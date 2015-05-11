Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 14 марта 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/idem_na_vostok_41657"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41657_confluence_of_rivers_nugush_and_uryuk_also_sokolinaya_roc.jpg" width=206 alt="Земля обетованная: идем на восток" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Кирилл Благодаров</b></span> <span style="font-size: large;">Земля обетованная: идем на восток</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как россияне получают «дальневосточный гектар», объединяются в группы и строят планы на жизнь</font></em></span></p><p>Третий этап программы «Дальневосточный гектар» начался в феврале этого года. Теперь каждый россиянин может получить участок земли, причем на первые пять лет - безвозмездно. Раньше это могли сделать только жители Дальневосточного федерального округа. «Частный корреспондент» поговорил с теми, кто уже осваивается на новой земле, ждет рассмотрения заявки или только думает получить свой дальневосточный гектар. <a href="http://www.chaskor.ru/article/idem_na_vostok_41657">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Третий этап программы «Дальневосточный гектар» начался в феврале этого года. Теперь каждый россиянин может получить участок земли, причем на первые пять лет - безвозмездно. Раньше это могли сделать только жители Дальневосточного федерального округа. «Частный корреспондент» поговорил с теми, кто уже осваивается на новой земле, ждет рассмотрения заявки или только думает получить свой дальневосточный гектар.

«Дальневосточный гектар я задумал получить сразу же после того, как об этом объявили в СМИ», - рассказывает уроженец Владивостока Андрей. Планы у него сначала были скромные: хотелось свой дом, подготовиться к пенсии, завести «курочек, свои овощи и фрукты». «Гектар, - говорит он, - это гораздо лучше, чем 20-30 соток».

«Когда выяснилось, что можно подать на землю коллективную заявку, я задумался о том, как можно извлечь из этого пользу. В итоге решил, что возьму много земли. Собрал родственников и подал коллективную заявку на 9 гектаров. Родственники, конечно же, сначала покрутили пальцем у виска. Но, зная мою деятельную натуру, в конце концов согласились, ведь я всегда добиваюсь своих целей, и они не раз в этом убеждались».

Андрей старался выбирать землю осторожно, специально ездил на участки, смотрел почву, чтобы не обзавестись гектаром мечты, на котором ничего нельзя построить из-за градостроительного регламента. Настрой у него романтический: «Хочу выскочить из летящего поезда и пройтись немного пешком, осмотреться. Хочется наблюдать, как протекает жизнь, как оживает и живет природа. В планах построить дом, возделать поле, построить птичники, на месте оврага сделать озеро и завести карпов, выращивать грибы».

Людям, которые к его планам относятся скептически, Андрей отвечает, что уже не раз выходил из трудных ситуаций: «Ничего невозможного нет, было бы желание». Заканчивает он и вовсе почти речевкой: «Дальневосточный гектар не для всех, а только для тех, кому он нужен».

Близость к городу и собственное жилье

Другая история у Степана Фролова, уроженца города Артема. Ему 26, он женат. Раньше молодая семья жила в служебной квартире, а потом у родителей, в частном секторе. По программе они могут получить два гектара земли, на которых собираются построить дом. Совсем рядом с городом получить участок не получится, а вот в близлежащих селах земля свободна. После недолгих раздумий Степан решил подать заявку на землю в селе Степаново. Места знакомые, его жена когда-то там жила.

«Опытом со знакомыми не обмениваюсь, так как среди них нет желающих получить себе гектар», - говорит он. Желающих нет в ближайшем окружении, но в интернете многие просят у Степана, прошедшего через двухмесячную бюрократическую волокиту, совета. Поэтому он сделал небольшой проект для получателей дальневосточного гектара и охотно рассказывает о своих приключениях.

Его заявку рассматривали примерно месяц, какое-то время даже думали отказать (кусочек выбранного участка проходил по чужому гектару), но потом все чудесным образом разрешилось. В короткий срок ему пришло четыре сообщения на птичьем бюрократическом языке: «Ваше заявление прошло предварительное утверждение уполномоченным органом», «Испрашиваемый земельный участок поставлен на кадастровый учет. Ваше заявление переведено на этап подготовки и оформления договора», и, наконец, «Направлен договор безвозмездного срочного пользования. Необходимо подписать договор». Договор, конечно, Степан скачал, но оставался вопрос, что с ним делать дальше. На официальном портале «На Дальний Восток» сказано, что договор нужно переслать по почте в ответственный орган. В какой именно – непонятно. После звонков в несколько сельских администраций Степану наконец объяснили, что документы, оказывается, нужно подать в департамент земельных отношений Владивостока. А через шесть дней ехать туда снова, чтобы его забрать.

