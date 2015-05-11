Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 11 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/hinglish_-_moya_lyubov_41649"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41649_india-365_960_72.jpg" width=206 alt="Хинглиш — моя любовь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Макарова</b></span> <span style="font-size: large;">Хинглиш — моя любовь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Смесь хинди и английского, или как заговорить в Индии</font></em></span></p><p>Английский в исполнении индийских людей удивителен. Особенно мне нравится то, что по уровню его приближенности к нормальному английскому можно судить об общественном статусе говорящего — и здесь нет исключений, каких-нибудь ростовских нуворишей, которые особняк под Москвой купили, а говорят по-простому. Но надо сказать, что даже самый высокий индийский английский не свободен от некоторого влияния хинглиша. Это связано с тем, что как ни крути, а социальные слои все равно перемешиваются, что особенно явно сказывается на языке. <a href="http://www.chaskor.ru/article/hinglish_-_moya_lyubov_41649">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Английский в исполнении индийских людей удивителен. Особенно мне нравится то, что по уровню его приближенности к нормальному английскому можно судить об общественном статусе говорящего — и здесь нет исключений, каких-нибудь ростовских нуворишей, которые особняк под Москвой купили, а говорят по-простому. Но надо сказать, что даже самый высокий индийский английский не свободен от некоторого влияния хинглиша. Это связано с тем, что как ни крути, а социальные слои все равно перемешиваются, что особенно явно сказывается на языке.

Помню, как впервые столкнулась с хинглишем — вернее, сталкивалась-то все время, но не понимала, что он красив и функционален. Как-то бродили мы по гоанским дюнам в поисках свободного домика и застали разговор мальчика-прислуги, который показывал эти домики, и русской девушки, проживавшей в одном из них. Я наблюдала, как завороженная: они абсолютно понимали друг друга! Никто не переспрашивал, беседа лилась рекой. «Ведь можно же с ними — по-ихнему!» — дошло до меня. Мозг фиксировал особенности языка: без артиклей, почти без предлогов, одна форма глагола, прошлое время формируется с помощью слова before («до»), будущее — after («после»).

— Ю промис ме ван миррор бифор, — ай си но миррор! — говорила девушка.

— Йес, йес, ай бринг афтер!

И ведь он принесет рано или поздно это зеркало, она с него не слезет, и он не сможет притвориться, что не понял — любимый обычай хинду пипл, если они не хотят чего-нибудь делать, а ты не говоришь на хинглише. Каким облегчением было сбросить долгие годы грамматического насилия и просто заговорить на этой смеси языков!





Теперь немного о самом языке. Есть выражения, которые настолько устоялись, что если их не договаривать, собеседник обязательно переспросит. Например, после любого числительного нужно сказать «онли». «Севен дейз онли». Если сказать просто «севен дейз», они обязательно переспросят — «севен дейз онли»?

Или слово, обозначающее количество, которое звучит как «пис»: например, «пять штук» будет «файв пис». И если просто сказать «гив ми файв лемонс», индиец обязательно переспросит: «файв пис лемонс»? Или даже «файв пис онли»?

Теперь я даже заслушиваюсь этими хрипловатыми протяжными «мэдэм лук, гуд прайз, чип прайз». В них уже все есть: и завлекательность, и желание наживы, и последующее охлаждение, которое наступает почти всегда — не потому, что они не наживаются, а потому, что надежда была больше заработка.





Сложность только одна. Рано или поздно приходится разговаривать с нормальным англоговорящим и тут перестройка происходит со скрипом. Когда я перевожу учителей йоги из Америки или Европы, главная сложность — не собственно перевод, а как бы не ответить им что-нибудь вроде «твенти минитс онли». Приходится применять суровую самодисциплину, которая иногда-таки дает осечки.

В этом году в обиходе хинду пипл появилась поговорка-шутка: «Гуд, гуд, Калангут» (гоанская, конечно, потому что Калангут — это местный городок). Причем используется она по-разному, типа известного слова «ача».

Например, ты спрашиваешь: «Гуд»? Тебе отвечают: «Гуд, гуд, Калангут». Смысл зависит от интонации, самое простое — это согласие. Но может выражаться и недоверие: не торопись, я еще не готов с тобой согласится, Калангут-то гуд, а я нет. Или, допустим, хинду персон тебе говорит: «Гуд»? Ты говоришь: «Гуд»! А он отвечает: «Калангут»! Это тебя так п******и, значит.





Еще из полезных слов, выражений и их особенностей:

«Лонг стей». Эти слова заставляют глаза некоторых хинду пипл наполниться любовью к тебе, беспризорному иностранцу. Они означают, что ты ищешь жилье для долгого проживания, больше двух недель. Так-то, на день-два приехал, — никто тебя не полюбит, таких тут пруд пруди. Но слова «лонг стей» оказывают волшебное действие. Можно получить значительные скидки, красивое постельное белье и дополнительный веник.

«Керд». Это слово трудно даже написать по-русски, а произнести так, чтобы тебя поняли с первого раза, мне не удается до сих пор. Керд — это, так скажем, местная нежирная сметана. А без сметаны я не ем, поэтому постоянно мучаюсь.





Во-первых, «е» в нем — это «ё» с точками, как в слове «ёлка». Во-вторых, следующая буква «р» произносится с раскатом и еще немного грассируя. Все вместе похоже на французское merde, как если бы его произносил немец, но с сохранением некоторой ругательной интонации (merde — дерьмо, французское ругательство).

Короче, если ты говоришь:

— Гив ми керд, плиз!

Тебя переспрашивают:

— Кёrd?

Ты говоришь:

— Кёрд, кёрд!

А тебе:

— Ю вонт кёrd?

И так продолжается, пока ты не вывернешь язык и не выматеришься на этом французско-немецком и причем похоже. Если непохоже, будете дальше заниматься словесным пинг-понгом. Слава богу, русский язык постепенно проникает в гоанский обиход и многие уже понимают слово «сметанка». Кстати, в 2016 году мы зафиксировали появление нового местного наречия, которое состоит из смеси хинглиша с русским и назвали его «хирунглиш».

Источник: Часть 1, Часть 2.





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