Что лучше: 100 рублей сейчас или 300 рублей через год? Бейсбольная бита с мячом стоят 1 рубль 10 копеек, бита на 1 рубль дороже мяча, сколько стоит мяч? Это простые логические вопросы, на которые люди часто дают «интуитивные» неправильные ответы. Причина — в когнитивных искажениях, которым подвержены все без исключения. Печально, но умные люди более подвержены некоторым когнитивным искажениям, чем глупые люди.
Для опытных мошенников такие результаты научных исследований не станут секретом. Они-то хорошо знают, что обвести вокруг пальца умного человека бывает легче, чем «непробиваемого» упрямого дурака.
В течение столетий многие философы, экономисты и социологи выстраивали свои теории исходя из базовой предпосылки, что человек — рациональное существо и действует рационально и логично. Оказывается, это не так. Десятки научных исследований, проведённых в 20 веке, заставляют пересмотреть эту базовую предпосылку.
Когнитивные искажения в ситуации неопределённости
Когда люди сталкиваются с ситуацией неопределённости, они не начинают процедуру осторожной оценки информации, вычисляя статистическую вероятность каждого возможного исхода. Как выяснилось, решения принимаются ненаучными методами — с помощью неких прочных ментальных установок, которые зачастую приводят к дурацкому результату. Эти ментальные установки вовсе не помогают быстрее вычислять математические вероятности в уме. Они созданы специально для того, чтобы вообще избежать математической оценки. Отвечая на вопрос о бейсбольной бите и мяче, мозг пытается совсем отключить математику и забывает всё, что проходили в школе. Как же принимаются решения в таком случае и почему мозг создаёт такие «зацепки»?
Один из знаменитых учёных, который изучает логику иррационального — нобелевский лауреат Дэниел Канеман (Daniel Kahneman), основоположник психологической экономической теории и поведенческих финансов, в которых объединены экономика и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Знаменит своей работой, выполненной совместно с Амосом Тверски, по установлению когнитивной основы для общих человеческих заблуждений (книга «Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения»).
В своей книге Канеман говорит о различных когнитивных искажениях, в том числе об эффекте привязки — особенность оценки числовых значений человеком, из-за которой оценка смещается в сторону начального приближения. Типичное проявление эффекта привязки, например, когда произведение чисел 1×2×3×4×5×6×7×8×9 человек оценивает ниже, чем произведение чисел 9×8×7×6×5×4×3×2×1. Конечно, это далеко не единственное когнитивное искажение, которое проявляется практически ежедневно.
Каким когнитивным искажениям подвержены умные люди
Авторы научной работы, опубликованной в 2012 году в журнале Journal of Personality and Social Psychology провели специальное исследование для проверки склонности к когнитивным искажениям у умных и глупых людей (по результатам универсального теста SAT).
Для опроса они выбрали 482 студентов разного уровня интеллектуального развития. Каждый из них получил опросник с семью вопросами из стандартного набора когнитивных искажений, вроде такого:
На поверхности озера плавает несколько кувшинок. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Чтобы покрыть всю поверхность озера, кувшинкам нужно 48 дней. Сколько времени нужно, чтобы они покрыли половину озера?
Очевидно, что правильный ответ — 47 дней. Тем не менее, многие люди отвечают неправильно.
В исследовании студентов также проверяли на подверженность эффекту привязки, о котором говорили Канеман и Тверски. В этом случае студентам сначала закидывали числовой якорь X (вопрос «Как вы думаете, самая высокая в мире секвойя выше или ниже Х метров?»), а затем проверяли соотношение Y и X после вопроса «Какова по вашему мнению высота (Y) самой высокой в мире секвойи?»
Так вот, проведённое исследование подтвердило, что количество правильных ответов и сила когнитивных искажений слабо коррелирует с оценкой SAT и со шкалой NFC (Need for Cognition Scale, оценка того, насколько человеку нравится думать — какое удовольствие он получает от этого процесса). Предыдущие исследования показывали, что более умные люди, имеющие склонность к размышлениям, менее подвержены когнитивным искажениям. Во-первых, это справедливо не для всех когнитивных искажений. Во-вторых, есть один нюанс.
Учёные выяснили, что более высокие оценки SAT, NFC и CRT (Cognitive Reflection Test) вовсе не устраняют у человека эффект слепого пятна — характерное когнитивное искажение, когда человек не способен адекватно оценить влияние когнитивных искажения на самого себя (хотя замечает, как они влияют на мышление других людей).
Конкретное когнитивное искажение «слепое пятно» (BBS) у умных людей встречается даже чаще, чем у глупых. Речь идёт об отрицательной корреляции с интеллектом. То есть умные люди чаще глупых людей неадекватно завышают свою способность мыслить строго логически и рационально.
По мнению специалистов, это объясняется тем, что более интеллектуально развитые люди осознают свой более высокий интеллектуальный статус — и поэтому предполагают, что будут избегать когнитивных искажений лучше, чем другие люди. Именно поэтому умные люди сильнее всех подвержены когнитивному искажению типа «слепое пятно». В то же время ряд классических искажений вроде эффекта привязки одинаково проявляется и у людей с высоким интеллектом, и у людей с низким интеллектом.
Получается, что в некоторых ситуациях умного человека легче обмануть и втянуть в мошенническую аферу — просто потому что он считает себя хитрее других. Но в базовых искажениях (на бытовом уровне) это вовсе не так. Не только развитый интеллект, но и отличное образование тоже не спасают от когнитивных искажений. Как выяснил ещё Канеман много лет назад, более 50% студентов Гарварда, Принстона и Массачусетского технологического института дают неправильный ответ на вопрос про бейсбольную биту и мяч.
Исследование показало ещё несколько тревожных результатов. Например, не выявлено свидетельств, что осведомлённость о собственных когнитивных искажениях как-то помогает людям избежать их. Более того, самокопание может наоборот повредить трезвому мышлению. Чем сильнее мы копаемся в себе и пытаемся разобраться в собственном мышлении и причинах поступков — тем больше проявляется когнитивных искажений.
Источник: geektimes.ru
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