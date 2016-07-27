Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 26 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/hochesh_chtoby_gosudarstvo_zashchishchalo_tvoi_avtorskie_prava_-_plati_emu_41178"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41178_392_300_20738_mshlb.jpg" width=206 alt="«Хочешь, чтобы государство защищало твои авторские права — плати ему»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алена Городецкая</b></span> <span style="font-size: large;">«Хочешь, чтобы государство защищало твои авторские права — плати ему»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О появлении Lib.ru, необычных моделях заработка и модификациях в сфере авторского права</font></em></span></p><p>Интервью с основателем старейшей в Рунете библиотеки Lib.Ru Максимом Мошковым о том, как начинался открытый доступ к литературе в России и как могла бы развиваться система охраны авторских прав. <a href="http://www.chaskor.ru/article/hochesh_chtoby_gosudarstvo_zashchishchalo_tvoi_avtorskie_prava_-_plati_emu_41178">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Интервью с основателем старейшей в Рунете библиотеки Lib.Ru Максимом Мошковым о том, как начинался открытый доступ к литературе в России и как могла бы развиваться система охраны авторских прав.

— Правда ли, что Вы сами нашли и выложили электронные версии большинства книг, собрание которых пользователи сети знают как Lib.ru? Как собирался весь этот архив?

— Я делал это точно так же, как Том Сойер красил забор. С 1994 года я начал искать электронные файлы, разбросанные по всему интернету. В основном они были в мелких коллекциях. Я собирал их, форматировал, приводил к общему стандарту, раскладывал на сайте. Потом, когда сайт стал пользоваться популярностью, книги стали присылать читатели библиотеки, и я едва успевал принимать их и укладывать. Так что пополняли библиотеку в основном именно пользователи.

— Вы получили грант на 4000 долларов от фонда Сороса. Приходилось ли вам искать дополнительные деньги на развитие Lib.ru?

— Я никогда не искал этих денег. Сами приходили и предлагали. История с фондом Сороса выглядела примерно так: мне стали писать знакомые, спрашивать, почему я не подаю заявку на грант. Я отвечал, что мне всё равно его не дадут, но знакомые настаивали. В заявках, которые все писали, суммы указывались по максимуму, изначально предполагалось, что можно попросить довольно много денег, и народ не стеснялся. А мне нужен был сервер для библиотеки. Посчитал, сколько он стоит, эту сумму и указал. В итоге, когда конкурс прошел, лишние хотелки обрезали, и только я получил столько, сколько просил.

Второй раз довольно крупную сумму я получил от Министерства печати. В 2005 году мне выдали грант на полмиллиона. Я опять купил сервер, потому что первый к тому времени прекратил свою работу. Если бы мне эти деньги не предлагали, а бы их и не выпрашивал.

— Как росла аудитория ресурса? Помогало ли этому увеличивающиеся количество контента?

— Интернет 1994-1995 года сейчас поместился бы в одном районе Москвы. Счет шел на сотни и тысячи человек, им пользовались в основном студенты и эмигранты, потому что интернет в России тогда только появился. Подключались ВУЗы, а коммерческие организации, у которых был интернет, исчислялись десятками или сотнями. В интернет выходили, прежде всего, сотрудники-программисты и айтишники. Библиотека на фоне остальных ресурсов, которые были совершенно непонятно о чём, смотрелась довольно представительно, и аудитория была большая (20% от общего числа посетителей рунета). Сделать сайт, который хоть кому-то был интересен — всё же книги — оказалось очень просто. Аудитория, конечно, росла медленнее, чем интернет. Года через четыре, когда он разросся, библиотека Lib.ru стала всего лишь крупным сайтом, а не одним из крупнейших, как это было прежде. В той форме, в которой я ее делал когда-то, библиотека остановилась в 2005-2006 годах.

— Потом появились правообладатели?

— Каждая новая книга, выложенная на сайт, могла или создать проблему, или не создать ее. Тогда я понял, что надо делать что-то по-другому, и библиотека перестала пополняться. Сейчас у нее посещаемость такая же, какая была в 2005 году. За это время аудитория в интернете увеличилась, а моя осталась такой же. Библиотека стала маленьким антикварным, почти что, сайтом, на который иногда по старой памяти кто-то заходит, да и я туда захожу. Там есть информация, там есть книги, но она не растет и не пополняется. Все эти десять лет я не занимался библиотекой, а делал другие сайты. Мой журнал Самиздат, имеющий в месяц в два-три раза больше, чем библиотека.

