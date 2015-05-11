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Анна Петрова, lady.tut.by   воскресенье, 9 апреля 2017 года, 02.00

И в горе, и в радости, но только не в болезни
Почему мужчины уходят от заболевших жен


todobebe.com
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Противоядие от «тетки»


Ангедония и как с ней бороться




Существует масса мифов, заблуждений и страшилок, связанных с такой огромной темой, как мужчины и болезни. Легенды ходят о том, как при малейшем намеке на простуду и легком насморке мужчины впадают в состоянии «смертельного больного», ложатся в постель и пишут завещание. Но еще более невыносимы для мужчины страдания других. Например, когда речь заходит о партнерских родах, отсутствие в родзале мужей часто оправдывают тем, что те не могут переносить вида страданий любимых женщин. Или когда мужчина уходит практически сразу же после рождения ребенка, потому что он не выдерживает круглосуточного крика и бессонных ночей. Потому что он вдруг понимает, что не готов.

Не готов? Но как же обещание быть вместе и в горе, и в радости?..

Мужья бросают заболевших жен примерно в шесть раз чаще, чем жены бросают больных мужей, и жизненные примеры, увы, хорошее тому подтверждение.

Одна моя близкая родственница более двадцати лет болеет тяжелой депрессией с такими сопутствующими атрибутами, как группа по инвалидности и обязательной периодической госпитализацией в психоневрологическом диспансере. Среди пациенток, с которыми она пересекалась в больничных палатах на протяжении всех двадцати лет, практически не встречалось не брошенных мужьями женщин. А если таковые и бывали, так это было диво дивное. Всем отделением посмотреть выходили.

Никому не нужна жена, которая сутками лежит на диване и плачет. Никому не нужна жена, которой нужно варить кашу и кормить с ложечки. Никому не нужна жена, у которой от медицинских препаратов напрочь отбило интерес к сексу.

Он оказался не готов.

Более того, если женщина ухаживает за больным мужем — это норма, так и надо, ничего особенного, никаких вопросов. Если же речь идет о мужчине, то это подвиг, это такое особое геройство, поступок, которого никто и не ждал. Это о-го-го, а ведь мог бы еще и пожить, молодой же еще мужчина, ему же женщина здоровая нужна, которая бы о нем заботилась. Эх, пропал человек.

Если мужчина все же уходит, то общество терпимо к таким ситуациям и по большому счету не осуждает этих мужей. Их, скорее, жалеют и относятся к ним с пониманием.

И это не потому, что мужчины плохие, а женщины хорошие. Просто исторически так уж сложилось, что муж — это человек, за которым нужен уход. Его нужно кормить, убирать за ним тарелки, утюжить ему рубашки и искать его носки. И в ситуации, когда жена слегла в постель на год, он вдруг оказывается совершенно беспомощен. То есть когда в доме всем традиционно заправляет женщина, а мужчина не умеет яйцо поджарить, не знает, где лежат половые тряпки и во сколько закрывается детский сад, эта женщина вдруг серьезно заболевает, то куда ему бежать?

Женщины вроде как «заточены» под уход. Начиная от ухода за новорожденными и заканчивая престарелыми родственниками. Вроде как у женщин есть такой специальный ген, отвечающий за вытирание поп и кормление с ложечки, а для мужчины даже убрать кошачий лоток неестественно. А против природы, как известно, не попрешь.

Сколько историй, когда к заболевшей женщине приезжали мамы, тети, сестры, то есть какие-то родственницы, приятельницы — женщины, которые на время болезни могли взять на себя помощь по дому.

Неужели все снова упирается в это домашнее хозяйство, пропади оно пропадом?..

А что скажут о женщине, которая бросит тяжело заболевшего мужа? Пропустим.

Женщинам традиционно свойственно приписывать чрезмерную жертвенность, хлебом не корми, им якобы дай взвалить на себя непосильную ношу, нести крест, спасать убогих и заблудших алкашей. Так что серьезно заболевший муж — это так, лишний повод доказать, что нам страдать не привыкать. Подумаешь, ты же женщина, потерпишь.

Источник: паблик «Пони и радуги», в котором собирают цитаты реальных людей в социальных сетях

Здесь, кстати, очень показательна и тема тюремных заключений: женщины, в отличие от мужчин, ждут из заключений своих супругов. Существует какое-то немыслимое количество всевозможных форумов и сообществ для женщин, ждущих любимых из тюрьмы, но я не нашла ни одного для мужчин.

Он оказался не готов.

Но есть и другие истории, их меньше, но они есть: трогательные истории о том, как долгие-долгие годы пара вместе тянет непростой груз тяжкой болезни одного из них. В нашем доме, например, есть такая пара. Она годами практически не встает с постели, годами практически не выходит из дома, а он каждый день возвращается домой, нагруженный пакетами с продуктами, с едой, гуляет уже даже не с детьми, а с внуками, изредка можно увидеть, как он медленно и бережно ведет ее ранним утром в поликлинику. Да, это все внешние атрибуты, обложка, и никто не знает изнанки, не знает, что творится у них дома, у них в душе. Но они вместе.

Можно сколько угодно говорить, осуждать, поддерживать или рассуждать. Об этом не принято говорить, но реальность жестока, и годами, десятилетиями жить с тяжело больным, страдающим, вечно ноющим, вечно жалующимся человеком — это в чем-то действительно подвиг, это страшно, это тяжело, бывает невыносимо и да, это святые люди. И выдерживают действительно не все.

Вот сейчас, кажется, все немножко меняется. Говорят, отцы становятся лучше. Отцы в глобальном плане. Отцы семейств. То есть современный мужчина — это не просто мужчина, который считает, что его единственная задача — принести зарплату, а дальше трава не расти, только найдите мне мои носки, а полноценно участвующие в жизни семьи люди, делящие домашние обязанности поровну и понимающие, чем ибуклин отличается от ибуфена. И если будет вот это вот понимание взаимной ответственности, партнерских отношений, обоюдной заботы, то есть и надежда на изменения к лучшему. Чтобы вместе не только и в горе, и в радости, но еще и в болезни.

Источник: lady.tut.by




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