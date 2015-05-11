Худший враг женщины

«Ты посмотри на нее. Выпендривается! Это надо было надеть на себя такое» — так прокомментировала одна женщина внешний вид незнакомки, которая прошла мимо, чтобы стать в очередь в баре. «Это субботний вечер, а не бал, Золушка!» — продолжила она, а ее подруга добавила: «Чем она думала, когда натянула на себя это платье? Что за блестки ее пригласят на свидание?» Компания подруг рассмеялась. Я была шокирована, это были очень грубые и неуместные комментарии.
А если бы это сказали тебе?
Я задумалась: почему эти женщины так сказали? Почему им вообще было дело до того, как оделась другая женщина? Как бы я себя чувствовала, если бы их замечания были в мою сторону? Я посмотрела на свое платье. Они бы сказали, что я тоже выпендриваюсь? А может, я действительно хотела привлечь внимание. И тут я поняла, куда такая критика может привести. Это непрямая агрессия и она — причина того, что мы, женщины застреваем в душном пространстве бессмысленной конкуренции с другими женщинами. Варимся в супе оценок других женщин о нашей внешности. В чувстве неуверенности по поводу нашего внешнего вида, достижений и целей. Мы продолжаем поддерживать фальшивую идею о том, что мы, женщины в целом, не достаточно хороши.
Несмешно о женской солидарности
Одно исследование 2011 года показало, что при виде привлекательной женщины, 85% женщин отпускает крайне негативный комментарий о ее внешности. При этом та, на которую эти замечания направлены, чувствует себя изгоем общества и страдает так, словно ей причинили физическую боль. Кто-то может сказать, что конкуренция между женщинами — вопрос биологический. Биологический или социальный — это неважно, у нас ведь всегда есть выбор. Мы можем решить прекратить унижать друг друга и начать поддерживать друг друга. В обществе, которое стремиться к гендерному равенству, быть примером — вопрос принципа. Быть сильной женщиной, которая помогает другим. Не принимать это соревнование, которое нам навязывают. Когда мы поддерживаем друг друга, то ломаем этот порочный круг и даем возможность каждой проявить себя полнее во всем. И если вы хотите знать, как это сделать, то есть несколько простых стратегий.
Искорените злословие в кругу подруг
Посмотрите на женщин, с которыми вы общаетесь, проанализируйте ваши темы, вашу манеру говорить о других женщинах. Не злословьте сами и останавливайте подруг. Кое-кто может почувствовать неловкость, зато вы прервете эту негативную тенденцию.
Будьте искренни с собой
А вы сами — не впадаете ли в тот же «грех»? Каждая из нас эпизодически оказывается критиком чужого платья, манеры высказываться или вести себя. Стыдиться не надо. Надо взять ответственность за свои слова и извиниться тогда и там, где это нужно.
Поймите свои мотивы
Проанализируйте — что заставляет вас так относиться к другим женщинам. Возможно, для того, чтобы понять, вам нужно будет поговорить с другом или с психологом. Что побуждает вас вступать в соревнование с другими женщинами или изливать на них негатив?
Цените и хвалите друг друга
Знакомая или коллега получила повышение за свой упорный труд? Поздравьте ее! Женщина одела платье с блестками и каблуки не к месту? Ей так хорошо, она чувствует себя увереннее после разрыва с любимым — вы не подумали об этом? Похвалите ее: это так круто — делать то, что доставляет тебе удовольствие!
Цените себя
Говорите о своем успехе, делитесь им. Сфокусируйтесь на своих успехах, а не на сравнении с другими. Станьте лучшей версией себя. Вы вдохновите окружающих женщин на то, чтобы сделать то же самое.
Помните о словах госсекретаря США Мадлен Олбрайт: «В аду есть особое место для тех женщин, которые не помогают другим женщинам». Дамы, носите блестки, стразы и перья, когда вам заблагорассудится. И не обращайте внимания на тех, кто захочет расстроить или обидеть вас.
Источник: huffingtonpost.com
Источник: womo.ua
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