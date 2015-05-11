Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 3 ноября 2017 года, 00:45</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/i_mednye_truby_42657"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42657__l3a9081_39.jpg" width=206 alt="И медные трубы" border="0" /></a><span style="font-size: large;">И медные трубы</span></p><p>VII Международный фестиваль медного духового искусства Brass days приближается к своей кульминации – гала-концерту, который пройдет 4 ноября в Большом зале консерватории. В его преддверии нам удалось встретиться с основателем и художественным руководителем фестиваля Владиславом Лавриком и побеседовать о самореализации, новой музыке и о рыбной ловле. <a href="http://www.chaskor.ru/article/i_mednye_truby_42657">Подробнее</a></p><br clear="all" />





VII Международный фестиваль медного духового искусства Brass days приближается к своей кульминации – гала-концерту, который пройдет 4 ноября в Большом зале консерватории. В его преддверии нам удалось встретиться с основателем и художественным руководителем фестиваля Владиславом Лавриком и побеседовать о самореализации, новой музыке и о рыбной ловле.

– Владислав, Вы работаете в качестве солиста и ассистента-дирижера в Российском национальном оркестре - коллективе, входящем в двадцатку лучших в мире. Год назад Вы стали главным дирижером и худруком Камерного оркестра Оренбургской филармонии. А теперь еще и новорожденный Тульский филармонический у Вас на руках - похоже, вы коллекционируете оркестры? Или это такой оригинальный способ расширять географические границы фестиваля Brass days? Будут ли они расширяться и дальше?



– Хочется пошутить, что да, коллекционирую (улыбается). Но так уж сложилось, что год назад мне предложили возглавить камерный оркестр в Оренбурге. Отказываться я не стал. Когда-то Теодор Курентзис советовал мне не упускать ни единой возможности поработать с оркестром. Практика дает опыт, возможность расширить репертуар. А статус главного дирижера дает шанс поработать с оркестром довольно основательно. Возвращаясь же к тому, как возник в моей биографии Тульский оркестр – когда закончился мой первый сезон в Оренбурге, мы с нашими партнерами из компании Cargill, которые помогают нам делать фестиваль Brass days, решили, что будем делать часть фестивальных концертов в Туле. И на первой же встрече с министром культуры Тульской области возник вопрос об оркестре. Когда-то давно, в 40-х годах, такой оркестр существовал, но с тех пор прошло уже более семидесяти лет. Идея возрождения филармонического оркестра витала здесь уже давно – так что, наверное, я просто появился в нужном месте в нужное время. И надо сказать, что это совершенно особая ответственность – создавать новый коллектив практически «с нуля». За 2 месяца нами была проделана большая работа, и я считаю, что результат получился достойный.

– А Вам не было страшно с первых же шагов этот только что сформированный коллектив бросать, фигурально выражаясь, на глубину? Принимая участие в фестивале Brass days, они оказались на одной афише с очень серьезными музыкантами – Борис Березовский, ГАСО, «Новая Россия», Брасс-ансамбль солистов Большого театра, зарубежные звезды…



– Да, это серьезный уровень, да и программа для дебютного концерта была выбрана непростая. К тому же 12 октября в рамках фестиваля оркестр выступил еще раз, теперь уже в Москве…Определенные опасения у меня были на этапе прослушиваний, но после первых трех репетиций я был уже уверен, что все в конечном итоге будет очень даже неплохо.

– А как удается Вам справляться со столь серьезной личной загруженностью? Когда открывался фестиваль Brass days, в Москве еще шел Большой фестиваль РНО, а еще руководство двумя оркестрами, а еще преподавание в консерватории…



– Да, времени на сон периодически остается очень мало… Но я люблю, когда много работы, когда есть возможность реализовывать свои идеи. Это, пожалуй, и есть моя жизнь.

– Фестиваль существует 6 лет - пожалуй, уже можно подводить первые итоги. Вы можете сказать, что цели, которые вы ставили перед собой, когда затевали фестиваль, достигаются? Стало ли медное духовое искусство популярнее в России? Собирают ли концерты фестиваля аншлаги? Стало ли больше студентов, "заболевших медью"?



