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Кристина Уласович, nplus1.ru   среда, 1 марта 2017 года, 15.00

Хватит умничать
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка связаны с уровнем вашего интеллекта


Rick and Morty / Cartoon Network, 2013
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Социальные роботы: высокие технологии против одиночества


Это биология, ничего личного




Уже много лет исследователи пытаются понять, какие особенности присущи умным людям. Иногда ученым удается найти связь между интеллектом и некоторыми весьма неожиданными характеристиками, например волосатостью. В нашем материале мы расскажем, какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями. Внимание, спойлер: корреляция не означает причинно-следственную зависимость, поэтому если вы левша -атеист , который на досуге любит съесть шоколадку, не обольщайтесь слишком сильно.

Тяга к алкоголю

В 2013 году финские психологи провели масштабное исследование: в течение нескольких лет они изучали близнецов из почти трех тысяч семей. Неожиданно ученые обнаружили, что дети, которые раньше начинают говорить, читать и писать, впоследствии, достигнув подросткового возраста, первыми пробуют алкоголь, да и в целом пьют больше своих братьев и сестер. В то же время дети, у которых эти способности развились позже, чаще оставались трезвенниками.

Казалось бы, обнаруженная корреляция позволяет говорить о наличии прямой связи между умственными способностями и предрасположенностью к алкоголю. Однако все не так просто: авторы работы считают, что вербальные навыки, конечно, могут коррелировать с интеллектом, но не с обычным, а социальным (то есть со способностью человека понимать поведение и настроения окружающих людей). Статистика показала, что у близнецов, раньше научившихся говорить, как правило больше друзей, употребляющих алкоголь, поэтому ученые сделали вывод, что они, вероятно, чаще оказываются в пьющих компаниях. Более того, психологам вообще не удалось достоверно воспроизвести ни одну из выявленных зависимостей, а разница в тяге к алкоголю обнаружилась не у всех пар близнецов, которые начинали говорить в разное время, а лишь в половине таких случаев.

Однако британский психолог Сатоси Канадзава в 2010 году нашел корреляцию между склонностью к выпивке и высоким интеллектом. Исследуя британских и американских подростков, он заметил, что испытуемые, у которых в 16 лет коэффициент IQ был выше 110, вырастая, употребляют больше алкоголя по сравнению с теми, у кого IQ был ниже. Канадзава считает, что эта зависимость объясняется вовсе не продвинутыми навыками общения, а законами эволюции. Спиртные напитки в рационе людей появились относительно недавно (например, в Месопотамии пиво научились варить не более 8 тысяч лет назад), а поскольку умные люди более склонны к эволюционно новому поведению, то они-то, по мнению британского психолога, оказались и более привержены к ним. Впрочем, объяснение, связанное с вербальными навыками и влиянием социального окружения, выглядит все-таки более достоверным.

Интересно, кстати, что у детей, чьи вербальные способности развились в более раннем возрасте, вероятность поступить в колледж и благополучно его закончить выше, чем у их менее разговорчивых сверстников. А уровень образования, в свою очередь, опять-таки коррелирует с любовью к спиртному. Так, американские исследователи обнаружили, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, не имеющих диплома о полном общем образовании, алкоголь употребляют всего 32,3 процента человек, в то время как среди выпускников и студентов колледжей эта цифра доходит уже до 68,5 процента. Правда, объясняя эту статистику, сами психологи говорят вовсе не об умственных способностях: по их мнению, просто студенты в кампусе ведут более активную социальную жизнь, которая если не подталкивает их к тому, чтобы выпить бутылочку пива, то как минимум в этом не препятствует.

Сквернословие

Некоторые считают, что использование в разговоре ненормативной лексики чаще всего свидетельствует о том, что человеку попросту не хватает словарного запаса, а значит, и ума. Однако два года назад ученые показали обратное: выяснилось, что виртуозы изощренной ругани, напротив, располагают более развитым словарным запасом.

Американские психологи провели эксперимент с участием около ста добровольцев. Сначала испытуемые проходили тест на беглость речи: за минуту им надо было назвать как можно больше слов, начинающихся на определенную букву. Затем участникам исследования предлагали за ту же минуту вспомнить максимальное число ругательств.

