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uduba.com   среда, 8 февраля 2017 года, 02.00

Идеальная жена
Не жалуйся, следи за детьми, готовь ужин и знай свое место


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Почему я не хочу снова замуж


Стареющие женщины




В мае 1955 года газета «Ежемесячно о домоводстве» («Housekeeping Monthly») опубликовала в США «Пособие для хорошей жены». Предланаем оценить, как изменились представления о семейном быте за 60 с лишним лет.

1. Ужин должен быть готов. Об этом стоит позаботиться заранее, порой даже за ночь до ужина, чтобы вкусные и разнообразные блюда были готовы к приходу мужа. Это способ показать супругу, что вы думаете о нём и заботитесь о его потребностях. Большинство мужчин голодны, когда возвращаются домой, и вид хорошей еды (особенно любимого блюда) – неотъемлемая часть тёплого приёма.

2. Приготовьтесь. Отдохните 15 минут, чтобы к его приходу выглядеть свежей. Поправьте макияж и прическу. Помните, что ещё секунду назад его окружали озабоченные работой люди.

3. Будьте веселой и заинтересованной им. После тяжелого дня, ему необходимо воодушевление. Воодушевлять мужа – одна из ваших прямых обязанностей.

4. Уберите беспорядок. Перед возвращением мужа с работы ещё раз наведите порядок в основной части дома.

5. Соберите школьные учебники, сложите детские игрушки, уберите бумажки, затем застелите столы свежими скатертями.


6. В холодные месяца года вы должна заблаговременно разжигать камин, чтобы уберечь мужа от простуды. Ваш муж ощутит, что достиг уютной гавани отдыха и порядка, вследствие чего воодушевит вас. В конечном счете, снабжение мужа комфортом доставит вам безграничное персональное удовольствие и удовлетворение.

7. Подготовьте детей. Вымойте им руки и лица (если они маленькие), расчешите им волосы и, в случае необходимости, переоденьте. Дети – маленькие сокровища. Пускай муж видит их причастность к заботе о нём. Мужа следует ограждать от любого шума. Когда он приходит домой, стиральная машина, сушилка и пылесос должны быть выключены. Постарайтесь заставить детей вести себя тихо.

8. Будьте счастливы видеть мужа.

9. Встретьте его с улыбкой и продемонстрируйте искреннее желание доставить ему удовольствие.

10. Слушайте его. У вас может быть дюжина вещей, которыми вы хотите поделиться с ним, но сразу после его прихода с работы – не лучшее время для этого. Пусть он говорит первым – помните, его темы для разговора гораздо важнее ваших.

11. Вечер принадлежит мужу. Не жалуйтесь, если он приходит домой поздно, идёт на ужин или в другие места развлечений без вас. Постарайтесь понять, что ваш муж живет в мире напряжения и давления, поэтому дома ему необходимо расслабиться, а не выслушивать упреки.


12. Ваша цель – сделать дом местом спокойствия и порядка, где муж может освежить тело и дух.

13. Не встречайте мужа упреками и проблемами.

14. Не жалуйтесь, если он пришел домой поздно или отсутствовал всю ночь. Это мелочь в сравнении с тем, что он пережил в течение дня.

15. Сделайте жизнь мужа комфортной. Усадите его в удобное кресло или наполните ему горячую ванну. Заранее приготовьте ему прохладительные или горячие напитки.

16. Взбейте его подушку, снимите его ботинки. Говори с ним спокойным и приятным голосом.

17. Не требуйте объяснений его действиям и не ставьте под сомнения его честность и справедливость. Помните, что он - хозяин дома, действующий справедливо и правильно. У вас нет права требовать от него объяснений.

18. Хорошая жена всегда знает своё место.

Источник: uduba.com




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