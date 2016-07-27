Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 29 ноября 2016 года, 18.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ideologiya_svobodnogo_znaniya_41189"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41189_1024px-2013-wiki-premiya-kon.jpg" width=206 alt="Идеология свободного знания" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Агент Ноосферы</b></span> <span style="font-size: large;">Идеология свободного знания</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Мы хотим собрать все знания в одном месте, чтобы они были доступны человечеству»</font></em></span></p><p>Интервью с исполнительным директором НП «Викимедиа РУ» Станиславом Козловским о странностях авторского права в России, открытом доступе, работе крупнейшей универсальной интернет-библиотеки Википедии и о тех, кто ее делает. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ideologiya_svobodnogo_znaniya_41189">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Интервью с исполнительным директором НП «Викимедиа РУ» Станиславом Козловским о странностях авторского права в России, открытом доступе, работе крупнейшей универсальной интернет-библиотеки Википедии и о тех, кто ее делает.

– Участник Вики-проектов – это кто?

– Мы как-то проводили опрос, в котором участвовало около 130 тысяч человек. Это в большинстве своем мужчины, по разным оценкам от 90% до 96% из всех, кто пишет статьи. Как правило, это люди в возрасте 25 лет, с высшим образованием – либо аспиранты, либо недавно защитившиеся. Неженатые – соответственно, у них много свободного времени. Этим людям интересно написать что-то, что не будет потеряно и пополнит общую копилку знаний. Например, ты пишешь пост на Facebook, а через два дня его уже невозможно найти. А все, что ты пишешь в Википедию, если оно написано хорошо, может храниться там годами.

– А сколько времени нужно на освоение технологии?

– Как правило, после того, как человек впервые зарегистрировался в Википедии и начал что-то более-менее активно редактировать, проходит несколько месяцев, а иногда и лет. Сначала человек думает, что написать статью просто: раз-раз, накопировал куски, поставил. А ее удалили. Он начинает выяснять, разбираться, потом понимает, как нужно делать, а потом следить за остальными, чтобы делали правильно. Сейчас около 10-12 тысяч человек ежедневно редактируют Википедию. Это те люди, которые не представляют жизнь без Википедии и постоянно пишут новые статьи.

– Вы как-то привлекаете новых авторов?

– Википедию читают многие, а вот желающих редактировать – мало. Примерно 1% читателей, хотя бы раз в жизни пробовал там зарегистрироваться, а 1% из тех, кто зарегистрировался, хоть один раз проставил запятую или исправил опечатку. У нас очень высокий порог вхождения.

Как привлекаем? Читаем лекции в разных службах, проводим занятия в ВУЗах. Многие участники Википедии – преподаватели разных университетов. Например, на факультете психологии МГУ у нас студенты 4 курса, которые уже хорошо владеют тематикой, пишут статьи в Википедию. Потом эти статьи рецензируются профессорами, доцентами – теми, кто на этих темах специализируется. Они дают замечания, студент исправляет статью, дополняет ее, потом она или принимается, или не принимается. За это он, например, получает на экзамене автомат. В этом году студенты психфака написали 90 статей, которые отбирались профессорами, доцентами, и получились довольно хорошими. Другой вопрос, что люди пишут только одну статью, а вот вторую – уже нет.

– Наверное, должен быть какой-то стимул?

– Мы спрашивали людей, которые пишут в Википедию, зачем они это делают. Основная мотивация – желание собрать все знания в одном месте, чтобы они были доступны человечеству. Это созвучно с идеологией Википедии. Человек разделяет наши ценности и понимает: если не сделает он, никто не сделает.

Люди, которые пишут эти статьи, не получают даже славы. Можно, конечно, посмотреть, кто какую статью написал, но, как правило, читателей это не интересует.

Мы пытаемся как-то поддерживать наших авторов. Например, для этого существует Вики-премия. У нас есть робот, который считает, кто больше всего статей написал, кто сколько отредактировал. Самые продуктивные получают стеклянную статуэтку и признание в сообществе. Это не деньги, конечно, но тоже приятно.