Кафкианская волокита закончилась триумфом. На двух гектарах, которые получил Степан, можно построить не только дом, но и баню, гараж, сарай для мелкой живности, огород и сад. «Да и в будущем детям можно будет еще один дом построить», - говорит он.

Группы по интересам

Григорий, участник группы «Полуостров Ломоносова», говорит, что «большинство не понимает, зачем мне это, это же так далеко. Вот что я отвечаю: есть цель программы - заселить ДВ [Дальний Восток – примечание «Частного корреспондента»], программа бесплатная, место необыкновенное, особенно на том полуострове, где я заказал участок». Григорий из Самары признается, что путешествовать – это одно из лучших занятий на планете. «Географическое положение участка очень воодушевляет, так как рядом находятся государства, в которых я еще не был, и в которых хотел бы побывать». То, что участок находится так далеко, - для него огромный плюс. Узнал о программе он давно, со временем успел даже о ней забыть, но вновь набравшая в СМИ обороты кампания быстро оживила его интерес.

Вместе с Григорием в группе состоит еще 19 человек, решивших получить землю на этом живописном уголке к юго-западу от Владивостока, у заповедника «Кедровая падь». Один из них, Илья, петербуржец, советует мне посмотреть фотографии, которые он нашел в интернете и «залил» в фотоальбомы. Найти их было непросто – место, как он выразился, «неизведанное». На нескольких снимках потрясающей красоты пейзажи с высоты птичьего полета, на одной фотографии видна немощеная дорожка – это путь с крохотного полуострова на материк. Там – небольшое село Перевозная, аэродром, который не то случайно, не то в качестве провокации бомбили американские самолеты во время Корейской войны, еще чуть дальше, к югу, – райцентр Славянка. Это уже большое поселение, в нем живет почти 13 тысяч человек. Но все-таки это не Санкт-Петербург.

Илью, как настоящего колониста, путешествие на другой конец страны, в мало освоенную область, не останавливает. «После жизни в мегаполисе хочется уехать подальше, отдохнуть от людей. Если уедешь туда – там будет близко, а СПБ [Санкт-Петербург – примечание «Частного корреспондента»] - далеко. Все относительно. Но тем, кто корни пустил и в землю врос, этого не понять», - по-философски говорит он.

Для начала Илья хочет построить свой дом и обустроить землю, чтобы жить можно было более или менее автономно. «Сейчас такой формат называется "Родовое поместье"», - говорит он. Потом можно создать какой-нибудь экотуристический проект, если будет желание, а пока достаточно довольствоваться малым.

На гектаре будущий помещик еще не был, но местность изучил хорошо: видел участки на топографических планах и спутниковых картах, сконструировал модель и «прояснил вопросы с проездом». Заявку подал еще 1 февраля, сразу, как появилась такая возможность. Срок рассмотрения по закону составляет тридцать дней, но Илья говорит, что пока ему даже не назначили ответственного.

Потом перед участниками группы, чьи заявки одобрят, встанут новые проблемы. Нужно проложить хорошие дороги, провести электричество и воду. Для жизни пригодится мобильная связь и интернет. Государство поселенцам должно помогать, но для этого нужно собрать побольше участников и потом как-то их организовать, определиться с планом коммуникаций. Никому не хочется, чтобы по его участку шла дорога.

Всего на землю полуострова подано около 100 заявок. 80 человек в группе нет. «Где эти люди и почему не с нами?» - спрашивает кто-то из администраторов. Должно быть, кто-то из этих «отсутствующих» уже объединился на какой-то другой платформе, тоже ищет в сети соседей и прокладывает виртуальные дороги, стараясь никого не обидеть. Как будет выглядеть полуостров Ломоносова через пять лет, когда земля перестанет быть бесплатной и поселенцы на ней освоятся, понять пока невозможно.

Поток людей, которые собираются поучаствовать в программе, не иссякает. Едва ли Дальний Восток получит те сотни тысяч переселенцев из европейской части России, как говорят самые смелые апологеты программы. Но даже шесть тысяч участков, официально розданных к концу февраля, – это очень большая цифра, это десятки тысяч людей, многие из которых полностью изменят свою жизнь.

Россияне относятся к идее с любопытством: опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый житель страны допускает участие в программе, а официальный портал программы посетило уже семь миллионов человек, и эта цифра стремительно растет. Слишком уж красивую фантазию государство предложило людям, - фантазию о богатых семейных поместьях вдали от мегаполисов. Заявок на участки подано уже семьдесят тысяч. Многим ли из тех, кто пройдет через бюрократические процедуры, получится вырваться из этой маниловщины и встать на ноги на новой земле, станет ясно уже через пару лет.





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