Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/igry_razuma_42512"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42512_55e886df60b8319940fd1d439fcc1b9.jpg" width=206 alt="Игры разума" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Александрова, <a href=http://diletant.media/articles/37397530/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Игры разума</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как работает гипноз</font></em></span></p><p>Умение вводить человека в транс, когда его волей целиком владеет гипнотизер, на протяжении долгого времени воспринималось как особый и редкий дар. Однако гипноз — это нечто большее, нежели модель хозяин-подчиненный: ему нельзя подвергнуть против желания; это состояние не похоже на сон, напротив, оно характеризуется повышенной концентрацией внимания. И хотя сеансы гипноза используются в том числе в психотерапии, этот феномен еще не до конца изучен и оставляет множество вопросов открытыми, например, можно ли отнести погружение в гипнотический транс к измененному состоянию сознания, на что на самом деле способен гипнотизируемый, и какими могут быть последствия. <a href="http://www.chaskor.ru/article/igry_razuma_42512">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Умение вводить человека в транс, когда его волей целиком владеет гипнотизер, на протяжении долгого времени воспринималось как особый и редкий дар. Однако гипноз — это нечто большее, нежели модель хозяин-подчиненный: ему нельзя подвергнуть против желания; это состояние не похоже на сон, напротив, оно характеризуется повышенной концентрацией внимания. И хотя сеансы гипноза используются в том числе в психотерапии, этот феномен еще не до конца изучен и оставляет множество вопросов открытыми, например, можно ли отнести погружение в гипнотический транс к измененному состоянию сознания, на что на самом деле способен гипнотизируемый, и какими могут быть последствия.

Само слово «гипнос», как можно догадаться, происходит из Древней Греции. Именно так в мифологии звали божество сна, и его чарам не могли противостоять ни смертные, ни боги. Греки прибегали к гипнозу, в основном, с целью помочь больным: после особых приготовлений их заворачивали в шкуру животного и приносили в храм, после чего усыпляли. У индусов был похожий ритуал — те верили, что во время такого «храмового сна» можно пообщаться с богами, узнать от них рецепт против недуга и настроиться на самоисцеление. Древние египтяне использовали в гипнозе блестящие предметы, заставляя человека пристально наблюдать за движением объекта. Позже наука подтвердила, что при созерцании подобных вещиц сознание и тело погружаются в особое состояние.

Гипноз как таковой мог называться по-разному у различных народов, но суть его была примерно одинакова. Древнейшим шаманам были известны техники, с помощью которых можно было ввести человека в транс. Они прибегали к ней, когда общались с духами или врачевали больных. Австралийские аборигены погружали в трансовое состояние тех, кому предстояла хирургическая операция, например, ампутация конечности. Индейские шаманы использовали для гипноза свои методы: звук барабана, дым костра, употребление одурманивающих экстрактов.

Знаменитый швейцарский ученый Парацельс, чьи труды относятся к XVI веку, считал, что рассматривать болезни человека следует на уровне природы и Вселенной в целом. Он ввел понятие «магнетизм», которое, с некоторой натяжкой, можно назвать одним из проявлений гипноза. Парацельс верил, что недуг из человека можно буквально «вытянуть» с помощью некоего магнита. В качества магнита мог выступать практически любой предмет: исцеляющим свойством Парацельс наделял не конкретный объект, а веру пациента в то, что это ему поможет.

Своего расцвета гипноз как предмет научного исследования достиг в XIX веке: появилась теория о существовании «флюидов», которые могли передаваться от одного человека к другому. Австрийский ученый Франц Месмер был убежден, что мог исцелять больных с помощью пассов руками и прикосновений. Теория Месмера была достаточно популярной у аристократии того времени, однако также получила значительное количество критики. Позже предположение о существовании «флюидов» было опровергнуто наукой, что, однако, не помешало так называемым «целителям» заряжать воду и лечить энергией через телевизор гораздо позже, уже в XX веке.

Среди известных деятелей, прибегавших к гипнозу в терапевтических целях, был французский ученый Жан Шарко: в 70-х годах XIX века он проводил показательные сеансы гипнотизирования больных истерией женщин перед научным сообществом. Шарко подошел к вопросу основательно и пополнил арсенал гипногенных факторов электричеством, светом, звуком, давлением, температурой, медицинскими препаратами и тактильным контактом.

