Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/intellektualnaya_sobstvennost_v_evrazijskom_kontekste_42505"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42505_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Интеллектуальная собственность в Евразийском контексте" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Интеллектуальная собственность в Евразийском контексте</span></p><p>Роль наднациональной интеграции обществ правообладателей, изменение концепции коллективного управления правами в цифровую эпоху, инновационные технологические решения в сфере управления правами на интеллектуальную собственность и распространения контента обсудили на секции «Цифровые технологии: интернационализация и глобализация инструментов управления правами интеллектуальной собственности» с участием руководителей авторских обществ и ведущих экспертов индустрии в рамках Международного форума «Антиконтрафакт-2017», завершившегося в минувшую пятницу в Бишкеке. <a href="http://www.chaskor.ru/article/intellektualnaya_sobstvennost_v_evrazijskom_kontekste_42505">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Роль наднациональной интеграции обществ правообладателей, изменение концепции коллективного управления правами в цифровую эпоху, инновационные технологические решения в сфере управления правами на интеллектуальную собственность и распространения контента обсудили на секции «Цифровые технологии: интернационализация и глобализация инструментов управления правами интеллектуальной собственности» с участием руководителей авторских обществ и ведущих экспертов индустрии в рамках Международного форума «Антиконтрафакт-2017», завершившегося в минувшую пятницу в Бишкеке.

Андрей Кричевский, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей, раскрывая заявленную тему, выделил основную тенденцию развития института управления правами на объекты интеллектуальной собственности: современные технологии предоставляют новые возможности капитализации интеллектуальной собственности, открывают новые рынки, и есть все основания полагать, что в скором времени институту коллективного управления правами потребуется системная трансформация: «Изменения, затрагивающие ОКУПы, лежат в плоскости изменения парадигмы, ухода от «фискальной» модели к формату сервиса». Именно задачу соответствия новым вызовам общества и потребностям пользователей ставит перед собой Евразийская конфедерация обществ правообладателей, ЕАКОП, учрежденная в мае этого года ведущими обществами по коллективному управлению Казахстана, Азербайджана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

А. Кричевский выделил четыре ключевых проекта, по сути воплощающих новые форматы функционирования организаций по управлению правами: программный комплекс Hypergraph – инструментарий, который позволяет ОКУПам предоставлять контент пользователям и получать от них отчетность в автоматическом режиме, а также платформы FonMix, IPсhainи Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС).

Максим Прокш, советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности, представил коллегам платформу IPchain. Развитием проекта занимаются авторские общества совместно с фондом «Сколково», Высшей школой экономики, Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики и другими организациями.





Платформа IPсhain с помощью технологии «блокчейн» будет обеспечивать ведение реестра объектов интеллектуальной собственности и сделок с ними. В то же время IPсhain создаст среду для реализации смарт-контрактов, что позволит выйти на новый уровень работы с объектами интеллектуальной собственности, ускорит и упростит их оборот, облегчит расчеты.

Технология позволит фиксировать и отслеживать все сделки и виды использования объектов интеллектуальной собственности. И несмотря на то, что сегодня блокчейн больше ассоциируется с криптовалютами и регулированием в сфере финансов, в действительности сфера применения этой технологии гораздо шире, и сегмент интеллектуальной собственности идеально вписывается в структуру блокчейн.

Использование системы во многом будет способствовать внесению ясности в правовой статус произведения – в том числе в нюансах. Если объект выпущен на основе открытых лицензий или его срок охраны закончился и он перешел в общественное достояние, это будет отражено в системе.

По словам представителя «Сколково», технология IPсhain позволит перейти на индивидуальное управление объектами авторских прав, делая возможными гибкость и персонализацию. Ее использование облегчит не только заключение сделок, но и распределение вознаграждения, в том числе через общества по коллективному управлению правами. С помощью этой платформы можно будет решить вопрос с открытостью, справедливостью и пропорциональностью выплаты вознаграждения.

НРИС – первый коммерческий сервис на IPchain, который будет осуществлять депонирование и доставку медиаконтента до витрин.

Олег Некрасов, генеральный директор Национального реестра интеллектуальной собственности, считает, что одной из главных задач для создающейся системы является предоставление прямого доступа к объектам интеллектуальной собственности на доступных условиях для конечного потребителя. Именно отсутствие подобного доступа часто делает потребителей «пиратами поневоле», которые даже благодарят пиратов, восполняющих дефицит предложения на рынке. Национальный реестр интеллектуальной собственности, НРИС, благодаря применению уникальных технических решений позволяет практически полностью автоматизировать процессы, связанные с оборотом объектов интеллектуальной собственности. Авторы, исполнители и изготовители фонограмм, аудиовизуальных произведений и других объектов получают возможность заявлять о своих правах на результаты творческой деятельности и контролировать использование объектов интеллектуальных прав, а пользователи получают своевременный доступ к легальному контенту и информацию о правообладателях на тот или иной вид использования объектов.

Другой аспект применения системы, который упомянул Некрасов, – это возможность использования системы электронного депонирования объектов интеллектуальной собственности НРИС в качестве гаранта при создании других, в том числе сложных произведений и объектов авторских прав. НРИС уже открыл один из первых электронных депозитариев, которые станут частью системы IPchain.

