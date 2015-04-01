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Дарья Рязанова   пятница, 16 сентября 2016 года, 18.53

Информационная сверхпроводимость: общественное достояние и открытый доступ
На пресс-конференции представлены результаты исследований проекта «Общественное достояние»


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Пределы авторского права




15 сентября в Москве состоялась пресс-конференция Ассоциации интернет-издателей «Реформа законодательства об авторском праве и общественное достояние». Мероприятие было посвящено проекту «Общественное достояние», нацеленному на открытие доступа к знаниям и культурным ценностям для всех граждан России. Проект также является частью дорожной карты института развития интернета «Интернет+Образование».

На пресс-конференции присутствовали президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, исполнительный директор Владимир Харитонов, исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, представитель Центрального Экономико-математического института РАН Иван Неволин. Со вступительным словом выступил заместитель руководителя ФРИИ по правовым вопросам Искендер Нурбеков.

Руководитель проекта «Общественное достояние» Иван Засурский рассказал об итогах реализации проекта, в рамках которого Ассоциацией интернет-издателей были подготовлены предложения поправок в российское законодательство об авторском праве и разработан проект Федеральной резервной системы банков знания, которая планируется к запуску в апреле 2017 года. Партнерами проекта станут НП «НЭИКОН», электронная научная библиотека «КиберЛенинка», НП «Викимедиа РУ», АНО «Инфокультура», Библиотека Максима Мошкова», интернет-издание «Частный корреспондент» и платформа для открытой публикации «Научный корреспондент». ФРС позволит хранить несколько резервных копий, исключая вероятность утери фрагмента произведения или информации об авторах. Она позволит авторам и правообладателям сделать осознанный выбор, в чём они нуждаются больше: в охране и защите произведений или в гарантии их сохранности в открытом доступе для грядущих поколений. Проект реализуется при поддержке Администрации Президента РФ.

Об особенностях российской системы авторского права и проблемах перехода произведений в правовой режим общественного достояния рассказал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. По его словам, многие произведения российских авторов свободно доступны за границей, однако российские издатели и читатели до сих пор не имеют права их использовать: в частности, в России произведения Осипа Мандельштама перейдут в общественное достояние только в 2058 году из-за того, что автор был несколько раз реабилитирован. Подробно проблема рассмотрена в докладе «Викимедиа РУ».


Владимир Харитонов рассказал об исследованиях «Сиротские произведения в России: статус, пути решения проблемы» и «Информационная сверхпроводимость: оценка экономических потерь, связанных с текущим законодательством по авторскому праву», которое было впервые представлено журналистам. Первое исследование посвящено корректному юридическому определению сиротского произведения и включает в себя оценку масштаба проблемы для произведений, входящих в состав библиотечного фонда Российской Федерации. В книге «Информационная сверхпроводимость» приводится подробный анализ проблем, порождающих экономические и социальные потери и издержки из-за неадекватности законодательства вызовам эпохи на примере индустрии книгоиздания.

В рамках проекта был также запущен информационный ресурс «Общественное достояние», в новостном разделе которого ежегодно публикуются материалы о различных инициативах в области авторского права и открытия доступа к контенту, а также заметки о появлении в сети произведений в режиме общественного достояния и под открытыми лицензиями.


Одна из ключевых составляющих сайта – реестр произведений, который включает инструменты работы с правовым статусом произведений для авторов и содержит 4 раздела: общественное достояние, открытые лицензии, сиротские произведения, охраняемые произведения. В реестре зарегистрировано уже около миллиона произведений.

По итогам всех исследований Ассоциацией интерне-издателей были сформированы предложения по реформе законодательства в сфере авторского права, среди которых

1. Отмена ретроактивной защиты культурного наследия СССР и признание перехода всего массива советских объектов права в общественное достояние.

2. Создание системы идентификации произведений, относящихся к общественному достоянию

3. Отменена дополнительные ограничения для перехода произведений в общественное достояние.

4. Решение проблемы сиротских произведений через принятие законопроекта Минкомсвязи РФ.

5. Правительство РФ должно определить порядок и условия размещения авторами заявлений о добровольном отказе от исключительных прав.

6. Внесение изменений в музейное законодательство, включая предоставление музеям неисключительных прав на воспроизведение предметов из собственных коллекций.

7. Обеспечение открытого доступа к произведениям науки и культуры, созданным за счёт государства.

С полным текстом предложений можно ознакомиться в сборнике по итогам проекта.

Завершило пресс-конференцию выступление представителя ЦЭМИ РАН Ивана Неволина, который рассказал о результатах исследования «Разработка стратегии проекта «Общественное достояние» и оценка экономического эффекта ее реализации». В результате работы удалось выяснить, что сохраняется высокий спрос на советское культурное наследие, который во многом удовлетворяется с помощью торрентов из «серого» сектора экономики. Кроме того, исследование показало, что правообладатели не понесут практически никаких потерь в случае, если в сети интернет будет открыть доступ к объектам советского культурного наследия. Одна из ключевых проблем – низкий объем оцифрованных материалов, что усугубляется текущим законодательством, которое ограничивает возможности оцифровки.

Как заметил во вступительном слове Искендер Нурбеков, изменение текущего правового статуса советского контента не имеет значимого экономического обоснования, ценностью может обладать полученная в результате инфраструктура поиска и обеспечения удобства использования. Кроме того, значимость проекту придает возможный социальный эффект его реализации.

Пресс-конференция состоялась в рамках проекта «Общественное достояние». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.




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