Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 11:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/groznye_simptomy_diabeta_40496"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201605/392_300_40496_content_symptoms-of-diabetes__econet_r.jpg" width=206 alt="Грозные симптомы диабета" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Грозные симптомы диабета</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему опасно постоянное превышение уровня глюкозы в крови?</font></em></span></p><p>Признаки, характерные для диабета, могут встречаться и во время других заболеваний в виде диабетоподобных состояний. <a href="http://www.chaskor.ru/article/groznye_simptomy_diabeta_40496">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Признаки, характерные для диабета, могут встречаться и во время других заболеваний в виде диабетоподобных состояний.

Попадая в организм с продуктами питания, углеводы расщепляются в желудке и в кишечнике и всасываются в кровь. Глюкоза является углеводом, то есть состоит из углерода, водорода и кислорода. Напомним, что глюкоза является основным источником питания для клеток организма. Однако, чтобы выполнить свою функцию источника энергии, глюкоза из кровеносного русла должна попасть в клетки. Сделать это самостоятельно она не может. Для глюкозы нужен «швейцар», который откроет для нее «дверь» в клетку. Таким «швейцаром» в организме работает инсулин.

Если инсулина недостаточно, то концентрация глюкозы в крови остается высокой, а клетки при этом голодают. Наступает так называемый «голод среди изобилия».

Для утоления энергетического голода организм использует альтернативное топливо – он окисляет жиры и белки. Однако это чревато неприятностями. Использование белков в виде энергетического топлива приводит к повышенному образованию азота и, как следствие, к повышенной нагрузке на почки. Возникает нарушение солевого обмена, ацидоз и другие последствия, вредные для здоровья. Основная часть белка содержится в мышцах. Поэтому использование белка для выработки энергии приводит к мышечной слабости, нарушениям работы сердечной мышцы, скелетных мышц. Уменьшение количества белка на 30–50 % приводит к смерти.

При использовании жиров в качестве источника энергии образуется ацетон, ацетоуксусная и бета-ок си мас ля ная кислоты (кетоновые тела). Эти кислоты токсичны; и прежде всего для головного мозга.

Именно распадом белков и жиров и постоянной интоксикацией организма объясняются многие признаки диабета. В их числе: слабость, утомляемость, головные боли, жажда, сухость во рту, повышенное выделение мочи, изменение пропорций фигуры.

Типичная фигура диабетиков – худые ноги и ягодицы и увеличенный живот – свидетельствует о патологии кровоснабжения органов. Вся кровь словно бы скапливается в районе живота, в ногах же ощущается недостаток кровоснабжения.

Если высокий уровень глюкозы в крови сохраняется более трех месяцев, то начинают образовываться комплексы глюкозы с белками мембран сосудистой стенки и гемоглобином. В результате стенки мелких и крупных сосудов утолщаются, просвет сосудов уменьшается, развивается атеросклероз. Все это приводит к нарушению кровоснабжения тканей.

Как известно, при диабете поражаются мелкие сосуды, питающие сетчатку глаз, кожу, почки. При этом могут возникать нарушения деятельности головного мозга, диабетическая стопа, некроз тканей, гангрена.

При диабетическом поражении крупных сосудов возрастает опасность инсульта, инфаркта.

Вот почему при диабете у многих отказывают почки, возникает атеросклероз, гипертония; многие теряют зрение, страдают от трофических язв ног, грозящих ампутацией.

«Сладкие пьяницы» пьянствуют поневоле

Нарушения в структуре питания являются одной из главных причин, вызывающих «болезни цивилизации»: диабет, рак, атеросклероз. Например, пища современного человека содержит рекордное количество сахара. Многие диетологи называют это «сахарной эпидемией».

Сахар в том виде, в котором мы его потребляем, впервые появился в Европе в позднем Средневековье. До этого наши предки использовали иные, естественные подсластители, например, такие как мед. Напомним здесь, что сахар не является природным веществом. Это дисахарид, который состоит из двух молекул – глюкозы и фруктозы. В отличие от сахара глюкоза является моносахаридом. Глюкозу производят растения. Под воздействием энергии солнца растения превращают неорганические вещества – углекислый газ, воду – в органические, и в частности глюкозу. Таким образом, глюкоза, накопленная в овощах, фруктах, злаках, является идеальным топливом для организма человека…

Чего нельзя сказать о сахаре. Утилизация сахара в организме требует дополнительной энергии и ферментативной активности. К тому же в последнее время количество сахара, присутствующего в продуктах питания, превысило все мыслимые пределы. Избыточное количество сахара в рационе закисляет кровь и приводит к энергетическому дисбалансу в организме. К тому же у многих возникает патологическая страсть к сладкому, таких людей называют «сладкими пьяницами». Название, что называется, не в бровь, а в глаз.

Часть сахара, попав в желудочно-кишечный тракт, где тепло и сыро, сбраживается под воздействием местной микрофлоры. Бродильный аппарат, устроенный внутри собственного живота, таким образом, «поставляет» в организм токсичные вещества брожения: сканол, индол, фенол. При этом человек «пьянствует», даже не подозревая о том. Это можно назвать эндогенным пьянством, в противовес экзогенному пьянству, когда человек испытывает пристрастие к алкоголю. В первом случае алкоголь вырабатывается внутри желудочного тракта и затем, всасываясь через стенку слизистой, поступает в кровь.

При всем при этом избыточное поступление сахара в кровь постепенно приводит к нарушениям обмена глюкозы и может спровоцировать диабет. Избыточное потребление сладкого может привести к сбою действия инсулина в тканях. Инсулин продолжает вырабатываться в достаточном или даже повышенном количестве, но клетки его как бы не замечают. Такое состояние называется инсулинрезистентностью. Поджелудочная железа выбрасывает в кровь все больше инсулина, однако это перестает помогать – клетки словно бы отказываются принимать глюкозу.

В конце концов «швейцар»-инсулин устает открывать и закрывать дверь, в которую никто не заходит. Через некоторое время наступает истощение бета-клеток поджелудочной, производящих инсулин. Развиваются симптомы диабета 2-го типа (инсулиннезависимого). На фоне диабета появляется симптомы иных заболеваний – артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза.

Источник: econet.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: