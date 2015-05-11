Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/iskusstvo_zhit_dushevno_42264"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42264_img_9684-.jpg" width=206 alt="Искусство жить душевно" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анастасия Храмутичева, <a href=http://www.matrony.ru/iskusstvo-zhit-dushevno-7-printsipov-hyugge/>matrony.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Искусство жить душевно</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">7 принципов хюгге</font></em></span></p><p>В Дании большую часть года отвратительная погода, короткий световой день и очень высокие налоги, но при этом датчане — счастливая нация. По крайней мере, так утверждает Рейтинг стран мира по уровню счастья ООН: Дания регулярно занимает в нем первое место. В чем секрет? В жизненной философии жителей страны, которая объединяется диковинным для русского уха словом «хюгге». О том, что это такое, рассказывает в своей книге Майк Викинг, основатель Института исследования счастья в Копенгагене. <a href="http://www.chaskor.ru/article/iskusstvo_zhit_dushevno_42264">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В Дании большую часть года отвратительная погода, короткий световой день и очень высокие налоги, но при этом датчане — счастливая нация. По крайней мере, так утверждает Рейтинг стран мира по уровню счастья ООН: Дания регулярно занимает в нем первое место. В чем секрет? В жизненной философии жителей страны, которая объединяется диковинным для русского уха словом «хюгге». О том, что это такое, рассказывает в своей книге Майк Викинг, основатель Института исследования счастья в Копенгагене.

Чтобы описать, что такое хюгге, можно использовать самые разные образы: задушевный разговор двух друзей, треск поленьев в камине, чашка какао при свечах. Это удовольствие и чувство глубокой радости, когда мы находимся в теплой компании родных или друзей и неспешно разговариваем за бокалом глинтвейна или чашкой облепихового чая. Другими словами, хюгге — это то, что помогает стать счастливее. Прекрасное средство против темной и холодной зимы, слякотной осени, дождливого лета и приступов уныния.

«Хюгге заключается не столько в вещах, сколько в атмосфере и ощущениях. В близости тех, кого мы любим. В чувстве дома. В ощущении покоя и безмятежности, когда мы защищены от тревог мира и можем позволить себе расслабиться, когда можно бесконечно обсуждать все великие и малые явления жизни, или просто уютно молчать вместе, или даже тихо сидеть в одиночестве с чашкой чая».

В последние годы интерес к этому явлению во всем мире растет (немудрено, от безумного темпа жизни быстро устаешь, и хочется сменить темп, ритм и картинку), в ведущих мировых СМИ то и дело появляются публикации о хюгге, повсеместно открываются кофейни и пекарни в стиле хюгге, а в Англии курс хюгге изучают даже студенты (!).

Вот основные секреты создания хюгге, которыми щедро поделился автор книги и которыми никто не запрещает воспользоваться и нам:

1) Время от времени зажигайте дома свечи

Не поверите, но датчане используют свечи практически каждый день — причем не только дома, но и в офисе. Интересно, конечно, что думает по этому поводу их служба пожарной безопасности, но факт остается фактом: в Дании один из самых высоких уровней потребления свечного воска на душу населения, причем популярностью пользуются вовсе не ароматические свечи, а самые обычные, без запаха. Датчане любят все натуральное и естественное.

Совет: поскольку копоть от свечей — довольно вредная вещь, после догорания свечей комнаты в доме лучше проветрить.

2) Создайте мягкое рассеянное освещение

Датчане помешаны на уютных и стильных лампах и предпочитают одному большому светильнику или люстре несколько островков света. Даже самый бедный студент обязательно повесит в своем закутке дизайнерскую лампу. Умение правильно разместить свет в доме — особое искусство и наука. В Дании есть несколько именитых дизайнеров, выпустивших получившие мировое признание образцы ламп, — так вот, ими гордятся примерно так же, как великими учеными или писателями.

«Хотите увидеть ближайший аналог вампиров при дневном свете? Попробуйте пригласить на ужин компанию датчан, а потом включить над столом флуоресцентную лампу мощностью 5000 кельвинов. Сначала они будут непонимающе щуриться, поглядывая на орудие пытки, которое вы привинтили к потолку. Позднее, приступив к ужину, вы увидите, как они неловко ерзают на стульях, непроизвольно ежатся и пытаются совладать с нервным тиком».

Совет: расставьте несколько небольших ламп по комнате и оцените, нравится ли вам свет. Если пока не нашли нужного баланса, продолжайте экспериментировать.

3) Встречайтесь с друзьями чаще

В Дании отстояли свое право уходить с работы не позже 17 часов — ровно в это время практически всех буквально сдувает из офиса. Даже рабочие встречи не принято назначать позже четырех, иначе сотрудники, у которых есть дети, не смогут забрать их вовремя. Освободившееся время датчане предпочитают проводить с семьей, детьми, друзьями. Идеальный размер компании, в которой можно наслаждаться хюгге, с точки зрения датчанина, — 3-4 человека. Кстати, с точки зрения Майка Викинга, это идеальный способ социализации для интровертов — возможность общаться, не уставая от общения. Но вообще размер компании, конечно, дело вкуса.