– Как соотносятся «Викимедиа» и «Википедия»?

– Википедия возникла в 2001 году, а в 2003 стало понятно, что нужна какая-то организация, которая смогла бы решать вопросы, возникающие в оффлайне. Так возникло американское отделение, которому основатель Википедии отдал права на торговые марки, логотипы и т. д. Оно занимается серверами, движком, ее программисты исправляют ошибки, у них очень много муторной неинтересной работы.

Потом появилось немецкое отделение, а в 2007 году решили открыть российское. Очень долго ходили бумаги по Минюсту: там не понимали, что значит «распространение знаний» (полное название организации «Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ”», – прим. ред.), какова основная цель нашей деятельности. Учредители российского филиала – участники Википедии, которые в проекте уже более десяти лет.

Отделения Викимедиа есть во многих странах, сейчас их уже около 50. Например, очень хорошие филиалы в Армении и в Эстонии. А вот в Украине и в Беларуси их нет, потому что там создать подобную некоммерческую организацию не так просто.

– Как работает Викимедиа?

– Викимедиа поддерживает свои проекты. Кроме Википедии, о которой все знают, есть, например, Викисклад, Викиновости, Викигид, Викисловарь. Все эти проекты работают по одним и тем же принципам, просто с разным контентом.

В России Википедия существует примерно на 40 языках: русском, татарском, башкирском, чеченском и так далее. Материалы пишут заинтересованные люди, которые делают это просто так. Иногда для развития какой-то тематической области проводятся конкурсы с призовым фондом, который формируется либо из собственных средств участников партнерства или пожертвований, либо предоставляется спонсорами. Так создается огромное количество статей, примерно несколько тысяч ежегодно.

– Где и как Вы находите спонсоров?

– Находим с трудом. Например, в этом году Ассоциация интернет-издателей помогла нам провести конкурс статей на тему общественного достояния. Участники Википедии писали статьи про авторов, чьи произведения перешли в этот правовой режим с 1 января 2016 года, загружали сами произведения в Викитеку, писали статьи про авторское право. В ходе этого конкурса вышло около 700 статей, что для нас очень много. Хотелось бы продолжить эту традицию, ведь каждый год 1 января новые произведения переходят в общественное достояние, однако для этого нужно все-таки какое-то финансирование.

Кроме того, два раза в год мы проводим большие международные фотоконкурсы. В них участвуют наши читатели, присылают нам фотографии объектов культурного или природного наследия. Таким образом, в год мы получаем около 40 тысяч уникальных фотографий высокого качества, которые должны проиллюстрировать статьи.

К тому же, мы проводим свои мероприятия, например, конференции, на которых обираются все участники Википедии.

– У Вас есть ежегодные конференции?

– Да, каждый год в разных городах проходит большая Вики-конференция. В этом году была в Питере, в прошлом – в Костроме. Кроме того, есть еще региональные мероприятия, в этом году они прошли в Ижевске, Петрозаводске и Петропавловске.

– Конференции проводятся за счет Wikimedia Foundation?

– Нет. В России есть закон об иностранных агентах, поэтому ни одной копейки из-за границы – неважно, Америки, Белоруссии, Казахстана или Армении – мы получить не можем. Все делается только на те деньги, которые собираются в России. Мы не единственная страна с подобными проблемами, но в некоторых используются другие механизмы финансирования – например, армянское отделение получает хорошие гранты. А в Польше, например, есть такой закон: когда люди платят налоги, они выбирают, какой некоммерческой организации отдать 1% от их суммы. Многие поляки направили этот процент в польское отделение Викимедиа.

– А международная конференция?

– Международная конференция называется «Викимания». На нее собирается несколько тысяч человек, и проводится она силами американского отделения и местного отделения страны, в которой проходит.

