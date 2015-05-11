Хроника и Иерархия

Forbes составил список 100 самых влиятельных россиян за последние 100 лет. Приятно удивляет, что среди них — четыре литературоведа: Михаил Бахтин, Владимир Пропп, Дмитрий Лихачев и Юрий Лотман.
Про Проппа, автора «Морфологии сказки» (1928) и основоположника структурализма в фольклористике, мало кто слышал за пределом филологической науки. Да и само название дисциплины – «литературоведение» – наверное, незнакомо большинству россиян. А между тем, ее вклад в величие и славу страны сопоставим со спортом (пять имен) и превышает значимость армии и флота (три имени).
Вот и задумаемся о соотношении Хроники и Иерархии, или Новостей и Ценностей. Например, спортивные новости составляют чуть ли не треть всех материалов СМИ, а о литературоведении если и узнаешь, то, как правило, только из некрологов (думаю, что Бахтин и Пропп в свою эпоху «безвременья» даже некрологов в большой прессе не удостоились). А потом подводят итоги столетию — и оказывается, что исследователи литературы послужили славе отечества не меньше, чем бойцы хоккейных площадок и даже военных фронтов. Из полководцев в списке — только А. Деникин, А. Колчак и Г. Жуков. Где все остальные военачальники, распоряжавшиеся судьбами миллионов? Где Тухачевский и Рокоссовский, Блюхер и Конев? Их нет, а есть авторы таких трудов, как «Проблемы поэтики Достоевского» (Бахтин), «Исторические корни волшебной сказки» (Пропп), «Поэтика древнерусской литературы» (Лихачев), «Структура художественного текста» (Лотман). Оказывается, эти труды долговечнее ратных.
Вспомним советскую эпоху, когда страна становится сверхдержавой, проводит индустриализацию и коллективизацию, побеждает во Второй мировой войне, покоряет космос и целину, бросает вызов Америке, прокладывает пути в коммунистическое будущее. Сколько славных имен, гремевших с каждой газетной страницы в шестой части мира! Свердлов и Дзержинский, Киров и Орджоникидзе, Стаханов и Чкалов, Молотов и Каганович, Жданов и Маленков… Их речи и дела определяли судьбы страны и мира. А чем занимались филологи? В тот же самый год, когда запущен первый спутник Земли, В. Пропп, профессор кафедры русской литературы ЛГУ, пишет статью «Молодой Добролюбов об изучении народной песни» (1957). М. Бахтин, преподаватель провинциального Мордовского пединститута в Саранске, работает над черновиком своего так и не законченного труда «Проблемы речевых жанров». Их главные работы о морфологии волшебной сказки и о проблемах творчества Достоевского, опубликованные в конце 1920-х гг., к 1950-м гг. оказались забыты и почти никому не нужны.
Проходит 60 лет. И в списке самых влиятельных россиян, составленном сообществом лучших экспертов, нет Буденного и Ворошилова, но есть Бахтин и Лотман.
Конечно, к этому списку могут быть претензии. Непонятно, почему там оказался Сергей Брин, уехавший из России в возрасте 5 лет. А если все определяется местом рождения, то почему в нем нет всемирно известного лингвиста Романа Якобсона (1896 – 1982) или писателя и мыслителя Айн Рэнд (Алисы Зиновьевны Розенбаум, 1905 - 1982), уехавшей их России в возрасте 20 лет? Четыре ее романа, изданные общим тиражом 30 млн. экз., входят, по версии читателей, в список десяти лучших англоязычных романов; «Атлант расправил плечи» был признан второй после Библии книгой, наиболее повлиявшей на жизнь американцев (его прочли 8% взрослого населения страны). Если уж речь о литературе, Айн Рэнд оказала гораздо большее влияние на мир, чем «списочные» Горький, Бунин, Шолохов и Высоцкий, вместе взятые.
Но в целом, этот список — хорошее напутствие будущим филологам. Царь Александр III любил повторять, что у России только два верных союзника: армия и флот. Оказывается, язык и литература — намного вернее. Изучайте язык и литературу, и у вас появится больше шансов войти в историю цивилизации. Цивилизация любит тех, кто ее изучает.
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