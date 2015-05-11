Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 12 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/himiya_chuvstv_41235"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41235_emotsi.jpg" width=206 alt="Химия чувств" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://shkarec.blogspot.ru/2016/12/blog-post_39.html>shkarec.blogspot.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Химия чувств</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что эмоции делают с нашим телом и как от них спастись</font></em></span></p><p>40% всех болячек – от нервов. Стоит нам слегка отпустить вожжи, и мозг начинает колотить наш бедный организм гормональной кувалдой. <a href="http://www.chaskor.ru/article/himiya_chuvstv_41235">Подробнее</a></p><br clear="all" />





40% всех болячек – от нервов. Стоит нам слегка отпустить вожжи, и мозг начинает колотить наш бедный организм гормональной кувалдой.

Грусть

Тоска, теплый клетчатый плед, хочется на ручки и шоколадку. При грусти содержание гормонов серотонина, норэпинефрина и допамина падает до уровня плинтуса, а ведь именно они устраивают нам радость жизни и желание скакать по лужам. Тяга к сластям – первый симптом нехватки серотонина, кстати. Затянувшаяся хандра замедляет все обменные процессы и мы теряем аппетит – зачем обжираться, если все равно лежишь на диване и жизнь кончена?

Тело переходит в режим энергосбережения и выполняет свои функции кое-как. Желудок не варит, секса неохота, двигаться лень. Нам хочется сжаться в комок, как в мамином пузе, потому мы и начинаем сутулиться. От такой непривычной нагрузки спина начинает болеть и возрастает риск остеохондроза, который сам по себе тоже не улучшает настроения.

Что делать?

Повышать уровень эндорфина, остальная компания подтянется за ним. Два самых мощных стимулятора – солнечный свет и спорт до седьмого пота. Стоит также подбросить в топку аминокислоты триптофана – она сама превратится в серотонин. Настоящая триптофановая бомба – бананово-молочный шейк. Или тарелка хороших макарон с сыром. Много ты видела депрессивных итальянцев? То-то же.

Гнев

Неважно, что мы летаем в космос и со знанием дела рассуждаем об артхаусном кино, с точки зрения наших мозгов мы все еще дикие пещерные люди, у которых на любые неприятности есть всего два ответа – «бей» и «беги». Гнев – это именно «бей», потребность засандалить в начальника дыроколом и вцепиться в волосы стерве, которая имеет наглость флиртовать с твоим мужиком.

«Драка? Отлично!» – говорит мозг и начинает готовить тебя к битве до последней капли крови. Уровень адреналина и кортизола подскакивает до небес. Эти гормоны, которые отвечают за страх и ярость соответственно, делают кровь гуще, чтобы уменьшить возможный ущерб от ран, напрягают мышцы, заставляют сердце колотится и сжимают твои кулаки.

Все отлично, да вот беда – вряд ли ты действительно с улюлюканьем кинешься на босса или саблезубого тигра. А потому весь этот нереализованный потенциал оборачивается против тебя. Загустевшая кровь вместе с сердцебиением приводит к гипертонии и одышке. Если будешь злиться часто и качественно – привет, ранний инфаркт.

Что делать? Если гнев еще только нарастает, есть простой способ сказать мозгу «Горшочек, не вари!» и остановить адреналиновое вливание. Сигнал «ложная тревога» включается при помощи дыхания – вдохни животом, задержи воздух на 5 секунд и плавно выдохни.

Посопеть таким образом придется минут 10. Если же тебя уже несет, ничего не поделаешь – придется драться. Или обманывать мозг, имитируя драку. Можно зверски отлупить подушку или попеременно напрягать до предела и расслаблять все мышцы, о которых вспомнишь.

Обида

Ты не поверишь, но обида – это ровно то же самое, что и гнев. Наши предки не обижались, а сразу заряжали противнику в табло. Специального механизма для этой эмоции не предусмотрено, и обида – это не более, чем подавленная злость.

