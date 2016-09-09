Подписаться на обновления
27 сентябряВторник

usd цб 64.1506

eur цб 72.0604

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияОбщественное достояние
Ксения Володина   вторник, 27 сентября 2016 года, 19.00

Интернет по-оруэлловски
Почему законодательство в интернет-среде все больше напоминает антиутопию


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Опасная псевдореформа


Ценность открытой науки




Начиная с 2012 года в сфере ограничения и регулирования интернет-пространства был принят ряд законов, вызвавших серьезный резонанс как среди правозащитников и экспертов, так и среди рядовых пользователей. Несколько законов стали наиболее обсуждаемыми, и отголоски этих дискуссий звучат до сих пор.

Согласно Конституции РФ, интернет – это коммуникационная среда, где каждый может реализовать свое конституционное право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Однако за последнее время огромное количество споров и недовольств вызывает запретительная тенденция в законодательстве – государство постепенно стремится обуздать и эту силу.

Закон о «Черных списках Рунета», 2012 год

Официально этот закон относится к внесению изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Обсуждение закона началось буквально за пару дней до его принятия.

Цель закона – создание черного списка ресурсов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. Государство отвоевало право «банить» сайты, содержащие порнографию, экстремизм, информацию по изготовлению наркотиков, информацию о суициде и т. д. Согласно этому закону, весь контент должен быть промаркирован соответствующими знаками о возрастном ограничении: 6+, 12+, 16+, 18+. Причем согласно внесенным изменениям, сайты должны прекращать свою работу или же удалять несоответствующий контент не только по решению суда, но и по требованию Роскомназдора.

Резонанс вокруг этого закона был вызван не столько его сутью – безусловно, никто не пытался выгораживать право детской порнографии на существование, – сколько тем, как он был представлен. Многие недовольные, среди которых выступал, например, и Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, высказывались против закона в первую очередь из-за опасности цензуры: такого рода действия ставили под вопрос сохранение свободы информации, однако не приближали к решению проблем, заявленных в законопроекте. Помимо этого, многие выступали против открытой публикации запрещенных ресурсов, которые, по принципу «не думай о белой обезьяне», вызвали бы больший интерес, в том числе со стороны детей. Запрещено – значит, интересно.

В целом, основная критика закона сводилась к его неряшливости и большому количеству белых пятен. Насколько велик масштаб проблемы? Во сколько обойдется переоборудование и проверка провайдеров? Какова посещаемость подобных сайтов? Сколько ресурсов закрыто по ошибке? На многие вопросы ответов так и не нашли.

Антипиратский закон, 2013 год

Закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» в своем первоначальном виде был принят в 2013 году и претерпел немало изменений с того времени – последние поправки к закону обсуждались в марте 2016 года.

Изначально закон ограничивал доступ к информационным ресурсам, через которые распространяются кино- и телефильмы с нарушением исключительных прав, и, соответственно, устанавливал определенные правила привлечения к ответственности информационных посредников. В первую очередь этот закон касался видеоматериалов, размещенных в сети нелегально, причем ответственность по закону ложилась не на пользователей, которые скачивали пиратский контент, а на распространителя, что, в принципе, логично. Однако закон вызвал критику уже на первых порах. Вводилась упрощенная схема блокировки неугодных сайтов: правообладатель обращается в Мосгорсуд (в том числе через интернет), который принимает решение о быстрой временной блокировке сайта. Таким образом, вместе с «нарушителями» под раздачу нередко попадали и добропорядочные сайты.

На этом «апгрейт» антипиратского законодательства не закончился. В 2015 году были приняты поправки, благодаря которым в сферу защиты авторских прав вошли музыка, литература, программное обеспечение – в общем, почти весь контент (за исключением фотографий). Помимо этого, поправки позволяли внесудебный порядок блокировки сайтов-нарушителей и устанавливали 24-часовой срок для удаления нежелательного контента с ресурса. После вступления поправок в силу по главной российской соцсети «ВКонтакте» прокатилась волна паники – исчезала музыка, видео, хотя компания утверждала, что этого не произойдет, ведь «ВКонтакте» – не пиратский сайт, а лишь посредник, и большую часть контента там формируют сами пользователи, за действия которых компания ответственности нести не может. Под серьезную раздачу попали торрент-сайты, блокировка которых началась еще после принятия закона в 2013 году, а в 2015 набрала обороты.

Эксперты утверждали, что страх пожизненной блокировки сайта пиратство не остановит, да и вообще не представляется хорошей идеей – слишком много власти дается правообладателям. Главным камнем преткновения остается тот факт, что под горячую руку попадают не только виновные, но и законопослушные сайты. Ну и, конечно, большинство экспертов признавали, что те, кто качал нелегальный контент, найдут способ продолжить это делать – через различные плагины, «обходки» и другие утилиты.

Но и на этом история пиратства не заканчивается. Сейчас активно идёт обсуждение о блокировке так называемых «зеркал» – сайтов, которые представляют собой клон заблокированного сайта. Также дело обстоит и с поисковиками, которых могут на законодательном уровне обязать удалять из поисковой выдачи ресурсы с пиратским контентом.