Национальный реестр интеллектуальной собственности, являясь партнером группы компаний, разрабатывающих технологию IPChain и фактически являясь первым, коммерческим сервисом на базе этой инфраструктуры и технологии блокчейн, предоставит также сервис продвижения и доставки контента до интернет-витрин, мобильных сервисов и других продавцов контента для всех категорий правообладателей, что позволит им в значительной степени сократить издержки, время доставки. Благодаря этим высокотехнологичным сервисам авторы и правообладатели смогут в режиме реального времени получать информацию об использовании своих объектов и управлять ими.

Директор по развитию компании «Формакс» Валерия Панкратова представила технологию мониторинга использования музыкальных произведений и фонограмм FonMix. Компания ориентируется на работу с местами публичного исполнения фонограмм, радио, живым исполнением, концертами, караоке и ремиксами диджеев. Платформа позволяет загружать произведения с созданием цифрового отпечатка, позволяя распознавать фонограммы практически при любых видах использования. Система включает в себя сервис (плеер), который позволяет пользователям выбирать и ставить музыкальные композиции, предоставляя отчетность по использованию объектов авторских и смежных прав в автоматическом режиме. В ближайшем будущем система мониторинга этой компании сможет быть использована для распознавания музыкального потока как в случае «живых» концертов, так и в ремиксах, а также в случае использования радио или телевидения. С технологией FonMix авторские общества в России связывают надежды на повышение прозрачности и справедливости распределения вознаграждения.

Одним из ключевых клиентов «Формакс» является Российское Авторское Общество. По словам генерального директора РАО Максима Дмитриева, изменение технологий на всем протяжении истории управления объектами авторских прав влекло за собой перемены – начиная от продажи нот в виде альбомов вплоть до широкого распространения аудиозаписей. Сегодняшняя среда распространения технологий делает возможным персонифицированное управление авторскими правами: «Развитие цифровых технологий приближает нас ко времени, когда будет возможно управлять своим правами, любой правообладатель может самостоятельно разместить объекты интеллектуальной собственности в каталоге цифрового хранилища». Однако, по его словам, это не должно привести к снижению роли издателя: «Издатели являются инициаторами продвижения, популяризации и монетизации результатов творческой деятельности авторов».





Мысль развил первый заместитель генерального директора РАО Александр Сухотин. По его словам, развитие технологий ведет не только к повышению прозрачности и справедливости в вопросах выплаты авторского вознаграждения и к наведению порядка в работе авторских обществ, но и к трансформации модели сбора и выплаты вознаграждения. Вместо «парафискального сбора» на рынке авторских прав все яснее просматривается сервисная модель.

С его точки зрения, ключевыми в этой сфере являются шаги по обеспечению пользователя качественными программными решениями в сфере музыки. В качестве примера такого сервиса он привел вышеупомянутый сервис FonMix.

Еще одно направление работы РАО – создание системы «одного окна», которая позволяет работать одновременно с оформлением не только авторских, но и смежных прав, чтобы исключить лишнюю работу с документами и облегчить взаимодействие с организациями по управлению авторскими и смежными правами.

Заместитель директора правового департамента Минкультуры РФ Алексей Кубышкин представил перспективы государственного регулирования в контексте новых подходов к развитию коллективного управления правами в России. Он рассказал о подготовке нового законопроекта «О внесении изменений в IV часть ГК РФ», предусматривающего, среди прочего, создание персональных кабинетов для владельцев авторских прав и другие меры по упорядочиванию работы обществ по коллективному управлению правами. В своем выступлении А. Кубышкин не исключил изменений в регулировании под влиянием новых технологий вплоть до возможной отмены государственной аккредитации для авторских обществ, введение которой когда-то помогло остановить демпинг на рынке авторских прав.

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности при Президенте РФ Анатолий Семёнов представил свою концепцию страхования использования объектов авторских прав в виде аналога существующей в настоящее время модели внесения депозита у нотариуса. С точки зрения международного законодательства, по мнению А. Семёнова, эта модель точно описывает смысл практических отношений, возникающих у авторов и исполнителей с потребителями.

А. Кричевский поддержал А. Семёнова и заявил, что при переходе от коллективного управления правами к индивидуальному управлению с использованием цифровых платформ предложенная модель представляется единственно возможным решением проблемы так называемых «сиротских» произведений.

Представитель Кыргызстана, заведующая сектором объектов авторского права Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики Джыпара Садыкова рассказала о том, как обстоит дело с охраной прав ИС в Кыргызстане. По ее словам, одной из ключевых проблем является отсутствие на республиканском рынке необходимого программного обеспечения и сведений о репертуаре исполняемых произведений, что делает ситуацию в республике похожей на ту, которая складывалась в РФ вплоть до последнего времени. Впрочем, Джыпара Садыкова полагает, что пришло время эту ситуацию изменить, и видит участие Кыргызстана в Евразийской конфедерации обществ правообладателей залогом успеха решения многих «проблемных вопросов» и модернизации системы управления правами, внедрения современной системы распределения вознаграждения и ее локализации.

А. Кричевский отметил, что в настоящее время уже готовится к передаче Кыргызпатенту программный комплекс Hypergraph в части управления смежными правами, а через два-три месяца планируется внедрить комплекс и в части управления авторскими правами. Hypergraph включает в себя CRM-систему управления сборами вознаграждения, систему управления правами и каталогами, систему распределения вознаграждения и музыкальный плеер FonMix. Внедрение Hypergraph позволит полностью решить обозначенные проблемы в работе Кыргызпатента и в автоматическом режиме осуществлять мониторинг радио- и телеэфира.

Все вышеупомянутые инициативы будут способствовать выходу обществ по коллективному управлению на новый уровень сервиса, укреплению позиции правообладателей и росту культурного сегмента Евразийского региона.





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