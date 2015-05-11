Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 24 марта 2017 года, 05.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/hudshij_vrag_zhenshchiny_41706"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41706_1.jpg" width=206 alt="Худший враг женщины" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/hudshiy-vrag-zhenshhinyi-nam-pora-prekratit-unizhat-drug-druga/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Худший враг женщины</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Нам пора прекратить унижать друг друга</font></em></span></p><p>«Ты посмотри на нее. Выпендривается! Это надо было надеть на себя такое» — так прокомментировала одна женщина внешний вид незнакомки, которая прошла мимо, чтобы стать в очередь в баре. «Это субботний вечер, а не бал, Золушка!» — продолжила она, а ее подруга добавила: «Чем она думала, когда натянула на себя это платье? Что за блестки ее пригласят на свидание?» Компания подруг рассмеялась. Я была шокирована, это были очень грубые и неуместные комментарии. <a href="http://www.chaskor.ru/article/hudshij_vrag_zhenshchiny_41706">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Ты посмотри на нее. Выпендривается! Это надо было надеть на себя такое» — так прокомментировала одна женщина внешний вид незнакомки, которая прошла мимо, чтобы стать в очередь в баре. «Это субботний вечер, а не бал, Золушка!» — продолжила она, а ее подруга добавила: «Чем она думала, когда натянула на себя это платье? Что за блестки ее пригласят на свидание?» Компания подруг рассмеялась. Я была шокирована, это были очень грубые и неуместные комментарии.

Сара Херстиш — психолог и коуч, которая работает с женщинами, имеющими проблемы с тревожностью, самооценкой и расстройствами питания. По ее мнению, если кто-то из нас позволяет себе унизить, уколоть или несправедливо критиковать одну женщину — от этого проигрываем все мы.

А если бы это сказали тебе?

Я задумалась: почему эти женщины так сказали? Почему им вообще было дело до того, как оделась другая женщина? Как бы я себя чувствовала, если бы их замечания были в мою сторону? Я посмотрела на свое платье. Они бы сказали, что я тоже выпендриваюсь? А может, я действительно хотела привлечь внимание. И тут я поняла, куда такая критика может привести. Это непрямая агрессия и она — причина того, что мы, женщины застреваем в душном пространстве бессмысленной конкуренции с другими женщинами. Варимся в супе оценок других женщин о нашей внешности. В чувстве неуверенности по поводу нашего внешнего вида, достижений и целей. Мы продолжаем поддерживать фальшивую идею о том, что мы, женщины в целом, не достаточно хороши.

Несмешно о женской солидарности

Одно исследование 2011 года показало, что при виде привлекательной женщины, 85% женщин отпускает крайне негативный комментарий о ее внешности. При этом та, на которую эти замечания направлены, чувствует себя изгоем общества и страдает так, словно ей причинили физическую боль. Кто-то может сказать, что конкуренция между женщинами — вопрос биологический. Биологический или социальный — это неважно, у нас ведь всегда есть выбор. Мы можем решить прекратить унижать друг друга и начать поддерживать друг друга. В обществе, которое стремиться к гендерному равенству, быть примером — вопрос принципа. Быть сильной женщиной, которая помогает другим. Не принимать это соревнование, которое нам навязывают. Когда мы поддерживаем друг друга, то ломаем этот порочный круг и даем возможность каждой проявить себя полнее во всем. И если вы хотите знать, как это сделать, то есть несколько простых стратегий.

Искорените злословие в кругу подруг

Посмотрите на женщин, с которыми вы общаетесь, проанализируйте ваши темы, вашу манеру говорить о других женщинах. Не злословьте сами и останавливайте подруг. Кое-кто может почувствовать неловкость, зато вы прервете эту негативную тенденцию.

Будьте искренни с собой

А вы сами — не впадаете ли в тот же «грех»? Каждая из нас эпизодически оказывается критиком чужого платья, манеры высказываться или вести себя. Стыдиться не надо. Надо взять ответственность за свои слова и извиниться тогда и там, где это нужно.

Поймите свои мотивы

Проанализируйте — что заставляет вас так относиться к другим женщинам. Возможно, для того, чтобы понять, вам нужно будет поговорить с другом или с психологом. Что побуждает вас вступать в соревнование с другими женщинами или изливать на них негатив?

Цените и хвалите друг друга

Знакомая или коллега получила повышение за свой упорный труд? Поздравьте ее! Женщина одела платье с блестками и каблуки не к месту? Ей так хорошо, она чувствует себя увереннее после разрыва с любимым — вы не подумали об этом? Похвалите ее: это так круто — делать то, что доставляет тебе удовольствие!

Цените себя

Говорите о своем успехе, делитесь им. Сфокусируйтесь на своих успехах, а не на сравнении с другими. Станьте лучшей версией себя. Вы вдохновите окружающих женщин на то, чтобы сделать то же самое.

Помните о словах госсекретаря США Мадлен Олбрайт: «В аду есть особое место для тех женщин, которые не помогают другим женщинам». Дамы, носите блестки, стразы и перья, когда вам заблагорассудится. И не обращайте внимания на тех, кто захочет расстроить или обидеть вас.

Источник: huffingtonpost.com

Источник: womo.ua





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