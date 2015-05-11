Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 9 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/igra_slov_41641"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41641_shutterstock_281242661-60.jpg" width=206 alt="Игра слов" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Жанна Омельяненко</b></span> <span style="font-size: large;">Игра слов</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто виноват, что вам не дается иностранный язык</font></em></span></p><p>Большинство из нас изучает иностранный язык — конечно, чаще всего английский — в школе и вузе. У взрослого человека легко наберется 10–15 лет изучения за спиной. Однако к моменту начала полноценной трудовой деятельности далеко не каждый может похвастаться не то что беглым, а хотя бы просто средним английским. Международные компании предоставляют корпоративные курсы иностранного языка для сотрудников. Однако и там не все достигают реального прогресса. Сотрудники, которые так и не смогли заговорить на английском, делают закономерный вывод: у меня нет способностей; если бы они были, я бы освоил язык уже давным-давно. <a href="http://www.chaskor.ru/article/igra_slov_41641">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Большинство из нас изучает иностранный язык — конечно, чаще всего английский — в школе и вузе. У взрослого человека легко наберется 10–15 лет изучения за спиной. Однако к моменту начала полноценной трудовой деятельности далеко не каждый может похвастаться не то что беглым, а хотя бы просто средним английским. Международные компании предоставляют корпоративные курсы иностранного языка для сотрудников. Однако и там не все достигают реального прогресса. Сотрудники, которые так и не смогли заговорить на английском, делают закономерный вывод: у меня нет способностей; если бы они были, я бы освоил язык уже давным-давно.

Что такое способности?

Зайдите в любой языковой центр и задайте вопрос о способностях. Менеджеры хором по зазубренному скрипту ответят, что способности к иностранному языку — это миф. «Если вы говорите на родном языке, значит, можете освоить любой другой». «Свежо предание», — думаете вы про себя.

Потом вы приходите на первое занятие и тут же находите подтверждение своим самым худшим опасениям. Пока у вас на голове волосы шевелятся от тонкостей употребления Future Perfect Continuous, бойкий сосед по парте щелкает упражнения только так. Вообще непонятно, зачем он притащился на курсы.

Отрицать роль способностей глупо. Невооруженным глазом видно, что одни схватывают языки легче и быстрее, чем другие.

Другое дело, что какого-то одного конкретного гена, отвечающего за усвоение иностранного языка, не существуют.

Знаменитые «языковые способности» складываются из целого набора характеристик.

У каждого человека есть собственный уникальный набор способностей. У одного развит фонетический слух — скорее всего, он будет лучше понимать устную речь и говорить с менее выраженным акцентом.

Человек с высокой грамматической чувствительностью будет делать меньше грамматических ошибок и успешнее решать грамматические упражнения.

Человек с развитой ассоциативной памятью с меньшим трудом расширит словарный запас.

Всегда можно найти коллегу или знакомого, которому та или иная языковая компетенция дается легче, чем вам. Но это не повод отчаиваться и складывать руки. Возможно, вам потребуется больше времени, чтобы освоить тот или иной навык, но это не приговор. Специалисты в области иностранных языков сходятся в одном — полная неспособность к языкам встречается только в случае серьезных психофизиологических нарушений.

Непреодолимых препятствий в изучении иностранного языка у большинства из нас нет. Способности играют свою роль, но она гораздо менее значима, чем принято считать. Однако есть другие факторы, которые могут помешать освоить иностранный язык. В первую очередь эксперты предлагают обратить внимание на четыре из них.

Мотивация

Социальные психологи отводят особую роль мотивации в изучении языка.

Представьте, что вас назначили на новую должность и уже через три месяца нужно провести переговоры на английском языке.

Оказавшись в подобной ситуации, люди, которые раньше особыми способностями не отличались, демонстрируют значительный прогресс.

В сжатые сроки они осваивают язык на уровне, достаточном для решения поставленных задач.

Другие же, напротив, годами ходят на курсы, но не сдвигаются с места — чаще всего так происходит, когда человек учит язык, потому что «это престижно», «так положено», «везде требуют», но реальной мотивации и жизненной необходимости у него нет.

Стиль обучения

Психологи, занимающиеся исследованиями в области образования, также указывают на необходимость учитывать личные когнитивные стили учеников и индивидуальные стратегии обучения.

Если вы занимаетесь в группе, у преподавателя нет возможности создать единую программу, которая идеально подойдет каждому.

Но основная часть освоения иностранного языка приходится на самостоятельную работу, так что вы можете существенно облегчить этот процесс, если будете наблюдать за собой и отмечать техники, которые работают лучше всего именно для вас.