«Хюгге — это ситуации, наполненные спокойной взаимной заботой. Когда никто не старается перетянуть внимание на себя и не разглагольствует подолгу, не давая остальным вставить ни слова. Равноправие — важный элемент хюгге и качество, глубоко укорененное в датской культуре, — проявляется также в том, что при подготовке hyggelig вечера каждый берет на себя те или иные обязанности. Когда все помогают готовить еду, а не просто оставляют хозяина одного на кухне, это намного более hyggeligt».

Совет: заведите новую семейную или дружескую традицию, например, каждые первые выходные месяца отправляться вместе в маленькое путешествие. Отдыхайте, делите переживания и мысли, делайте снимки на память — благодаря этому с годами вы станете еще ближе.

4) Балуйте себя и друзей вкусной едой и напитками

В то время как весь мир помешан на здоровом образе жизни, датчане предпочитают не отказывать себе в мясе, выпечке и любимейшем напитке нации — кофе. Конечно, есть морковные палочки и стебли сельдерея в одиночестве, наверное, полезно для физического здоровья — как бы говорят они своим образом жизни, но собраться вместе за столом и отведать сытного мясного рагу, вкусных пирожных и ароматного какао намного полезнее для здоровья душевного. Особенно если при этом едите из затейливой керамической посуды, которую слепили сами на гончарном круче в прошлые выходные. А самое-самое хюгге — когда вся еда приготовлена собственноручно, неспешно и с удовольствием. Слоу-фуд — это очень про датчан.

«Готовить hyggelig пищу значит наслаждаться неторопливостью процесса, ценить время, которое вы ему уделяете, и получать удовольствие от того, что вы приготовили нечто ценное. Вы готовите вдумчиво и с любовью. Поэтому домашние джемы более hyggelige, чем покупные, ведь каждая ложка возвращает вас к тому летнему дню, когда вы собирали ягоды, а потом весь дом пах клубникой».

При этом устрицы и хвосты лобстера — это отнюдь не хюгге. Чем проще и привычнее вкус еды, тем больше hyggeligt. Возможно, потому, что знакомые вкусы напоминают нам о детстве и рождают чувство тепла и безопасности. Кстати, датчане очень любят приносить сладкое в офис и лакомиться им на летучках и совещаниях — считается, что это делает рабочий процесс легким и непринужденным.

Совет: устройте с друзьями кулинарный клуб — все приносят часть ингредиентов для общего блюда, неспешно готовят и наслаждаются результатом. Спустя некоторое время можно будет повторить!

5) Носите приятную телу одежду простого кроя

Датчане совершенно не гонятся за модой, предпочитая в одежде минимализм и функциональность. Чуть ли не главный элемент гардероба — большой шарф (мы же помним, что в Дании большую часть года отвратительная погода?). Объемные свитера, уютные кардиганы, пуловеры ручной вязки — это тоже хюгге. В датских офисах можно запросто увидеть корзину с теплыми вязаными носками.

Совет: попробуйте приурочивать покупки обновок к памятным событиям, например, новое платье — к годовщине свадьбы друзей, а разноцветные носки — первому шагу ребенка. Тогда вещь будет ассоциироваться у вас с чем-то теплым и приятным.

6) Сделайте дом уютным

Для этой цели хорошие любые средства: пледы, подушки, шкуры северных оленей, камин, свечи (опять!), принесенные из леса шишки или подобранные на море ракушки. Датчане обожают вещи, сделанные из дерева, керамики, кожи, которые приятно трогать. Отличная идея — книжные полки с томами любимых авторов, в чтение которых так приятно провалиться после насыщенного трудового дня. Ну и вишенка на торте — винтажная чашка или кофейник, найденные в горе рухляди в антикварном магазинчике неподалеку. Согревает душу, проверено.

«Хюгге дает нашему внутреннему взрослому — ответственному, измотанному стрессами, рвущемуся к новым достижениям — возможность сделать передышку. Расслабиться. Хотя бы ненадолго. Хюгге — это ощущение радости, простые удовольствия и уверенность в том, что все будет хорошо».

Совет: оборудуйте дома уютный уголок, где вы сможете сидеть, завернувшись в плед, с книгой и чашкой чая. Набросайте туда подушек, расставьте свечи — готово!

7) Пишите любимым людям письма на бумаге

Согласитесь, в наш век технологий особенно трогательно получить от кого-то бумажное письмо. Почему бы самому не стать этим добрым волшебником? Напишите о ваших мыслях, чувствах и переживаниях по поводу чего-то, ценного и важного для вас обоих. Представьте, как будет приятно вашему адресату перечитывать это письмо спустя время и вновь ощущать свою связь с вами. Это и есть то, что делает нас счастливыми.

Совет: Распечатывать и хранить можно и электронные письма. Это часть вашей жизненной истории, часть вас.

Продолжать придумывать идеи в стиле хюгге можно практически бесконечно — попробуйте сами. И да здравствует уют, тепло, искренность и безмятежность!

Источник: matrony.ru





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