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Анатолий Ализар, geektimes.ru   , Сегодня, 13:00

Иллюзии мозга
Почему умного человека легче обмануть на бытовом уровне


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Нейропластичность: перестраиваем мозг


Как мозг обманывает человека




Что лучше: 100 рублей сейчас или 300 рублей через год? Бейсбольная бита с мячом стоят 1 рубль 10 копеек, бита на 1 рубль дороже мяча, сколько стоит мяч? Это простые логические вопросы, на которые люди часто дают «интуитивные» неправильные ответы. Причина — в когнитивных искажениях, которым подвержены все без исключения. Печально, но умные люди более подвержены некоторым когнитивным искажениям, чем глупые люди.

Уильям Джеймс Сайдис до восьмилетия написал четыре книги, его уровень IQ оценивался от 250 до 300 (наивысший зафиксированный IQ в истории). Поступил в Гарвард в 10 лет. В юном возрасте Уильям решил отказаться от секса и посвятить жизнь интеллектуальному развитию.

Для опытных мошенников такие результаты научных исследований не станут секретом. Они-то хорошо знают, что обвести вокруг пальца умного человека бывает легче, чем «непробиваемого» упрямого дурака.

В течение столетий многие философы, экономисты и социологи выстраивали свои теории исходя из базовой предпосылки, что человек — рациональное существо и действует рационально и логично. Оказывается, это не так. Десятки научных исследований, проведённых в 20 веке, заставляют пересмотреть эту базовую предпосылку.

Когнитивные искажения в ситуации неопределённости

Когда люди сталкиваются с ситуацией неопределённости, они не начинают процедуру осторожной оценки информации, вычисляя статистическую вероятность каждого возможного исхода. Как выяснилось, решения принимаются ненаучными методами — с помощью неких прочных ментальных установок, которые зачастую приводят к дурацкому результату. Эти ментальные установки вовсе не помогают быстрее вычислять математические вероятности в уме. Они созданы специально для того, чтобы вообще избежать математической оценки. Отвечая на вопрос о бейсбольной бите и мяче, мозг пытается совсем отключить математику и забывает всё, что проходили в школе. Как же принимаются решения в таком случае и почему мозг создаёт такие «зацепки»?

Один из знаменитых учёных, который изучает логику иррационального — нобелевский лауреат Дэниел Канеман (Daniel Kahneman), основоположник психологической экономической теории и поведенческих финансов, в которых объединены экономика и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Знаменит своей работой, выполненной совместно с Амосом Тверски, по установлению когнитивной основы для общих человеческих заблуждений (книга «Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения»).

В своей книге Канеман говорит о различных когнитивных искажениях, в том числе об эффекте привязки — особенность оценки числовых значений человеком, из-за которой оценка смещается в сторону начального приближения. Типичное проявление эффекта привязки, например, когда произведение чисел 1×2×3×4×5×6×7×8×9 человек оценивает ниже, чем произведение чисел 9×8×7×6×5×4×3×2×1. Конечно, это далеко не единственное когнитивное искажение, которое проявляется практически ежедневно.

Каким когнитивным искажениям подвержены умные люди

Авторы научной работы, опубликованной в 2012 году в журнале Journal of Personality and Social Psychology провели специальное исследование для проверки склонности к когнитивным искажениям у умных и глупых людей (по результатам универсального теста SAT).

Для опроса они выбрали 482 студентов разного уровня интеллектуального развития. Каждый из них получил опросник с семью вопросами из стандартного набора когнитивных искажений, вроде такого:

На поверхности озера плавает несколько кувшинок. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Чтобы покрыть всю поверхность озера, кувшинкам нужно 48 дней. Сколько времени нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Очевидно, что правильный ответ — 47 дней. Тем не менее, многие люди отвечают неправильно.

В исследовании студентов также проверяли на подверженность эффекту привязки, о котором говорили Канеман и Тверски. В этом случае студентам сначала закидывали числовой якорь X (вопрос «Как вы думаете, самая высокая в мире секвойя выше или ниже Х метров?»), а затем проверяли соотношение Y и X после вопроса «Какова по вашему мнению высота (Y) самой высокой в мире секвойи?»

Так вот, проведённое исследование подтвердило, что количество правильных ответов и сила когнитивных искажений слабо коррелирует с оценкой SAT и со шкалой NFC (Need for Cognition Scale, оценка того, насколько человеку нравится думать — какое удовольствие он получает от этого процесса). Предыдущие исследования показывали, что более умные люди, имеющие склонность к размышлениям, менее подвержены когнитивным искажениям. Во-первых, это справедливо не для всех когнитивных искажений. Во-вторых, есть один нюанс.

Учёные выяснили, что более высокие оценки SAT, NFC и CRT (Cognitive Reflection Test) вовсе не устраняют у человека эффект слепого пятна — характерное когнитивное искажение, когда человек не способен адекватно оценить влияние когнитивных искажения на самого себя (хотя замечает, как они влияют на мышление других людей).

Конкретное когнитивное искажение «слепое пятно» (BBS) у умных людей встречается даже чаще, чем у глупых. Речь идёт об отрицательной корреляции с интеллектом. То есть умные люди чаще глупых людей неадекватно завышают свою способность мыслить строго логически и рационально.

По мнению специалистов, это объясняется тем, что более интеллектуально развитые люди осознают свой более высокий интеллектуальный статус — и поэтому предполагают, что будут избегать когнитивных искажений лучше, чем другие люди. Именно поэтому умные люди сильнее всех подвержены когнитивному искажению типа «слепое пятно». В то же время ряд классических искажений вроде эффекта привязки одинаково проявляется и у людей с высоким интеллектом, и у людей с низким интеллектом.

Получается, что в некоторых ситуациях умного человека легче обмануть и втянуть в мошенническую аферу — просто потому что он считает себя хитрее других. Но в базовых искажениях (на бытовом уровне) это вовсе не так. Не только развитый интеллект, но и отличное образование тоже не спасают от когнитивных искажений. Как выяснил ещё Канеман много лет назад, более 50% студентов Гарварда, Принстона и Массачусетского технологического института дают неправильный ответ на вопрос про бейсбольную биту и мяч.

Исследование показало ещё несколько тревожных результатов. Например, не выявлено свидетельств, что осведомлённость о собственных когнитивных искажениях как-то помогает людям избежать их. Более того, самокопание может наоборот повредить трезвому мышлению. Чем сильнее мы копаемся в себе и пытаемся разобраться в собственном мышлении и причинах поступков — тем больше проявляется когнитивных искажений.

Источник: geektimes.ru




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Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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