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Макс Тегмарк (Max Tegmark), inosmi.ru   , Сегодня, 13:00

ИИ — гарант третьей стадии жизни на Земле?
Три стадии эволюции и будущее человечества


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Дикари из мегаполиса


Ковбои хайтека




В одном из отрывков своей новой книги физик из Массачусетского технологического института рассматривает следующий этап эволюции человека.

опрос определения жизни, как известно, спорный. Альтернативных определений предостаточно, причем некоторые включают весьма специфические требования (например, состоять из клеток), которые могут исключить существование как разумных машин будущего, так и внеземных цивилизаций. Поскольку мы не хотим ограничивать наши размышления о будущей жизни лишь теми видами, с которыми сталкивались до сих пор, давайте остановим выбор на наиболее широком определении жизни как процесса, способного сохранять многообразие и повторяться. Повторяющееся — не материя (атомы), а информация (биты), определяющая расположение и порядок атомов. Когда некая бактерия создает копию своей ДНК, она производит не новые атомы, а новый набор атомов, расположенных по той же схеме, что и в оригинале, копируя информацию. Другими словами, жизнь можно считать самовоспроизводящейся системой обработки информации, в которой информация (алгоритмы) определяет не только функциональные возможности, но и схемы аппаратных средств информатизации.

Как и сама Вселенная, жизнь постепенно становилась все сложнее и интереснее. Считаю целесообразным классифицировать формы жизни по трем уровням сложности: версии 1.0, 2.0 и 3.0.

Вопрос о том, как, когда и где в нашей Вселенной впервые появилась жизнь, остается открытым, но существуют убедительные доказательства того, что на Земле она появилась около 4 миллиардов лет назад. Вскоре наша планета обзавелась арсеналом разнообразных форм жизни. Некоторым из них повезло, и они превзошли остальных и развили определенную реакцию на окружающую среду. В частности, они стали тем, что программисты называют «интеллектуальными агентами»: структурами, которые собирают сведения об окружающем мире с помощью рецепторов, а затем обрабатывают полученную информацию для оказания некоего обратного действия. Данный процесс может включать в себя весьма сложную систему преобразования информации подобную той, что помогает нам вести беседу при помощи информации, полученной посредством глаз и ушей. Но сюда могут входить и достаточно простые средства информатизации.

У многих бактерий, к примеру, есть рецептор измерения концентрации сахара в окружающей их жидкости, а плавать им помогает винтообразный орган, называемый жгутиками. Аппаратные средства информатизации, связывающие рецептор со жгутиками, могут реализовывать следующий простой, но полезный алгоритм: «Если мой рецептор выявляет меньшую концентрацию сахара в сравнении с той, что была пару секунд назад, обратное вращение жгутиков поможет сменить направление».

Вы научились говорить и приобрели бесчисленное множество других навыков. А вот бактерии обучить не так просто. Их ДНК определяет формат не только аппаратных (рецепторы сахара и жгутики) но и программных средств информатизации. Вышеозначенный алгоритм был запрограммирован в их ДНК изначально, а плавать в направлении повышенного уровня сахара они не научатся никогда. Разумеется, некое подобие процесса познания имело место, но уже за пределами жизненного цикла данной конкретной бактерии.

Это произошло скорее всего в ходе предшествующей эволюции данного вида бактерий в результате медленного процесса проб и ошибок, охватывающего многие поколения, на протяжении которых естественный отбор благоприятствовал тем случайным мутациям ДНК, что улучшили усвоение сахара. Некоторые из данных мутаций оказались полезны с точки зрения совершенствования строения жгутиков и других аппаратных средств информатизации, а другие улучшили систему обработки информации, реализующую алгоритм обнаружения сахаросодержащей среды и другие программные средства информатизации.

