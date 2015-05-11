Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/infantilnyj_i_alchnaya_42613"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42613_fem-g.jpg" width=206 alt="«Инфантильный» и «алчная»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://ttolk.ru/2017/10/26/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9/>ttolk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Инфантильный» и «алчная»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как российские мужчины и женщины оценивают друг друга</font></em></span></p><p>Гендерное исследование в Иркутске показало, что молодые женщины и мужчины полны претензий друг к другу. Женщины считают мужчин инфантильными, ленивыми, не способными прокормить семью. Мужчины женщин – эгоистичными и меркантильными. Конфликтогенный потенциал женщин оказался выше, чем у мужчин, поскольку у мужчин существует инстинктивное ограничение на ненависть в отношении женщин. Биологически обусловленные ожидания заботы–жизнеобеспечения со стороны мужчин (у женщин) и заботы–ухаживания со стороны женщин (у мужчин) не оправдываются в современном социуме, что развивает конфликт между полами во внутриличностный конфликт. <a href="http://www.chaskor.ru/article/infantilnyj_i_alchnaya_42613">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Гендерное исследование в Иркутске показало, что молодые женщины и мужчины полны претензий друг к другу. Женщины считают мужчин инфантильными, ленивыми, не способными прокормить семью. Мужчины женщин – эгоистичными и меркантильными. Конфликтогенный потенциал женщин оказался выше, чем у мужчин, поскольку у мужчин существует инстинктивное ограничение на ненависть в отношении женщин. Биологически обусловленные ожидания заботы–жизнеобеспечения со стороны мужчин (у женщин) и заботы–ухаживания со стороны женщин (у мужчин) не оправдываются в современном социуме, что развивает конфликт между полами во внутриличностный конфликт.

Опрос был проведен в Иркутском государственном университете в 2013–2014 годах, в нём приняли участие 283 человек (78 юношей и 205 девушек) в возрасте 17–24 лет — студентов 17 учебных групп, обучающихся по одиннадцати разнообразным специальностям и направлениям. Студенты одной учебной группы делились на подгруппы по признаку пола. Им предлагалось обсудить в подгруппах и дать ответ на единственный вопрос: «Пять причин ненавидеть современных женщин» — для мужских и, соответственно: «Пять причин ненавидеть современных мужчин» — для женских подгрупп. О том, какие результаты были получены в ходе этого исследования, рассказывается в статье «Гендерный конфликт глазами молодежи: биосоциологический аспект» (авторы, социологи Е.Туринцева, Е.Решетникова, В.Попова, журнал «Знание. Понимание. Умение», №4, 2016)

Предмет обсуждения намеренно был заявлен нами в категоричной форме, на что немедленно отреагировали все респонденты-мужчины (от сомнений в правильности задания до отказа обсуждения темы при такой постановке вопроса) и только 3 женщины. Со стороны юношей звучало: «Ненавидеть? Именно так?», «Девушки — они же цветы жизни», «Мы женщин любим, а не ненавидим».

Большинство же девушек сразу после получения задания приступали к бурному обсуждению недостатков и пороков современных мужчин. В женских программах кода нет ограничения на ненависть к мужчинам, а социальная часть кода, в своей современной реализации даже провоцирует такого рода ненависть, так как характеризует мужчин как извечных угнетателей женщин. В этой связи постановка задачи не вызывала у девушек неприятия.

Основные претензии женщин

Женщины озвучили среди первостепенных следующие претензии в адрес современных мужчин — «грубость и невоспитанность», «мужчины перестали быть джентльменами», «мужчины безответственны — когда девушка беременеет, её бросают», «мужчины не прислушиваются к женщинам». Исходя из этих характеристик, очевидно, что опрошенные студентки бессознательно требуют ответственной заботы и внимания со стороны мужчин.

Сюда же стоит отнести обвинения в отсутствии у мужчин желания обеспечивать материальные запросы женщин («женщина не должна зарабатывать больше своего мужчины», «мужчина должен обеспечивать семью, а они лежат на диване, а женщины всё на себе тащат»). Таким образом, можно сделать вывод, что существует женская потребность в заботе жизнеобеспечении со стороны мужчин, и она, по мнению опрошенных женщин, не удовлетворена. Требование заботы однонаправленно: мужчины должны заботиться о женщинах, а не наоборот.

