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Жанна Омельяненко   четверг, 9 марта 2017 года, 13.00

Игра слов
Кто виноват, что вам не дается иностранный язык


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«История моей глупости»


Свобода английского слова




Большинство из нас изучает иностранный язык — конечно, чаще всего английский — в школе и вузе. У взрослого человека легко наберется 10–15 лет изучения за спиной. Однако к моменту начала полноценной трудовой деятельности далеко не каждый может похвастаться не то что беглым, а хотя бы просто средним английским. Международные компании предоставляют корпоративные курсы иностранного языка для сотрудников. Однако и там не все достигают реального прогресса. Сотрудники, которые так и не смогли заговорить на английском, делают закономерный вывод: у меня нет способностей; если бы они были, я бы освоил язык уже давным-давно.

Что такое способности?

Зайдите в любой языковой центр и задайте вопрос о способностях. Менеджеры хором по зазубренному скрипту ответят, что способности к иностранному языку — это миф. «Если вы говорите на родном языке, значит, можете освоить любой другой». «Свежо предание», — думаете вы про себя.

Потом вы приходите на первое занятие и тут же находите подтверждение своим самым худшим опасениям. Пока у вас на голове волосы шевелятся от тонкостей употребления Future Perfect Continuous, бойкий сосед по парте щелкает упражнения только так. Вообще непонятно, зачем он притащился на курсы.

Отрицать роль способностей глупо. Невооруженным глазом видно, что одни схватывают языки легче и быстрее, чем другие.

Другое дело, что какого-то одного конкретного гена, отвечающего за усвоение иностранного языка, не существуют.

Знаменитые «языковые способности» складываются из целого набора характеристик.

У каждого человека есть собственный уникальный набор способностей. У одного развит фонетический слух — скорее всего, он будет лучше понимать устную речь и говорить с менее выраженным акцентом.

Человек с высокой грамматической чувствительностью будет делать меньше грамматических ошибок и успешнее решать грамматические упражнения.

Человек с развитой ассоциативной памятью с меньшим трудом расширит словарный запас.

Всегда можно найти коллегу или знакомого, которому та или иная языковая компетенция дается легче, чем вам. Но это не повод отчаиваться и складывать руки. Возможно, вам потребуется больше времени, чтобы освоить тот или иной навык, но это не приговор. Специалисты в области иностранных языков сходятся в одном — полная неспособность к языкам встречается только в случае серьезных психофизиологических нарушений.

Непреодолимых препятствий в изучении иностранного языка у большинства из нас нет. Способности играют свою роль, но она гораздо менее значима, чем принято считать. Однако есть другие факторы, которые могут помешать освоить иностранный язык. В первую очередь эксперты предлагают обратить внимание на четыре из них.

Мотивация

Социальные психологи отводят особую роль мотивации в изучении языка.

Представьте, что вас назначили на новую должность и уже через три месяца нужно провести переговоры на английском языке.

Оказавшись в подобной ситуации, люди, которые раньше особыми способностями не отличались, демонстрируют значительный прогресс.

В сжатые сроки они осваивают язык на уровне, достаточном для решения поставленных задач.

Другие же, напротив, годами ходят на курсы, но не сдвигаются с места — чаще всего так происходит, когда человек учит язык, потому что «это престижно», «так положено», «везде требуют», но реальной мотивации и жизненной необходимости у него нет.

Стиль обучения

Психологи, занимающиеся исследованиями в области образования, также указывают на необходимость учитывать личные когнитивные стили учеников и индивидуальные стратегии обучения.

Если вы занимаетесь в группе, у преподавателя нет возможности создать единую программу, которая идеально подойдет каждому.

Но основная часть освоения иностранного языка приходится на самостоятельную работу, так что вы можете существенно облегчить этот процесс, если будете наблюдать за собой и отмечать техники, которые работают лучше всего именно для вас.

Дэвид Райт, директор Wright Tutors

«По стилю обучения студентов можно разделить на две основные категории: „структурированные“, которые предпочитают учиться посредством чтения, письма и изучения грамматики, и „свободные“, которые выбирают обучение через говорение, аудирование и взаимодействие.

