Холодное vs горячее

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Может ли температура еды менять её питательную ценность? Да, она влияет на время переваривания, усвоение нутриентов, витаминов и минералов.

Разница между холодной и горячей едой: пищеварение

Переваривание можно улучшить несколькими способами, например, есть с чувством, с толком, с расстановкой, тщательно пережевывая пищу. А еще один лайфхак – предпочитать приготовленные овощи и фрукты сырым.

Переваривание сырой и холодной морковки или яблока начинается во рту, но весь процесс затягивается дольше, чем в случае приготовленной пищи. А при температурной обработке, например, запекании, химические соединения в яблоках начинают распадаться еще до того, как попадают в наш организм. И когда мы их едим, то легче усваиваем полезные нутриенты — таким образом повышается питательная ценность.

Сырые или приготовленные горячие овощи?

Кстати, многие люди уверены, что в сырых овощах и фруктах больше витаминов, чем в приготовленных, но это зависит от типа нутриентов.

Исследование, опубликованное в 2002-м году изданием Journal of Agriculture and Food Chemistry, показало, что при приготовлении таких овощей, как помидоры, в них увеличивается уровень ликопена. В ходе исследования 200 человек если сырые овощи и фрукты, в результате такой диеты у испытуемых уровень бета-каротина (предшественник витамина А) был выше среднего, но уровень ликопина (другая «версия» витамина, изомер бета-каротина) в плазме был намного ниже среднего. И в этом нет ничего удивительного, так как в свежих томатах уровень ликопина меньше, чем в приготовленных. Грубо говоря, в процессе приготовления фруктов «ломаются» стенки клеток у растений и высвобождаются хранящиеся в них нутриенты.

Напомним, что ликопен, который содержится в помидорах, арбузах, красном перце и папайе, снижает риск развития раковых заболеваний и сердечных приступов. Но есть и минус: при температурной обработке овощи теряют значительную долю витамина C, крайне полезного антиоксиданта, улучшающего работу иммунной системы.

Вода: пить холодную или горячую?

Холодная вода – помимо того, что охлаждает и освежает – впитывается значительно быстрее и больше помогает избежать обезвоживания. Вдобавок, организм тратит некоторое количество калорий на ее нагрев. Напомним, что 1 калория — это энергия, необходимая для нагрева 1 мл воды на 1 градус. Соответственно, 1 ккал = энергия для нагрева 1 литра на 1 градус. Другими словами, чтобы нагреть литр воды комнатной температуры до 36,6 организму понадобится около 16 ккал.

С другой стороны, у теплого питья есть свои плюсы, например, оно улучшает пищеварение.

Зерновые: в горячей каше сохраняются питательные вещества

Сравнивая зерновые, надо учитывать и другие факторы: готовые хлопья из них (которые обычно заливаются холодным молоком) чаще всего покрыты сахарной коркой и уже потеряли кучу полезных нутриентов в процессе переработки.

Если вы не можете от них отказаться, то ищите готовые завтраки с пониженным содержанием сахара и повышенным — клетчатки.

А вот в горячих вариантах, например, в овсянке остаются витамины и минералы в естественной форме, плюс клетчатка, которая лучше насыщает и дольше спасает от голода, то есть помогает меньше съедать, а значит и контролировать баланс калорий.

Вредна ли холодная пища?

В жаркое время года – и в эру смузи – мы глотаем ледяные жидкости ежедневно, да и в холода, укутавшись в плед, продолжаем потягивать что-нибудь со льдом. Но так ли это полезно для здоровья?

К сожалению, научных данных по этому вопросу мало, но вот традиционная медицина (индийская и китайская) не рекомендует употреблять охлажденную пищу. Индийская и китайская традиционная медицина рекомендует есть еду хотя бы комнатной температуры в любое время года: более холодная пища может вызывать гормональные расстройства, кожные заболевания, вздутия, проблемы с пищеварением и даже повлиять на психику, усугубляя депрессию и тревожность.

3 причины отказаться от напитков со льдом и замороженной еды

Пищеварительная система

Температура пищи влияет на переваривание, даже холодная жидкость — особенно натощак – может вызвать проблемы. У некоторых людей стакан холодной воды с утра может привести к отекам, вздутиям и расстроенному пищеварению на весь день. Пейте воду комнатной температуры или еще теплее.

Гормональная система

Употребление холодной пищи осенью, зимой и весной способно приводить к гормональным нарушениям, симптомами которых могут быть раздражительность, ослабление волос, повышенная кислотность, отеки и высыпания на коже. В эти времена года полезнее теплая пища.

Фертильность

Теплая пища легче переваривается и поставляет больше полезных нутриентов – что особенно важно для зачатия и беременности. От замороженной пищи и ледяных напитков (включая любимые смузи) организм коченеет и теряет силы, недополучая полезные вещества. Горячее питание помогает здоровью женской репродуктивной системы, поддерживает в норме менструальный цикл и облегчает симптомы ПМС, улучшая процессы кроветворения.

Что же делать: Избегайте холодных яств: замороженных фруктов и ягод, холодных салатов и сэндвичей, напитков со льдом. Питайтесь горячими бульонами и супами-пюре, запекайте мясо и овощи, предпочитайте теплые напитки и добавляйте согревающих приправ и специй – имбирь, куркума, корица.

Источники: livestrong.com, darlingmagazine.org

Перевод: Алексей Republicommando

Источник: zozhnik.ru





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