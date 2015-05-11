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Елена Чхаидзе, gefter.ru   пятница, 24 марта 2017 года, 19.00

Homo sovieticus национального разлива


© Фото: История России в фотографиях, via flashbak.com
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«Про уродов и людей»... Советское в памяти: уродство как обреченность?

Исследование концепций «советский человек», «новый советский человек» и homo sovieticus стало трендом в постсоветской гуманитаристике. Эрик Найман поднял тему о зарождении нового междисциплинарного направления — «история советской субъективности» (Naiman, 2001). Комплексно изучается трансформация образа в зависимости от исторических этапов развития самого СССР и работы советской пропаганды, а также отличия проживавших в СССР от жителей других стран (Shiller, Boycko, Korobov, Winter, Schelling, 1992). Например, Илья Герасимов в статье «Перед приходом тьмы. (Пере)ковка нового советского человека в 1920-х годах: свидетельства участников» говорит о «безопасных» советских людях, тех, кто оказался за решеткой (в ГУЛАГе), и адаптации граждан СССР к «перековке» властями. Слава Герович в статье “‘New Soviet Man’ inside Machine” («“Новый советский человек” внутри машины») отталкивается от образа нового советского человека как «своего парня», покорителя вершин, чьим прообразом стал Юрий Гагарин. Кардинально противоположным стал homo sovieticus. Это словосочетание впервые было употреблено в книге Сергея Булгакова «Пир богов» и заимствовано писателем, социологом и философом Александром Зиновьевым для книги «Homo sovieticus» (1986), в которой, отталкиваясь от пропагандировавшегося советскими властями образа советского человека (добрый, открытый трудяга), иронично описал негативное порождение советского коллективизма: человека, лишенного индивидуальности, чье мнение, интеллектуальный выбор и эмоции зависимы от мнения коллектива; человека, неспособного к самостоятельному решению, основными составляющими жизни которого являются работа, власть, самодостоинство. Кршистоф Тышка в статье “Homo Sovieticus Two Decades Later” («Homo Sovieticus две декады спустя») пишет о том, что определение homo sovieticus зачастую стало употребляться для описания общества переходного времени от коммунизма к демократии и рыночной экономике. Это общество включает в себя не только бывшие советские республики, но и постсоциалистические страны, такие как Польша, а homo sovieticus — не коммунист, а клиент коммунизма (Tyszka, 509).

Один из ракурсов, связанный с советским человеком, остался не совсем освещенным, а именно: есть ли разница между homo sovieticus’ом, сформировавшимся, например, в республиках Прибалтики или Закавказья, и homo sovieticus’ом, сформировавшимся в России? Если есть, то какие отличия можно было бы назвать? Возможность ответить на этот вопрос предоставили писатели советского поколения, чьи произведения, связанные с этой темой, появились в постсоветский период. В первые постсоветские годы вышли в свет произведения, в которых авторы пытались найти новый язык для переосмысления исторического прошлого и образа своего народа в советский период. Для сравнения мне хотелось бы обратиться к версиям homo sovieticus’ов Андрея Битова и Отара Чиладзе. Последний классик русской литературы, как называют Битова, создавая концепцию «русского имперского человека» (Чхаидзе, 2014) в «Империи в четырех измерениях», отталкивается от образа русского интеллигента 1960–1970-х годов. В четвертом измерении, в романе «Оглашенные» (1995), прослеживается авторская ирония по поводу определения советского человека из РСФСР как «русского имперского человека», так как единственное, на что тот способен, — это захватить впечатления. Существует и другая сторона. Это продолжение «маленького человека», известного по русской классике (Акакий Акакиевич Башмачкин, Самсон Вырин, Макар Девушкин), в советском, который подвержен множеству социофобий. Михаил Эпштейн определяет социофобию как «страх заводить дружеские, любовные, семейные, какие бы то ни было человеческие отношения. В старину такой комплекс людобоязни именовался мизантропией. (…) Социофобия включает ряд дополнительных фобий: энохлофобию — страх толпы, агорафобию — страх открытых или многолюдных пространств, гетерофобию — страх существ противоположного пола» (Эпштейн, 2005). По Битову, для советского человека социофобиями являются параноидальный страх КГБ, мания преследования, позже страх заболеть СПИДом, что оказалось страшнее страха КГБ. Роль советского человека / «маленького имперского человека» (Чхаидзе, 2014) свелась к образу всеми брошенного пьющего интеллигента, ненужного ни жене, ни детям, ни друзьям, ни призванию: «Подумаешь, что есть у человека? Жена, дети, друзья, призвание — так ничего этого нет, а вот только и есть что гражданин следователь, про которого я-то совсем ничего не знаю, а он про меня… самый заинтересованный во мне гражданин! Вот он один, да еще котеночек приблудненький — вот что у меня осталось! Что это со мной? Похмелье или пушку таки навели?» (Битов, 308–309). Пространство интеллигентного человека в советские времена сузилось до «аквариума» с двумя старыми рыбами (рассказчик и сосед по дому). Мир вокруг был захвачен чудищем по имени БРЯКРЫГРАККОМИСТДАС: «Нас уже нет, а он, сожравший уже половину Аптекарского острова, он — есть и есть, БРЯКРЫГРАККОМИСТДАС». Имя чудища — аббревиатура (излюбленный прием сокращения в советские времена), отсыл к 70-летней истории.

