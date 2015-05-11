Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 17 апреля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/idealnoe_zhenskoe_telo_41824"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41824_statue-1275469_960_72.jpg" width=206 alt="Идеальное женское тело" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://zozhnik.ru/idealnoe-zhenskoe-telo-evolyuciya-za-poslednie-100-let/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Идеальное женское тело</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Эволюция за 100 лет</font></em></span></p><p>Представления о женской красоте менялись весьма радикально и зависело это от моды, состояния экономики и, видимо, расположения звезд на небе. <a href=http://zozhnik.ru/idealnoe-zhenskoe-telo-evolyuciya-za-poslednie-100-let/>Зожник</a> предлагает посмотреть, понять и полюбить себя, а не подгонять себя под меняющиеся по кругу «идеалы». <a href="http://www.chaskor.ru/article/idealnoe_zhenskoe_telo_41824">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Представления о женской красоте менялись весьма радикально и зависело это от моды, состояния экономики и, видимо, расположения звезд на небе. Зожник предлагает посмотреть, понять и полюбить себя, а не подгонять себя под меняющиеся по кругу «идеалы».

Какое женское тело считалось максимально привлекательным в разные десятилетия за последние 100 лет.





Идеал женской красоты, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном на рубеже XIX и XX столетий.

«Девушки Гибсона» были первым американским стандартом женской красоты. Девушка Гибсона была высокой, худой, с узкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Силуэт, подобный песочным часам, достигался за счёт корсета.

Флэпперы — эмансипированные девушки 1920-х, противопоставлявшиеся себя идеалам красоты викторианской эпохи. Суть стиля flapper girl — свобода и дерзость, это выражалось и в коротких вызывающих платьях, отсутствии корсета (и вообще стремления подчеркивать талию), ярком макияже, личном вождении автомобиля (что по тем временам было уже само по себе дерзостью для девушек). Они не стеснялись курить, употреблять алкоголь и нередко практиковали случайные связи.





Типичная flapper girl — актриса Клара Брюстер.





Вместе с падением рынка акций (была Великая депрессия) — изменились и стандарты красоты. Одежда стала более облегающей, плоский верх 20-х сменился на чуть более акцентированную грудь — как результат широкого внедрения новой классификации размера груди — A, B, C, D.

В целом каноны красоты сдвинулись в сторону чуть более фигуристого тела по сравнению с «двадцатыми».

Актриса Долорес Дель Рио — одна из «икон» 30-х.





Идеальные фигуры в военные 40-е стали еще более «фигуристыми». Идеал стал выше, ноги — еще длиннее, грудь — еще немного больше. Также стали более выражены плечи и в целом образ идеальной женщины стал «сильнее» — женщины наравне с мужчинами трудились в тяжелые военные годы.





Тогда же появился знаменитый плакат девушки, показывающей бицепс (Rosy The Riveter), символ феминизма тех лет:





Эпоха 50-х — еще больше красоты, эпоха фигуры — «песочные часы» с дородными верхней и нижней частями. В эти годы появился Playboy и Барби. Главные секс-символы 50-х — Мерилин Монро и Элизабет Тейлор, и, конечно, Джессика Рэббит как гротеск вкусов того времени:









«Свингующие» 60-е — радикальная перезагрузка идеала, дошедшего до краев фигуристости в 50-е. Эти годы принесли мини-юбку и моду на андрогинную худую фигуру, без намека на «песочные часы».

Супермодель Твигги — символ того времени.





Эпоха 70-х — это широкие плечи и относительно тонкие бедра. Это время диско и часто обтягивающей синтетики, распространившейся в то время. Каноны красоты снова становятся чуть более фигуристыми.





Доктор Аткинс презентует свою диету, основанную на ограничении углеводов (тогда люди не знали, что худеют от ограничения калорий, а не углеводов, как, впрочем, многие не знают и сейчас).

Эпоха супермоделей — подтянутых, высоких. Иконы того времени — Эль Макферсон (на фото выше), Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл.





Это также время аэробики и фигуры Джейн Фонды.





90-е — эпоха гранжа и снова возврат к андрогинности, худобе. «Героиновый шик» Кейт Мосс (на фото выше) — как главный символ 90-х.





«Двухтысячные» принесли моду на кубики на животе, более атлетичное, бодрое тело и плотный загар. Символы эпохи — Бритни Спирс и Кристина Агилера, а также девушки в стиле Victoria’s Secret.

Из супермоделей на вершине подиума теперь Жизель Бундхен.





Эпоха инстагрма, фейсбука и соцсетей. Звезды — сами себе папарации. «Фигуристость» в стиле Джей Ло и семейки Кардашьян снова в мейнстриме.





И если оглянуться назад, то впереди — снова андрогинность и так по кругу?

Источник: zozhnik.ru





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