Такие бактерии представляют собой то, что я называю жизнью версии 1.0: жизнью, при которой и аппаратные, и программные средства информатизации не были запрограммированы, а формировались с нуля. Мы же с вами, с другой стороны, являемся примерами жизни 2.0: жизни, чьи аппаратные средства информатизации прошли процесс эволюции, а программные были в значительной степени спроектированы. Под последними я имею в виду все алгоритмы и знания, которые мы используем для обработки информации, получаемой с помощью органов чувств и принятия решений: все, начиная со способности узнавать своих друзей и заканчивая способностью ходить, читать, писать, считать, петь и травить анекдоты.

При рождении вы не в состоянии выполнять ни одну из этих задач, и все программные средства информатизации внедряются в ваш мозг посредством процесса, называемого обучением. И если в детстве программа вашего обучения формируется в основном членами семьи и учителями, со временем вы обретаете больше сил и возможностей для самостоятельного создания программных средств информатизации. Допустим, в вашей школе позволяют выбрать иностранный язык — захотите ли вы установить в мозг программный модуль, который позволит говорить по-французски или по-испански? Захотите ли вы научиться играть в теннис или в шахматы? Захотите ли вы выучиться на шеф-повара, адвоката или фармацевта? Хотите ли вы больше узнать об искусственном интеллекте (ИИ) и будущем, прочитав об этом книгу?

Способность Жизни 2.0 разрабатывать программные средства информатизации делает ее значительно более развитой, чем жизнь версии 1.0. Высокий интеллект требует множества аппаратных (состоящих из атомов) и программных (состоящих из бит) средств информатизации. Тот факт, что большинство аппаратных средств информатизации человека приходит после рождения (посредством роста), весьма важен, поскольку наш предельный размер не ограничен шириной родовых путей наших матерей. Аналогичным образом, большая часть наших программных средств информатизации привносится после рождения (посредством обучения), а наш предельный уровень интеллекта не ограничивается количеством информации, которая может передаться нам при зачатии через ДНК, в стиле версии 1.0.

Я вешу примерно в 25 раз больше, чем при рождении, а синаптические связи, связывающие нейроны в моем мозгу, могут хранить примерно в сто тысяч раз больше информации, чем та ДНК, с которой я родился. Ваши синапсы хранят все ваши знания и навыки, а это примерно 100 терабайт информации, в то время как в ДНК храниться не более гигабайта, чего едва хватит на скачивание одного фильма. Так что родиться с прекрасными знаниями английского и готовыми к вступительным экзаменам в колледж физически невозможно: информацию никак нельзя предварительно загрузить в мозг младенца, поскольку полученный от родителей основной информационный модуль (ДНК) обладает недостаточным объемом хранилища информации.

Возможность создания собственных программных средств информатизации делает Жизнь 2.0 не только более развитой, чем версия 1.0, но и более гибкой. При изменении условий окружающей среды Жизнь 1.0 адаптируется только посредством медленной эволюции, длящейся поколениями. Жизнь версии 2.0, с другой стороны, может приспосабливаться к новым условиям практически мгновенно путем обновления программных средств информатизации. К примеру, часто сталкивающиеся с антибиотиками бактерии могут развивать устойчивость к препаратам на протяжении многих поколений, причем отдельные бактерии своего поведения вообще не изменят; а вот человек, узнав об аллергии на арахис, сразу же изменит модель поведения во избежание данного продукта.

Такая гибкость дает Жизни 2.0 еще большее преимущество на уровне численности популяции: несмотря на то, что за последние 50 тысяч лет информация в нашей человеческой ДНК эволюционировала не столь явно, вся совокупная информация, хранящаяся в нашем мозгу, книгах и компьютерах, дала вспышку развития. Установив программный модуль, позволяющий общаться с помощью сложноорганизованного разговорного языка, мы обеспечили условия для копирования наиболее полезной информации, хранящейся в мозге человека, в мозг других людей и гарантий ее сохранность даже в случае гибели изначального носителя. Установив программный модуль, позволяющий читать и писать, мы обрели способность хранить и передавать гораздо больше информации, чем люди когда-либо могли запомнить. Развивая программные средства информатизации мозга с целью создания технологий (посредством овладения науками и инженерным делом), мы обеспечили многим жителям планеты доступ к большей части мировой информации с помощью всего пары кликов.