Попасть на нее очень просто: во время подачи заявок на конференцию в Википедии на самом видном месте висит баннер: «Принимаются заявки на “Викиманию”». У каждого участника проекта есть шанс не только попасть на конференцию, но и получить грант, который оплатит дорогу и проживание. Конечно, желающих много, оплатить всех невозможно, но от России всегда едет несколько человек. Численность делегации, как правило, зависит от удаленности принимающей страны. Если это дальние страны, то едет один-два участника. А вот на польскую конференцию от России приехало где-то 15 человек. Вообще, «Викимания» открыта для всех желающих: любой человек может, если ему интересно, приехать на нее, оплатив организационный взнос.

– Многие люди считают, что в интернете и так все есть и обеспечение открытого доступа к информации не требует специальных усилий. Что Вы об этом думаете?

– Нам не хватает той информации, которая есть в интернете. Например, для создания полноценной статьи нужны фотографии. Все фотографии 20 века защищены копирайтом. Сделать мы их уже не можем, потому что 20 век закончился. Искать фотографов и заключать с ними договоры мы тоже не можем, так что возможности проиллюстрировать многие статьи у нас нет.

В то же время есть огромное количество фотографий, которые перешли в общественное достояние – например, дореволюционные изображения. Они лежат мертвым грузом в архивах, и извлечь их оттуда практически невозможно. Кто-то с этими архивами судился, так что они наконец-то начали разрешать фотографировать изображения, но сделать это можно только в низком разрешении.

Дело в том, что архивы не имеют права торговать произведениями, так что торгуют файлами. И разное разрешение картинки – это разная цена. Например, тебе просто нужна фотография – заплати 700 рублей, а нужна в хорошем качестве – заплати 1200 или 2000. Более того, они заключают с тобой лицензионный договор, по которому прописаны ограничения на использование этой фотографии. Это не авторское право, это договорное право, но по сути там те же ограничения: без права передачи третьим лицам и т. п. То есть ты пошел в архив, достал там уникальный контент, заплатил, чтобы получить его, а потом еще и использовать не можешь.

– Что с этим можно сделать?

– Как что? Все оцифровывать и поместить в открытый доступ. Все данные, которые хранятся в архивах и в библиотеках, те, которые не защищены авторским правом, или те, которые перешли в общественное достояние, должны быть оцифрованы и доступны без всякой регистрации и оплаты. Это должна быть массовая программа по оцифровке – это и делает сейчас, например, НЭБ. Там неудобный сайт, но идея-то хорошая. Например, мы вытаскивали оттуда фотографии депутатов государственной думы в Российской империи. Ну кому нужны эти склады? Их нужно оцифровать, чтобы люди могли пользоваться собранными знаниями.

– Насколько принципиален вопрос авторского права при создании статей Википедии?

– Участники вики-проектов принципиально не нарушают авторское право. Дело в том, что, когда начинаются споры по поводу копирайта, все думают, что есть пираты, а есть правообладатели, и они враждуют друг с другом. На самом деле, есть как минимум три силы. Сообщество авторов Википедии – это 65 миллионов человек, самое большое сообщество авторов в мире, некая Всемирная ассоциация авторов. И эти авторы считают, что их произведения должны распространяться свободно. И очень тщательно следят, чтобы в них не попало ничего, что охраняется авторским правом. А если все-таки что-то попадает, то это мгновенно оттуда вычищается. Поэтому, с одной стороны, мы очень внимательно относимся к авторскому праву, а с другой стороны, мы отдаем свои произведения в свободный доступ.

Википедия – это бесплатный аналог крупнейших энциклопедий. Когда она появилась, ее создатели хотели догнать «Британнику» (американская универсальная энциклопедия – прим. ред.). Но это казалось несбыточной мечтой, потому что в Британнике было около 100 тысяч статей. А сейчас только в английской Википедии более 5 миллионов статей, в русской – 1 355 тысяч. В той же Большой российской энциклопедии будет около 100 тысяч материалов, то есть в 13,5 раз меньше. И сами статьи там будут, наверное, по абзацу, а в Википедии они более длинные и подробные.

– Тем не менее вики-проекты в России сталкивались с правовыми сложностями?