Другой французский врач, Ипполит Бернхейм, глава Нансийской школы гипноза, высказал гипотезу, что основа воздействия техники лежит в сознании самого пациента, а не во внешних факторах. Иным словами, при достаточно сильном самовнушении и авторитетности того, кто проводит сеанс, всю остальную работу делает сам гипнотируемый, точнее, его фантазия и воображение. Бернхейм полагал, что атрибуты вроде звука, света и прочих манипуляций вовсе не обязательны к использованию.

Но что представляет собой гипноз с точки зрения современной науки? Состояние гипноза характеризуется следующими проявлениями: повышенной внушаемостью, релаксацией и усиленно работающим воображением. В то же время, оно не похоже на сон, в который мы погружаемся ночью, а, скорее, напоминает то забытье, в которое мы впадаем во время бодрствования, например, за чтением захватывающей книги или просмотром фильма. Это похоже на процесс, когда наше сознание полностью поглощено, внимание сосредоточено на одном объекте и не рассеяно, при этом мы находимся не в отключке.

На самом деле, в транс мы впадаем практически ежедневно: будучи за рулем, погружаясь в чтение, поливая цветы или намывая тарелки. В подобные моменты формируется нечто вроде микромира, где преобладают наши эмоции, они же берут верх над сознанием. Некоторые исследователи относят такую будничную рутину к форме самогипноза. Когда гипнотическое воздействие идет извне, мы подвергаемся внушению одновременно со стороны и изнутри: умелый гипнотизер способен заставить нас принять воображаемое ощущение за реальное, сказав, например, что мы только что съели плитку шоколада, и нашим рецепторам будет казаться, что этот вкус присутствует во рту. Подобные идеи можно внушать и самому себе.

В основе работы гипноза лежит подавление сознания и активация работы подсознания: оно выходит на первый план, в то время как разум наблюдает со стороны. Именно подсознание отвечает за миллионы импульсов, которые мы совершаем каждую секунду существования: дыхание, ходьбу, физиологические реакции, принятие решений. Оно работает в паре с сознанием, однако выполняет всю «невидимую» часть, о которой мы совершенно не задумываемся, то есть автоматику. Упражнения, направленные на глубокую релаксацию и фокусировку внимания на чем-то одном, способны заставить подсознание, на которое и направлен гипноз, занять лидирующую позицию.

При работе непосредственно с подсознанием открываются возможности, которые бывают скрыты или подавлены сознанием. Подсознание руководствуется импульсами и воображением. Снимаются барьеры, и на свет выходит то, что можно назвать «чистым разумом». Подобная техника эффективно применяется в психоанализе, особенно, когда необходимо побороть закоренелую фобию пациента. В то же время, гипноз не способен внушить человеку идею, которая не находит отклика в его подсознании: оно реагирует на подаваемые извне импульсы, однако тоже ограничено определенными барьерами, связанными с основными инстинктами, таким, как выживание, например. Гипноз нацелен на работу с эмоциями, телесными ощущениями и воспоминаниями — сферой ответственности подсознания. Однако присутствует опасность формирования ложных воспоминаний, которые могут укрепиться в памяти пациента и дать эффект обратный терапевтическому. Если речь идет именно о работе с врачом, подобные процедуры проводятся максимально осторожно.

Специалисты, практикующие гипноз, знают, что погрузить человека в транс можно только при наличии определенных условий: во-первых, он должен хотеть быть загипнотизированным; во-вторых, он должен верить в то, что подвержен гипнотическому воздействию; в-третьих, субъект должен находиться в расслабленном, комфортном состоянии. Существует несколько методик погружения в гипноз: фокусировка на движущемся объекте или глазной контакт; жесткие и внезапные команды, под напором которых сознание сдается, отступает и дает выход подсознанию; постепенная глубокая релаксации и активация воображения, когда нас просят, например, ощутить тепло и почувствовать, как мы ложимся на белый песок и слушаем прибой волны; потеря равновесия тела в пространстве путем совершения медленных, ритмичных движений (как укачивание младенца в колыбели). В зависимости от уровня внушаемости человека время ввода в гипноз может варьироваться от нескольких минут до получаса.

Гипноз используется не только в психотерапии, иногда он становится способом заработка для тех, кто успешно освоил технику. Тем не менее, современная наука склонна полагать, что гипноз — это совсем не волшебство, которое, подобно заклятию в силах заставить субъект совершить все, что угодно. Основой процесса, помимо самовнушения, является воздействие на подсознание, а оно не способно работать во вред себе.

Источник: diletant.media





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