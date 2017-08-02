Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:41</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/idealno_znachit_nikogda_42282"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42282_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Идеально значит никогда" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Даша Титова, <a href=http://thedevochki.com/2017/08/02/idealno-znachit-nikogda/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Идеально значит никогда</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Иногда «глаза боятся, а руки делают» – это лучшая стратегия</font></em></span></p><p>Когда-то я думала, как счастливы люди, которые могут делать что-то посредственное, абсолютно этого не стесняясь. А я – такая умная и молодец, слишком много знаю, чтобы делать плохо. Только вот зачем читать столько книг и смотреть столько фильмов, приумножая знания (и печаль), чтобы даже не попробовать создать что-то свое? <a href="http://www.chaskor.ru/article/idealno_znachit_nikogda_42282">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Когда-то я думала, как счастливы люди, которые могут делать что-то посредственное, абсолютно этого не стесняясь. А я – такая умная и молодец, слишком много знаю, чтобы делать плохо. Только вот зачем читать столько книг и смотреть столько фильмов, приумножая знания (и печаль), чтобы даже не попробовать создать что-то свое?

Пока я решалась написать в украинский Esquire, его закрыли. И так во всем: шли месяцы, сменялись времена года, тексты теряли актуальность, закрывались издания и вакансии, а мне все казалось, что я еще не готова, что «им таких, как я, по сто человек в день пишет» и «я еще почитаю пару книг об этом, посмотрю, что делают другие…». Даже блог про кладбище рекламных идей я не завела, потому что зависла на продумывании идеальной концепции.

Когда-то я думала, как счастливы люди, которые могут делать что-то посредственное, абсолютно этого не стесняясь. А я – такая умная и молодец, слишком много знаю, чтобы делать плохо. Только вот зачем читать столько книг и смотреть столько фильмов, приумножая знания (и печаль), чтобы даже не попробовать создать что-то свое? Многие называют это состояние параличом перфекциониста, потому что слово «перфекционист» звучит лучше, чем «лентяй» или «мне страшно». Что у меня получалось лучше всего, так это генерировать идеи в пустоту. И вот я спрашиваю себя: «Ты хочешь быть самой умной или наконец сделать хоть что-нибудь?».

Какая разница, сколько хороших работ и успешных бизнесов ты видишь? Великие тоже с чего-то начинали. Это на их первые шаги с пометкой «ранние работы автора» мы косо смотрим в галереях. Это в неизданных альбомах собраны все композиции «на любителя». Это потом, в первых главах книжек про успех, владельцы мировых компаний так весело и поучительно описывают свои неудачи – оторваться невозможно! Идеальных условий не будет никогда. И шедевры рождаются не только в студиях-лофтах под специальную медитационную музыку. Они рождаются в цейтноте обычной жизни, когда даже карандаша под рукой нет, чтобы записать.

Если очень долго смотреть на свою идею – ее реализует кто-то более смелый. И я скажу, с чем точно пора завязывать, чтобы этого не произошло.

Сравнивать себя. Ни с Фридой Кало, ни тем более с идеальными блогерами из инстаграма. Потому что жизнь – это не только вид сверху на чашку кофе. И тебе ли не знать, сколько всего остается за кадром.

Даже если «все придумано до нас», ну и что? Ценность ведь не в том, что ты, одна из сотни, хочешь торговать корейскими ланч-боксами, и даже не в том, как именно, а в том, что это сделаешь ТЫ. Такая вот расстановка приоритетов.

Нафантазировать себе настолько тернистый путь, что даже побоишься начать. Конечно, трудно сдвинуться с места, когда в голове только «я ничего не буду успевать, полгода потребуется на раскрутку, где взять денег» и все в таком духе. Но ты не знаешь, как будет на самом деле.

Думать, что еще десяток книг и семинаров подготовят тебя к столкновению с реальностью. Нет. Иногда «глаза боятся, а руки делают» – это лучшая стратегия.

Впадать в крайности: замыкаться в себе или рассказывать о своей идее всем подряд. Пока всем расскажешь, бывает, устаешь от своей же затеи, а если будешь молчать, можешь пропустить неожиданную помощь.

Можно бесконечно гадать, к чему именно лежит твоя душа, но лучше все-таки пробовать. Не вышло открыть фалафельную мечты? Отлично! Осталось меньше претендентов на «дело жизни», а новый опыт в любом случае будет полезен.

Анализировать, как и копаться в себе, можно бесконечно. Это только оттягивает время старта. Нужно ставить себе дедлайны.

«Какой из меня иллюстратор, если я пять лет проработала бухгалтером?» – так можно годами тихонько страдать о несодеянном. Не надо так. Таланты и призвания не выдаются поштучно раз и на всю жизнь.

А что, если ничего не получится? Хороший вопрос, но есть и посложнее – а что, если все получится? Вот тут действительно придется поднапрячься.

Нам срочно нужны неидеальные дела! Потому что думать – хорошо, но думать слишком долго – плохо. Потому что так ты ничего не сделаешь. И лучше сделать неидеально сейчас, чем идеально никогда. Это как в спорте. Плохая пробежка – та, на которую ты не пришел.

Источник: thedevochki.com





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