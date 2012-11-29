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Арслан Хасавов   , Сегодня, 17:00

Игорь Волгин: «Школа должна давать толчок для самостоятельного думания»
Об уровне знаний нынешних студентов, системе образования и культуре


Источник: commons.wikimedia.org
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«Отвлеченное знание перестало быть ценностью»


Последний дневник Толстого




Если начинать перечисление различных титулов, званий и ипостасей Игоря Леонидовича Волгина, это займет, без преувеличения, половину газетной полосы. Широкой публике он известен как поэт, литературовед, историк. А еще для многих он учитель, вот уже почти полвека руководящий литературной студией МГУ «Луч», профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького, доктор филологических наук и один из крупнейших в мире достоевистов. Кроме того, он член Совета по русскому языку при Президенте РФ и ведущий интеллектуального ток-шоу «Игра в бисер» на телеканале «Культура», удостоенной в 2016-м году высшей телевизионной награды ТЭФИ.

Обращаясь к нему с просьбой найти время в своем плотном графике для участия в блиц-опросе «Учительской газеты», мы и не могли рассчитывать на то, что ответы Игоря Леонидовича окажутся столь обстоятельными. Предлагаем и вам погрузиться в этот стройный ряд мыслей: как всегда у поэта — прочувствованных, как всегда у профессора — глубоких, как всегда у «лидера мнений» — интересных.

Личный опыт

О школе у меня сохранились самые добрые воспоминания. Я учился в 50-е годы в Москве — сперва в мужской школе, а потом, к 6-му классу, нас объединили с женской. Мы стали учиться вместе с девочками. Мужская школа (лицей, кадетский корпус и т.д.) — это, прежде всего, закрытое учебное заведение. Смешанная школа — модель мира, в котором тебе предстоит жить. У меня, кстати, есть об этом стихи.

Все менялось. И как-то однажды

после лета, влетевшие в класс,

мы притихли — и будто от жажды

пересохли вдруг губы у нас.


Я не знаю, как это случилось,

но не в тот ли отчаянный миг

мы навеки отдались на милость

милосердных ровесниц своих?

Атмосфера у нас в школе была дружественная — никакой внутришкольной дедовщины. Не было и ранних половых отношений. Школа, где ученики жуют во время урока, пьют кока-колу, а ноги кладут на парту — это признак не только плохого воспитания, но и плохого образования.

Существовала, разумеется, дисциплина, но отнюдь не «кровавая». Вообще школа — довольно жёсткая иерархия. Авторитет педагога был очень высок, чтобы поднять на учителя руку (как это нередко случается ныне) — такое не могло привидеться и в страшном сне. Конечно, имела место сильная идеологическая зашоренность, но, слава богу, школа не была единственным источником знания.

Надо сказать, что 2/3 информации я получал вовсе не из учебников. Школа давала лишь определённый минимум, толчок для самостоятельного думания, она обозначала те «зоны», куда будет направлен твой собственный интерес. В школьные годы я очень много читал — в ущерб гулянью и прочим соблазнам. Отец почти не покупал для домашней библиотеки отдельные книжки, а подписывался на собрания сочинений. Именно так — по собраниям — я открыл писателей: Гюго, Чехова, Паустовского, Джека Лондона, Алексея Толстого… Всё это, за небольшим исключением, было сверх школьной программы.

В образовательном процессе очень многое зависит от личности учителя. Если он излагает какие-то правильные и вполне объективные вещи, но ты его не уважаешь как человека, то эти знания (я говорю сейчас преимущественно о гуманитарных предметах, хотя, думаю, что сказанное в какой-то мере справедливо и применительно к естественным наукам), остаются «неодушевлёнными», не получают личностной маркировки. «Образ Татьяны» может стать интересен школьнику, если этот образ волнует самого учителя. Сталинградская битва потрясёт не количеством окружённых немецких дивизий, а тем, как об этом будет рассказано. Отношение к миру формируется у школьника, в частности, и через духовный опыт Другого. И этот Другой должен быть безусловным нравственным авторитетом.

Школа не препятствовала каким-то потенциям, которые были заложены в нас, её питомцах, она давала простор для индивидуальных предпочтений.

