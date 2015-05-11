Хедда Болгар: «Очень многие вещи я открыла для себя после 65!»

Хедда Болгар — настоящая умница. Эта жизнерадостная дама — известный психотерапевт.Она дожила до 103 лет и до последнего дня принимала пациентов, которые ее обожали. И не зря.
Хедда Болгар — настоящая умница. Эта жизнерадостная дама — известный психотерапевт. Она дожила до 103 лет и до последнего дня принимала пациентов, которые ее ну просто обожали, и не зря! Ведь эта женщина была насквозь пропитана положительной энергетикой и любовью к жизни, которая с легкостью передавалась другим, как вирус.
Хочется познакомить вас с правилами жизни и секретами долголетия этой уникальной женщины.
Старость в радость
«Старость — это свобода!»
Хедда Болгар бесконечно смеялась и сравнивала себя с продавцом, который умело может продать не самый лучший товар. А ведь Болгар «продавала» старость! Она была уверена, что с возрастом приходит свобода, опыт и необыкновенная уверенность, что тебе под силу абсолютно всё.Доктор Болгар так умело расписывала плюсы преклонного возраста, что старики и старушки толпами записывались к ней на прием. «Мне кажется, они видят в старости лишь потери, болезни или другие какие-то минусы. Но они не видят, что в старости есть множество приобретений», — говорила Хедда.Кстати, сама Болгар только на 101-м году жизни ощутила все прелести йоги и занималась ею с огромным удовольствием!
«Я прожила счастливую жизнь…»
«Очень многие вещи я открыла для себя после 65», — утверждала Хедда. А ведь это прекрасный повод не унывать и с радостью встретить старость, которая открывает перед тобой множество возможностей. Многие уже в 40 считают, что жизнь кончена и ждать перемен бессмысленно. Но так ли это?Хедда Болгар на собственном примере показала, что старость — это здорово! «Я прожила счастливую жизнь. Но самыми счастливыми были последние 10 лет», — говорила женщина.
Есть ли смысл выходить на пенсию?
Секрет долгой и счастливой жизни Хедды Болгар таится в неустанной активности. Она дожила до 103 лет и до последнего дня своей жизни принимала пациентов. Женщина просто не понимала, зачем уходить на пенсию. Ведь так приятно просыпаться с мыслью, что впереди тебя ждет столько полезных и приятных дел!
«Я люблю понимать людей»
Хедда любила работать с людьми, любила слушать и понимать их. «Самое интересное на свете — наблюдать, как меняются люди, как улучшается их жизнь, как они начинают чувствовать себя свободными», — говорила доктор Болгар. И правда, единственным сожалением женщины, связанным со старением, было отсутствие возможности записывать к себе на прием новых пациентов, разве что на непродолжительную терапию.
Хедда Болгар всегда старалась помочь пациентам принять и полюбить свой возраст. Что же советует эта мудрая дама, чтобы встретить старость с улыбкой на лице?
1. Помни, что большая часть твоих кошмаров находится исключительно в твоем воображении.
2. Работай столько, сколько будет позволять тебе здоровье. Не стоит торопиться на пенсию.
3. Ищи радость в повседневных вещах.
4. После пятидесяти мы обретаем удивительную независимость от чужих суждений. Пользуйся ею чаще и как можно меньше беспокойся о чужом мнении.
5. Не ворчи на молодых людей, а постарайся подружиться с ними!
6. Спи вдоволь и не переедай.
7. Не зацикливайся на прошлом, оно разрушает твое настоящее.
8. Не тревожься о будущем, оно непременно принесет приятные сюрпризы!
9. Проявляй интерес и сочувствие к ближним.
10. Принимай происходящее таким, какое оно есть, и не переживай из-за трудностей.
11. Благодари за каждый прожитый день!
12. Ты всё равно не знаешь, что случится с тобой в будущем. Так почему бы просто не наслаждаться каждым днем? Ты увидишь, что с возрастом жизнь приносит лишь массу удовольствий и приятных сюрпризов!
Источник: cluber.com.ua
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