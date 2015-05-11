«Грезы любви»

В феврале 1847 года Ференц Лист, знаменитый во всей Европе 36-летний пианист-виртуоз и композитор, давал концерты в Киеве. Одной из слушательниц на концерте в зале Киевского университета св. Владимира была Каролина Петровна Витгенштейн. 28-летняя женщина была женой князя Николая Сайн-Витгенштейна, однако брак этот был неудачным, и после рождения дочери Марии супруги уже несколько лет жили врозь.
Каролина Петровна пригласила Листа погостить в свое имение Воронинцы неподалеку от Киева. После этого пианист приезжал в Воронинцы еще трижды — и наконец во время третьего визита, продолжавшегося с октября 1847-го по январь 1848-го, влюбленные решили соединить свои судьбы и жить вместе. Лист не хотел оказаться в двусмысленном положении: ему была нужна не любовная интрига, а законный союз. Но Каролина была замужем — и ни муж, ни император Николай I не давали ей разрешения на развод. Тогда влюбленная женщина решилась в буквальном смысле слова на побег — и, взяв дочку, покинула любимые Воронинцы, в которые ей уже больше не суждено было вернуться.
На протяжении многих лет Каролина пыталась получить развод, чтобы обвенчаться с Листом. Они жили вместе в Веймаре, где гениальный музыкант имел должность придворного капельмейстера. С 1848 по 1861 гг. — время большого творческого взлета композитора. Именно тогда были написаны 12 симфонических поэм, много фортепианных произведений, в том числе «Соната» h-moll и концерты для фортепиано с оркестром. Тогда же был закончен фортепианный цикл «Поэтические и религиозные гармонии» по Альфреду Ламартину, посвященный, как и все симфонические поэмы, Каролине.
В 1861 году, после длительных ходатайств в Ватикане, Папа Римский позволил Ференцу Листу и Каролине Витгенштейн наконец обвенчаться. Влюбленные решают провести этот обряд в Риме 22 октября, в день 50-летия композитора. Лист отказывается от должности придворного капельмейстера Веймарского герцога и уезжает в Италию. В письме к Каролине из Марселя он пишет: «Это мои последние строки. Мое длительное изгнание подходит к концу. Через пять дней я найду в вас отчизну, домашний очаг и алтарь. О, если бы я только смог на склоне лет обеспечить вам спокойную и радостную жизнь».
20 октября, музыкант уже в Риме. Все готово для церемонии венчания. Но накануне вечером посланник Папы Римского приносит известие о том, что свадьбу нужно временно отложить, чтобы снова пересмотреть дело о разводе. Для влюбленных это стало страшным ударом. Потрясенная Каролина отказывается от брака с Листом, но умоляет его остаться жить в Риме, хоть и живут они теперь в разных домах.
Когда в 1864 году умер бывший муж Каролины, казалось, что теперь уже ничто им не мешает. Но она навсегда отказалась от мысли о браке, воспринимая все прежние препятствия как волю Божью. Ференц Лист в 1865 году, согласившись на уговоры Каролины, принял духовный сан и перебрался в Ватикан. До конца жизни они продолжали общаться, впоследствии только в письмах. На столе великого музыканта во время его путешествий всегда стоял портрет Каролины Витгенштейн.
Сама же она заинтересовалась каноническим правом и религиозным движением в прошлом и современности и посвятила этой теме много трудов. Римляне называли ее «Сивиллой с улицы Бабуино», а известный итальянский историк и беллетрист Ч. Канту считал «наиболее образованной женщиной и глубочайшим мыслителем XIX века». Каролина Витгенштейн не смогла намного пережить Ференца Листа, которого не стало 31 июля 1886 г., и умерла в Риме в ночь с 8 на 9 марта 1887 г. Так закончилась эта история великой любви.
Источник: izbrannoe.com
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