Смазанное историческое сознание

Если говорить о нынешних выпускниках школ — абитуриентах, которые поступают на факультет журналистики МГУ или в Литературный институт им. А. М. Горького, то уровень знаний (и понимание того, что знаешь!) упал чрезвычайно. Леонид Мартынов в своё время воскликнул: «Какие хорошие выросли дети!» Вот они такие и есть, хорошие, даже очень хорошие, но кругозор многих из них, уровень компетенций весьма плачевен, чтобы не сказать — ужасающ. Как мы поступали в вузы? Я, например, будучи довольно средним учеником, имел, в общем, приличный общеобразовательный фундамент. Что меня особенно тревожит в нынешних выпускниках, так это смазанное историческое сознание, слабое представление о времени, которое им предшествовало и даже в котором они живут. Нередко для них 1937-й и 1977-й годы — это одно и то же. Некий студент, отвечая на мой «проходной» вопрос, в каком году умер Ленин, ответил, что где-то в конце 50-х…

Исторические и литературные знания, которыми должны обладать выпускники школ, поражают своей приблизительностью. К сожалению, это явление массовое. Сегодня крайне мало студентов, которые тянут на «нормальный» университетский уровень. Поэтому перспектива духовного (а, впрочем, и технологического) Чернобыля вполне реальна.

В советском прошлом у нас была безальтернативная концепция истории и литературы. Всё было чётко, однозначно и жёстко. Сейчас же существует своего рода информационная полифония: выбирай сам. Школьный учебник в этом смысле — всего лишь конспект, ориентировка в культурном пространстве, предлог к размышлению. Он может заинтриговать, подвигнуть на дальнейшие самостоятельные поиски. А если образование сводится к объёму учебника, то, конечно, всё это испарится из сознания очень быстро.

На мой взгляд, значительная часть молодёжи внутренне неподготовлена к жизни, причём не в практическом, прикладном отношении (тут молодые люди ориентируются весьма неплохо), а именно, как выражались классики, в высшем смысле. Они слабо представляют, каким историческим опытом обладает страна, в которой им суждено было родиться. А это, в конечном счёте, воздействует на всё остальное. Возможно, это следствие последнего тридцатилетия, когда массовое сознание стало навязывать свои стандарты. Об этом у меня тоже есть стихи:

И Бог мычит, как корова,

и рукописи горят.

…Вначале было не Слово,

а клип и видеоряд.


О, дивный мир этот тварный,

пою тебя и хулю,

хотя мой запас словарный

давно стремится к нулю.

Учить и учиться

В идеале школа должна научить человека жить и учиться дальше. То есть не только представлять некоторую сумму знаний, а указывать подходы к этим знаниям.

Многие люди, достигшие выдающихся успехов в физике, математике, медицине, гуманитарных областях, начали всерьёз интересоваться этими предметами ещё в детстве. Тут важен баланс — сочетание интеллектуальной свободы и внутренней дисциплины. Ибо свобода духа отнюдь не равноценна формуле «всё позволено».

И ещё: школа должна научить детей работать с текстом. Причём не только на смысловом, но и на фонетическом, звуковом, эстетическом уровнях. Медленное чтение —особенно стихов — воспитывает в том числе и нравственный слух. Понимание поэзии — ключ к мировой культуре. Постижение внутреннего обаяния поэзии можно сравнить с отношением к женщине:

…И прелести твоей секрет

разгадке жизни равносилен…

Сейчас нередко молодой человек слушает стихи как что-то сугубо ритуальное, «для приличия», но это для него звук пустой. Наступает, как сказал бы Мандельштам, «глухота паучья». Ибо подобный слушатель привык извлекать из текста «чистую» информацию. А что он может извлечь из: «Осенняя пора, очей очарованье…».

Я, например, перечитал Пушкина через много лет после окончания школы. И только тогда понял слова Ахматовой: ««Онегина» воздушная громада как облако стояло надо мной…». Увы, в школе такого ощущения не было.

Культура — это не бутоньерка, украшающая пиджак, без которой можно и обойтись. Культура — это и есть сам пиджак. Худо-бедно, но примерять его надо уже в школе.

Беседовал Арслан Хасавов




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Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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