— Были ли какие-то показательные ситуации с авторами или издательствами в связи с выложенными в сеть текстами?

— Единственное запоминающиеся – это история 2005 года. Тогда существовал портал КМ, его руководство пыталось запустить торговлю электронными текстами. Поэтому они хотели сделать так, чтобы бесплатных книг в интернете не было вообще, и устроили крестовый поход против всех сайтов, которые эти книги держали. Они инициировали несколько судебных исков против всех электронных библиотек. Был довольно громкий скандал. Тогда я как раз и познакомился с реалиями авторского права. История закончилась почти ничем: часть судов они проиграли, часть выиграли. У меня они выиграли три тысячи рублей. Для всех это стало уроком, стало понятно, что электронные библиотеки не могут существовать в том виде, в котором существовали раньше. Все начали шевелиться и переключаться. И попытки КМ сделать из электронной библиотеки магазин продолжались еще несколько лет. На данный момент крупнейший книжный интернет-магазин сделан силами ребят, против который судился КМ. Речь идет о ЛитРес.

— Ваш проект Самиздат развивает систему авторской самопубликации — довольно специфичное направление, которое, тем не менее, живёт и здравствует.

— Раньше у меня не было мыслей, как на этом заработать. Но прошли годы, и выяснилось, что авторы, сидящие на Самиздате нащупали довольно дурацкую, смешную, на мой взгляд, методу, но она работает. Оказывается, если писать много лет подряд, у тебя появляется несколько тысяч восторженных поклонников-читателей, если ты смог подсадить их на свое творчество, то дальше можно писать книги с продолжением за деньги. И кто бы подумал, что обычного графомана будут покупать! Девочки пишут отвратительно, ужасно, кошмарно, но их читают, их любят, им приносят и по 10, 20, 50 рублей за их тексты. Так они продают свои тексты: присылайте по почте мне денег, а я вам пришлю новую главу своего вечного романа, который пишется уже три года. Представляете, на пустом фоне этого открытого интернета возникает мелкий частный бизнес: «пишу за деньги для тех, кто меня любит».

— Каковы, на Ваш взгляд, должны быть условия адекватного перехода литературных произведений в общественное достояние?

— У нас есть литература абсолютно свободная, которая вышла из-под срока действия авторского права. На Западе, как я понимаю, эту литературу когда-то начал собирать проект Гуттенберг, и довольно успешно, хотя ему еще копать и копать. У нас собирать бесплатную старую литературу, в основном русскую, приходится мне и моим помощникам. При библиотеке есть раздел «русская классика». Два очень хороших моих знакомых, которым я всячески помогаю, в четыре руки цифруют русскую классическую литературу. И по моим ощущениям, она довольно неплохо ими оцифрована. Мы ее собрали, мы ее оцифровали, мы ее уложили, а дальше-то что? Мы хотим слить ее с иностранной библиотекой? Как? У иностранной свои сервера, у нас – свои. К ним ходят, к нам ходят. Интернет так устроен. Куда бы ты не выложил текст, его находят через поисковики. В оцифровке классики я готов участвовать и участвую, а для задач, касающихся юридического оформления, вопросов Creative Commons, открытых лицензий и всего остального, у нас есть профессионалы.

Срок перехода в общественное достояние замедлен для авторов, которые работали во времена Великой отечественной войны, были репрессированы, а после – реабилитированы, как Гумилёв, например. Считалось, должно пройти 70 лет со дня смерти. Но счетчик остановился, пока он был осужден. После реабилитации права вернули — получается, что переход его произведений в общественное достояние возможен только через 70 лет со дня реабилитации.

Я вам предложу экстремальный вариант перехода в общественное достояние. Авторское право должно действовать несколько лет, скажем, пять. Дальше — хочешь, чтобы государство защищало твои исключительные авторские права, плати ему устойчивую ренту, скажем, каждый год десять тысяч рублей. И пока ты платишь – оно твое. Перестал платить – значит, оно тебе не нужно, и читатель с тех пор может приобщаться к твоим творениям совершенно бесплатно. И тогда получается вполне работоспособный механизм. Если текст, книга, авторское произведение приносит деньги автору, он платит государству, и государство защищает его возможность зарабатывать. Если произведение денег автору не приносит, он перестает платить, потому что ему это невыгодно. В итоге, общество будет получать книги, которые не приносят денег, а авторы, которые зарабатывают, будут защищены государством. На мой взгляд, так это и должно работать.





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