– Каждый год наш фестиваль имеет какие-то свои отличительные моменты – а если есть что-то новое, значит, фестиваль развивается. Если принять участие в нашем фестивале соглашаются очень высокого уровня артисты, если специально для нас пишется новая музыка и появляется новая публика, а наши давние друзья – солисты ведущих оркестров, зарубежные музыканты остаются по-прежнему с нами и выкраивают возможность выступить у нас снова и снова – это, пожалуй, именно то, к чему мы стремились, задумывая фестиваль. А еще мне недавно сказали, что, согласно отчетам Министерства культуры, набор по специальности «медные духовые инструменты» и, в частности, «труба» в прошлом году в консерватории стал заметно больше.

– Как оказался в программе фестиваля медного духового искусства пианист Борис Березовский, он поведал мне сам – у него папа был трубачом, учеником Тимофея Докшицера. Расскажите об участниках гала-концерта фестиваля - Андреа Джиффреди и Серджио Каролино. Доводилось ли Вам сотрудничать с ними раньше? Или это их первый приезд в Россию?



– Насколько я знаю, оба они в Москве раньше не бывали. С Андреа Джиффреди я знаком уже давно – и нам давно хотелось посотрудничать. Андреа – итальянец, трубач. Прекрасный музыкант, настоящая звезда, и он тоже артист Yamaha. Играет в основном эстрадно-джазовую музыку – и вот это сочетание симфонического оркестра и джазовой трубы мне кажется очень интересным, для нас этот опыт тоже будет чем-то новым и неизведанным. Многие мои коллеги-трубачи, узнав, что мы привозим Джиффреди на Brass days, были просто счастливы. Серджио Каролино – молодой тубист из Португалии, один из ярчайших музыкантов своего поколения. Он представляет свой инструмент как-то совсем по-особому - это настоящее шоу, перформанс. Ему удается тубу, которая, в общем-то, сольным инструментом не является, сделать инструментом очень ярким, заметным и глубоко индивидуальным. Думаю, его выступление на нашем гала-концерте в Большом зале консерватории будет иметь большой успех. Он очень счастлив и пишет мне, что с нетерпением ждет этого визита в Москву.

– Насколько обширен репертуар духовиков? как часто появляются новые сочинения для медных духовых инструментов?



– Сейчас очень много современной музыки, каждый год пишется что-то новое. Технические возможности инструментов очень выросли в последнее время, это не может не вдохновлять композиторов. Они охотно используют медь и в ансамблевой игре, и сольно. Особенно много новой музыки появляется сейчас в Америке и в Европе. У нас на фестивале тоже есть премьеры – Игорь Рехин представил свое новое сочинение для четырех труб, оно было с успехом исполнено 26 октября на концерте в Малом зале консерватории. Недавно я познакомился с шотландским композитором Джеймсом Макмилланом, на Большом фестивале РНО мы исполняли его Скрипичный концерт, написанный для Вадима Репина, и у него есть два концерта для трубы и много брасс-квинтетной музыки. Так что новой музыки и уже написанной нам должно хватить еще на много-много лет (улыбается).

Наша идея – представить медную музыку не только в чистом виде, но и в сочетаниях с другими солирующими инструментами, с симфоническим оркестром. Поэтому мы стараемся включать в наши программы и ту музыку, которую публика уже знает и любит, и ту, которую ей надо узнать и полюбить, чтобы в полной мере оценить все богатство звучания меди.

– Вы еще довольно молоды, но уже сейчас вас можно с полным правом назвать профессионально востребованным, успешным человеком. Добиться удалось уже многого. А о чем мечтает известный солист, дирижер, педагог, лауреат Премии Президента РФ Владислав Лаврик в те нечастые моменты, когда в руках нет ни партитур, ни трубы, ни дирижерской палочки? Как отдыхаете?



– Каждый год я езжу на рыбалку вместе с моими друзьями. В основном, в Астрахань, но в этом году мы были в Казахстане – поймали массу огромных щук и больших сомов, и это было, конечно, полное счастье.

– Не пробовали приманивать сома на трубу?



– А я всегда беру с собой трубу. У нас есть обычай отмечать удачную рыбалку при помощи трубы. А еще люблю поиграть в футбол. У нас есть особая музыкантская команда - Денис Мацуев, Борис Андрианов, Андрей Иванов и еще много прекрасных солистов и дирижеров.

Беседовала Светлана Остужева





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