„Структурированные“ учащиеся хотят изучить все правила, исключить ошибки и только потом двигаться дальше. Они делают меньше грамматических ошибок и преуспевают в письменной речи.

„Свободные“ быстро расширяют словарный запас, увереннее приступают к общению на иностранном языке, но при этом делают больше ошибок. Важно найти свой стиль изучения языка — комфортную манеру изучения, которая дает наилучшие результаты».

Методика

В советской школе использовали грамматико-переводной метод обучения, в результате которого выросло несколько поколений, владеющих языком на уровне «читаю и перевожу со словарем». Люди не научились говорить вовсе не потому, что у них нет способностей, — просто этому не учили.

Сейчас популярная коммуникативная методика, которая, напротив, делает упор на повседневное общение. У этого подхода также есть свои плюсы и недостатки, к тому же эффективность одной и той же методики в исполнении разных преподавателей может заметно отличаться. Важно выбрать то, что работает именно для вас.

Ольга Соболь, переводчик

«В Советском Союзе все изучали иностранные языки, но ничтожно малый процент действительно научился их использовать.

Представьте ребенка, который еще не начал говорить на родном языке, а его учат алфавиту и правилам грамматики. Нелепо, но именно так построена система обучения языку в нашей стране. Поэтому мы испытываем трудности при изучении иностранных языков. На самом деле вас сначала должны научить немного разговаривать, а потом добавлять грамматику, но не наоборот».

Трудолюбие

Овладение иностранным языком — непростой процесс. Вы неизбежно будете совершать ошибки, продираться сквозь дебри незнакомых слов и конструкций, преодолевать страх, чтобы заговорить с иностранцем. Важно не останавливаться перед лицом трудностей и не ждать быстрых результатов. Каждый человек, который хорошо говорит на иностранном языке, когда-то переживал период отчаяния.

Ирина Володина, руководитель проекта Emotional English

«Многие ищут не курсы, а волшебные таблетки. Чтобы заснул и проснулся уже владеющим английским. Сидеть и заниматься их не устраивает. Для оправдания лени появляется «неспособность к языкам».

Также «неспособность» возникает у тех, кто записался на курсы, но так и не прошел их до конца, не занимался, не работал над результатом. Большинство учеников хотят свободно заговорить на английском после первых трех занятий.

Вначале моим ученикам бывает тяжело, все дается с трудом, приходится каждое задание переделывать по несколько раз, каждое правило разбирать не один урок, а два и три, но потом все идет как по маслу. Главное — не сваливать на отсутствие способностей, а идти к цели».

Преодолеваем барьер

Если у вас нет проблем с речью на родном языке, скорее всего, непреодолимых препятствий для освоения иностранного также не существует.

Отбросьте самооправдания. Вполне возможно, что «Светке из маркетинга» легче даются грамматические задачки, зато у вас фонетический слух лучше. Даже если вы найдете человека, превосходящего вас сразу по всем исходным данным, это не повод записывать себя в негодные. Вам просто нужно больше времени.

Проанализируйте мотивацию. Если уже 10 лет на каждый Новый год вы обещаете себе заговорить на английском, но так и не добиваетесь этого, то, может быть, это вам просто не нужно? Создайте условия, которые буквально заставят вас выучить язык. Либо вычеркните его, наконец, из списка «сделать в будущем» и займитесь чем-нибудь другим.

Определите свой стиль обучения. Если вам не помогают способы, подходящие большинству, попробуйте что-то другое. Интернет полон ресурсов — используйте все разнообразие, наблюдайте за собой, отмечайте, какие подходы помогают вам лучше понять и запомнить материал.

Подберите методику. Конкуренция на рынке обучения иностранным языкам очень высокая. Каждая компания стремится убедить клиентов в том, что она самая лучшая. Не полагайтесь на рекламу. Сходите на пробные занятия в несколько школ, к разным преподавателям. Выберите вариант, который вам подойдет лучше всего.

Усердно работайте. «Способные» часто тратят не меньше, а даже больше времени на работу над иностранным языком. Именно благодаря этому складывается впечатление об их одаренности. На самом деле даже при равных исходных данных люди вкладывают разные усилия и получают разные результаты. Кажущаяся легкость — результат упорного труда.

Источник: megaplan.ru




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С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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