В нашумевшем романе «Годори» Отара Чиладзе, одного из самых известных грузинских писателей XX века, чудищем предстала не только советская система, но и сам советский человек, которого я определила как homo soveticus provinсialis, а сам автор назвал его гомункулусом. Лев Аннинский в своей статье «Капсулированный дух» написал о чиладзевском литературном герое следующее: «российско-советский человек, чудовищное извращение, своего рода гомункулус, искусственно созданный марксистскими алхимиками и вылупившийся из яичка идеологии, существо недолгое, одноразовое, пожирающее не только мир, но и самое себя» (Аннинский, 2004, 5–10). Корни грузинского homo soveticus provinсialis’а уходят во времена прихода Российской империи в Грузию. По логике романа Чиладзе, насилие стало причиной зарождения названного чудовища. Автор представляет читателю историю одной крестьянской грузинской семьи — пастуха и его жены. Грузинский народ доимперского периода был похож на недопонимающего придурковатого немого «пастуха», а Грузия — на грузинскую крестьянку, жену пастуха, подвергшуюся насилию со стороны русского урядника. Плодом насилия и стал родоначальник страшного рода Кашели — Ражден. Это «был первенец нового времени, избранник», которому не угрожала никакая опасность. С каждым поколением к образу «Кашели» добавлялись новые аморальные поступки и черты. Эту «породу», зародившуюся в провинции после прихода империи и «расцветшую» в советский период, ничто не могло уничтожить. Из текста романа видно, что советская власть стала самой благополучной почвой для проявления низменных человеческих качеств. Ражден Кашели — мошенник, бродяга, насильник, фигурировавший в деле об убийстве «отца нации» Ильи Чавчавадзе, поддержал приход большевиков в Грузию и превратился в образцового советского грузинского революционера, стал воплощением жестокости и бескомпромиссности. Следующим этапом проникновения «монстра» в страну явился союз Раждена и казачки Клавы. Тема русско-грузинского «брака» — иносказание закрепления присутствия России в Грузии. Эта гремучая смесь стояла чуть ли не во главе 11-й армии, оккупировавшей в 1921 году тогда уже независимую от России Грузинскую Демократическую Республику, просуществовавшую три года. Отар Чиладзе связывает с этим союзом тему предательства и перерождения тех грузин, которые поддержали советский строй и участвовали в оккупации. Кроме сексуальной извращенности, склонности к мошенничеству, присущей Раждену, одной из характеристик homo soveticus provinсialis’а была жажда убивать. Эта черта наблюдалась как у родоначальника, так и у его сына, Антона Кашели, ставшего «образцовым» чекистом, «петухом Сатаны», который даже в детстве не боялся гор трупов — наоборот, они вызывали его интерес. Чиладзе передает свое видение homo soveticus provinсialis’а как «машины» смерти. Это страшное существо получало удовольствие от убийств.

Постреволюционные десятилетия, 1920–1930-е годы, как период стремления Антона «облагородиться» путем втягивания в «кашельство» оставшейся аристократии сопровождались убийствами сопротивлявшихся. Чудовище homo soveticus provinсialis поразило все прослойки грузинского общества, даже духовенство. В знак подтверждения своей мысли, писатель вводит сцену венчания Антона и Кетуси. Под дулом пистолета их венчал дважды расстриженный поп, представлявшийся простым трудящимся. Следующий период деградации грузинского общества, воплощенного в образе рода Кашели, или homo soveticus provinсialis’а, связан с началом периода застоя, а затем с постсоветским периодом. Прежние аморальные черты переродившихся грузин становятся ненужными, потому что к тому времени все, что подлежало разрушению, было разрушено, и тот, кого должны были расстрелять, был расстрелян. По мнению писателя, «годы застоя» — «время никудышное, бессмысленное». И тогда у «чудовища» появляются новые черты. Типичным представителем периода застоя становится хапуга и рвач: «Если ты мужчина, урви, укради. Хапни. Не крадешь — значит, не мужчина». «Плод» Антона и Кетуси, названный в честь деда Ражденом, явился воплощением грузина периода застоя. По мнению автора, моральных ценностей у него, как и у его предков, не было. Он — типичный грузин 1960–1970-х, который благодаря рвачеству и способности лавировать «состоялся» при советской власти. Перестав убивать, он переродился в пресмыкающееся, умеющее приспосабливаться, ищущее выгоду существо. Советская власть, как мы видим из текста Чиладзе, была средой, взрастившей чудище, которое после ее краха старалось выжить любыми путями. И путем самосохранения могло быть очернение тех, кто был еще не запачкан преступлениями предыдущих поколений. Последним этапом деградации после уничтожения аристократии, духовенства для Чиладзе оказывается поздне- и постсоветский периоды, когда под угрозу попали семейные ценности, занимавшие особое место в устоях грузинской семьи. Тогда появляется история соблазнения невестки свекром. Кашели решил, что грешная любовь к нему и жены, Фефе, и невестки, Лизико, укрепят «кашельство» — породят грех и страх.

P.S. Введя определение homo soveticus provinсialis, я хотела бы пригласить к разговору о других homo soveticus’ах, сформировавшихся на перифериях СССР. В случае интерпретации грузинского homo soveticus’а становится ясно, что травма насилия проявилась в стремлении уничтожать себе подобных. Как уже было сказано, советская власть, по Чиладзе, стала благодатной почвой для проявления самых низменных человеческих качеств. В случае русской интерпретации homo soveticus’а, по Битову, оказывается, что в когда-то покорявшем всех вокруг «имперском народе» начинают преобладать черты «маленького человека» и он превращается в существо, полное социофобий, абсолютно противоположное существу «периферийному». Вектор власти советского периода, понимавшийся как доминанта центра, предстает подавляющим именно для народа центра и, наоборот, приумножает агрессию, а также порождает особые черты выживания у народа покоренного.

Литература

Битов А. Империя в четырех измерениях. Измерение IV. СПб., 2009.

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Чиладзе О. Годори // Дружба народов. 2004. № 3. С. 6–96.

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Источник: gefter.ru




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Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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