Адреналин с кортизолом пляшут гопака, и не находящая выхода агрессия блокирует буквально все входы и выходы. Пищеварительная система не работает вообще, поэтому обида лишает нас аппетита и развлекает запорами или диареей, для разнообразия. Мышцы сводит от досады – вот тебе и хрестоматийные «поджатые губы» и «ком в горле».

Иммунная система тоже тонет в гормонах, а полчища микробов радостно бросаются на штурм крепости, защитники которой дезертировали. Что делать? В первую очередь – разблокировать зажатые мышцы шеи, рта и гортани, на которые адреналин с кортизолом действуют сильнее всего. Например, можно разинуть рот и подышать так минут 5.

Любители пилюль могут закинуться рыбьим жиром, он быстро снижает уровень кортизола – как и черный чай, кстати. А вот кофе наоборот, поэтому кофейные посиделки с разговорами на тему «какой он козел», не работают.

Ревность

Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Совершенно неважно, правда ли твоя большая любовь похаживает налево или у тебя просто разыгралось воображение – ревность превратит тебя в жалкого параноика и фаната теорий заговора. Для мозга ревность – это ковровая бомбардировка норадреналином, гормоном стресса и ярости.

Вообще он хороший, это благодаря норадреналину у нас возникает чувство «Я царь горы!» и кипучая энергия покорителя мира. Но избыток норадреналина делает из нас взбешенных животных. Какая там логика, какое там «да я с пацанами в футбик гонял»!

Под норадреналином от бешенства темнеет в глазах, нас переполняет чувство вседозволенности и жажда возмездия. А адреналина, который заставил бы тебя устрашиться последствий, и нету. К тому же из-за шторы красиво выходит вазопрессин, который вообще-то отвечает за выведение натрия почками, чувство самодовольства и, как ни странно, стремление хранить верность партнеру.

Но при диких концентрациях он делает из нас подобие тряпичной куклы Маши – ноги становятся ватными, взгляд бессмысленным, а способность адекватно оценивать обстановку и вовсе пропадает. Хроническая ревность одарит тебя депрессиями и лишним весом, собьет менструальный цикл и даже может привести к бесплодию.

Что делать?

Психологи советуют вспомнить все моменты, когда тебе было хорошо, весело и куражно, но без этого подлого изменщика. Если тренироваться достаточно долго, уровень вазопрессина воспрянет. А понизить норадреналин помогут долгие пешие прогулки – это умеренная кардио-нагрузка, которая не собьет дыхание (которое уже и так поверхностное и слишком частое), но успокоит и снимет желание закопать милого в лесополосе.

Страх

И опять на сцену выходит адреналин со своим новым номером под названием «Беги!». На этот раз его задача – сделать из тебя легкоатлета, который сможет смыться от разъяренного мамонта. Все самое интересное происходит в симпатической нервной системе.

Центр управления полетами сжимает сосуды, чтобы давление повысилось и ты взбодрилась, сердце гоняет кровь со скоростью болида «Формулы 1» (мышцам потребуется много кислорода!), кожа теряет чувствительность, чтобы хлещущие по ногам колючие чертополохи не отвлекали от организованного отступления – потому-то от страха все немеет.

Зрачки расширяются, чтобы дать тебе возможность рассмотреть противника во всех подробностях. Есть и побочка – та же симпатическая система отвечает за переваривание пищи. Когда ты застываешь в ужасе, желудок делает то же самое, а вот кишечник, наоборот, расслабляется – нас и так скоро съедят, зачем напрягаться и что-то там переваривать.

Этот знаменитый эффект носит название «медвежьей болезни». Кто из нас перед экзаменом не бегал в туалет по десять раз на дню! Постоянный страх – прямая дорога к язве желудка, гастриту и анорексии.

Что делать?

Опять же, дышать и следить, чтобы вдох был вдвое короче выдоха, а при дыхании поднималась не грудная клетка, а живот. Или, если хватит силы воли, съесть тарелку гречневой каши и закусить орешками. В крупах и орехах много магния, который тормозит процессы возбуждения и успокаивает нервы.

Источник: cluber.com.ua





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