Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/hedda_bolgar_ochen_mnogie_veshchi_ya_otkryla_dlya_sebya_posle_65_42315"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42315_.jpg" width=206 alt="Хедда Болгар: «Очень многие вещи я открыла для себя после 65!»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Хедда Болгар: «Очень многие вещи я открыла для себя после 65!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Вечная молодость живет внутри</font></em></span></p><p>Хедда Болгар — настоящая умница. Эта жизнерадостная дама — известный психотерапевт.Она дожила до 103 лет и до последнего дня принимала пациентов, которые ее обожали. И не зря. <a href="http://www.chaskor.ru/article/hedda_bolgar_ochen_mnogie_veshchi_ya_otkryla_dlya_sebya_posle_65_42315">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Хедда Болгар — настоящая умница. Эта жизнерадостная дама — известный психотерапевт.Она дожила до 103 лет и до последнего дня принимала пациентов, которые ее обожали. И не зря.

Хедда Болгар — настоящая умница. Эта жизнерадостная дама — известный психотерапевт. Она дожила до 103 лет и до последнего дня принимала пациентов, которые ее ну просто обожали, и не зря! Ведь эта женщина была насквозь пропитана положительной энергетикой и любовью к жизни, которая с легкостью передавалась другим, как вирус.

Хочется познакомить вас с правилами жизни и секретами долголетия этой уникальной женщины.

Старость в радость

«Старость — это свобода!»

Хедда Болгар бесконечно смеялась и сравнивала себя с продавцом, который умело может продать не самый лучший товар. А ведь Болгар «продавала» старость! Она была уверена, что с возрастом приходит свобода, опыт и необыкновенная уверенность, что тебе под силу абсолютно всё.Доктор Болгар так умело расписывала плюсы преклонного возраста, что старики и старушки толпами записывались к ней на прием. «Мне кажется, они видят в старости лишь потери, болезни или другие какие-то минусы. Но они не видят, что в старости есть множество приобретений», — говорила Хедда.Кстати, сама Болгар только на 101-м году жизни ощутила все прелести йоги и занималась ею с огромным удовольствием!

«Я прожила счастливую жизнь…»

«Очень многие вещи я открыла для себя после 65», — утверждала Хедда. А ведь это прекрасный повод не унывать и с радостью встретить старость, которая открывает перед тобой множество возможностей. Многие уже в 40 считают, что жизнь кончена и ждать перемен бессмысленно. Но так ли это?Хедда Болгар на собственном примере показала, что старость — это здорово! «Я прожила счастливую жизнь. Но самыми счастливыми были последние 10 лет», — говорила женщина.

Есть ли смысл выходить на пенсию?

Секрет долгой и счастливой жизни Хедды Болгар таится в неустанной активности. Она дожила до 103 лет и до последнего дня своей жизни принимала пациентов. Женщина просто не понимала, зачем уходить на пенсию. Ведь так приятно просыпаться с мыслью, что впереди тебя ждет столько полезных и приятных дел!

«Я люблю понимать людей»

Хедда любила работать с людьми, любила слушать и понимать их. «Самое интересное на свете — наблюдать, как меняются люди, как улучшается их жизнь, как они начинают чувствовать себя свободными», — говорила доктор Болгар. И правда, единственным сожалением женщины, связанным со старением, было отсутствие возможности записывать к себе на прием новых пациентов, разве что на непродолжительную терапию.

Хедда Болгар всегда старалась помочь пациентам принять и полюбить свой возраст. Что же советует эта мудрая дама, чтобы встретить старость с улыбкой на лице?

1. Помни, что большая часть твоих кошмаров находится исключительно в твоем воображении.

2. Работай столько, сколько будет позволять тебе здоровье. Не стоит торопиться на пенсию.

3. Ищи радость в повседневных вещах.

4. После пятидесяти мы обретаем удивительную независимость от чужих суждений. Пользуйся ею чаще и как можно меньше беспокойся о чужом мнении.

5. Не ворчи на молодых людей, а постарайся подружиться с ними!

6. Спи вдоволь и не переедай.

7. Не зацикливайся на прошлом, оно разрушает твое настоящее.

8. Не тревожься о будущем, оно непременно принесет приятные сюрпризы!

9. Проявляй интерес и сочувствие к ближним.

10. Принимай происходящее таким, какое оно есть, и не переживай из-за трудностей.

11. Благодари за каждый прожитый день!

12. Ты всё равно не знаешь, что случится с тобой в будущем. Так почему бы просто не наслаждаться каждым днем? Ты увидишь, что с возрастом жизнь приносит лишь массу удовольствий и приятных сюрпризов!

Источник: cluber.com.ua





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