Ученые обнаружили, что добровольцы, набравшие больше всего очков в тесте на беглость речи, также показывали лучший результат и в тесте на ненормативную лексику. Напротив, те, кто плохо справился с первой частью исследования, плохо справлялись и со второй. Тем не менее, не стоит спешить вспоминать все ругательства, которые вы слышали в своей жизни. В самом исследовании ни разу не упоминается о прямой связи между интеллектом человека и богатством его лексики, тем более ненормативной. Так что приберегите нарочито заумные речи и изысканные ругательства для споров в интернете, там они, возможно, произведут должное впечатление.

Настоящий рок

Особый интерес вызывают отношения между уровнем интеллекта и музыкальными вкусами. Если одни считают признаком острого ума любовь к року, то, по мнению других, ни в чем не заключено больше мудрости, чем в музыке Баха и Моцарта. Выпускник Калифорнийского технологического института решил проверить на практике, как связаны интеллект и любовь к различным музыкальным стилям и исполнителям. В качестве показателя умственного развития он взял средние баллы студентов разных университетов за тест SAT (Scholastic Assessment Test, аналог нашего ЕГЭ), а потом посмотрел через Facebook, какие музыкальные группы они чаще всего слушают.

На основе этих данных исследователь составил график. На нем показаны 133 самых популярных исполнителя у студентов из 1352 учебных заведений. Самый низкий средний балл за SAT принадлежит фанатам Лила Уэйна, а самый высокий — поклонникам Бетховена. Если говорить о музыкальных направлениях в целом, то самыми неинтеллектуальными оказались сока (танцевальная музыка Карибских островов), госпел (духовная христианская музыка) и... джаз; умники, согласно методике оценки, слушают кантри, классический рок и техно. Стоит отдельно отметить, что классическая музыка в целом попала в середину списка, уступив место R&B. Конечно, к результатам стоит относиться с долей иронии, хотя бы потому, что далеко не все исполнители могли получить достаточно лайков на фейсбуке, чтобы попасть в список.

Другое независимое исследование говорит о том, что умные люди любят рок. Когда британские ученые проанализировали музыкальные вкусы 1700 учащихся Национальной академии для одаренной и талантливой молодежи (National Academy for Gifted and Talented Youth), они отметили, что большинство участников опроса называли именно это направление. Правда, следующей и очень близкой по популярности к року оказалась поп-музыка, так что исследование, скорее всего, отражает музыкальные вкусы среднестатистического подростка.

Нобелевский шоколад

Сладкоежки любят говорить, что шоколад стимулирует работу мозга. И хотя ученые нередко проводят исследования, посвященные влиянию шоколада на человеческий организм (некоторые из них действительно показывают положительный эффект), самый «сильный» аргумент в пользу шоколада представил Франц Мессерли.

Американский врач сравнил данные из Википедии о потреблении шоколада в 23 странах мира с рейтингом стран по числу нобелевских лауреатов на душу населения по данным на 2011 год. В результате обнаружилась интересная закономерность: чем больше в стране едят шоколада, тем чаще там, в среднем, появляются нобелевские лауреаты. Ведущую позицию в рейтинге заняла Швейцария, каждый житель которой, по последним данным, съедает около 8,6 килограмма шоколада в год (на графике за 2012 год этот показатель уже перевалил за отметку в 10 килограммов). Число нобелиатов в этой стране на момент исследования составляло около 31,5 на 10 миллионов жителей, что делало ее лидером по этому показателю среди других стран.

Далее в рейтинге шли Дания, Австрия и Норвегия. Интересно, что Швеция выбилась из графика: «плотность» лауреатов на душу населения в ней высокая, а вот шоколада шведы едят мало. По подсчетам Мессерли, для того чтобы в стране стало на одного нобелевского лауреата больше, каждому ее гражданину необходимо увеличить потребление шоколада на 400 граммов в год. В целом это составит 3,8 тысячи тонн. А вот если бы такую цель поставили перед собой жители США, им пришлось бы увеличить годовое потребление шоколада сразу на 125 тысяч тонн.

Впрочем, сам исследователь говорит о том, что подобные совпадения — не более чем чистая случайность. Британские ученые, которые вслед за Мессерли решили провести похожее исследование, нашли аналогичную взаимосвязь между числом нобелевских лауреатов в стране и объемом потребляемого молока.

Источник: nplus1.ru




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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