Закон о блогерах, 2014 год

Согласно этому закону, авторы интернет-ресурсов с аудиторией свыше 3000 пользователей в стуки обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре, а, следовательно, практически приравнивать свой ресурс к СМИ.

Этот закон вызвал вокруг себя множество обсуждений. Несмотря на то, что, фактически, любой блогер с аудиторией больше 3000 просмотров в день получал некоторые права, которыми обладают СМИ, большая часть опасалась полного объема обязанностей и ответственностей медиа-ресурсов, которые также прилагаются к этому статусу. В блогах, которые попадут в реестр, нельзя размещать информацию экстремистского характера, информацию о наркотиках, использовать нецензурные выражения – в целом, всё то, что и так не стоило бы публиковать, но официально за этим не следили. Авторы таких блогов должны будут указывать возрастные ограничения для своей аудитории, им также придется выполнять правила предвыборной агитации и отвечать за достоверность публикуемых сведений. За нарушение этих требований положен штраф: до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч – для юридических. Блогеры обязаны сообщать в Роскомнадзор о начале своей деятельности, указывать свои фамилию и инициалы, электронный адрес. Надзорное ведомство вправе запрашивать данные, позволяющие идентифицировать блогера.

За год работы закона в реестре оказалось всего 640 блогов, за которыми вроде как установили пристальный надзор. Примерно 90% нарушений касались использования мата, и всего 10% – пропаганды наркотиков и экстремистских публикаций (информация по материалу http://tass.ru/obschestvo/2157598). При этом ни один нарушитель не был оштрафован.

Принятый в первую очередь для ограничения детей от всевозможных вариаций обсценной лексики, клеветы, «холеваров» и прочих популярных в блогах вещей закон в реальности от этого вовсе не защитил. Многим блогерам, даже если они сами не призывают варить мет по примеру героев «Breaking bad», недосуг модерировать комментарии и отзывы читателей, которые, возможно, как раз к этому и призывают.

Закон о праве на забвение, 2016 год

Этот документ – поправки, внесенные в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предусматривает право гражданина потребовать удаления из поисковика ссылок с недостоверной или устаревшей информацией. Исключение – причастность гражданина к уголовным делам, срок привлечения ответственности по которым еще не вышел.

Отношение к закону двоякое: кто-то рассматривает его как возможность защитить свою личную жизнь, а кто-то – как попытку ограничить свободу информации. И Google, и Яндекс, как добросовестные ресурсы, публиковали отчеты об удовлетворении запросов на удаление информации. Как правило, большое количество отказов они объясняли как раз недоработками закона – часто решение об удалении было либо не в их компетенции, либо сама просьба становилась скорее злоупотреблением правом на забвение, нежели попыткой оградить свое право на личную жизнь.

Дмитрий Хомак, создатель Lukmore, высказался по поводу этого закона достаточно однозначно. По его мнению он не просто не доработан, а является скорее средством злоупотребления правом на частную жизнь и способом закрыть цензурой все, что неугодно самому пользователю.

Яндекс писал в своем блоге о том, что удовлетворены были только 27% запросов на удаление информации. Ресурс объяснил это тем, что закон требует ряд доработок, чтобы заявленные там положения могли выполняться и применяться корректно и эффективно. К примеру, предлагается исключить возможность требовать удаления из результатов поиска ссылок на недостоверную или незаконную информацию без решения компетентных органов. При введении закона о праве на забвение эта позиция обсуждалась, на что сотрудники поисковика сослались в своем посте – при решении о неактуальности той или иной информации должен учитываться фактор её общественной значимости. Например, нельзя по просьбе врача удалить все негативные отзывы о его работе, даже если по его личному заявлению эта информация утратила свою достоверность. Яндекс отмечает, что в силу отсутствия инструментов для проверки достоверности обращений поисковики вынуждены брать на себя несвойственную им роль судов и решать, правомерно ли такое требование или нет – а это не входит в их компетенцию.

Доверять или к Большому Брату?

Законодательство продолжает развиваться, склоняясь не к демократическому доверию к пользователям и их ответственности, а к оруэлловской информационной диктатуре. Законы, принятые на данный момент, вводят немало ограничений и, возможно, имеют в своей основе не такие уж бессмысленные цели, однако достичь их почему-то не поучается. Законодательное регулирование интернет-среды, пожалуй, действительно необходимо, но многие вполне справедливо видят ошибку в одном – старые методы не применить на новом поле. И если некоторые проекты ведут на путь цензуры, то другие попросту не эффективны – по крайней мере в заявленной формулировке.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Безграничная свобода

Nooregistry.ru: открытое и бесплатное на просторах интернета

Редкие цветные фотографии начала 20 века, советские иллюстрации книг Толкина, более 300 документальных фильмов и виртуальные прогулки по Нью-Йорку: профильный сайт Nooregistry.ru подготовил очередную подборку ресурсов, которые выкладывают интересный материал в открытый доступ.

