известен даже пример, как миссионер-иезуит Луи Фруа преподнес великому самураю Ода Нобунага банку с карамелью, тем самым снискав его самое теплое расположение. Настолько теплое, что Луи долгое время гостил в резиденции полководца, пока писал свою книгу. Прошли времена, Япония закрылась от «южных варваров» и практически полностью прекратила торговлю с ними. Однако нанбангаси («сладости южных варваров») осели в рационе местных жителей настолько прочно, что стали считаться традиционным лакомством. Например, в названии японских карамельных компэйто без труда угадывается португальское название confeito — так и до конфет недалеко.

Десерт эпохи Великих географических открытий

Мороженое — популярный сливочный десерт — изобрели китайцы, а европейцы узнали его только в Средние века, в эпоху Великих географических открытий. В Италию рецепт десерта привез знаменитый мореплаватель Марко Поло, открывший для Запада Азию. Почти триста лет итальянская аристократия (простые люди позволить себе этого не могли) наслаждалась лакомством, храня рецепт в тайне. В XVII веке графиня Екатерина Медичи вышла замуж за короля Франции Генриха II и привезла ко двору повара, специализировавшегося на приготовлении мороженого. С этого времени десерт обрел популярность среди французской знати, а иметь своего мороженщика стало своеобразным показателем статуса.

За хороших поваров шла настоящая битва, вельможи переманивали их друг у друга, предлагая большие деньги. Несколько веков назад приготовить десерт было действительно сложно, ведь холодильников и морозильных камер не существовало. Кондитеры были вынуждены обходиться льдом, а приготовленное лакомство незамедлительно подавали к столу, чтобы оно не успело растаять.

Торт «Наполеон»

Знаменитый слоеный десерт с заварным кремом называется «Наполеоном» только в России. Казалось бы, все логично, ведь именно Российская империя одержала победу над французскими войсками в 1812 году. По легенде, торт впервые подали на празднике в честь 100-летия победы над Наполеоном: его приготовили в форме треуголки, которую носил император.

Однако факты говорят о другом: торт пришел в Россию из Франции, где его ел еще, собственно, сам Наполеон. Только назывался десерт тогда по-другому: «Неапольский». Это значит, что изобрели его на юге Италии, а уже затем популярный сегодня рецепт распространился по всей Европе. Каким же образом «Неапольский» торт в русской кухне превратился в «Наполеона»? Видимо, название изменилось после Отечественной войны 1812 года из-за созвучия слов. Получается, десерт вошел в российскую историю постфактум.

Источник: vokrugsveta.ru





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