«Хочется просто поговорить о книгах»

«Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто мнения»
В нашумевшем баттле Оксимирона и Славы КПСС (он же Гнойный) прозвучало немало отсылок к литературным произведениям. Без знакомства с ними можно не понять всей остроты панчей. В нашей подборке список внеклассного чтения для тех, кто хочет оценить баттл во всей полноте.
Oxxxymiron: «Не облако в штанах — ты лишь мода, как клауд-рэп, на пару сезонов».
К чему отсылает: «Облако в штанах» Владимира Маяковского
Oxxxymiron: «Все заучено? Красава! Человек, измученный Рамзаном».
К чему отсылает: «12 стульев» Ильфа и Петрова
Цитата из романа звучит так: «Я человек, измученный Нарзаном».
Слава КПСС: «Твой рэп — дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории. Оригинальный сюжет: трагическая любовь посреди антиутопии. Такого же ни у кого не было: ни у Оруэлла, ни у Замятина. Этот попсовый мотив за***л уже окончательно».
К чему отсылает: «1984» Джорджа Оруэлла и «Мы» Евгения Замятина
Слава КПСС: «Худой отпечаток плеча. Учителя, вот сраму-то! Этого не могло быть у Пастернака, это попросту безграмотно».
К чему отсылает: Стихотворения Бориса Пастернака
Слава КПСС: «Хуже всего вы, творцы этой похабнейшей вкусовщины, где третьесортный ремикс Есенина или первосортный — Олдоса Хаксли имеют социальное одобрение».
К чему отсылает: Лирика Сергея Есенина и «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли
Слава КПСС: «Лондон! Лондон! Научи нас жить. Как без тебя обустроить Россию? Ты выдаешь бульварный роман за политическую сатиру».
К чему отсылает: «Как нам обустроить Россию» Александра Солженицына
Слава КПСС: «А я везу вам революцию, как встарь, по дороге из Тушино. Я пишу треки. У этой телеги вращаются оси. Футуристы скинули с корабля современности Пушкина! А вы до сих пор цепляетесь за Oxxxy».
К чему отсылает: «Пощечина общественному вкусу», первый поэтический сборник кубофутуристов, вышедший 18 декабря 1912 года
Oxxxymiron: «Ты за мелочь от спонсора станешь сосать черный болт, как писатель Лимонов».
К чему отсылает: «Это я — Эдичка» Эдуарда Лимонова
Oxxxymiron: «Дурень, тут правда семья, Обик и Драго — друзья, мы три мушкетера из романа Ремарка с Дюма».
К чему отсылает: «Три мушкетера» Александра Дюма и «Три товарища» Ремарка
Oxxxymiron: «Вот и все, вся история с хроникой. А теперь за меня эпилог зачитает мой мертвый хоуми — a. k. a. Николай Гумилев. Вот про вас: Когда над миром новым...».
К чему отсылает: Стихотворения Николая Гумилева
Слава КПСС: «Ты не создатель големов, но на фото ты как глиномес».
К чему отсылает: «Голем» Густава Майринка
Oxxxymiron: «Есть великая книга — „Тысячеликий герой“. Держу пари, ее продажи подскочат. Я прочел ее в Киеве этой дикой весной, как в запой, уйдя в одиночество».
К чему отсылает: «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла
Слава КПСС: «Дальше в программе, насчет твоего арийского шнобеля. Если он вдруг решит уйти — ну как в рассказе у Гоголя».
К чему отсылает: «Нос» Николая Гоголя
Слава КПСС: «А ты так и живешь на пафосе дворца культуры, да? Без самоиронии, без угара. Бормочешь: „Акелла промахнулся“, когда ссышь мимо писсуара».
К чему отсылает: «Книга джунглей» Редьярда Киплинга
Источник: eksmo.ru
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