Результаты в нашем исследовании перекликаются с подобными результатами, полученными Е. Вовк. Выводы её работы заключаются в том, что стереотип «муж-добытчик», «жена-хранительница домашнего очага» очень устойчив. Т. е. в сознании респондентов сохраняется биологическая модель межполовой иерархии и половой функциональности, которая формирует ожидания того, что мужчина самостоятельно возьмёт на себя ответственность за жизнеобеспечение, однако ни сама модель, ни ожидания не соответствуют реальности.

Основные претензии мужчин

В ходе обсуждения выяснилось, что мужчины также нуждаются в заботе со стороны женщин. Однако это не требование жизнеобеспечения, а бессознательное привлечение внимания к своему статусу (который в иерархии по умолчанию выше женского). Мужчины ожидают от женщин заботы-ухаживания, подчёркивающей их высокий статус. Но вместо этого они получают только требования заботы-жизнеобеспечения со стороны равных по статусу (согласно социокоду) женщин без всяких встречных обязательств, что вызывает гнев, недовольство и способствует развитию конфликта на межличностном уровне.

Видимо, поэтому в четырёх подгруппах мужчины обвинили женщин в эгоизме, ещё в трёх — в непомерной жажде материальных благ и меркантилизме.

Для многих девушек откровением стала выявленная в ходе дискуссии необходимость ограничения мужского мира от женского посягательства — в пределах чисто мужской компании в бане, на рыбалке и т. д. Мужчины были обвинены в компьютерной зависимости, которая также выражает современный вариант пребывания в изолированном мужском мире.

От межполового конфликта к внутриличностному

Болезненным оказалось обсуждение вопросов о главенстве того или иного пола в семье, общественной жизни, всякий раз заканчивающееся безоговорочной победой мужчин при поддержке большого числа женщин. Мужчина должен быть главой семьи и руководителем — таковы результаты обсуждений этой проблематики. При этом остаются обвинения мужчин в инфантилизме («много ноют», «нет смелости взять ответственность за семью»), с которыми не спорят ни девушки, ни юноши. То есть, с одной стороны, респондентами признается естественная межполовая иерархия, с другой — она нивелируется через понижение статуса в целом мужчин (инфантильный, несамостоятельный, ведомый). Это также порождает конфликт, на этот раз внутриличностный: в ожиданиях мужской пол главенствующий и руководящий, на практике — зависимый, подчинённый.

По мнению респонденток, «мужчины стали не те», потеряли свою мужественность, больше не берут на себя ответственность. Но и «женщины стали не те», с точки зрения респондентов-мужчин: женщины потеряли свою женственность. Они претендуют на мужские места в социуме, вместо того, чтобы сохранять свою женскую идентичность и традиционную функциональность, при этом широко используя для достижения своих целей манипуляцию естественной сексуальной потребностью мужчин, не имея других, сравнимых с мужскими, возможностей и ресурсов (интеллектуальных, например) для честной конкуренции.

Выводы исследования

— Конфликтогенный потенциал женщин выше, чем у мужчин, поскольку у мужчин существует инстинктивное ограничение на ненависть в отношении женщин. При этом устройство современного общества, в целом понижая статус мужчин, заставляя мужчин и женщин конкурировать в процессе жизнеобеспечения, способствует снятию данного ограничения и развитию гендерного конфликта на институциональном уровне.

— Существующие биологически обусловленные ожидания заботы–жизнеобеспечения со стороны мужчин (у женщин) и заботы–ухаживания со стороны женщин (у мужчин) не оправдываются в современном социуме, что служит основанием для развития конфликта между полами на межличностном уровне, а также внутриличностного конфликта.

— Мужской и женский миры смешаны в современном обществе, в результате чего затруднено построение внутриполовой иерархии. Мужчины конкурируют с женщинами за статусные позиции, что приводит к «стиранию пола», к появлению обобщённого пола и возрастанию неконтролируемой «естественной» агрессии (которая может переключаться на эрзац-объекты, например, детей).

— Подсознательно молодёжь принимает биологически обусловленную модель межполовой иерархии с главенством мужского пола. Однако такая модель не соответствует повседневным реальным взаимоотношениям полов (где стратегические задачи решают как мужчины, так и женщины), что приводит к внутриличностному конфликту.

Источник: ttolk.ru





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