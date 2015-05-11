Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/inkvizitsiya_na_marshe_42376"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42376_26103089690_1c20712471_.jpg" width=206 alt="Инквизиция на марше" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Андрей Лошак</b></span> <span style="font-size: large;">Инквизиция на марше</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Режиссёр оскорбляет чувства верующих царебожников не только творчеством, но и самим своим существованием</font></em></span></p><p>Вчера впервые посмотрел «Ученика» Серебренникова. Очень интересный опыт: посмотреть этот фильм сейчас, после того, как его автор оказался под арестом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/inkvizitsiya_na_marshe_42376">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вчера впервые посмотрел «Ученика» Серебренникова. Очень интересный опыт: посмотреть этот фильм сейчас, после того, как его автор оказался под арестом.

Дальше – внимание! – спойлер (если не хотите его читать – переходите сразу к третьему абзацу) . Фильм о том, как некий старшеклассник, страдающий юношеским максимализмом, начинает жить по Библии. В буквальном, а не переносном смысле слова. Он превращается в мрачного ветхозаветного пророка, сыплющего цитатами из Писания, с угрозами небесных кар и гиены огненной. Все в школьной программе оскорбляет его религиозные чувства, включая купание в бассейне. Учителя с директрисой напуганы, жирный школьный батюшка (а что, уже есть такие?) юношу побаивается – все чувствуют, что на стороне сбрендившего школьника есть некая грозная беспощадная сила. И это не Бог, а новая государственная идеология. Единственный человек, который сохраняет трезвомыслие в этом дурдоме - учительница биологии. Она пытается рассказывать детям о безопасном сексе и теории Дарвина, но встречает чудовищное сопротивление со стороны юного фанатика, срывающего ей урок за уроком. В конце концов, он задумывает ее убить, клевещет на нее, ее выгоняют из школы, она прибивает ботинки к полу и говорит: не уйду! Фильм на этом заканчивается, но все понятно: в школе ей работать не дадут, а фанатик, почувствовав силу, в конце концов ее прикончит.

Центральный монолог биологички в кабинете директора на фоне портрета Путина звучит с некоторыми сокращениями так: "Я единственная вменяемая – вас всех окутали туманом и вы отупели. Этот парень заразил вас псевдопророческим кликушеством. Что такое уважение к религии? Это есть один пастырь – а мы все овцы. Он сидит наверху, а мы все внизу. Это кто его выбрал? Отец, который за вами присматривает, – это прекрасно, пока мы дети, но не когда мы выросли. Отец, который все видит, который бесконтрольно карает, который иррационален и жесток – вы что, не понимаете, что это все – ТОТАЛИТАРНАЯ ДИКТАТУРА?!".

После этой сцены у меня окончательно сложился паззл относительно уголовного преследования Кирилла. "Ученик" – это casus belli, триггер, запустивший машину уничтожения (при том, что это по-прежнему не более чем моя личная версия, никакой инсайдерской информации у меня нет). Фильм по своим художественным достоинствам не шедевр – плакатный, чрезмерно для произведения искусства злободневный и обличительный, но при этом безрассудно, безбашенно смелый. Обличение гидры – диктатура+религия – дело в России гиблое и кончается посадками.

Больше всего "Ученик" мне напомнил перфоманс Пусси Райот в ХХС – и пафосом, и безбашенностью, и манерой исполнения и, конечно же, последствиями. Примерно, думаю, было так: православные активисты настучали клерикалам, клерикалы – Шевкунову, Шевкунов показал Путину нарезочку – в особенности вот этот вот монолог актрисы Исаковой на фоне портрета – и все, жернова басманного правосудия закрутились, был бы, как говорится, человек, а статья всегда найдется. Причем Путин, похоже, не на шутку обозлился – иначе дали бы Кириллу уйти, не отбирали бы загранпаспорт (ботинки прибиты). Ну или хотя бы дали доснять фильм – ведь семь смен всего оставалось и они, конечно, прекрасно об этом знали, но нет, решили кошмарить по полной. Влепят теперь двушечку, а то и десяточку, чтоб другим неповадно было.

Самое выдающееся в этом не самом выдающемся фильме – его пророческая сила. Серебренников, возможно, даже не думая об этом, снял фильм про себя – он и есть эта биологичка, последний трезвомыслящий человек в дурдоме под названием Россия, и судьба его предрешена.

Источник: facebook.com





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