Дэвид Райт, директор Wright Tutors

«По стилю обучения студентов можно разделить на две основные категории: „структурированные“, которые предпочитают учиться посредством чтения, письма и изучения грамматики, и „свободные“, которые выбирают обучение через говорение, аудирование и взаимодействие.

„Структурированные“ учащиеся хотят изучить все правила, исключить ошибки и только потом двигаться дальше. Они делают меньше грамматических ошибок и преуспевают в письменной речи.

„Свободные“ быстро расширяют словарный запас, увереннее приступают к общению на иностранном языке, но при этом делают больше ошибок. Важно найти свой стиль изучения языка — комфортную манеру изучения, которая дает наилучшие результаты».

Методика

В советской школе использовали грамматико-переводной метод обучения, в результате которого выросло несколько поколений, владеющих языком на уровне «читаю и перевожу со словарем». Люди не научились говорить вовсе не потому, что у них нет способностей, — просто этому не учили.

Сейчас популярная коммуникативная методика, которая, напротив, делает упор на повседневное общение. У этого подхода также есть свои плюсы и недостатки, к тому же эффективность одной и той же методики в исполнении разных преподавателей может заметно отличаться. Важно выбрать то, что работает именно для вас.

Ольга Соболь, переводчик

«В Советском Союзе все изучали иностранные языки, но ничтожно малый процент действительно научился их использовать.

Представьте ребенка, который еще не начал говорить на родном языке, а его учат алфавиту и правилам грамматики. Нелепо, но именно так построена система обучения языку в нашей стране. Поэтому мы испытываем трудности при изучении иностранных языков. На самом деле вас сначала должны научить немного разговаривать, а потом добавлять грамматику, но не наоборот».

Трудолюбие

Овладение иностранным языком — непростой процесс. Вы неизбежно будете совершать ошибки, продираться сквозь дебри незнакомых слов и конструкций, преодолевать страх, чтобы заговорить с иностранцем. Важно не останавливаться перед лицом трудностей и не ждать быстрых результатов. Каждый человек, который хорошо говорит на иностранном языке, когда-то переживал период отчаяния.

Ирина Володина, руководитель проекта Emotional English

«Многие ищут не курсы, а волшебные таблетки. Чтобы заснул и проснулся уже владеющим английским. Сидеть и заниматься их не устраивает. Для оправдания лени появляется «неспособность к языкам».

Также «неспособность» возникает у тех, кто записался на курсы, но так и не прошел их до конца, не занимался, не работал над результатом. Большинство учеников хотят свободно заговорить на английском после первых трех занятий.

Вначале моим ученикам бывает тяжело, все дается с трудом, приходится каждое задание переделывать по несколько раз, каждое правило разбирать не один урок, а два и три, но потом все идет как по маслу. Главное — не сваливать на отсутствие способностей, а идти к цели».

Преодолеваем барьер

Если у вас нет проблем с речью на родном языке, скорее всего, непреодолимых препятствий для освоения иностранного также не существует.

Отбросьте самооправдания. Вполне возможно, что «Светке из маркетинга» легче даются грамматические задачки, зато у вас фонетический слух лучше. Даже если вы найдете человека, превосходящего вас сразу по всем исходным данным, это не повод записывать себя в негодные. Вам просто нужно больше времени.

Проанализируйте мотивацию. Если уже 10 лет на каждый Новый год вы обещаете себе заговорить на английском, но так и не добиваетесь этого, то, может быть, это вам просто не нужно? Создайте условия, которые буквально заставят вас выучить язык. Либо вычеркните его, наконец, из списка «сделать в будущем» и займитесь чем-нибудь другим.

Определите свой стиль обучения. Если вам не помогают способы, подходящие большинству, попробуйте что-то другое. Интернет полон ресурсов — используйте все разнообразие, наблюдайте за собой, отмечайте, какие подходы помогают вам лучше понять и запомнить материал.

Подберите методику. Конкуренция на рынке обучения иностранным языкам очень высокая. Каждая компания стремится убедить клиентов в том, что она самая лучшая. Не полагайтесь на рекламу. Сходите на пробные занятия в несколько школ, к разным преподавателям. Выберите вариант, который вам подойдет лучше всего.

Усердно работайте. «Способные» часто тратят не меньше, а даже больше времени на работу над иностранным языком. Именно благодаря этому складывается впечатление об их одаренности. На самом деле даже при равных исходных данных люди вкладывают разные усилия и получают разные результаты. Кажущаяся легкость — результат упорного труда.

Источник: megaplan.ru





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