– Да, сталкивались. Когда принимался первый закон об интернет-блокировках, русская Википедия объявила забастовку и сутки не работала. Главное наше требование состояло в том, чтобы было предъявлено хотя бы экспертное заключение по этим законам, чтобы они не принимались в такой спешке. Их нужно было обсудить, исправить очевидные ошибки, странные формулировки. Нас не послушали, а всех, кто призывал к разумному рассмотрению закона, Мизулина объявила «педофильским лобби». В итоге закон был принят, и вскоре некоторые вики-статьи оказались в реестре запрещенных сайтов. Узнали мы об этом только в апреле следующего года, потому что никаких уведомлений не получали.

Вообще, статьи Википедии вносилась в этот реестр около 30 раз. Для статьи такое событие – это некий инфоповод: ее смотрят чаще, редактируют, пополняют, уточняют. Это уже не та статья, которая была изначально заблокирована.

До сих пор некоторые статьи находятся в реестре – например, статья о самосожжении, потому что это слово само по себе означает способ совершения самоубийства. К тому же, там дано определение, что самосожжение – это добровольное сжигание себя при помощи огня. Это уже опасная информация, которая является достаточным поводом для блокировки Википедии. Подобные разговоры ведутся с 2012 года, но до сих пор нас не заблокировали, хотя могут сделать это в любой момент. Когда это произойдет, я не знаю: это решает Роскомнадзор.

– Вы как-то контактируете с его сотрудниками?

– Мы стараемся поменьше с ними общаться. Раньше они звонили нам, когда вносили какие-то статьи в реестр. Потом перестали. Потом стали писать нам какие-то ультиматумы. А в этом году был такой случай: Википедия отмечала свое 15-летие (а у нас, как я уже говорил, нет закрытых мероприятий, любое из них может посетить любой желающий), и на него пришел пресс-секретарь Роскомнадзора, подарил тортик, на котором было написано «с любовью».

– Какие проблемы системы авторского права являются наиболее острыми?

– Есть несколько странных законов, например, если мы говорим об архивах. Человек пошел в архив, отсканировал произведение, опубликовал его, и если оно нигде не публиковалось раньше, то у него возникают права публикатора, которые длятся 25 лет. Я считаю, этот закон нужно отменить, но бытует мнение, что если кто-то порылся в архиве, нашел что-то ценное и предъявил это миру, то он потратил время и силы. Отсюда и возникают такие странные права.

На мой взгляд, бессмысленной является охрана произведения в течение 70 лет после смерти автора. А если автор был ветераном войны, то не автору, а его внукам, через 70 лет после его смерти, еще на 4 года продлевается копирайт. Также обстоит дело и с реабилитированными авторами. Получается, произведение закрыто для общества больше чем на 70 лет после смерти автора, то есть примерно на 100 лет после своего создания. Как правило, через это время 99% произведений уже никому не нужны. И они просто теряются, истлевают, их не издают, и при этом их нельзя оцифровать.

Я считаю, что авторское право нужно реформировать. По крайней мере, сделать срок охраны как в Бернской конвенции – 50 лет, а не 70. Это спасет хотя бы часть произведений. А вообще нужно реформировать и Бернскую конвенцию. В первых законах по авторскому праву срок охраны составлял 14-15 лет с момента публикации. Автор мог продлить свои права еще на такой же срок, если этого хотел. И все.

А еще у нас есть произведения, которые принадлежат государству, которые были созданы за счет бюджета. Распоряжением правительства эти произведения можно было бы перевести под свободные лицензии.

– Государство, отдельные министерства, чиновники поддерживают открытые лицензии, открытый доступ, распространение знаний?

– Поддерживают, вопрос только в том, где результат. Хорошо, что в законе появилась статья о свободных лицензиях, потому что раньше были постоянные споры о том, можно использовать их в России или нельзя. Сейчас уже не надо что-то кому-то доказывать, обращаться к юристам. Просто запомните номер статьи – 1286. И там все написано.

Хотелось бы, конечно, чтобы государственная поддержка была активнее, чтобы свободные лицензии поддержали Министерство культуры, Министерство образования и науки. Пока же даже материалы с сайта Открытого правительства не распространяются по свободной лицензии.





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