24.09.2016 20:00, Дарья Новаторова

Ценность открытой науки
10 тезисов об авторском праве

Рим в 1890 году

Цветные фотографии в открытом доступе

Колизей, Фонтан Треви и многие другие знаменитые места Вечного города в конце 19 века можно увидеть в цвете благодаря фотохромной технологии и Библиотеке Конгресса, выложившей редкие фотографии в открытый доступ.

23.09.2016 19:00, Josh Jones

Ценность открытой науки
Кому нужен открытый доступ?

Кому нужен открытый доступ?

Ответы на ключевые вопросы

Под термином «открытый доступ» традиционно понимается практика публикации отрецензированных научных статей в свободном доступе бесплатно и для всех желающих. Для кого и зачем это нужно – в кратком познавательном обзоре от opensource.com.

21.09.2016 19:00, nooregistry.ru

Незаконность гиперссылок
Опасная псевдореформа

История в цвете

В открытом доступе цветные фотографии Российской империи начала 20 века

Первый цветной портрет Льва Толстого, щемящие душу русские пейзажи и житейские сценки Царской России – коллекция работ Сергея Прокудина-Горского, известного на весь мир как пионера цветной фотографии, доступна в Интернете.

19.09.2016 19:00, nooregistry.ru

Пределы авторского права
Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ

Незаконность гиперссылок

Европейский суд: некоммерческие гиперссылки чаще всего не нарушают авторских прав

Европейский суд пояснил, когда размещение гиперссылки на контент, нарушающий авторское право, должно считаться «распространением информации для общественности». Те, кто делится ссылками на контент в некоммерческих целях и не знают о «пиратской» природе этого контента, могут расслабиться. Но для тех, кто делает это в коммерческих интересах, правила игры куда строже.

18.09.2016 20:00, ANDY

Nooregistry.ru: новости общественного достояния
Пределы авторского права

Берлинская Декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию

Nooregistry.ru опубликовал текст Берлинской Декларации, где были сформулированы цели открытого доступа: «Наша миссия по распространению знаний будет выполнена лишь частично, если информация не будет доступна обществу в простой и универсальной форме. Продолжая развитие традиционных методов, всё активнее следует содействовать и развитию новых возможностей распространения знаний посредством Интернет по принципу открытого доступа (парадигма Open Access)». Среди институтов, недавно подписавших Декларацию, значатся берлинский Центр исследований литературы и культуры, Технический университет Берлина, Ветеринарный университет Вены, университеты Севильи и Исландии.

17.09.2016 19:00

Nooregistry.ru: новости общественного достояния
Пределы авторского права

Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ

На пресс-конференции представлены результаты исследований проекта «Общественное достояние»

15 сентября в Москве состоялась пресс-конференция Ассоциации интернет-издателей «Реформа законодательства об авторском праве и общественное достояние». Мероприятие было посвящено проекту «Общественное достояние», нацеленному на открытие доступа к знаниям и культурным ценностям для всех граждан России. Проект также является частью дорожной карты института развития интернета «Интернет+Образование».

16.09.2016 18:53, Дарья Рязанова

Nooregistry.ru: новости общественного достояния
Пределы авторского права

Пределы авторского права

Как повлияло на издательскую деятельность реформа авторского права в Канаде

Австралийская Комиссия по продуктивности собирается пересмотреть национальные договоренности в области авторского права. Рой Кауфман из центра Copyright Clearance призывает Австралию прислушаться к предупреждениям Оттавы и рассказывает о том, как реформа авторского права в сфере образования изменило издательскую деятельность.

13.09.2016 19:00, nooregistry.ru

Смерть газет, о которой так долго говорили
Закрутить гайки

10 тезисов об авторском праве

Информационная сверхпроводимость против запретительной гиперрегуляции

В России проблема устаревших законов в сфере авторского права компенсируется их систематическим нарушением, однако такая ситуация никак не способствует развитию рынка и практически не оставляет индустрии контента шансов на переход к новым, легальным бизнес-моделям. Причем в результате больше всего страдает потребитель – и ему не остается ничего больше, кроме как обращаться к пиратским копиям.

12.09.2016 19:00, Агент Ноосферы

«Общественное достояние и доступ к знаниям — это именно то, о чем должно заботиться государство»
Смерть газет, о которой так долго говорили

Закрутить гайки

ВКонтакте перестанет делиться музыкой, на которую претендуют правообладатели

Социальная сеть «ВКонтакте» больше не будет выдавать аудиозаписи, принадлежащие правообладателям, сторонним музыкальным приложениям. Несмотря на то, что сторонние приложения все еще можно использовать, применяя API соцсети (метод, благодаря которому любой желающий может использовать открытые соцсетью данные для создания собственных приложений), фактически разработчикам оставили доступ только к той музыке, которая свободно распространяется в сети.

09.09.2016 16:47, rublacklist.net

Спор о двух секундах
Свободы не стало





 

Самое читаемое


Общественное достояние
 

 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 3.0 License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 