Такая гибкость позволила Жизни 2.0 доминировать на Земле. Освобожденная от генетических оков совокупность знаний человечества продолжает расширяться ускоренными темпами, ибо каждое крупное научное открытие дает толчок для развития языка, письменности, книгопечатания, современной науки, компьютеров, интернета и так далее. Подобная сверхбыстрая культурная эволюция наших общих программных средств информатизации превратилась в доминирующую силу с точки зрения формирования будущего людей, сделав нашу бесконечно медленную биологическую эволюцию практически несущественной.

Однако, несмотря на доступные нам сегодня мощные технологии, все известные нам формы жизни остаются значительно ограниченными собственными биологическими аппаратными средствами информатизации. Ни один из них не способен прожить миллион лет, запомнить всю информацию из Википедии, понять все известные науки или полететь в космос без космического корабля. Ни один из них не может превратить безжизненный космос в многоликую биосферу, которая будет процветать миллиарды, а, может, и триллионы лет, позволив нашей Вселенной реализовать, наконец, свой потенциал и полностью пробудиться. Все это невозможно без заключительного обновления жизни до версии 3.0, способной программировать не только программные, но и аппаратные средства информатизации. Другими словами, на данной стадии жизнь становится хозяйкой своей судьбы, сбросившей, наконец, все сковывавшие ее эволюционные оковы.

Границы между тремя вышеуказанными стадиями жизни местами нечеткие. Если бактерии относятся к версии 1.0, а люди — к версии 2.0, то мышей, к примеру, можно классифицировать как версию 1.1; они способны научиться многому, но этого всегда будет недостаточно для развития языка или изобретения интернета. Кроме того, отсутствие языка исключает передачу следующему поколению большей части того, чему мыши успевают научиться при жизни. Аналогичным образом можно утверждать, что современных людей следует воспринимать как жизнь версии 2.1: мы можем имплантировать зубы, коленные чашечки и кардиостимуляторы, но не способны на десятикратное увеличение роста или тысячекратное увеличение объема мозга.

Подводя итог, с точки зрения способности жизни на самопрограммирование ее развитие можно разделить на три этапа:

• Жизнь 1.0 (биологический этап): эволюция аппаратных и программных средств информатизации;

• Жизнь 2.0 (культурный этап): эволюция аппаратных средств информатизации и программирование большинства программных;

• Жизнь 3.0 (технологический этап): программирование аппаратных и программных средств информатизации.

Спустя 13.8 миллиарда лет космической эволюции, здесь, на Земле процесс развития резко ускорился: жизнь версии 1.0 зародилась около 4 миллиардов лет назад, жизнь версии 2.0 (люди) — около ста тысяч лет назад, а Жизнь 3.0, по мнению многих ученых, может появиться в ближайшее столетие — а, быть может, и на нашем веку — благодаря успехам в области развития искусственного интеллекта. Что произойдет тогда? И что станет с нами?

В этом, собственно, тема данной книги и заключается.

Макс Тегмарк известен как «Безумный Макс» за свободомыслие и страсть к приключениям. Его научные интересы варьируются в диапазоне от точной космологии до природы конечной реальности, чему и посвящена его последняя книга «Наша математическая Вселенная». Тегмарк — профессор физики Массачусетского технологического института, написавший более 200 технических статей и выступавший в качестве эксперта в десятках документальных фильмов. В 2003 году журнал Science признал совместные достижения Тегмарка и участников проекта SDSS (Sloan Digital Sky Survey, Слоановский цифровой небесный обзор) в изучении скоплений галактик прорывом года.

Источник: inosmi.ru




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Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

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А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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